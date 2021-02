LoL : Riot espère ajouter plus de champions uniques, mais plus « faciles » à jouer

Much longer gameplay thoughts today. Going through a "state of the game" rundown covering a bunch of topics:https://t.co/XeAIy0EfkX pic.twitter.com/LVMun1h8iY — Mark Yetter (@MarkYetter) January 29, 2021

Après une année 2020 globalement bonne pour LoL et ses champions, qui aura vu débarquer pas mal de nouvelles têtes avec Sett, Fiddle, Voli, Lillia, Yone, Samira, Seraphine et Rell, Riot espère continuer sur la même voie, avec toutefois quelques changements. En effet, si cette saison 11 débute avec l'arrivée du champion Viego, d'autres rejoindront la faille au fil des mois, même si aucun nombre précis n'a été dévoilé.Riot Games ne veut pas ajouter un champion juste pour faire plaisir aux joueurs,. D'ailleurs, Mark "Scruffy" Yetter, directeur du gameplay, explique que la plupart des champions de cette saison 10 « visaient à attirer les joueurs dans leurs rôles et archétypes respectifs », et que, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette année, cela sera encore le cas, avec comme objectif de proposer des kits uniques, pour éviter de voir débarquer la version 2.0 d'un champion existant, tout en étant « moins compliqués à maîtriser » dans l'ensemble, pour forcer les joueurs à les découvrir, mais aussi les débutants à rester.Pour rappel, en 2021, Riot Games prévoit également d'ajouter une multitude de skins, notamment pour Fiddlesticks, Tahm Kench, Corki, Camille, Galio, Lulu, Nautilus, Wukong, Nunu, Sejuani, Rumble, Yuumi, Twitch, Vayne, Caitlyn ou encore Blitzcrank. Pour ce qui est des potentielles refontes, le studio compte sur l'avis des joueurs pour savoir quels sont les personnages à avoir besoin d'être retravaillé.