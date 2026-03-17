LoL : MàJ 26.6, les détails de la mise à jour

LoL Classic : 5 champions supplémentaires débarquent avec le patch 26.20
Le PBE du patch 26.20 de LoL a révélé l'identité des 5 champions qui rejoindront le roster Classic en octobre 2026.
Patch notes 26.6 de LoL
Mise à jour de ShyvanaLa mise à jour de Shyvana arrive avec ce patch et nous sommes impatients que vous puissiez l'essayer ! Non seulement elle arborera un tout nouveau look, mais elle bénéficiera également d'un kit mis à jour, d'effets visuels améliorés, d'un nouveau doublage et de skins, qui seront tous disponibles lors de sa sortie.
À titre d'information, au moment où nous écrivons ces lignes, elle est encore en cours d'ajustement sur le PBE, donc les valeurs que vous voyez ci-dessous peuvent avoir changé au moment de votre lecture.
Ah, et pour les véritables passionnés, nous remettons le pack Jambes en béton en boutique, alors n'hésitez pas à y faire un tour pour le découvrir !
Compétence passive - Armure d'écailles
A - Frappe enflammée
- Les éliminations de champions, de grands sbires et de monstres permettent à Shyvana de gagner des effets cumulés Armure d'écailles. Chaque effet cumulé lui confère 0,4 d'armure et de résistance magique de façon permanente.
- Les grands monstres et les sbires de siège accordent 1 effet cumulé.
- Les champions et les monstres épiques confèrent 3 effets cumulés.
Z - Égide de feu
- Délai de récupération : 6 sec
- Passive : les attaques de Shyvana infligent des dégâts magiques équivalents à 1% des PV max à l'impact et réduisent le délai de récupération de cette compétence de 1,25 sec.
- Active : la prochaine attaque de Shyvana frappe la cible et la zone environnante, infligeant 154 pts de dégâts physiques. Cette compétence peut être réactivée après une attaque ou un court délai dans les 4 sec.
- Forme de dragon : Shyvana peut réactiver la compétence une fois de plus, ce qui lui permet de mordre sa cible avec sa prochaine attaque et d'infliger 231 pts de dégâts bruts.
E - Éruption
- Délai de récupération : 12 sec
- Shyvana s'enveloppe de flammes pendant 2,5 sec, gagnant un bouclier de 256 PV, augmenté de 77 PV par champion ennemi à proximité et 25% de vitesse de déplacement, augmentée à 44% lorsqu'elle se dirige vers des champions ennemis. Lorsque l'effet prend fin, que le bouclier se brise ou lorsqu'elle réactive la compétence, la zone autour d'elle explose, infligeant 160 pts de dégâts magiques.
- Forme de dragon : si la détonation touche un champion ennemi, Shyvana récupère entre 250 et 500 PV en fonction de ses PV manquants.
R - Vol du dragon
- Délai de récupération : 10 sec
- Shyvana lance une boule de feu vers l'endroit ciblé, infligeant 240 pts de dégâts magiques et ralentissant les ennemis de 50% pendant 2 sec. La boule de feu explose au contact d'un ennemi ou lorsqu'elle atteint sa distance maximum.
- Forme de dragon : la boule de feu de Shyvana est plus grande et transperce les ennemis. Lorsque la boule de feu touche un champion, un grand monstre ou qu'elle atteint sa distance maximum, elle déclenche une impulsion de feu qui inflige 300 pts de dégâts magiques et ralentit les ennemis de 50% pendant 2 sec. La boule de feu laisse une traînée derrière elle pendant 2 sec, infligeant 25 pts de dégâts magiques par seconde.
- Nécessite 100 de fureur pour être activé.
- Passive : Shyvana génère 1,25 de fureur en frappant des ennemis avec des attaques et des compétences. Elle en génère 200% de plus lorsqu'elle est en forme de dragon, mais elle en génère 75% de moins lorsqu'elle frappe dans une zone où se trouvent des non-champions.
- Active : Shyvana se transforme en dragon, devient inarrêtable et s'envole vers l'emplacement ciblé en crachant du feu sur les ennemis en dessous, infligeant 350 pts de dégâts magiques et les faisant fuir pendant 1 sec.
- Lorsque Shyvana est en forme de dragon, ses compétences sont améliorées, elle gagne 350 PV bonus, grandit et gagne de la portée d'attaque. Shyvana perd progressivement de la fureur et sa transformation prend fin lorsqu'elle n'a plus de fureur.
