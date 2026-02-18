LoL : MàJ 26.4, les détails de la mise à jour

LoL Classic : Comment voter au Conseil ?
Le premier Conseil de LoL Classic a commencé en août 2026. Retrouvez la marche à suivre pour pouvoir voter dans cet article.
Patch notes 26.4 de LoL
Les skins Jeux d'hiver sont de retour
Nous espérons que vous profitez pleinement de l'esprit hivernal de la compétition alors que nous célébrons les sports préférés de tous pendant deux semaines tous les quatre ans !
Veigar curling, Kassadin du Festival, Corki toboggan, Amumu de Vancouver, Twitch de Whistler, Anivia Esprit d'équipe, Le Grand Jax et Fiddlesticks Union Jack seront disponibles du 19 au 26 février 2026, alors assurez-vous de les obtenir pendant qu'ils sont là !
Champions
AmbessaNous avons toujours su qu'Ambessa aurait une place dans la jungle avec un certain public, et nous sommes heureux de constater qu'elle s'y est bien implantée, mais il est également nécessaire qu'elle soit équilibrée dans ses deux rôles principaux. Nous allons donc réduire légèrement ses dégâts contre les monstres.
A - Frappe fourbe
/ Frappe fracassante
- Dégâts bonus contre les monstres : 150 ⇒ 125
AnnieAnnie a pratiquement disparu du jeu en ce moment, nous souhaitons donc la rendre à nouveau viable. Bien que sa base principale de joueurs soit probablement sur la voie du milieu, elle est parfois également jouée en tant que support, c'est pourquoi nous attisons aussi les flammes de ses compétences plus axées sur ce rôle.
A - Désintégration
E - Bouclier en fusion
- Dégâts de base : 80 / 120 / 160 / 200 / 240 ⇒ 80 / 125 / 170 / 215 / 260
- Délai de récupération : 12 / 11.5 / 11 / 10.5 / 10 sec ⇒ 10 sec
ApheliosMême après nos correctifs dans le patch 26.1, Aphelios reste l'un des tireurs dominants du jeu. Nous réduisons ses dégâts afin de le rendre un peu moins puissant dans toutes les phases de la partie.
Compétence passive - Le Tueur et l'Oracle
- Dégâts d'attaque bonus : 10 / 15 / 20 / 25 / 30 ⇒ 8 / 12 / 16 / 20 / 24
BrandBrand jungle n'a pas brûlé de mille feux dernièrement, alors nous augmentons la vitesse à laquelle il vide les camps pour lui donner un peu plus de puissance de feu et voir s'il peut retrouver sa place.
Compétence passive - Flammes
- Dégâts contre les monstres En flammes : 265% ⇒ 270%
- Limite de dégâts infligés aux monstres non épiques : 40 ⇒ 50
BraumLes nerfs de Braum lors du dernier patch n'ont pas atteint leur objectif, c'est pourquoi nous lui en apportons un nouveau de taille similaire afin de le rééquilibrer. Nous sommes satisfaits qu'il puisse rester (et de manière fiable) le tank de son équipe, mais cela ne signifie pas qu'il doive être aussi efficace qu'il l'est pour engager les combats d'équipe en fin de partie.
R - Fissure glaciale
- Dégâts de base : 150 / 300 / 450 ⇒ 150 / 250 / 350
- Délai de récupération : 120 / 100 / 80 sec ⇒ 130 / 115 / 100 sec
CamilleBien que les stats de Camille soient équilibrées, elle est tellement « tout ou rien » qu'elle ne donne pas cette impression. Nous allons la rendre plus fiable dans ce patch en lui accordant la vitesse d'attaque de Grappin chaque fois qu'elle effectue une ruée réussie depuis un mur, qu'elle touche ou non ses ennemis. De manière générale, cela devrait l'aider et lui permettre de s'en sortir dans une plus grande variété de situations.
E - Grappin
- Toujours au top : La vitesse d'attaque est désormais obtenue lorsque Camille bondit depuis un mur, qu'elle touche ou non un champion ennemi.
