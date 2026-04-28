LoL : MàJ 26.9, les détails de la mise à jour de la saison 2 de 2026

La mise à jour 26.9 de LoL a été déployée le mercredi 29 avril 2026, et marque le début de la seconde saison de l'année. Au programme, des changements majeurs pour le mode Arena, ainsi que des équilibrages de champions et d'objets. Les quêtes de rôle sont également ajustées, et vous pouvez enfin vous déplacer avec les touches ZQSD en partie classée. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.9 de LoL ci-dessous

Patch notes 26.9 de LoL

Quêtes de rôle

Progression de quête

Pour lancer la saison 2, nous avons apporté une série de modifications aux quêtes de rôle afin de les rendre globalement plus compréhensibles et moins punitives.

Avec cette mise à jour, nous réduisons les pénalités lorsque vous avez simplement besoin de quitter votre voie vers la fin de la phase de laning.

Pénalité de points de quête appliquée aux sbires / tourelles / plaques : -50% ⇒ -75%, diminuant jusqu'à -0% en fonction de la progression de la quête

Nous avons également ajusté les conditions dans lesquelles vous progressez dans les quêtes de rôle. Auparavant, la progression était fortement liée à votre présence près de la tourelle extérieure de votre voie, mais le rayon va être élargi afin de vous permettre de réagir au proxy et au roaming. Fini l'époque où vous deviez rester à côté de votre vague pour ne pas prendre de retard, réjouissez-vous, fans des assassins !

Progression des points passifs : 0,333 par sec, augmenté à 1,6 par sec lorsque vous êtes « dans la voie de la quête » ⇒ 0,333 par sec, augmenté à 1,5 par sec lorsque vous êtes « dans la voie de la quête »

« Dans la voie de la quête » : défini comme étant près de la tourelle extérieure de la voie, ou au-delà ⇒ défini comme étant n'importe où dans la voie, en dehors de votre base

Pénalité de rappel sur le gain de points passifs : existe en pratique parce que le gain de points passif a été réduit jusqu'à la tourelle extérieure, créant un léger avantage pour la voie du milieu (plus courte) ⇒ désactive complètement le gain de points passifs pendant 12 sec après un rappel

La progression des points passifs permet désormais un certain degré de roaming. Après le niveau 3, vous commencerez désormais à accumuler du temps de roaming lorsque vous êtes « dans la voie de la quête », et pourrez obtenir jusqu'à 60 secondes après avoir passé 120 secondes dans la voie. Pour chaque seconde accumulée, vous bénéficierez de la progression accrue des points passifs comme si vous étiez toujours « dans la voie de la quête », même si ce n'est pas le cas.

Concrètement, toutes les 2 minutes passées sur la voie, vous pouvez passer 1 minute à roamer sans affecter la progression de votre quête.

Récompenses de quête

Pour finir, nous avons apporté quelques ajustements aux récompenses de quêtes. Pour la voie du haut, nous nerfons légèrement le gain global d'expérience et ajustons le bonus d'expérience afin de distinguer les sources provenant des champions de celles provenant des non-champions. Concrètement, cela aidera les top-laners qui préfèrent les combats d'équipe acharnés au split push. Nous veillons également à éviter les situations d'accumulation d'expérience sur la voie du haut, où les top-laners qui s'éliminent mutuellement à plusieurs reprises augmentent leur propre niveau et les récompenses d'expérience.

Augmentation de l'XP : +12,5% depuis toutes les sources ⇒ +80 XP fixe lors d'une élimination de champion ; +11% depuis toutes les autres sources

Pour la voie du milieu, nous remplaçons l'effet de rappel amélioré par une augmentation en pourcentage de l'AD et de l'AP bonus. Nous avons eu le sentiment que la voie du milieu avait perdu une partie de son aspect « carry » et de sa capacité de progression par rapport aux récompenses des voies du haut et du bas, qui obtiennent plus de niveaux et d'XP ou davantage de PO et d'objets. Nous espérons que ce changement vous offrira un avantage sur les autres voies afin de vous renforcer davantage lors de l'achat d'objets.

Récompense de la quête de rôle : Rappel amélioré (300 sec de délai de récupération, réduit de 60 sec en cas d'élimination) ⇒ +6% de puissance et de dégâts d'attaque bonus

Nous avons l'impression que la voie du bas est un peu trop puissante et qu'elle prend un peu trop l'avantage compte tenu de son potentiel en fin de partie. Nous appliquons donc un léger affaiblissement aux PO bonus qui y sont obtenues lors des éliminations.

PO d'élimination bonus : 50 PO ⇒ 40 PO

Systèmes de jeu

Vagues de sbires

Nous augmentons un peu la durabilité des vagues de sbires, principalement vers le milieu et la fin de la phase de laning, afin de favoriser davantage d'action autour des sbires. Cela devrait également ouvrir quelques fenêtres de roaming, en plus d'augmenter légèrement les effets de cumulation de vagues, permettant aux équipes de passer un peu plus de temps en dehors de la voie pendant qu'une vague se forme.

PV des sbires de mêlée : 440 (+25 toutes les 90 sec ; puis +35 après que cela s'est produit 5 fois)⇒ 430 (+35 toutes les 90 sec)

Tueur de sbires (bonus de dégâts des sbires contre d'autres sbires) : +[2 mêlée | 4 distance | 6 siège]% des PV actuels à l'impact ⇒ +[2 mêlée | 3,5 distance | 5 siège]% des PV actuels à l'impact

Champions

Ambessa

Ambessa a un peu trop bien perpétué l'héritage des Medarda. Sa brutalité et son histoire ont conquis ceux qui la jouent, mais nous pensons que son ultime est légèrement trop rapide, à tel point que les joueurs touchés ne savent pas toujours ce qui s'est passé. Nous augmentons le délai d'incantation de sa compétence afin d'offrir des possibilités de contre plus claires, et nous resterons attentifs aux opportunités d'ajustements supplémentaires.



R - Exécution publique

Délai d'incantation : 0,55 sec ⇒ 0,70 sec

Briar

Briar possède l'une des courbes de maîtrise les plus abruptes de League. Cependant, au fil du temps, de plus en plus de joueurs se sont retrouvés à l'extrémité de cette courbe et en ont grandement bénéficié. Nous cherchons donc à réduire un peu sa survivabilité, tout en conservant sa capacité à éliminer une cible.

Stats de base

Croissance en PV : 100 ⇒ 95

Ezreal

Nous souhaitons redonner vie à certains styles de jeu qui se sont perdus avec le temps. En haut de cette liste, il y a Ezreal AP. Si vous avez l'âme d'un sniper magique, alors ces changements sont pour vous !