First StandFirst Stand a débuté hier à São Paulo, au Brésil ! Ne ratez pas ces matchs alors que les meilleures équipes de chaque région s'affrontent pour la première opportunité de remporter un trophée cette année ! La finale aura lieu le 22 mars, alors n'oubliez pas de la regarder.
Cette année, notre skin de soutien e-sport est Senna limier de guerre. Riot reversera une partie des bénéfices de la vente du skin Senna limier de guerre et des packs de skins aux équipes LoL Esports.
Champions
AhriUn léger renforcement d'Ahri lors du patch 26.3 l'a propulsée au sommet de la voie du milieu et l'a rendue un peu trop puissante. Sa capacité à éliminer les vagues est actuellement assez puissante, c'est pourquoi nous ciblons les dégâts de base de son A, qui pourraient être réduits.
A - Orbe d'illusion
- Dégâts par impact : 40 / 65 / 90 / 115 / 140 ⇒ 35 / 60 / 85 / 110 / 135
AzirDans ce patch, nous cherchons à rendre Azir un peu plus puissant pour le joueur moyen. Ces changements devraient être assez appréciables pour tous les joueurs d'Azir, quel que soit leur rang.
A - Sables mouvants
Z - Dresse-toi !
- Ratio de puissance : (+ 35% de la puissance) ⇒ (+ 35 / 40 / 45 / 50 / 55% de la puissance)
- Dégâts : 0-45 (5 pts de dégâts par niveau à partir du niveau 10) ⇒ 0-72 (7 pts de dégâts par niveau à partir du niveau 10)
- Ratio de puissance : (+ 32,5 / 40 / 47,5 / 55 / 62,5% de la puissance) ⇒ (+ 35 / 42,5 / 50 / 57,5 / 65% de la puissance)
CassiopeiaNous souhaitons augmenter les dégâts du poison de Cassiopeia dans ce patch, en particulier pour les joueurs de Cassiopeia en voie du milieu. Nous voudrions lui offrir davantage de liberté pour chercher des échanges et lui permettre de se sentir récompensée lorsqu'elle en réussit, c'est pourquoi nous augmentons légèrement son mana de base ainsi que le scaling de son E renforcé.
Stats de base
E - Morsure fatale
- Mana de base : 450 ⇒ 480
- Dégâts magiques bonus aux cibles empoisonnées : 20 / 43 / 66 / 89 / 112 ⇒ 20 / 45 / 70 / 90 / 120
LissandraLa Reine des glaces n'a pas régné depuis très, très longtemps... Heureusement, beaucoup de ses plus gros problèmes, comme Gel éternel et Après-coup, ne font plus partie de son arsenal, alors nous envisageons de lui accorder un petit renfort glacial. Pour ce faire, nous voudrions lui permettre d'utiliser plus facilement son deuxième A dans les combos les plus serrés. Nous pensons qu'il s'agit d'un buff important, nous voulons donc nous assurer qu'elle ne neutralise pas trop violemment ses adversaires AD de mêlée et qu'elle ne perde pas trop de sa durabilité face aux autres.
Stats de base
A - Éclat de glace
- Croissance en armure : 4,9 ⇒ 4,2
- Délai de récupération : 8 / 7 / 6 / 5 / 4 ⇒ 7,5 / 6,5 / 5,5 / 4,5 / 3,5
OlafOlaf s'en sort très bien sur la voie du haut, mais il est à la traîne dans la jungle. Ainsi, nous améliorons sa vitesse d'élimination des monstres, renforçons sa capacité de gank et accentuons son identité de combattant risqué lorsqu'il a peu de PV. Nous espérons maintenir la voie du haut dans un état relativement stable tout en améliorant ses performances en jungle.
Stats de base
A - Déchireuse
- Vitesse d'attaque de base : 0,694 ⇒ 0,72
Z - Force décuplée
- Ralentissement : 25 / 30 / 40 / 45% pendant 1,5 à 2,5 sec (selon la distance) ⇒ 30 / 40 / 45 / 50% pendant 1 à 3 sec (selon la distance)
- Correction de bug : les ennemis touchés uniquement par l'extrémité à la fin du A subissent désormais un ralentissement pendant la durée appropriée (au lieu d'un ralentissement fixe de 30%).