DariusL'année dernière, Darius dominait la jungle, alors nous avons nerfé son modificateur contre les monstres pour l'empêcher de prendre le dessus. Cette année, après les changements, Darius est très faible dans la jungle, nous allons donc trouver un compromis afin qu'il puisse atteindre un niveau de puissance stable et équilibré.
Compétence passive - Plaie béante
- Dégâts aux monstres : 2x ⇒ 2,5x
FizzFizz jungle a fait sensation lors de notre grande mise à jour de la jungle la saison dernière, mais son taux de sélection a rapidement diminué. Nous savons qu'il lui faudra plus qu'une amélioration de la vitesse à laquelle il vide les camps pour rester à flot. Mais ce changement nous permettra de tâter le terrain avant d'apporter des modifications qui l'affecteraient à la fois au milieu et dans la jungle, et, nous l'espérons, permettra à certains nouveaux builds donnant priorité au Z et/ou à Aube et crépuscule de prospérer.
Z - Trident marin
- Dégâts bonus aux monstres : 60 ⇒ 90
GravesGraves dispose actuellement d'un build à burst moyennement efficace, mais cela signifie qu'il ne dispose pas vraiment de solution de repli s'il n'a pas de chance et ne réussit pas un coup critique. Nous souhaitons réintroduire ses anciens builds plus résistants en récompensant davantage Graves lorsqu'il garde des effets Ruée vers l'or.
E - Ruée vers l'or
- Armure par effet cumulé : 4 / 7 / 10 / 13 / 16 ⇒ 7 / 10 / 13 / 16 / 19
- Résistance magique par effet cumulé : 2 / 3,5 / 5 / 6,5 / 8 ⇒ 3,5 / 5 / 6,5 / 8 / 9,5
GwenAvec le gain supplémentaire d'expérience et/ou de PO dans les rôles principaux de Gwen, elle est devenue un véritable monstre dans cette nouvelle saison. Bien que ses récents nerfs dans la jungle aient rapproché les niveaux de puissance de ses deux rôles, ils restent tous deux bien trop puissants. Nous ne cherchons pas à modifier significativement sa courbe de puissance, mais simplement à la rendre plus équitable à affronter. Comme nous souhaitons qu'elle reste un combattant AP de premier plan, cela implique de réduire ses dégâts instantanés.
A - Tchac, tchac !
R - Piqûre
- Dégâts de base par coup : 10 / 15 / 20 / 25 / 30 ⇒ 10 / 13.5 / 17 / 20.5 / 24
- Modificateur de dégâts contre les sbires : x0,75 ⇒ x0,8
- Dégâts de base par aiguille : 35 / 65 / 95 ⇒ 30 / 50 / 70
HweiAprès les ajustements apportés à Hwei à la fin de l'année dernière, il est un peu moins puissant qu'il ne devrait l'être. Nous ne souhaitons pas augmenter à nouveau son potentiel d'élimination de vague des sbires, car c'était le problème initial. À la place, nous voulons le récompenser pour l'utilisation de son kit au complet et sa coordination avec son équipe.
ZZ - Étang
R - Vision de désespoir
- PV max du bouclier : 100 / 125 / 150 / 175 / 200 ⇒ 100 / 140 / 180 / 220 / 260
- Modificateur du bouclier sur les alliés : 75% ⇒ 85%
- Délai de récupération : 140 / 115 / 80 sec ⇒ 120 / 100 / 80 sec
IllaoiIllaoi a du mal à garder la tête hors de l'eau dans cette nouvelle saison, alors nous sommes là pour lui lancer une bouée de sauvetage. Étant donné que le scaling en fonction du niveau fait actuellement fureur sur la voie du haut, nous lui offrons davantage de puissance dans le rôle où elle est à l'aise.
Compétence passive - Prophétesse d'un dieu ancestral
- Dégâts de base du tentacule : 9-180 (selon le niveau) ⇒ 9-200 (selon le niveau)
JinxJinx est actuellement parmi les champions qui s'en tirent le mieux dans la nouvelle saison. Qui aurait cru que lorsque les critiques sont votre principal atout et qu'ils deviennent plus puissants, vous le devenez aussi ? Étant donné que les attaques de base explosives sont au cœur de son identité, nous les laissons telles quelles. Mais nous allons nous assurer qu'elle est suffisamment fragile pour que, si elle se trouve directement à côté d'une explosion tout en chutant de plusieurs dizaines d'étages, elle ne parviendra pas à survivre miraculeusement. Ce n'est pas canon, mais bon, on sait tous comment ça fonctionne.