A - Tir mystique

Ratio de puissance : 15% de la puissance ⇒ 40% de la puissance

Z - Flux essentiel

Ratio de puissance : 70 - 90% ⇒ 90%

R - Arc térébrant

Ratio de puissance : 90% ⇒ 110%

Dégâts aux sbires / monstres non épiques : 175 / 275 / 375 (+50% des dégâts d'attaque bonus) (+45% de la puissance) ⇒ 150 / 225 / 300 (+100% des dégâts d'attaque bonus) (+110% de la puissance)

Gragas

Gragas en voie du haut est le plus affecté par la suppression de Rush phasique, et seul le temps nous dira qui de la Poigne de l'immortel ou de la Comète arcanique prendra le dessus. En attendant de voir comment sa phase de laning évolue, ce changement devrait permettre aux joueurs de Gragas de former une meilleure ligne de défense pour leur équipe et d'avoir un impact plus important en fin de partie, là où ils rencontrent le plus de difficultés.

Z - Rage d'ivrogne

Réduction des dégâts : 10 / 12 / 14 / 16 / 18% (+ 4% tous les 100 points de puissance) ⇒ 10 / 14 / 18 / 22 / 26% (+ 4% tous les 100 points de puissance)

Kennen

Notre deuxième style de jeu perdu est Kennen AD. Dans son cas, nous allons ajouter une synergie avec les coups critiques aux compétences Z et E de Kennen. Bien qu'un build hybride basé sur les effets à l'impact et axé sur la vitesse d'attaque puisse sembler être un choix plus intuitif pour un Kennen dépendant de ses attaques de base, nous pensons en réalité que cela affecterait trop ses builds AP classiques et nous souhaitons éviter d'apporter des ajustements à son style de jeu habituel simplement pour faciliter celui-ci.

Z - Surtension

[NOUVEAU] Passif : lorsqu'elle est prête, la compétence applique désormais l'effet passif à l'attaque entière pour qu'elle ait des effets à l'impact, et non plus uniquement au premier déclenchement.

[NOUVEAU] Dégâts passifs : peut désormais infliger un coup critique d'une valeur de 140% (+40% des dégâts de coup critique bonus)

E - Rush foudroyant

[NOUVEAU] Buff de la vitesse d'attaque : les coups critiques prolongent désormais la durée du bonus de vitesse d'attaque de Rush foudroyant de 1 sec, jusqu'à la durée initiale de 4 sec. Cela peut se produire un nombre illimité de fois.

Shyvana

Shyvana étant disponible depuis quelques patchs, nous avons fait le point sur sa situation et identifié deux éléments à ajuster : élargir la viabilité des objets de combattant et renforcer la distinction entre les builds AD et AP.Pour ce qui est de son côté combattant, nous avons réduit l'accent mis sur les objets purement DPS comme Tueur de krakens. Des ajustements apportés à ses stats de base, à son A et à son Z offrent plus de possibilités pour que Brillance, l'accélération de compétence et les PV contribuent de manière significative à son kit.Pour différencier les builds, Shyvana AD cherche à engager des combats prolongés grâce à des attaques de base suivies de puissants coups de A, en utilisant son Z pour se soigner et sa capacité à rester au contact, ainsi que son E pour renforcer sa capacité de poursuite. À l'inverse, Shyvana AP concentre ses dégâts autour de son R et de son E, tandis que son Z sert à entrer et sortir des combats.



Stats de base

Vitesse d'attaque : 0,625 ⇒ 0,638

Ratio de vitesse d'attaque : 0,69 ⇒ 0,638

Stat de croissance en dégâts d'attaque : 3 ⇒ 4

A - Frappe enflammée

Passive : 1% (+ 1,1% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus) (+ 1,1% tous les 100 pts de puissance) des PV max de la cible ⇒ 1% (+ 1,1% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus)Réduction à l'impact : 1 seconde ⇒ 0,5 seconde

Dégâts de zone physiques : 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (+ 110% des dégâts d'attaque) (+ 25% de la puissance) ⇒ 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (+ 110% des dégâts d'attaque) (+ 30% de la puissance)

Le délai de récupération continue en arrière-plan si vous ne terminez pas la séquence. Le délai de récupération commence à s'écouler à partir de la dernière commande activée dans cette séquence.

Z - Égide de feu

Délai de récupération : 14 / 13,5 / 13 / 12,5 / 12 ⇒ 13 / 12 / 11 / 10 / 9

Bouclier : 60 / 80 / 100 / 120 / 140 (+ 5% des PV max) ⇒ 75 / 95 / 115 / 135 / 155 (+12% des PV bonus)

Dégâts : 80 / 100 / 120 / 140 / 160 (+ 40% de dégâts d'attaque bonus) (+ 20% de la puissance) ⇒ 80 / 100 / 120 / 140 / 160 (+ 65% de la puissance)

Dégâts : 80 / 100 / 120 / 140 / 160 (+ 40% de dégâts d'attaque bonus) (+ 20% de la puissance) ⇒ 80 / 100 / 120 / 140 / 160 (+ 65% de la puissance) Soins de la forme de dragon: 75 – 214,71 (en fonction du niveau) (+ 10% des dégâts d'attaque bonus) (+ 5% de la puissance), augmenté de 0% – 100% (en fonction des PV manquants) pour un maximum de soins de 150 – 429,41 (en fonction du niveau) (+ 20% des dégâts d'attaque bonus) (+ 10% de la puissance) ⇒ 60 - 100 + 4-8% des PV manquants (en fonction du niveau)

La vitesse de déplacement du Z est séparée du bouclier.

E - Éruption

Délai de récupération : 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10 ⇒ 12 / 11 / 10 / 9 / 8

Dégâts magiques : 80 / 110 / 140 / 170 / 200 (+ 35% des dégâts d'attaque bonus (+ 70% de la puissance) ⇒ 50 / 65 / 80 / 95 / 110 (+ 60 / 65 / 70 / 75 / 80% de la puissance) + 5% des PV max de la cible

Dégâts magiques : 80 / 110 / 140 / 170 / 200 (+ 35% des dégâts d'attaque bonus (+ 70% de la puissance) ⇒ 50 / 65 / 80 / 95 / 110 (+ 60 / 65 / 70 / 75 / 80% de la puissance) + 5% des PV max de la cible Dégâts des explosions suivantes contre la même cible : 50% ⇒ 40%

Ralentissement : 20 / 25 / 30 / 35 / 40% ⇒ 30%

Tahm Kench

L'ajustement du dernier patch s'est finalement traduit par un très léger nerf (moins de 0,5%) pour la voie du haut et en support. Nous apportons donc quelques améliorations au gameplay de support pour compenser.

E - Peau épaisse

Conversion de PV gris en PV : 45 - 100% (niveau 1 - 18) ⇒ 60 - 100% (niveau 1 - 18)

R - Dévoration

Vitesse de déplacement octroyée lorsque un allié est dévoré : 40% pendant 3 sec ⇒ 60% pendant 3 sec

Taliyah

Taliyah se trouve dans la même situation que Gragas (repose en paix, Rush phasique), sauf que son dernier nerf l'a également rendue un peu moins performante sur la voie du milieu dans la méta pro. Comme il est peu probable qu'elle exploite ces changements aussi bien que ses adversaires, nous avons décidé de revenir sur le dernier changement que nous lui avons apporté, tout en veillant à ce qu'elle ne parvienne pas à faire son premier clear de la jungle en moins de 2 min et 30 sec.

