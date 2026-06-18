LoL : Pick'Ems du tournoi MSI 2026, comment participer et quelles sont les récompenses ?

Retrouvez toutes les informations importantes relatives aux prédictions des Pick'Ems du tournoi MSI 2026 de LoL dans cet article.

À chaque tournoi majeur de LoL, c'est-à-dire le MSI ou les championnats du monde, Riot Games propose à tous les joueurs de participer aux fameux Pick'Ems. Il s'agit de pronostics à réaliser par rapport aux résultats de la compétition, et d'anticiper la méta et d'identifier les tendances avec la boule de cristal. À la clé, des récompenses de nature cosmétique, et pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous résumons ici ce qu'il faut savoir à propos des Pick'Ems du MSI 2026.

Comment participer aux Pick'Ems MSI 2026 ?

Le tournoi MSI de LoL en 2026 aura lieu du 28 juin au 12 juillet, et comme d'habitude, vous êtes invité à prédire les résultats des matchs via les Pick'Ems.

Pour ce faire, rendez-vous sur le site associé, ou directement dans le client du MOBA. Les pronostics doivent être effectués avant les deux phases de la compétition, soit :

du 17 juin au 28 juin pour les Plays-ins

du 30 juin au 1er juillet pour la phase finale

Quelles récompenses peut-on gagner avec les Pick'Ems 2026 ?

En prenant part aux Pick'Ems du tournoi MSI de 2026, vous pourrez prétendre à plusieurs butins selon le résultat de vos pronostics :

Tous les participants (Play-ins ou Phase de brackets) → Emote exclusive Braum El Tigre « Chute »

(Play-ins ou Phase de brackets) → Emote exclusive Braum El Tigre « Chute » Top 50% → Icone exclusif Blitzcrank des Jeux du zénith « Règlement de compte » + récompense de participation

→ Icone exclusif Blitzcrank des Jeux du zénith « Règlement de compte » + récompense de participation Top 25% → Emote exclusive Thresh et Zac concierge « Nettoyage » + récompenses de participation et du top 50%

→ Emote exclusive Thresh et Zac concierge « Nettoyage » + récompenses de participation et du top 50% Score parfait → Jhin de l'Alliance brisée et le champion Jhin + toutes les récompenses des paliers inférieurs.

Boule de cristal du MSI 2026

Pour la première fois pour un tournoi MSI, la boule de cristal est également disponible. Votre mission sera de répondre à des questions variées et originales par rapport aux tendances de la compétition, en faisant preuve d'un esprit d'analyse à toute épreuve. Il vous sera par exemple demandé si un champion inattendu (Teemo ?) va dominer le tournoi, ou encore le nombre de kills au cours d'un match spécifique. Les pronostics sont à valider avant le début de l'événement, le 28 juin 2026, et participer vous accordera l'emote « Ça sent pas bon ».

Nous vous souhaitons bonne chance dans vos prédictions des Pick'Ems du tournoi MSI 2026, et rendez-vous le 12 juillet pour découvrir les résultats de cette compétition majeure de la scène esport.