Stats de base
- Croissance en armure : 4,7 ⇒ 4,2
KassadinKassadin s'amuse beaucoup maintenant qu'il peut cumuler plusieurs objets de la Larme de la déesse. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une Étreinte du séraphin et une Muramana ? Mais comme ce nouveau pouvoir l'a poussé à dépasser les limites, nous devons l'ajuster de manière appropriée. Nous souhaitons préserver ses dégâts élevés en fin de partie et son identité de mage mobile à scaling, mais nous voulons équilibrer ces points forts avec des faiblesses appropriées une fois qu'il y parvient.
Stats de base
E - Pulsation
- Croissance en PV : 119 ⇒ 113
- Ralentissement : 50 / 60 / 70 / 80 / 90% ⇒ 50 / 55 / 60 / 65 / 70%
KaylePratiquement tout le monde aurait pu parier sur Kayle faisant partie des « gagnants de la nouvelle saison » grâce à sa capacité à atteindre le niveau 16 plus fréquemment. Comme ces hypothèses se sont révélées exactes, c'est l'heure d'ajuster ses statistiques de manière plus appropriée. De plus en plus de joueurs ont compris que maximiser son A est plus optimal, et nous aimerions que le choix entre le A et le E soit plus équilibré.
A - Incandescence
- Dégâts de base : 60 / 100 / 140 / 180 / 220 ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180
KennenKennen est si furtif qu'il est passé sous le radar des joueurs pendant un certain temps, mais avec l'arrivée de la nouvelle saison, vous êtes nombreux à avoir compris que de petits shurikens peuvent avoir un impact considérable. Nous souhaitons créer des fenêtres d'opportunité pour pouvoir le contrer, ce qui signifie préserver sa puissance lorsque tous ses outils sont disponibles, mais créer des intervalles plus importants entre ces moments.
R - Maelström
- Délai de récupération : 120 / 100 / 80 sec ⇒ 120
Lee SinPour l'instant, le Z2 de Lee Sin est la seule compétence du jeu qui confère à la fois vol de vie et sort vampirique. Nous combinons ces éléments pour en faire de l'omnivampirisme, en plus d'apporter quelques changements de système, afin de conserver un gameplay similaire avec une formulation plus claire.
Z - Force d'âme
- Fini le sort vampirique : Le Z2 de Lee Sin A2 confère vol de vie et sort vampirique. Lee Sin ne peut pas recevoir de soins avec son Z2 et Châtiment que ce soit face aux sbires, aux monstres ou aux champions ⇒ le Z2 de Lee Sin lui confère de l'omnivampirisme, qui s'appliquera sur les sbires, les monstres et les champions
LuxLux est simple à jouer, ce qui signifie qu'elle devrait sembler assez puissante entre les mains de la plupart des joueurs. Malheureusement, elle ne s'en sort pas particulièrement bien, surtout en tant que support. Nos changements dans ce patch consistent à ajuster ses stats de base pour les rendre plus compatibles avec l'Atlas, ainsi qu'à lui apporter un gain de puissance direct afin d'améliorer ses deux rôles principaux.
Stats de base
A - Entrave de lumière
- Mana de base : 480 ⇒ 440
- Régénération du mana de base : 7 ⇒ 9
Z - Barrière prismatique
- Délai de récupération : 11 / 10,5 / 10 / 9,5 / 9 ⇒ 10
- Délai de récupération : 14 / 13 / 12 / 11 / 10 ⇒ 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10
MaokaiMaokai a réussi à prendre racine sur la voie du haut et en tant que support, mais sa capacité à évoluer dans la jungle reste en retrait par rapport aux autres tanks. Avec ce bonus de dégâts contre les monstres, nous cherchons à le maintenir au même niveau que les autres champions sylvestres dans la jungle.