A - Rafale filée

Dégâts de base : 50 / 67,5 / 85 / 102,5 / 120 ⇒ 55 / 72,5 / 90 / 107,5 / 125

Dégâts bonus aux monstres : 23 / 28 / 33 / 38 / 43 ⇒ 20 / 25 / 30 / 35 / 40

Teemo

Un troisième style de jeu a perdu en popularité : les builds de Teemo axés sur les dégâts à l'impact ont progressivement été délaissés au fur et à mesure que Teemo a été rééquilibré pour favoriser Malfaisance et Tourment de Liandry. Nous avons donc décidé d'augmenter les ratios de dégâts d'attaque bonus de la compétence E de Teemo afin de diversifier les options d'objets pour les builds axés sur les attaques autos, notamment ceux utilisant des objets hybrides tels que la Lame enragée de Guinsoo et le Poignard de Statikk remanié.



E - Tir toxique

[NOUVEAU] Ratio des dégâts d'attaque bonus initiaux : 10% des dégâts d'attaque bonus

[NOUVEAU] Ratio de dégâts d'attaque bonus/dégâts sur la durée : 30% des dégâts d'attaque bonus pendant 4 sec

Udyr

Actuellement, nous estimons que les builds axés sur les dégâts d'attaque de la compétence A d'Udyr sont trop monotones, ce qui est logique quand on examine leur scaling. Nous souhaitons diversifier ses builds de combattant axés sur les dégâts d'attaque en transférant une partie des ratios de dégâts d'attaque de sa compétence A vers ses compétences Z et E, de sorte qu'il dispose de plusieurs postures.

A - Griffe sauvage

Dégâts bonus sur les 2 premières attaques : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8% (+4% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus) des PV max de la cible ⇒ 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8% (+3,5% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus) des PV max de la cible

Dégâts bonus à l'impact pendant 4 sec : 5 / 13 / 21 / 29 / 37 / 45 (+25% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 (+20% des dégâts d'attaque bonus) (+1 - 2% des PV bonus)

Dégâts bonus sur les 2 premières attaques éveillées : 2 à 4% bonus (selon le niveau) (+3% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus) des PV max de la cible ⇒ 2 à 4% bonus (selon le niveau) (+1,5% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus) (+1% tous les 1000 PV bonus) des PV max de la cible

Dégâts par rebond de la chaîne d'éclairs lorsque l'attaque est éveillée : 1,5 à 3% (selon le niveau) (+0,8% tous les 100 pts de puissance) ⇒ 1,5 à 3% (selon le niveau) (+0,6% tous les 100 pts de puissance)

Z - Cape de fer

[NOUVEAU] Ratio de dégâts d'attaque du bouclier : 50% des dégâts d'attaque bonus

[NOUVEAU] Ratio de dégâts d'attaque du bouclier lorsque l'attaque est éveillée : 100% des dégâts d'attaque bonus

[NOUVEAU] Ratio de dégâts d'attaque des soins lorsque l'attaque est éveillée : 50% des dégâts d'attaque bonus

E - Piétinement flamboyant

[NOUVEAU] Ratio des dégâts d'attaque en fonction de la vitesse de déplacement : 5% de vitesse de déplacement tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus

[NOUVEAU] Ratio dégâts d'attaque/vitesse de déplacement lorsque l'attaque est éveillée : 10% de vitesse de déplacement tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus

Warwick

Warwick, notre loup-garou préféré, a du mal à trouver sa place pendant toute la durée de la partie. Nous cherchons à atténuer l'impact de sa transition en fin de partie en améliorant un peu son scaling.

P - Soif inextinguible :

Dégâts à l'impact : 6 / 16 / 26 / 36 / 46 ⇒ 6 / 18,25 / 30,5 / 42,75 / 55

Xin Zhao

Le quatrième style de jeu que nous souhaitons remettre au goût du jour concerne Xin Zhao, et plus particulièrement ses builds axés sur la vitesse d'attaque et ses builds de puissance. Au fil du temps, Xin Zhao s'est progressivement éloigné des builds basés sur les attaques automatiques pour privilégier des builds de combattant et lanceur de compétence physique, utilisant des objets tels que Ciel éventré ou Couperet noir. Selon nous, les builds de Xin Zhao axés sur la vitesse d'attaque offraient une expérience de combattant de mêlée intéressante, c'est pourquoi nous souhaitons les remettre au goût du jour. Que ce soit des builds entièrement axés sur la puissance, sur le drain de PV obtenu en tankant, des builds carry à forte vitesse d'attaque à l'impact, ou simplement des avantages mineurs avec Estropieur, Hydre titanesque et Force de la trinité, nous souhaitons varier davantage les options de builds.

P - Détermination

Soins : 3 / 4 / 5% des PV max (+65% de la puissance) (niveaux 1 / 6 / 11) ⇒ 3 / 4 / 5% des PV max (+50 / 65 / 60% de la puissance) (niveaux 1 / 6 / 11)

Z - Vent et foudre

Ralentissement lors des coups d'estoc : 50% pendant 1,5 sec ⇒ 50% pendant 1,5 sec (+0,5 tous les 100 pts de puissance)

E - Charge audacieuse

Dégâts magiques : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+60% de la puissance) ⇒ 50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+120% de la puissance)

Buff de vitesse d'attaque : 40 / 50 / 60 / 70 / 80% pendant 5 sec ⇒ 38 / 46 / 54 / 62 / 70% (+ 1% tous les 5% de vitesse d'attaque permanente) (+ 10% tous les 100 pts de puissance) pendant 5 sec

Zeri

Au fil du temps, les modifications apportées à Zeri l'ont transformée en assassin à burst, s'éloignant ainsi de l'image qui avait initialement séduit bon nombre des joueurs qui la jouent souvent. En rééquilibrant ses stats pour privilégier sa mobilité et ses performances en phase de laning plutôt que son burst et ses DPS en fin de partie, ces changements devraient permettre à Zeri de retrouver toute sa splendeur et de redevenir la légende rapide qu'on adore tous (tout en continuant à infliger des dégâts d'ADC !)



P - Batterie vivante



Portée du clic droit : 500 ⇒ 550Seuil d'exécution : 60 / 82,5 / 105 / 127,5 / 150 (+18% de la puissance) ⇒ 70 / 92,5 / 115 / 137,5 / 160 (+20% de la puissance)



A - Rafale



Dégâts : 15 / 17 / 19 / 21 / 23 (+ 104 / 108 / 112 / 116 / 120% des dégâts d'attaque) ⇒ 21 / 24 / 27 / 30 / 33 (+ 102 / 104 / 106 / 108 / 110% des dégâts d'attaque)

Conversion de la vitesse d'attaque excédentaire en dégâts d'attaque : 70% ⇒ 50%

Lancement rapide désormais imposé.