E - Frappe sauvage
- Correction de bug : si vous lancez le Z alors que le lancement précédent est encore actif, ses effets sont désormais correctement réappliqués au lieu de simplement rafraîchir le lancement précédent (vous bénéficiez de la réinitialisation de l'attaque et la valeur de la vitesse d'attaque est mise à jour).
- Dégâts à soi-même : 30% des dégâts infligés ⇒ 40% des dégâts infligés
PykePyke a souvent été à la limite entre être suffisamment puissant pour valoir la peine d'être joué dans la plupart des niveaux et être oppressant aux niveaux d'élite. Il a récemment franchi cette limite et une réduction de puissance est de mise. Nous souhaitons conserver sa capacité à punir sévèrement les voies fragiles et à infliger d'énormes dégâts en un clin d'œil. Ainsi, pour le nerf de ce patch, nous le rendons plus vulnérable aux contre-attaques lorsqu'il commet une erreur ou se fait surprendre par une initiation bien placée.
Stats de base
- Armure de base : 43 ⇒ 37
ShenShungle obtient de meilleurs résultats qu'en voie du haut, sans compter qu'il surpasse également de nombreux autres junglers grâce à l'une des meilleures vitesses d'élimination des monstres du jeu, des ganks fiables et une présence globale dès le niveau 6. Compte tenu des deux derniers atouts, nous pensons qu'il est juste de réduire sa vitesse de d'élimination afin de préserver les deux premiers.
A - Assaut crépusculaire
- Dégâts max aux monstres : 120 / 140 / 160 / 180 / 200 ⇒ 100 / 125 / 150 / 175 / 200
SkarnerLes rares joueurs de Skarner en voie du haut ont développé une immense empathie pour leur Brackern solitaire, alors que ses semblables se sont dispersés, le laissant devenir le dernier de son espèce. En lui permettant de lancer ses compétences plus librement sur la voie tout en renforçant sa capacité à réaliser des éliminations avec sa compétence principale, nous espérons que certains de nos amis scorpions sortiront de l'ombre sur la voie du haut (et dans la jungle aussi !).
A - Terre brisée
E - Impact d'Ixtal
- Coût en mana : 45 ⇒ 30
- Dégâts de la troisième attaque en fonction des PV max de la cible : 11% ⇒ 9%
- Délai de récupération : 22 / 21 / 20 / 19 / 18 sec ⇒ 22 / 20,5 / 19 / 17,5 / 16 sec
TryndamereNous sommes de retour pour un nouveau buff de Tryndamere, car il reste moins performant que les autres champions de la voie du haut. On pourrait dire que le point fort de Tryndamere consiste à utiliser son clic droit sur les champions ennemis et à les éliminer grâce à des coups critiques. Il peut déjà le faire extrêmement bien en début de partie, alors pourquoi ne pas le faire aussi en fin de partie ?
Stats de base
- Ratio de vitesse d'attaque : 0,694 ⇒ 0,725
ZaahenZaahen s'est imposé comme l'un des champions les plus puissants sur la voie du haut et dans la jungle. À notre avis, ses performances en tant jungle dépassent un peu trop les limites, c'est pourquoi nous lui apportons quelques nerfs orientés vers la jungle. Son Z est plus essentiel à ses ganks qu'à sa phase de lane, et ce nerf du E vise principalement la jungle, ce qui réduira sa capacité à créer et à réagir à la pression en début de partie.
Z - Retour redoutable
E - Incursion dorée
- Dégâts secondaires : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+ 50% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 30 / 50 / 70 / 90 / 110 (+ 30% des dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts bonus contre les monstres : 75 ⇒ 50
ObjetsÉpée dentelée chimico-punk
L'Épée dentelée est depuis un certain temps l'option d'hémorragie la plus faible et la moins populaire. Dans la réalité, les combattants AD qui compteraient sur cet objet comme source d'hémorragie sont également souvent moins efficaces pour l'appliquer et la maintenir sur les cibles clés. Ainsi, nous lui accordons un léger buff afin qu'elle puisse mieux rivaliser avec ses homologues infligeant des hémorragies.
Égide solaire
- Coût de combinaison : 350 PO ⇒ 250 PO
- Coût total : 3100 PO ⇒ 3000 PO
L'Égide solaire est frustrante à acheter, mais nous ne pensons pas que l'objet soit sous-puissant, ce qui nous amène à lui accorder un léger buff dans ce patch. Les tanks ne peuvent généralement pas gagner autant de PO que les autres classes de champions, alors au lieu de les laisser les mains vides, nous facilitons leur chemin de progression !