A - Coup de ronces
- Dégâts bonus aux monstres : 120 / 130 / 140 / 150 / 160 ⇒ 140 / 150 / 160 / 170 / 180
NaafiriNaafiri est désormais aussi présente sur la voie du milieu que dans la jungle, mais elle est trop puissante sur la voie du milieu. Nous souhaitons qu'elle inflige toujours autant de dégâts lorsqu'elle réussit son A et utilise sa mobilité pour réaliser efficacement des éliminations, même si pour l'instant elle peut en abuser un peu trop facilement, faisant planer la menace d'engagements tout en avançant sur la voie.
Stats de base
A - Dagues des Darkin
- Régénération de base des PV : 7,5 ⇒ 6
- Croissance de régénération des PV : 0,7 ⇒ 0,6
E - Éviscération
- Coût en mana : 55 / 60 / 65 / 70 / 75 ⇒ 50 / 60 / 70 / 80 / 90
- Coût en mana : 35 ⇒ 40
QiyanaLes performances de Qiyana sur la voie du milieu aux plus hauts niveaux comptent parmi les plus puissantes du jeu et méritent un petit nerf. Nous sommes heureux qu'elle soit une assassine aussi létale, nous souhaitons simplement qu'elle soit moins forte dans l'ensemble.
Stats de base
- Croissance en PV : 121 ⇒ 115
RengarMaintenant que les corrections de bugs de Rengar et son affinité pour les nouveaux objets (coucou Glaive d'ombre !) font partie du passé, nous avons la certitude qu'il est tout simplement trop puissant lorsqu'il est joué par des joueurs expérimentés. Globalement, il a gagné beaucoup plus de dégâts dans la nouvelle saison, nous allons donc en réduire une partie ici.
A - Esprit sauvage
- Dégâts : 30 / 60 / 90 / 120 / 150 (+ 100 / 103,75 / 107,5 / 111,25 / 115% des dégâts d'attaque totaux) ⇒ 20 / 55 / 90 / 125 / 160 (+ 105% des dégâts d'attaque totaux)
- Dégâts de Férocité : 30 - 235 (selon le niveau) (+130% des dégâts d'attaque totaux) ⇒ 35 - 240 (selon le niveau) (+120% des dégâts d'attaque totaux)
RumbleRumble n'est pas juste jouable chez les pros ! Je répète, Rumble n'est pas juste jouable chez les pros ! Après avoir corrigé un bug de longue date qui réduisait considérablement ses dégâts lorsqu'il était joué dans l'équipe rouge, ainsi que les problèmes associés, il s'avère être un champion très puissant à presque tous les niveaux de jeu, une fois que les joueurs surmontent sa courbe d'apprentissage. Par conséquent, nous cherchons à ramener sa puissance à un niveau plus approprié, ce qui le rendra plus vulnérable face aux champions de voie agressifs et moins efficace pour éliminer les vagues de sbires.
Stats de base
- PV de base : 655 ⇒ 640
- R - Éradication
- Dégâts max : 700 / 1050 / 1400 ⇒ 600 / 1000 / 1400
RyzeVous l'avez vu. Et nous aussi. Nous avons retravaillé l'ultime de Ryze ainsi qu'une interaction contre-intuitive qui empêchait les champions de se téléporter alors qu'ils auraient dû. Il s'agissait d'une mécanique intentionnelle conçue pour anticiper les besoins des joueurs, mais avec le temps, cette aide prédictive a causé plus de confusion qu'autre chose.
R - Portail transdimensionnel
- On embarque : Ne refuse plus d'embarquer un champion si celui-ci est en train de se déplacer hors du cercle alors qu'il se trouve près du bord.
SamiraSamira est déjà performante selon tous les critères que nous pouvons mesurer, donc ce changement n'a pas pour but d'être un buff important. Au lieu de cela, ce changement est davantage une reconnaissance du fait que Soif-de-sang devrait faire de la concurrence à Faim insatiable et ne devrait pas lui octroyer moins de soins simplement à cause d'une petite règle dans la description de l'objet.