Z - Laser électrocuteur

Multiplicateur de coup critique lorsque la compétence touche un mur : 175% ⇒ 150%

Ratio de puissance : 25% ⇒ 50%

E - Charge ionique

Dégâts magiques bonus : 17 / 19 / 21 / 23 / 25 (+ 10% des dégâts d'attaque bonus) (+ 20% de la puissance) ⇒ 22 / 24 / 26 / 28 / 30 (+ 20% de la puissance)

Délai de récupération : 22 / 21 / 20 / 19 / 18 ⇒ 24 / 22,5 / 21 / 19,5 / 18

Réinitialisation du délai de récupération : s'applique aux attaques et compétences contre les champions ⇒ S'applique aux attaques contre tous les éléments

R - Éruption électrique

Ratio de dégâts d'attaque du burst : 100% ⇒ 60%

Vitesse de déplacement par effet cumulé : 1% ⇒ 1,5%

Durée des effets cumulés : 1,5 ⇒ 2,5

Zoé

Notre objectif est de réduire la puissance de Zoé pendant la phase de laning pour privilégier un jeu plus technique autour de sa compétence E, Bulle soporifique.



Z - Voleuse de sorts

Dégâts par projectile : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 (+ 15% de la puissance) ⇒ 15 / 25 / 35 / 45 / 55 (+ 10% de la puissance)

Total des dégâts : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 45% de la puissance) ⇒ 45 / 75 / 105 / 135 / 165 (+ 30% de la puissance)

E - Bulle soporifique

Délai de récupération : 16 / 15 / 14 / 13 / 12 ⇒ 18 / 17 / 16 / 15 / 14

Rend 16 / 19,5 / 23 / 26,5 / 30% du délai de récupération lorsqu'un champion ennemi est touché

Objets

Arc axiomatique

L'année dernière, nous avons modifié l'Arc axiomatique afin d'augmenter la réduction de délai de récupération de base de l'ultime tout en réduisant son scaling. Ce changement s'est avéré être une erreur, car proposer dès le début de la partie un objet qui réduit à ce point les temps de récupération des ultimes des champions à burst de létalité élevé limite considérablement les opportunités d'action des adversaires.

Flux : En cas d'élimination, le délai de récupération total de votre ultime est réduit de 15% (+0,15% par point de létalité) ⇒ 10% (+0,25% par point de létalité)

[NOUVEAU] Arc de Doran

Nous souhaitons élargir les options d'objets de départ pour les champions qui privilégient les attaques automatiques. L'Arc de Doran présente un rapport risque/récompense élevé qui récompensera ceux qui parviennent à déclencher des attaques automatiques supplémentaires et à s'imposer, même sans le bonus de PV.

Dégâts d'attaque : 6

Vitesse d'attaque : 12%

Omnivampirisme : 1,5%

[NOUVEAU] Casque de Doran

Nous voulons offrir davantage d'options d'objets de départ aux champions qui cherchent à cumuler des résistances. Pour les joueurs qui rêvent de devenir invincible, les objets actuels ne permettent pas d'atteindre cet objectif. Même si les champions qui cherchent à cumuler des résistances ont tendance à partir avec un désavantage, nous voulons récompenser les joueurs qui saisissent l'occasion de revenir à égalité ou de prendre l'avantage pendant la phase de laning grâce à un objet qui leur confère des stats précieuses pour le reste de la partie.

PV : 100

Armure : 10

Résistance magique : 10

Coup de main : 5 à l'impact contre les sbires

Aube et crépuscule

Aube et crépuscule est l'un des objets phares de la saison jusqu'à présent, mais nous continuons à penser qu'il ressemble un peu trop au Fléau de liche. Nous souhaitons inciter les utilisateurs de Aube et crépuscule à utiliser l'objet à plusieurs reprises, et nous leur donnons donc les moyens de le faire.

[NOUVEAU] Lame enchantée : soigne désormais le porteur de (10% de la puissance) (+3% des PV bonus)

PV : 350 ⇒ 300

Puissance : 70 ⇒ 60

Vitesse d'attaque : 25% ⇒ 20%

Faim insatiable

Les combattants AD de mêlée sont confrontés à un dilemme lorsqu'ils doivent décider entre cet objet et d'autres axés davantage sur la durabilité. Nous souhaitons qu'ils se tournent vers Faim insatiable lors des parties explosives où ils peuvent se permettre de jouer de manière plus agressive. C'est pourquoi nous lui accordons un léger buff pour les champions de mêlée.

Propriété passive unique - Famine : Octroie 5 (+10% des dégâts d'attaque bonus) d'accélération de compétence ⇒ Octroie 5 (+[13% mêlée | 10% à distance] des dégâts d'attaque bonus) d'accélération de compétence

[NOUVEAU] Jambières gloutonnes

En plus des nouveaux objets de départ, nous ajoutons de nouvelles bottes qui octroient de l'omnivampirisme. Nous avons constaté que de nombreux combattants et lanceurs de compétences ont un choix limité en matière de bottes : les bottes de lucidité sont la seule véritable option offensive, et lorsqu'ils optent pour un autre modèle, celui-ci est purement défensif, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Ces bottes devraient constituer un bon compromis entre agressivité et défense, offrant de la régénération pendant les combats.

Construction : Bottes (300 PO) + 650 PO

Vitesse de déplacement : 45

Omnivampirisme : 4%

Propriété passive unique - Carnage : En cas d'élimination de champion, vous gagnez 1% d'omnivampirisme de façon permanente, cumulable jusqu'à 6 fois.

Voie immortelle de palier 3 - Passif unique bonus - Maintenant et à jamais : Si vous avez perdu moins de la moitié de vos PV, vous infligez 5% de dégâts bonus. Si vous avez perdu plus de la moitié de vos PV, vous gagnez +15% de soins, de bouclier et de régénération.

Orgueil

Les ajustements apportés à Orgueil le rendent comparable à de nombreux autres objets de létalité à utiliser en premier, mais dans son état actuel, il semble éclipser les autres options en offrant à la fois un scaling important et de la puissance immédiate. Les changements que nous apportons dans cette mise à jour devraient permettre de mieux différencier Orgueil des objets offrant un pic de puissance immédiat, comme la Lame spectre de Youmuu, tout en le rendant encore plus puissant qu'auparavant si vous parvenez à enchaîner les éliminations.

Dégâts d'attaque de base : 60 ⇒ 55

Dégâts d'attaque passif par effet cumulé : +2 ⇒ +3

Dégâts d'attaque bonus : +15 ⇒ +12

[RETIRÉ] Opportunité

Opportunité ressemble toujours un peu trop à la Lame spectre de Youmuu, même après avoir tenté de les rendre plus distincts il y a un an et demi. Dans sa version actuelle, elle se situe à mi-chemin entre la Lame spectre de Youmuu en termes de mobilité et le Cyclosabre voltaïque en termes de puissance immédiate.

Bâton des flots

À l'origine, l'effet unique du Bâton conférait un bonus d'accélération de compétence, que nous avons ensuite remplacé par un bonus de vitesse de déplacement. Nous avons ensuite supprimé ce bonus de vitesse de déplacement. Nous avons décidé de réintroduire l'accélération de compétence, car nous estimons que le fait de ne conférer que de la puissance rendait cet objet trop peu polyvalent, tandis que l'augmentation de la vitesse de déplacement le rendait trop générique.