- Construction : Cendres de Bami + Cotte de mailles + 1000 PO ⇒ Cendres de Bami + Cotte de mailles + Cristal de rubis + 600 PO
SystèmesFarm des supports
À un moment donné dans l'histoire de League, il était optimal d'utiliser plusieurs objets de support au sein de la même équipe, ce qui a été nerfé en faisant en sorte que ces objets suivent votre économie et vous pénalisent si vous éliminiez trop de sbires. Maintenant qu'il est impossible d'avoir plus d'un support dans l'équipe dans les environnements compétitifs, nous assouplissons fortement cette restriction, pour le plus grand plaisir des joueurs de mage support. On sait que vous cherchiez simplement à harceler un peu vos adversaires, ce n'est pas de votre faute si les sbires magiques étaient à proximité ! Je vous comprends. Nous examinons la possibilité de supprimer complètement cette mécanique, ou de nous assurer qu'il ne soit pas optimal de jouer des champions « support » en tant que carry sur la voie du bas afin de bénéficier des revenus des deux rôles. Vous pourriez donc avoir bientôt plus d'informations de notre part à ce sujet.
- Éliminations de sbires avant l'activation de la pénalité de PO (avant 5 minutes) : 7 ⇒ 24
- Éliminations de sbires en 5 minutes avant l'activation de la pénalité de PO (après 5 minutes) : 20 ⇒ 30
Clash de la Faille de l'invocateur – Coupe de NoxusLa Coupe de Noxus se déroulera lors de ce patch sur la Faille de l'invocateur ! Rassemblez votre équipe de 5 et préparez-vous !
- Début des inscriptions : 16 mars à 11h (heure locale)
- Dates du tournoi : 21 et 22 mars (~16h-19h heure locale, varie selon la région)
Si vous avez des questions ou si vous cherchez le programme complet de Clash 2026, consultez l'article de support suivant : FAQ Clash.
ArenaEn plus de la nouvelle mise à jour de Shyvana, nous lui offrons sa propre optimisation et nous nous penchons aussi sur les objets les moins performants. Donc, si vous aimez être un dragon, cette optimisation est faite pour vous.
Optimisations et enclumes à statsÉnergie de grand dragon
Nous souhaitions célébrer le nouveau style de Shyvana avec sa propre optimisation.
Fragment d'omnivampirisme
- Shyvana obtient son maximum de fureur, qui ne diminue pas. La dernière réactivation de (A) Frappe enflammée en Forme de dragon inflige 200% de dégâts.
Objets
- Omnivampirisme : 25 (mêlée)/12,5% (à distance) ⇒ 25 (mêlée)/15% (à distance)
Chasseur de monstres
Convergence de Zeke
- Délai de récupération : 60 sec ⇒ 20 sec
Lunettes Hextech C44
- Délai de récupération : 30 sec ⇒ 20 sec
Couronne de la Reine brisée
- Portée maximale : 700 ⇒ 500
Pourfendeur divin
- Réduction des dégâts : 50% ⇒ 90%
- Durée de persistance : 3 sec ⇒ 1,25 sec
Lance de diamant
- Pourcentage des PV max en dégâts de base (mêlée) : 4% ⇒ 6%
- Pourcentage des PV max en dégâts de base (distance) : 3 ⇒ 4%
- Soins avant mitigation : 55% ⇒ 70%
Éviscérateur
- Portée maximale des dégâts : 1000 ⇒ 800
- Multiplicateur max des dégâts de compétence : 40% ⇒ 50%
Moissonneur nocturne
- Ratio des soins en fonction de dégâts d'attaque de base : 20% ⇒ 35%
- Soins en fonction des PV manquants : 15% ⇒ 18%
- Dégâts : 125 (+15% de la puissance) ⇒ 160 (+40% de la puissance)
ARAM du chaosDans ce patch, nous poursuivons nos efforts pour améliorer l'expérience des tanks et des champions de mêlée, à la fois via des mises à jour des optimisations et des ajustements d'équilibrage des champions.