A - Panache
R - Gâchette infernale
- Efficacité du vol de vie : 80% ⇒ 100%
- Efficacité du vol de vie : 80% ⇒ 100%
SennaSenna se retrouve dans une situation étrange où elle peut être assez puissante, mais pas lorsqu'elle utilise ses builds axés sur l'offensive, qui sont pourtant les plus populaires. Nous ajustons donc certaines de ses compétences afin de préserver ses styles de jeu axés sur le soutien tout en rendant les builds orientés dégâts bien plus efficaces.
A - Ombre perforante
Z - Dernière étreinte
- Dégâts : 30 / 60 / 90 / 120 / 150 (+ 40% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 30 / 55 / 80 / 105 / 130 (+ 60% des dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts : 70 / 115 / 160 / 205 / 250 (+ 70% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 90% des dégâts d'attaque bonus)
SwainSwain sème actuellement la pagaille sur la voie du bas et s'en sort également très bien sur la voie du milieu. Son style de jeu sur la voie du bas est davantage lié à la Malfaisance et son rôle sur la voie du bas dépend surtout de son potentiel de dégâts. Pendant ce temps, dans le rôle de support : la majorité des joueurs se précipitent principalement sur le Rylai et remplissent davantage un rôle de pseudo-unité de front. C'est en tenant compte de tout cela que nous allons réduire les dégâts à scaling AP de son ultime ainsi que ses puissants contrôles de foule, dans l'espoir de le nerfer sur la voie du bas tout en laissant son rôle de support aussi intact que possible.
Z - Œil de l'empire
R - Incarnation démoniaque
- Ralentissement : 50 / 55 / 60 / 65 / 70% ⇒ 50% à tous les rangs
- Scaling de dégâts par seconde : 5% DE LA PUISSANCE ⇒ 4% DE LA PUISSANCE
- Scaling des dégâts d'Éruption démoniaque : 50% DE LA PUISSANCE ⇒ 40% DE LA PUISSANCE
- Ralentissement d'Éruption démoniaque : 75% ⇒ 50%
SyndraSyndra a récemment gravi les échelons des power rankings, avec des builds à forte réduction des délais de récupération qui offrent des performances particulièrement bonnes. Nous ne voulons pas toucher au poke de son A ni à son principal outil défensif, Dispersion des faibles. Nous allons donc plutôt réduire une partie de ses dégâts garantis.
Z - Force de la volonté
R - Déchaînement de puissance
- Dégâts de base : 70 / 105 / 140 / 175 / 210 ⇒ 70 / 100 / 130 / 160 / 190
- Dégâts de base : 90 / 130 / 170 ⇒ 80 / 120 / 160
TeemoTeemo rencontre des difficultés dans la jungle depuis le début de la saison, même pour les éclaireurs les plus dévoués. Même si nous ne pouvons pas le rendre plus furtif dans un monde avec tant de lampes féériques, nous lui offrons un peu plus de dégâts contre les monstres pour l'aider à remplir son rôle d'Éclaireur de Bandle.
E - Tir toxique
- Dégâts aux monstres : 145% ⇒ 160%
TwitchTwitch a vraiment bénéficié des nouveaux objets introduits cette saison, et les joueurs semblent apprécier le jouer comme un canon de verre. Mais quand on y réfléchit, il n'est pas aussi fragile que du verre, alors nous allons faire en sorte que ses dégâts soient équilibrés par des compromis appropriés.
Stats de base
- Croissance en PV : 104 ⇒ 98
- Croissance en armure : 4,2 ⇒ 4
UdyrNous souhaitons qu'Udyr soit aussi viable que vous choisissiez de maximiser son A ou son R, mais pour l'instant, le niveau de puissance de ces deux options est assez déséquilibré. Améliorer son Z ou son E en second devrait également offrir des niveaux de puissance similaires quel que soit son build, mais le Z reste plus faible. Nous souhaitons corriger ces deux problèmes en rendant la maximisation du A et du Z plus attrayante, sans pour autant offrir trop de dégâts instantanés à Udyr AD ni lui accorder suffisamment de régénération pour qu'il puisse ignorer ses adversaires de voie.
