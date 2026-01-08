LoL : Quelles sont les récompenses de la dernière saison de 2025, et quand seront-elles envoyées ?

La première saison de 2026 de LoL est lancée, et les joueurs ayant participé au mode Classé en 2025 peuvent prétendre à plusieurs récompenses cosmétiques. Retrouvez la liste des butins qui vous seront envoyés dans cet article.
La première saison de LoL
de 2026 a commencé à la suite du déploiement du patch 26.1
, marquant ainsi la fin du troisième chapitre de 2025. Comme d'habitude, les joueurs s'étant quelque peu investis en mode Classé reçoivent des récompenses, en particulier un skin Héros de guerre, et cette fois, Draven est mis à l'honneur.
Quelles sont les récompenses de la troisième saison de 2025 de LoL ?
La dernière saison de 2025 de League of Legends
s'est achevée le 7 janvier 2026, laissant place à celle placée sous les couleurs de Demacia le lendemain, le 8 janvier. L'ultime épisode des Épreuves du crépuscule offre des récompenses
à ceux ayant suffisamment participé au mode Classé
durant cette période :
Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez prétendre aux récompenses saisonnières suivantes :
- en ayant terminé la saison avec un niveau d'Honneur 3 ou plus (consultable par le biais de votre profil) ;
- en ayant terminé l'objectif du mode Classé (gagner 15 parties).
- Skin Draven héros de guerre
- Champion Draven permanent (sauf si vous l'avez déjà)
- Chroma héroïne de guerre (Draven) → vous recevrez les chromas correspondant à votre palier final, ainsi qu'à tous les paliers inférieurs à l'exception du palier Fer
- Capsule Éternelle de la série 2 - Draven
- Icone et emote du mode classé, reflétant votre meilleur palier atteint au cours de la saison
Par ailleurs, si vous avez récupéré les trois cosmétiques Héros de guerre en 2025, vous obtiendrez aussi une bordure de skin Héros de guerre spéciale reflétant le palier le plus élevé atteint au cours de la saison 2025.
Quand le skin Draven Héros de guerre sera envoyé ?
Les récompenses de la saison 3 de 2025 de LoL sont normalement accordées avec le patch 26.1
, déployé le jeudi 8 janvier 2026. Certains parmi vous pourraient ne pas les recevoir à cette date, c'est pourquoi Riot Games a indiqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter en constatant un léger retard. Néanmoins, si vous ne les avez pas reçues d'ici la mise à jour 26.2, vous devriez envoyer une demande d'assistance au développeur.
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