Pour les optimisations, nous avons examiné les effets octroyant de la vitesse de déplacement, en particulier les cas où une mobilité excessive créait des expériences frustrantes pour les champions de mêlée. Nous avons également renforcé plusieurs optimisations récentes afin de les rendre plus faciles à utiliser et de les faire correspondre davantage à l'image qu'elles évoquent. Vous cherchez à lâcher un énorme capybara sur quelqu'un ? C'est désormais beaucoup plus facile à faire. Nous avons également retravaillé Pluie de PO afin de rendre le gain de PO plus visible et plus gratifiant. Désormais, les ennemis exploseront en PO lors d'une élimination, et vous ainsi que vos coéquipiers pourrez les ramasser.
Du côté des champions, nous continuons de supprimer certains anciens modificateurs spécifiques à l'ARAM afin que ces champions puissent se rapprocher davantage de leur véritable niveau de puissance.
Et enfin, nous procédons à un nettoyage plus large afin de rendre le choix des optimisations plus fluide et moins sujet aux bugs. Nous continuerons d'éliminer les derniers problèmes lors des prochaines mises à jour.
Sur une note totalement différente, les Poros ont commencé une nouvelle routine d'entraînement...
ChampionsIllaoi
Sett
- Dégâts subis : 105% ⇒ 100%
- Soins : 80% ⇒ 90%
Shyvana
- Dégâts subis : 110% ⇒ 100%
Sion
- Dégâts subis : 105% ⇒ 100%
Swain
- Dégâts subis : 110% ⇒ 100%
Urgot
- Dégâts subis : 115% ⇒ 105%
- Soins : 80% ⇒ 90%
- Dégâts infligés : 95% ⇒ 100%
Vladimir
- Dégâts subis : 105% ⇒ 100%
- Dégâts subis : 105% ⇒ 100%
- Soins : 90% ⇒ 100%
- Dégâts infligés : 95% ⇒ 100%
OptimisationsCapybara
Ambidextrie
- Taille de la zone : 550 ⇒ 650
- Dégâts bruts selon les PV max : 25% ⇒ 30%
- Ralentissement : 35% ⇒ 45%
Lucioles
- Vitesse d'attaque bonus : 20% ⇒ 10%
Froid glacial
- Vitesse de déplacement bonus : 40% ⇒ 25%
À plein gaz
- Réduction fixe de vitesse de déplacement : 100 ⇒ 75
Reine du bal
- Pourcentage du mana max converti en dégâts à l'impact : 3,5% ⇒ 4,5%
- Affecte désormais uniquement les champions
Sonate
- Durée du charme : 2 ⇒ 1,5 sec
Vitesse démoniaque
- Bonus de vitesse de déplacement sur soi : 50% ⇒ 30%
- Bonus de vitesse de déplacement sur les alliés : 30% ⇒ 20%
Provocation ultime
- Délai de la diminution : 1 ⇒ 0,75 sec
Gâchette infernale
- Se déclenche désormais pour Katarina dès qu'elle commence à canaliser son ultime
Cupcakes volants
- Vitesse de déplacement par effet cumulé : (2,75 - 3,5) ⇒ (4,25 - 5)
- Dégâts par tir : 10 - 40 (+ 35% des dégâts d'attaque) (+ 20% de la puissance) ⇒ 20 - 40 (+ 40% des dégâts d'attaque) (+ 25% de la puissance)
- PO pour les non-détenteurs : 15 ⇒ 50
Ensembles d'optimisationsPluie de PO
- Les ennemis laissent désormais tomber des pièces lorsqu'ils sont éliminés.
- Niveau 2 : ils font tomber 6 pièces.
- Niveau 3 : ils font tomber 12 pièces.
- Chaque pièce tombée accorde 5 PO et ne peut être ramassée que par le détenteur de l'optimisation et les champions alliés.
Changements ergonomiques
- Les enveloppes rouges n'apparaissent plus sur la minicarte pour aucune équipe.
- Ultime cité Express affiche désormais un message dans le chat uniquement au propriétaire de l'optimisation pour chaque champion touché.
- Vampirisme et Persévérance sont désormais mutuellement exclusifs et ne sont plus proposés lorsque vous possédez l'un ou l'autre.
- Immobilisations en puissance dispose désormais d'une icône pour son debuff associé.
- Les invocations de champions, comme les compagnons de meute de Naafiri, n'affichent plus de message dans le chat lorsqu'elles possèdent un grand nombre de chapeaux.
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel l'achat d'une enclume à stats empêchait les optimisations d'être proposées dans le mode ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Forgeron ambulant (P) d'Ornn pouvait déclencher une sélection d'optimisation non prévue après l'achat d'une enclume à stats.