A - Griffe sauvage
Z - Cape de fer
- Dégâts à l'impact bonus de base : 5 / 11 / 17 / 23 / 29 / 35 ⇒ 5 / 13 / 21 /29 / 37 / 45
- PV de base du bouclier : 45 / 60 / 75 / 90 / 105 / 120 ⇒ 45 / 65 / 85 / 105 / 125 / 145
XayahXayah semble statistiquement équilibrée, mais les joueurs ont l'impression qu'il lui manque un petit quelque chose. Nous cherchons à rendre ses compétences de base plus accessibles, afin de vous offrir davantage de liberté avec ces dernières et qu'elle ait plus souvent son Z. Ces changements l'aideront également à déployer ses ailes et à ne pas dépendre autant de la Faux spectrale.
A - Dagues jumelles
Z - Plumage mortel
- Coût en mana : 50 ⇒ 35
E - Appel des lames
- Délai de récupération : 20 / 19 / 18 / 17 / 16 sec ⇒ 18 / 17 / 16 / 15 / 14 sec
- Coût en mana : 30 ⇒ 20
ZacZac a été véritablement explosif dans cette nouvelle saison, et même si sa capacité à tanker et à engager est censée être l'un de ses atouts principaux, il est également trop dangereux pour un tank avec un tel accès à la ligne arrière adverse. Pour donner à chacun de ses ennemis une chance équitable, nous réduisons ses dégâts instantanés, en particulier contre les champions fragiles.
A - Étirements
R - Boing !
- Dégâts par coup : 40 / 55 / 70 / 85 / 100 (+ 30% de la puissance) (+ 3% des PV max de Zac) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 30% de la puissance) (+ 3% des PV bonus de Zac)
- Dégâts de base initiaux : 140 / 210 / 280 ⇒ 120 / 190 / 260
- Dégâts de base maximum : 350 / 525 / 700 ⇒ 300 / 475 / 650
Objets
Lunettes Hextech C44Les tireurs AD disposent désormais de plusieurs options pour leur premier objet, qu'ils soient lanceurs de compétences, fans des attaques de base, ou quelque part entre les deux. Nous souhaitions leur offrir une option intéressante en fin de partie pour accumuler autant de dégâts que possible pour leurs attaques de base, et les Lunettes Hextech sont là pour ça. Même si nous ne pensons pas qu'elles feront partie du build de tout le monde, nous souhaitons qu'elles soient intéressantes. Nous renforçons donc davantage leurs atouts uniques dans l'espoir qu'elles trouvent leur place.
- Portée des dégâts bonus maximum : 600 ⇒ 500
- Durée de la portée bonus après une élimination : 6 sec ⇒ 8 sec
Sorts d'invocateur
Omnivampirisme sur les sorts d'invocateur (Châtiment/Embrasement)Nous aimons que les règles soient cohérentes du mieux possible, car cela aide les joueurs à mieux comprendre ce jeu complexe qui nous est si cher. Nous avons généralement fait en sorte que les sorts d'invocateur n'interagissent pas avec d'autres systèmes, tels que l'application d'effets de sort ou ceux de vol de vie. Avec le retour de l'omnivampirisme cette saison et son ajout au Z de Lee Sin dans ce patch, nous allons encore étendre cette règle pour nos deux sorts d'invocateur offensifs : Châtiment et Embrasement n'activent pas d'omnivampirisme.
- L'omnivampirisme ne s'appliquera plus aux dégâts de Châtiment et d'Embrasement.
ARAM du chaosDans les notes de patch de cette semaine, vous trouverez certaines modifications qui ont été implémentées dans le patch 26.3, incluses ici à titre de référence, ainsi que quelques changements supplémentaires prévus pour le patch 26.4.
SystèmesDélai de survol du panneau d'ensemble d'optimisations
- Délai de survol réduit de 0,75 ⇒ 0,1 sec
Progression du passeRécompense de niveau 4
- 300 PO ⇒ Relance dorée
Modifications des ensembles et des optimisationsAtomiseur Poro
Cupcakes volants
- Peut désormais être sélectionné par un seul joueur par équipe.
- Le temps nécessaire pour cumuler des Poros a été augmenté.
