LoL : Le projet du MMO est toujours d'actualité

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 octobre 2024 à 13h18
Un poste à pourvoir chez Riot Games concerne le futur MMO basé sur l'univers de LoL, le projet serait donc bel et bien en train d'avancer.
LoL : Le projet du MMO est toujours d'actualité
En 2020, Riot Games dévoilait que le développement d'un MMORPG basé sur l'univers de LoL allait débuter, et les nouvelles sur ce point se sont faites très rares depuis. Une longue période de silence s'est alors ensuivie, et la dernière information qui a été communiquée aux joueurs concernait une réorientation du projet en 2024. En effet, l'entreprise a indiqué recommencer le travail à partir de zéro en mars, et a pour ce faire fait appel à un nouveau producteur exécutif, Fabrice "Faburisu" Condominas, reconnu pour ses compétences en la matière. Le développeur avait précisé « rester dans l'ombre » pendant plusieurs années, mais la communauté pourrait être un peu plus rassurée à présent, à la suite d'un nouveau signe de vie du MMO.

Une offre d'emploi liée au MMO de Riot Games a été publiée

Les joueurs de LoL attendent depuis longtemps des détails relatifs au MMO de Riot Games, une idée qui les a tout de suite enthousiasmés lors de son annonce en 2020. Il est vrai qu'imaginer un jeu de ce genre basé sur l'univers apprécié du MOBA séduit, mais beaucoup s'inquiètent de connaître l'avancée réelle d'un projet qui ne se semble pas encore se concrétiser. De plus, les vagues de licenciements qui bouleversent la vie de l'entreprise en 2024, dont la dernière a eu lieu en octobre, laissent penser que le MMO passerait au second plan.

Pourtant, une offre d'emploi publiée sur le site de carrière de Riot, Riot Forge, témoigne que le projet est toujours en vie. Un designer principal en UX est effectivement sollicité pour rejoindre l'équipe en charge du MMO.

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Le profil recherché aura pour mission de « superviser tous les aspects de l'expérience utilisateur du jeu », et sera chargé de « prendre en compte l'interface utilisateur, la présentation, les interactions et d'encourager un bon comportement des joueurs via des systèmes ». Malheureusement, cette offre d'emploi ne révèle aucun détail sur le contenu du MMO, mais aura au moins pour effet de raviver l'espoir des joueurs les impatients de découvrir ce projet alléchant.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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