- Correction d'un bug à cause duquel l'optimisation de palier or Triche permettait d'accéder à la boutique pendant la sélection des optimisations.
- Correction d'un bug à cause duquel la sélection d'optimisation pouvait être remplacée par la sélection d'enclume à stats lors de l'achat d'enclumes à stats.
- Correction d'un bug à cause duquel la dernière optimisation relancée pouvait être rafraîchie en cas de mort si aucune sélection n'était effectuée alors que plusieurs propositions étaient en attente.
- Correction d'un bug à cause duquel les propositions d'optimisations de niveaux 11 et 15 pouvaient ne pas être attribuées si vous mouriez alors que plusieurs propositions étaient en file d'attente.
- Correction d'un bug à cause duquel les enclumes en file d'attente de Flambeur n'étaient pas proposées après un rappel avec l'optimisation Triche.
- Correction d'un bug à cause duquel Sion perdait une partie de sa résistance magique après sa première mort en ARAM du chaos.
- Correction d'un bug à cause duquel Ornn pouvait voir Immolation du Néant dans la fenêtre de la boutique de son passif.
- Correction d'un bug à cause duquel le R de Zilean retirait la résistance magique des alliés de mêlée lors de leur réanimation.
- Correction d'un bug à cause duquel Xerath et Ziggs pouvaient déclencher deux fois Compétences de soin et Pacte sinistre avec un seul lancement de compétence.
- Correction d'un bug à cause duquel Viego pouvait utiliser la boutique après avoir arrêté de posséder un ennemi.
- Correction d'un bug à cause duquel les cartes d'optimisation pouvaient s'ouvrir pendant le combat si des ennemis se trouvaient dans votre base.
- Correction d'un bug à cause duquel Viego pouvait perdre son amélioration de Jeu de la reine s'il terminait la quête en possédant un ennemi.
- Correction d'un bug à cause duquel l'amélioration de Jeu de la reine de Viego était annulée après avoir quitté la possession d'un ennemi.
- Correction d'un problème à cause duquel l'obtention de la Coiffe de Wooglet faisait perdre une Baguette trop grosse supplémentaire.
- Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne pouvaient plus acheter d'objets après avoir subi des dégâts létaux si une sélection d'enclume à stats était en cours.
- Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne pouvaient plus acheter d'objets lors de la sélection d'enclume à stats après être retournés à la base avec l'optimisation Triche.
- Correction d'un bug à cause duquel le choix de l'optimisation Bénédiction de Mikael améliorée pouvait ne pas octroyer l'objet.
- Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération de Plan d'évasion se réinitialisait après la mort.
- Correction d'un bug à cause duquel la consommation de mana de Surcharge de Karthus revenait à la valeur normale après la résurrection au lieu de conserver le coût augmenté.
- Correction d'un bug à cause duquel Neeko avec Danse effrénée pouvait cumuler indéfiniment les effets en étant transformée en sbire et en effectuant des attaques de base.
- Correction d'un bug à cause duquel certaines relances de compétence avaient à tort des coûts en mana lors de l'utilisation de la Surcharge.
- Correction de l'espacement incorrect dans les descriptions des passifs améliorés dans les bulles d'aide de plusieurs objets améliorés.
- Correction d'une erreur de bulle d'aide où Bond du Roi des Poros indiquait à tort qu'il affectait les non-champions.
- Correction d'un bug à cause duquel Sion ne pouvait pas utiliser de compétences sous sa forme passive s'il possédait l'optimisation Surcharge.
- Correction d'un bug à cause duquel Quinn réapparaissait sous sa forme ultime si elle possédait Retour aux bases.
- Correction d'un bug à cause duquel le nom de l'objet Cotte épineuse améliorée était absent dans la messagerie.
- Correction d'un bug à cause duquel Coup de pied pouvait accorder une vision persistante d'un champion ennemi éliminé après avoir participé à une élimination.
- Correction d'un bug à cause duquel la bulle d'aide de l'amélioration d'Immolation ne suivait pas les PO obtenues grâce à son effet.
- Correction d'un bug à cause duquel les enveloppes rouges n'octroyaient pas de dégâts d'attaque lorsqu'elles étaient collectées.
- Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération de Reine du bal débutait incorrectement lors de l'activation.
- Correction d'un bug à cause duquel le rappel de Triche pouvait être interrompu par le lancement automatique de Lucioles.