Propriété passive unique - Rapides : Octroyer des soins ou un bouclier à d'autres champions alliés vous confère, ainsi qu'à eux, +45 puissance pendant 6 sec ⇒ Octroyer des soins ou un bouclier à d'autres champions alliés vous confère, ainsi qu'à eux, +40 puissance et +15 accélération de compétence pendant 6 sec

Accélération de compétence : 15 ⇒ 10

[REFONTE] Poignard de Statikk

Depuis longtemps maintenant, le Poignard de Statikk est acheté en priorité simplement pour tuer les sbires plus rapidement. Son efficacité à faire disparaître les vagues rend les échanges quasi impossibles en phase de laning. Nous profitons de l'occasion pour en faire un objet à scaling pour les builds d'effets à l'impact, un build qui manque de diversité depuis que les bot laners ont accès à un septième emplacement d'objet.

Cette nouvelle version du Statikk permet aux builds à effets à l'impact d'appliquer leurs effets à plusieurs ennemis en même temps pour créer des combos redoutables et mieux s'adapter aux combats d'équipe.

Construction : Fronde de l'éclaireur (600 PO) + Pioche (875 PO) + Feu follet éthéré (800 PO) + 625 PO

Dégâts d'attaque : 40

Puissance : 45

Vitesse d'attaque : 30%

Vitesse de déplacement : 4%

Propriété passive unique - Étincelle électrique : Lorsque vous déclenchez l'effet Énergisé, vous libérez une chaîne d'éclairs infligeant 60 pts de dégâts magiques bonus (90 contre les sbires et les monstres) touchant jusqu'à (4 à 8 selon le niveau) cibles. Applique les effets à l'impact aux cibles du rebond.

Propriété passive unique - Électrochoc : Les attaques de base confèrent +9 effets Énergisant supplémentaires.

[SUPPRIMÉ] Sac de l'explorateur

Tout comme pour l'Opportunité, le Sac de l'explorateur se trouve à mi-chemin entre deux autres options de mobilité pour les tanks, à savoir les Flûtes de Bandle et la Plaque du mort. Étant donné que son effet se superpose à d'autres effets similaires en plus d'être l'effet unique le plus complexe, puisqu'il demande aux alliés de prêter attention à une traînée vaporeuse, ce qui crée une surcharge visuelle.

[REFONTE] Cyclosabre voltaïque

Le Cyclosabre voltaïque offre des options d'effet Énergisant intéressantes aux lanceurs de compétences dégâts d'attaque, mais nous pensons qu'il est possible de le rendre attrayant aux champions basés sur les attaques automatiques. Nous n'aimons pas trop l'effet de ralentissement, qui simplifie un peu le combat une fois que le porteur a atteint sa cible. Avec la disparition de l'Opportunité, le Cyclosabre devrait également s'imposer comme l'objet de référence pour les champions AD axés sur les dégâts instantanés.

Propriété passive unique - Galvanisation : infliger des dégâts aux champions ennemis avec des compétences déclenche Énergisé si l'effet est prêt.

Propriété passive unique - Firmament : déclencher l'effet Énergisé vous confère [15 mêlée | 12 à distance] létalité pendant 4 sec et inflige des dégâts physiques bonus équivalents à [9 mêlée | 7 à distance] des PV actuels de la cible. Ces dégâts bonus sont limités à 200 contre les non-champions.

Coût : 3000 PO ⇒ 2900 PO

Létalité : 18 ⇒ 10

Runes

[NOUVEAU] Toucher de feu mortel

Les champions basés sur les dégâts sur la durée et les dégâts soutenus ne disposent pas de rune fondamentale conçue spécifiquement pour eux. Cet écart a déjà été partiellement comblé par d'autres runes fondamentales comme Comète et Aery, mais nous réintroduisons Toucher de feu mortel de l'ancien système pour proposer une option de rune viable à ces champions, et nous apportons des ajustements à d'autres runes fondamentales pour compenser.

Rune fondamentale de la branche Sorcellerie : blesser un champion avec une compétence le brûle pendant (4 sec en monocible / 2 sec en multicible / 1 sec en dégâts sur la durée). La brûlure inflige 4 à 12 (selon le niveau) (+ 8% des dégâts d'attaque bonus + 3% de la puissance) points de dégâts adaptatifs par seconde. Après 3 sec d'effet, la brûlure inflige 100% de dégâts bonus.

[SUPPRIMÉ] Rush phasique

Rush phasique a toujours été une rune problématique, permettant à certains champions de contourner le gameplay de laning prévu en début de partie. Mais nous savons qu'il est nécessaire d'avoir une rune axée sur la mobilité, alors n'ayez crainte...

[NOUVEAU] Assaut du maraudeur

Puisqu'Assaut du maraudeur nécessite d'infliger beaucoup de dégâts et finit généralement par être très efficace au fil de la partie, elle peut remplacer Rush phasique, mais de manière plus saine et plus intéressante pour les champions qui l'utilisent.

[NOUVEAU] Rune fondamentale de la branche Sorcellerie : infliger 25% des PV max d'un champion en moins de 3 sec octroie de la vitesse de déplacement et de la résistance aux ralentissements pendant 3 sec. 20 à 10 sec de récupération, selon le niveau.

[NOUVEAU] Vitesse : 40% ; 75% pour les champions à distance

[NOUVEAU] Résistance aux ralentissements : 50%

Comète arcanique

Auparavant, la Comète bénéficiait d'un mécanisme de réduction de délai de récupération pour les lanceurs de compéteces infligeant des dégâts sur la durée ou des dégâts soutenus. Maintenant que Toucher de feu mortel existe, Comète n'en a plus besoin et peut désormais mieux servir son public initialement visé, à savoir les mages de contrôle et les mages d'artillerie, grâce à une mécanique de dégâts en fonction de la distance qui devrait plaire à ces champions.

[SUPPRIMÉ] Réduction du délai de récupération : supprimé

[NOUVEAU] Dégâts : inflige désormais jusqu'à 100% de dégâts bonus en fonction de la distance par rapport à la cible.

Dégâts max bonus à 750 unités de portée.

Dégâts : 30 - 130 (selon le niveau) +10% des dégâts d'attaque bonus +5% de la puissance ⇒ 15 - 100 (selon le niveau) +10% des dégâts d'attaque +5% de la puissance

Déluge de lames

Déluge de lames est devenu une rune fondamentale extrêmement spécifique qui offre énormément de vitesse d'attaque et... pratiquement rien d'autre. En d'autres termes, ces lames sont trop tranchantes ! Nous transférons une partie de la puissance liée à la vitesse d'attaque vers un nouvel effet de dégâts bonus afin de pouvoir l'ajuster plus facilement pour un plus large éventail de champions.