Murmures du démon
- Ralentissement au ramassage : 50% ⇒ 25%
- PO tous les 1 000 PV soignés : 200 ⇒ 150
- PV manquants soignés : 20 - 50% ⇒ 5 - 15%
Vitesse démoniaque
- Drain de PV près des ennemis : 7,5% ⇒ 5%
- Dégâts bruts bonus : 20% ⇒ 15%
Élimination réussie
- Vitesse bonus : 350, diminue en 2 sec ⇒ 200, diminue en 1 sec
Ensemble Pluie de PO
- Vitesse de déplacement bonus vers les champions avec peu de PV : 100% ⇒ 60%
Ensemble Archimage
- Récompense en PO : 30 / 50 / 100% ⇒ 15 / 30 / 50%
Ensemble Glas
- Réduction du délai de récupération : 40% ⇒ 30%
Enveloppe rouge
- Réduction de la durée des morts : 40% ⇒ 25%
Pactole
- PO par enveloppe : (10 - 18) à (25 - 58) ⇒ (8 - 15) à (22 - 46)
Stats
- PO : 2500 ⇒ 1750
Stats, stats !
- Nombre d'enclumes à stats octroyées : 3 ⇒ 2
Stats, stats, stats !
- Nombre d'enclumes à stats octroyées : 4 ⇒ 3
Machine à rétrécir
- Nombre d'enclumes à stats octroyées : 5 ⇒ 4
Vampirisme
- Accélération de compétence par effet cumulé : 10 ⇒ 8
- Vitesse de déplacement par effet cumulé : 2% ⇒ 1%
Enclume à stats prismatique
- Omnivampirisme : 30% ⇒ 25%
Main du baron
- Omnivampirisme de mêlée : 25% ⇒ 20%
- Omnivampirisme à distance : 12,5% ⇒ 10%
Ensemble Pyrotechnie
- Force adaptative : 33% ⇒ 25%
Ensemble Pin pon pin pon
- Palier 2 - Dégâts des missiles : 40% ⇒ 25%
- Palier 4 - Dégâts des missiles : 80% ⇒ 50%
Ensemble Flambeur
- Puissance des soins du bonus d'ensemble : 15 / 25 / 35% ⇒ 10 / 20 / 30%
- Vitesse de déplacement du bonus d'ensemble : 40 / 50 / 60% ⇒ 30 / 40 / 50%
- Palier 3 - Changement du bonus pour les enclumes dorées ou prismatiques : 50% ⇒ 20%
- Palier 5 - Changement du bonus pour les enclumes dorées ou prismatiques : 100% ⇒ 50%
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel Reine du bal ne se déclenchait pas après votre mort.
- Correction d'un bug à cause duquel Soins critiques et Missile critique pouvaient se déclencher à l'infini.
- Correction d'un bug à cause duquel Missile critique se déclenchait trop souvent avec Défenses critiques.
- Correction d'un bug à cause duquel le bonus d'ensemble Pyrotechnicien réinitialisait les délais d'attaque.
- Correction d'un bug à cause duquel le bonus d'ensemble Pyrotechnicien se déclenchait avec des effets d'attaques de base.
- Correction d'un bug à cause duquel les joueurs pouvaient sélectionner la même optimisation plusieurs fois.
- Correction d'un bug à cause duquel Envolée héroïque pouvait faire perdre à des champions leurs sorts d'origine.
- Correction d'un bug à cause duquel Siphon d'âme soignait un montant incorrect lorsqu'un Gantelet précieux était équipé.
- Correction d'un bug empêchant les champions de sélectionner les enclumes de l'ensemble Flambeur, comme par exemple Kog'Maw, Sion et Karthus.
- Correction d'un bug à cause duquel vos optimisations pouvaient être remplacées lorsque vous montiez de niveau à la base.
- Correction d'un bug qui empêchait de sélectionner votre dernière optimisation après avoir choisi des enclumes à stats.
- Correction d'un bug à cause duquel l'achat d'une enclume dans la boutique remplaçait votre sélection d'optimisation actuelle.
- Correction d'un bug à cause duquel le Roi des Poros accordait une réduction des dégâts incorrecte.
- Correction d'un bug à cause duquel le Roi des Poros n'octroyait pas d'immunité aux contrôles de foule pendant l'état inarrêtable.