- Correction d'un bug à cause duquel Vortex de ténèbres (P) de Mordekaiser générait des effets cumulés de Dévotion à chaque application de dégâts.
- Correction d'une interaction incorrecte entre le délai de récupération de l'amélioration de Zhonya et la Coiffe de Wooglet.
- Correction d'un bug à cause duquel, avec Flipper équipé, Gâchette infernale pouvait remplacer l'emplacement de sort d'invocateur par Rush après avoir lancé Marquage au moins une fois.
- Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération de Purification améliorée par la Bénédiction de Mikael améliorée était affiché de manière incorrecte.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du bonus d'ensemble Pin pon pin pon étaient difficiles à voir lorsqu'ils étaient associés à Je suis un petit chaton, où est maman ?.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence passive de Soraka et le bonus d'ensemble Pin pon pin pon pouvaient réduire drastiquement la vitesse de déplacement lors de l'obtention de Dévotion.
- Correction d'un problème d'interface où l'interface d'Aphelios combinée aux paramètres de minicarte à gauche faisait apparaître les optimisations du mauvais côté et empêchait de les masquer.
- Correction d'un problème empêchant Aphelios d'ouvrir le panneau Hextech en appuyant sur la touche C dans le mode ARAM du chaos.
- Correction d'un bug dans le mode personnalisé d'ARAM du chaos où la sélection de Pont du boucher chargeait l'Abîme hurlant à la place.
- Correction d'un problème où le Jugement d'Atma n'affichait pas l'accélération de compétence qu'elle confère.
- Correction d'un bug à cause duquel Lucioles Hextech déclenchait incorrectement le coût de 5% de PV du Pacte sinistre Hextech lors du lancement.
- Correction d'un bug à cause duquel l'effet Lucioles activait incorrectement le bonus d'ensemble Archimage.
- Correction d'un bug à cause duquel l'élixir gratuit d'Ornn au niveau 12 provoquait le déclenchement du délai de récupération de sa compétence passive.
- Correction d'un bug à cause duquel la Spatule dorée n'était parfois pas accordée par l'optimisation Champion d'Urf.
- Correction d'un bug à cause duquel Tryndamere pouvait être éliminé pendant son R après avoir déclenché Brillance améliorée.
- Correction d'un bug à cause duquel le Conduit infernal faisait que l'Huile pimentée se déclenchait plus souvent que prévu.
- Correction d'un bug à cause duquel Du début à la fin accordait plus de charges de Moisson noire que prévu lorsqu'il était combiné avec des optimisations Transmutation.
- Correction d'un bug à cause duquel l'optimisation Intervention divine affichait une icône de malus vide.
- Correction d'un bug à cause duquel le bonus d'ensemble Kamikaze affichait une icône de malus vide.
- Correction d'un bug à cause duquel Chaud bouillant affichait une icône de malus vide.
- Correction d'un bug à cause duquel le A de Nasus n'affichait pas correctement le nombre d'effets cumulés accordés, aussi bien en ARAM qu'en ARAM du chaos.
Corrections de bugs et améliorations
- Le code des restrictions de duo en parties classées de haut niveau a été peaufiné, et certains cas particuliers qui ne fonctionnaient pas comme prévu ont été écartés. Ces cas particuliers n'affectent qu'un très petit nombre de joueurs, car ils sont généralement causés par un duo composé d'un rang de palier ultime inférieur et d'un partenaire au MMR supérieur, ce qui aurait dû être interdit. Ce problème a été corrigé dans le patch 26.6.
- Correction d'un bug qui faisait que le A de Mel passait en récupération lorsqu'elle bloquait le A de Zac avec son Z.
- Correction d'un bug qui faisait que Samira lançait son A sans effet si celui-ci était utilisé immédiatement après son Z puis son R.
- Correction d'un bug qui faisait que les dégâts du bouclier du E d'Ivern étaient pris en compte pour la compétence passive de Samira.
- Correction d'un bug qui permettait à Zac d'être audible dans le brouillard de guerre par les joueurs ennemis à proximité.
- Correction d'un bug qui faisait que les effets sonores du Doux foyer de Senna démarraient et s'arrêtaient soudainement.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Naafiri limier de guerre
- Senna limier de guerre
- Warwick limier de guerre
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Naafiri limier de guerre
- Senna limier de guerre
- Warwick limier de guerre
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