Vitesse d'attaque : [160% mêlée || 80% à distance] pour 3 attaques, +1 attaque si vous lancez une compétence qui réinitialise votre attaque de base ⇒ [120% mêlée || 60% à distance] pour 3 attaques, +1 attaque si vous lancez une compétence qui réinitialise votre attaque de base, jusqu'à +2 attaques

Nouveau : les attaques renforcées par Déluge de lames infligent 4 à 20 (+8% des dégâts d'attaque bonus) (+6% de la puissance) pts de dégâts bruts bonus.

Corrections de bugs : correction de diverses compétences de réinitialisation d'attaque qui n'accordaient pas correctement d'attaques bonus (A de Bel'Veth, R de Kai'Sa, A3 de K'Santé, E de Gwen, E de Quinn, Z de Rell à cheval, A de Riven)

Saison classée FI 2

La saison 2 classée commencera le 29 avril à 12h00, heure locale du serveur.

Le rang des joueurs de paliers ultimes (Maître, Grand Maître, Challenger) en NA, EUW, EUN, LAN, BR et TR sera réinitialisé à Maître 0 PL. Pour tous les autres joueurs, rien ne changera. Si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles nous réinitialisons les paliers ultimes dans certaines régions, consultez le dev blog.

Pour tous les joueurs de toutes les régions, la mission Héros de guerre classé (remporter 15 parties en mode Classé) sera réinitialisée au début de la saison 2.

Les récompenses de la saison 1 classée seront distribuées peu après le déploiement de la 26.09. Le service de transfert entre serveurs sera temporairement désactivé jusqu'à ce que toutes les récompenses aient été attribuées.

Arena

Bienvenue dans *roulement de tambour* *roulement de tambour* *roulement de tambour* ARENA !!!!

Arena reçoit la mise à jour majeure que nous avions promise l'an dernier et nous sommes ravis de vous la présenter. Notre objectif avec cette version est de vraiment mettre en avant la création de builds, l'adaptation, l'expérience et le combat tactique axé sur l'équipe qui fait toute l'essence du mode. Nous avons amplifié tous ces aspects et sommes impatients de voir comment vous allez MONTER EN NIVEAU dans l'Arena pour laisser la foule sans voix. Nous avons pris en compte les retours de la communauté concernant les différentes façons de jouer, qu'il s'agisse de la fameuse file Courage ou de la toute nouvelle version 3x6 ou encore votre désir de repousser les limites de vos optimisations ! Nous avons hâte de vous accueillir, vous et un ou deux amis, de retour dans *roulement de tambour* ARENA !!!

Pour plus de détails sur ces changements, consultez le dev blog complet ici.

Événements

Calendrier (patch 26.9) : Pour commencer, nous n'organiserons pas d'événement afin de donner aux joueurs la possibilité de découvrir tous les nouveaux invités d'honneur, optimisations et systèmes que nous ajoutons lors de la saison 2.

3x6 (patch 26.10) : Comme son nom l'indique, « 3x6 » mettra en scène six équipes de trois joueurs chacune. Dans un jeu qui compte plus de 170 champions spécialement conçus pour la Faille de l'Invocateur, bon nombre d'entre eux se sont retrouvés sur la touche une fois confrontés à des combats de gladiateurs en 2c2. L'objectif du 3x6 est d'apporter encore plus de diversité de champions dans Arena, en permettant une plus grande variété dans les compositions d'équipe.

Courage (patch 26.13) : en arrivant dans la sélection des champions, vous serez confrontés à un nombre d'options nettement réduit. Vous pourrez alors utiliser le bouton « champion aléatoire », mais si vous ne souhaitez pas laisser le hasard décider de pour vous, vous pourrez toujours choisir parmi quelques champions populaires. L'objectif du mode « Courage » est avant tout d'offrir à de nombreux joueurs une version d'Arena qu'ils réclament depuis un certain temps. Nous voulions également permettre aux joueurs les plus courageux de surmonter tous les obstacles qu'Arena leur réserve en faisant preuve de flexibilité et en s'adaptant à différents champions.

Arena rapide (patch 26.14) : Avec cet événement, nous revenons à nos racines avec deux équipes de quatre joueurs, pour celles et ceux qui souhaitent profiter de l'expérience complète d'Arena sans y consacrer trop de temps. Par ailleurs, si vous arrivez à vous souvenir du style de jeu et des faiblesses de vos adversaires, cela devrait vous donner l'avantage, car vous affronterez les mêmes équipes de manière plus régulière.

Systèmes d'optimisation

Niveaux d'optimisation

Les optimisations disposent désormais de 1 à 3 niveaux, selon l'optimisation. Certains optimisations possèdent un effet bonus lorsqu'elles atteignent leur niveau max, octroyant un effet supplémentaire. Par exemple, Balayages tactiques donnera à vos optimisations une chance de se déclencher jusqu'à 4 fois !

Une fois que vous disposez de deux optimisations évolutives, un niveau d'optimisation vous sera proposé à la place de l'une des optimisations proposées.

Une fois le nombre maximal d'optimisations atteint (généralement 4), seuls des niveaux d'optimisation ou la possibilité d'améliorer le palier d'une optimisation existante vous seront proposées, ce qui vous permet de retirer une optimisation et d'en sélectionner une autre d'un palier supérieur.

Si tous vos optimisations sont au niveau maximum, vous aurez la possibilité d'améliorer une optimisation existante ou d'obtenir une enclume à stats.

À certains moments, vous aurez la possibilité de retirer ou de remplacer l'une de vos optimisations. Profitez-en pour écarter les optimisations qui ne vous conviennent pas et obtenir un bonus, tout en libérant cet emplacement afin de pouvoir obtenir une optimisation de remplacement plus tard dans la partie.

Nouvelles optimisations avec niveaux d'Arena

Enthousiasme !

Inflexible

Percepteur amélioré

Orgueil amélioré

Vitesse létale

Boisson énergisante

Protection antisorts

Pacte sinistre

Rythme critique

Plan d'évasion

Canon de verre

Forme finale

Quête : Immolation du Néant

Boule de neige de flipper

Récursivité infinie

Pactole

Machine à rétrécir

Croissance

Provocation ultime

Roi des Poros

Vitesse démoniaque

Boum boum

Âme Hextech

Boucliers explosifs

???

Missile critique

Efficacité redoutable

Diablotin

Zélote

Puriste - Lanceur de compétence

Double dose

À plein gaz

Nouvelles optimisations

Nous pourrions vous dire ce qu'elles font, mais cela vous priverait du plaisir de les découvrir par vous-même.

Flux chromatique (Prismatique)

Poigne démoniaque (Or)

Venin hémorragique (Argent)

Magical girl (Prismatique)

Clémence (Or)

Riz et poulet (Or)

Riz et poisson (Or)

Riz et porc (Or)

Charognard (Or)

Cuillère en argent (Argent)

Sortilège (Prismatique)

Transmutation : Argent (Prismatique)

Trésor insoupçonné (Argent)

Transmutation instable (Or)

Feu sauvage (Prismatique)

Optimisations retravaillées et ajustées

Imprécateur : PV doublés par effet cumulé, taux de cumulation des effets réduit de moitié.

Défenses critiques : augmente selon les dégâts critiques.

