LoL : Nilah, les sorts et compétences dévoilés

Synergie parfaite (Passif)

Nilah amplifie les compétences de soins et de boucliers des alliés proches. Les alliés qui soignent ou donnent un bouclier à Nilah gagnent eux-mêmes des soins ou boucliers. Et lorsqu'un champion allié se soigne ou se donne un bouclier près de Nilah, elle obtient également un soin ou un bouclier.Si Nilah porte le coup de grâce sur un sbire ennemi, le champion allié le plus proche et elle-même gagnent la quantité normale d'expérience partagée, plus la moitié de l'expérience qui aurait été perdue à cause du partage.