Soins critiques : augmente selon les dégâts critiques.

Risque calculé : donne désormais une optimisation Prismatique si c'est votre première ou deuxième optimisation, sinon

Risque calculé : donne désormais une optimisation Prismatique si c'est votre première ou deuxième optimisation, sinon vous recevrez une optimisation Or.

Autodestruction : modifiée pour se lancer automatiquement toutes les 25 secondes au lieu d'exploser une seule fois.

Déchaîné : en cas d'élimination, le verrouillage et le délai de récupération de Détournement sont réduits de 20%.

Bataille de boules de neige : supprimé

Pressoir à jus : supprimé

Lentement mais sûrement : verrouille désormais votre vitesse d'attaque à 0,65 et n'accorde de la vitesse d'attaque que si vous dépassez la limite.

Sillon magique : le délai d'explosion évolue désormais de manière inverse à la distance, ce qui signifie que les impacts à longue portée auront un délai bien plus court, tandis que les impacts à bout portant verront leur délai légèrement augmenté.

Rythme de la partie

Durée de la sélection des optimisations : 37 sec ⇒ 42 sec

Durée de la manche de choix d'objet : 42 sec ⇒ 47 sec

Structure de la manche d'achat

1re manche → Optimisation, 500 PO

2e manche → Vote de l'Invité d'honneur 1, objet prismatique

3e manche → Optimisation

4e manche → 2500 PO

5e manche → Optimisation

6e manche → 2500 PO

7e manche → Optimisation

8e manche → Vote de l'Invité d'honneur 2, manche d'artisanat

9e manche → 2500 PO

10e manche → Optimisation

11e manche → 2500 PO

12e manche → Optimisation

13e manche → 2500 PO

14e manche → Optimisation

15e manche → 2500 PO

16e manche → Optimisation

Manche d'artisanat

Une manche d'artisanat aura lieu à la manche 8 et vous pourrez choisir l'une des options suivantes :

vous obtenez un cinquième emplacement d'optimisation ; dans 5 manches, vous obtenez une optimisation Argent.

vous obtenez un cinquième emplacement d'optimisation ; dans 5 manches, vous obtenez une optimisation Argent. Vous retirez l'une de vos optimisations pour donner 2 niveaux à vos optimisations restantes, sélectionnées aléatoirement.

Ces niveaux peuvent aller vers la même optimisation ou des optimisations différentes.

Vous gagnez une Enclume à stats prismatique.

Nouvelle piste de renommée

Niveau 1 → Feu sauvage (Prismatique)

Niveau 2 → Transmutation : Argent (Prismatique)

Niveau 3 → Optimisation de rechange, carte d'intro de combat

Niveau 4 → Poigne démoniaque (Or)

Niveau 5 → Riz et poulet (Or), Riz et poisson (Or), Riz et porc (Or)

Niveau 6 → Clémence (Or)

Niveau 7 → Magical girl (Prismatique)

Niveau 8 → Carte d'intro de combat

Niveau 9 → Cuillère en argent (Argent)

Niveau 10 → Charognard (Or)

Niveau 11 → Sortilège (Prismatique), Flux chromatique (Prismatique)

Niveau 12 → Mannequin, Carte d'intro de combat

La quantité de renommée nécessaire pour débloquer chaque palier a été réduite.

Invités d'honneur

Nouveaux Invités d'honneur

Atakhan : Carnage absolu

Annie : Mur de feu

Evelynn : Dominatrice

Fiddlesticks : Épouvantable épouvantail

Garen : Persévérance

Hwei : Toile vierge

Kayle : Ascension divine

Kindred : Mort et renouveau

Jarvan IV : Lourde est la couronne

Lux Lumière de Demacia

Morgana : Tourment ténébreux

Nocturne : Ténèbres

Poppy : Porteuse légitime

Shaco : Chaos absolu

Tahm Kench : Pacte occulte

Taric : Détachement hardi

Invités d'Honneur retravaillés

Swain : Incarnation démoniaque : désormais, lorsque la moitié du salon est éliminée, les équipes restantes obtiennent une Enclume à stats prismatique.

Katarina : Danse de la voracité : des améliorations de palier d'optimisations sont proposées en plus de nouvelles optimisations.

Modifications de la manche de vote

Les descriptions de l'Invité d'honneur permettent désormais d'appuyer sur Maj pour afficher la description longue lors du survol de l'icône de l'Invité d'honneur.

N'attend plus que tous les joueurs votent, mais attend désormais que tous les joueurs qui se sont déplacés votent. Ainsi, si vous souhaitez vous abstenir, restez simplement immobile.

Vous ne pouvez plus vous déplacer prématurément en cliquant sur l'icône de l'Invité d'honneur avant que les joueurs soient autorisés à se déplacer.

Les joueurs peuvent désormais déplacer leur caméra pendant que les joueurs votent.

La caméra a été légèrement rapprochée.

Lorsque le gagnant est sélectionné, tous les autres joueurs se tourneront pour le regarder.

Il y a une chance que des pommes de pin explosives apparaissent autour de l'arène de vote.

Il y a une chance que des chapeaux apparaissent autour de l'arène de vote. Ramassez-les pour récupérer le chapeau.

Enclumes

Enclumes à stats

Enclumes à stats Argent : A désormais une valeur fixe au lieu d'être déterminé aléatoirement dans une plage de valeurs.

Ravitaillement (Enclumes à stats prismatique) : Vous gagnez 500 PO par manche perdue.

Enclumes à objets légendaires

Coût : 2000 PO ⇒ 2250 PO

Objets

Laméclat (Nouveau)

Octroyé lorsque vous obtenez Portéclat

Améliore les Enclumes à stats de 20 à 80% (réduit à 20 à 50% en 3x6)

Vous ne pouvez plus acheter d'objets.

Ne fonctionne pas avec les optimisations qui accordent des objets.

Compagnon Hexclair

75% de vitesse d'attaque

500 PV

4% de vitesse de déplacement

Tir de couverture : toutes les 10 sec, vos lancements automatiques tirent un projectile vers une cible proche, appliquant les effets à l'impact.

Énergisant : vos déplacements et vos attaques permettent d'énergiser une attaque.

Décharge : vos attaques énergisées déclenchent vos effets de lancement automatique.

Réverbération

N'a plus besoin d'être cumulé pour appliquer les effets à l'impact lorsque vous immobilisez une cible.

Masque des gémeaux

supprimé

Nécrophage

Cannibalisation : lors d'une élimination de champion, vous volez 10% de ses stats et de sa taille jusqu'à la fin de la manche.

Jitte du Kinkou

Entre les côtes : crée désormais 4 points faibles autour des ennemis, qui se réinitialisent lorsque le dernier est brisé.

Chimico-scaphandre turbo

Dynamisation : l'effet actif a été supprimé. Le nouvel effet passif ignore le premier effet d'immobilisation qui vous touche (30 sec de récupération) et vous laissez tomber une bonbonne à proximité. Ramasser la bonbonne réduit le délai de récupération de 15 sec et restaure des PV max.

Objets de départ

supprimé

Cartes

Bosquet de pétricite (nouveau)

Une nouvelle carte provenant des environs de Demacia. Un peu partout se trouvent des bombes minières non explosées, utilisées pour faciliter l'extraction de la pétricite.

Frapper ces bombes minières les fait rouler avant d'exploser, infligeant des dégâts aux ennemis et aux plantes.

Bois ancestraux (ajusté)

Possède désormais 2 fleurs de puissance en bas à gauche et en haut à droite de la carte.

Le centre accueille désormais une fleur pavois, une plante robuste qui confère à la dernière personne l'ayant touchée un bouclier massif, des soins et de la force adaptative avant de repousser en 10 secondes. Ce bonus est augmenté si vous êtes en infériorité numérique.

Bassin de carpes (ajusté)

Le rayon de déclenchement du nénuphar du Bassin de carpes est légèrement réduit (la création de terrain reste inchangée).

Modifications générales

Cumul d'effet énergisant : 200% ⇒ 150%

Interruption a été mis à jour pour correspondre à l'ARAM du chaos. Vous gagnerez désormais de la ténacité progressive lorsque vous êtes immobilisé et, si vous avez été dans l'incapacité d'agir pendant 4 des 7 dernières secondes, vous devenez inarrêtable pendant 7 sec.

La vitesse d'attaque est désormais limitée à 4, mais certaines optimisations vous permettent de dépasser cette limite.

Le système de relance a été mis à jour pour correspondre à l'ARAM du chaos. Les relances ne sont plus une monnaie et chaque emplacement dispose désormais de sa propre relance, qui se réinitialise à chaque fois que vous ouvrez une enclume ou une optimisation.

La relance supplémentaire accordée en sélectionnant le mode Courage a été mise à jour. Désormais, chaque carte d'offre d'enclume ou d'optimisation pourra bénéficier d'une relance bonus, jusqu'à un maximum de 1.

Changements divers

Chapeaux

Les chapeaux ne sont plus perdus en cas de mort, mais sont désormais perdus en cas de défaite de manche.

ARAM

Objets

Orgueil

Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 55

Accélération de compétence : 15 ⇒ 10

ARAM du chaos

Nous avons apporté quelques petits ajustements à l'ARAM du chaos : délais de récupération pour Bard et Ornn, améliorations des reliques de soin, ainsi que quelques ajustements d'équilibrage pour certaines optimisations.

Champions

Bard

Don du gardien (Z) - Vitesse de déplacement : 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30% (+6% tous les 100 pts de puissance) ⇒ 25 / 27,5 / 30 / 32,5 / 35% (+7,5% tous les 100 pts de puissance)

Don du gardien (Z) - Délai de récupération des munitions : 10 ⇒ 8

Ornn

Forgeron ambulant (P) - Délai de récupération : 120 secondes ⇒ 90 - 10 secondes (selon le niveau)

Systèmes

Relique de soin

[INCHANGÉ] 8% de mana/PV manquants à la collecte

Effet de zone – Mana et PV manquants : 16% ⇒ 22%

Optimisations

Épée de l'aube améliorée

[SUPPRIMÉ] Les attaques de base contre les champions infligent désormais 50% de dégâts.

Reine du bal

Délai de récupération : 25 sec ⇒ 35 sec

Huile pimentée

Dégâts de base par seconde : 100 ⇒ 150

Dégâts bonus par source de brûlure : 60 ⇒ 50

Soins de base par seconde : 60 - 150 (selon le niveau) ⇒ 30 - 75 (selon le niveau)

Soins bonus par source de brûlure : 50 ⇒ 25

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Véritable vitesse d'attaque accordait 20% de vitesse d'attaque bonus au lieu de 20% de vitesse d'attaque totale en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel Rookern kaénique et Opportunité ne bénéficiaient pas de l'accélération des objets.

Correction d'un bug à cause duquel les coûts en mana d'Azir apparaissaient doublés avec Surcharge, sans être réellement augmentés en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel Ekko restait invisible après avoir utilisé Université des clowns suivi de son E en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel les champions disposant de réactivation de compétence étaient facturés pour leur relance avec l'optimisation Surcharge.

Correction d'un bug à cause duquel le fait de sélectionner Meilleurs buffs pour la vie avant l'Âme des océans rendait Roncier rouge inefficace en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel Taliyah adoptait une pose en T après avoir été éliminée par l'exécution de Dévotion en ARAM du chaos.

Correction d'un bug qui empêchait certains champions d'activer l'effet Tireur magique avec des attaques renforcées en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel le coût en mana du A de Vel'Koz n'était pas doublé après avoir sélectionné Surcharge en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel le clone de Shaco n'affichait pas de barre de PV ni de modèle avec une forte cumulation d'effets de Machine à rétrécir en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel l'effet Dévotion était perdu si vous étiez réanimé par le R de Zilean en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel la portée réelle des dégâts de Capybara dépassait celle indiquée par l'indicateur.

Correction d'un bug à cause duquel Xayah et Aphelios pouvaient déclencher Rentabilité énergétique en continu sans temps de recharge en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel sélectionner Boule de neige géante Hextech puis Flipper Hextech faisait perdre ses dégâts bruts à Flipper en ARAM du chaos.

Correction d'un bug à cause duquel Neeko affichait les effets visuels de Combat rapproché lorsqu'elle était déguisée en non-champion.

ZQSD

Peu de temps après la mise en ligne du patch 26.9, le déplacement avec les touches ZQSD sera activé pour le mode Classé, y compris en Clash.

Correction d'un bug à cause duquel certaines macros de souris (comme l'attribution d'une touche du clavier à la molette de défilement) n'étaient pas correctement prises en charge lors de l'utilisation des commandes ZQSD.

Corrections de bugs et améliorations

Changements ergonomiques

Le A de Séraphine a été reprogrammé. Le visuel devrait désormais refléter plus fidèlement la hitbox de la compétence.

Corrections de bugs

Correction d'un bug qui empêchait le A de Séraphine d'infliger des dégâts aux unités se déplaçant vers le centre de la zone d'effet.

Correction d'un bug qui empêchait le R de Séraphine de s'étendre lorsqu'un champion doté d'une compétence passive de zombie (par exemple Karthus, Sion) ou bénéficiant d'une résurrection était tué.

Correction d'un bug qui empêchait les compétences de Séraphine de se lancer deux fois lorsque vous aviez exactement le montant de mana requis pour les utiliser.

Correction de bugs qui empêchaient le Z de Malphite, la compétence passive de Twitch et le Z de Kog'Maw de fonctionner correctement en tant qu'effets à l'impact classiques.

Correction d'un bug à cause duquel le meurtrier de Viego (s'il possède alors un autre champion) obtenait 4 effets cumulés de Crapule, et si le meurtrier était éliminé avec 5 effets ou plus, seul le dernier champion de l'équipe d'Akshan était réanimé (au lieu de l'équipe entière).

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

Annie et Kindred du Pandémonium

Vayne malédiction démoniaque

Shaco du Pandémonium prestige