- Correction d'un bug permettant d'obtenir un nombre infini d'armure en revendant la Cotte épineuse à la boutique lorsque vous aviez Cotte épineuse améliorée.
- Correction d'un bug permettant d'échanger les deux emplacements de sorts d'invocateur lorsqu'on vous propose des sorts d'invocateur actifs, des Boules de neige et des Sauts éclair.
- Correction d'un bug où le fait de cliquer de manière répétée sur le bouton de changement de sort d'invocateur pouvait vous octroyer de l'accélération de sort d'invocateur cumulable pour les optimisations Boule de neige.
- Correction d'un bug à cause duquel le fait de sélectionner l'échange de serpents d'argent de Gangplank remplaçait un autre sort d'invocateur actif dans vos emplacements de sorts d'invocateur.
- Correction d'un bug où ??? pouvait exécuter des joueurs dans le R de Kindred ou exécuter Tryndamere lorsqu'il lançait son R.
- Correction d'un bug où Brillance améliorée pouvait déclencher un double soin lorsque vous possédiez Aube et crépuscule.
- Correction d'un bug à cause duquel Brillance améliorée comptabilisait les dégâts infligés aux sbires.
- Correction d'un bug à cause duquel l'ultime de Pyke ne bénéficiait pas de Ruée des braves.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Atomiseur Poro était visible sur les champions furtifs.
- Correction d'un bug où le Diadème des murmures et le Diadème musical n'étaient pas considérés comme un chapeau par l'optimisation Chapeau bas.
- Correction d'un bug où la brûlure de l'Huile pimentée infligeait des dégâts par seconde incorrects.
- Correction d'un bug où Boîte de Pandore n'était pas prise en compte pour l'ensemble d'optimisations Flambeur.
- Correction d'un bug où Dualité n'accordait pas de puissance supplémentaire lorsque celle-ci était obtenue via le bonus d'ensemble Cumulator.
- Correction d'un bug où la recharge de Saut éclair était incorrecte si vous possédiez Sauts éclair et Saut éclair 2.
- Correction d'un bug où Immolation du Néant n'activait pas l'effet d'Immolation améliorée.
- Correction d'un bug où la génération de PO d'Immolation améliorée n'augmentait pas lors de la montée en niveau du bonus d'ensemble Pluie de PO.
- Correction d'un bug où le bonus d'ensemble 3 d'Automatisme était actif en même temps que le bonus d'ensemble 2.
ARAMZaahen
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 95%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 105%
ARAM - Coupe d'IoniaLa Coupe d'Ionia aura lieu en ARAM lors de ce patch ! Rassemblez votre équipe de 5 et préparez-vous !
Si vous avez des questions ou si vous cherchez le programme complet du Clash 2026, consultez l'article de support suivant : FAQ Clash.
- Début des inscriptions : 16 Février à 11h00 (heure locale)
- Dates du tournoi : 21 Et 22 février (~16h-19h heure locale, varie selon la région)
ArenaIl semble que nos modifications apportées à la Hachette infernale aient permis de limiter certains abus, mais l'objet reste encore un peu trop puissant dans la plupart des cas. Le Rite du dieu de la forge était vraiment très faible, nous allons donc le renforcer un peu plus, tandis que nos modifications de champions se concentrent sur les cas extrêmes.
ChampionsPantheon
Ahri
- Z - Délai de récupération : 13-9 sec ⇒ 15-11 sec
Maokai
- Z : suppression des modificateurs spécifiques d'Arena
- Dégâts de base : 70/95/120/145/170 ⇒ 40/60/80/100/120
- Ralentissement : 50% ⇒ 40%
Lulu
- A : suppression du modificateur de dégâts d'Arena
- A : 40-160 ⇒ 75-255
- Z : suppression du modificateur de délai de récupération d'Arena
- Z : 14-10 ⇒ 15-11
K'Santé
- Passif - Ratio de puissance : 5% ⇒ 7,5%
- E - PUISSANCE : 50% ⇒ 60%
Braum
- Passif - Pourcentage des PV en dégâts : 1%-2% ⇒ 2%-3%
- Grand jeu - Dégâts physiques en fonction des PV max : 1% ⇒ 1.5%
- R - Dégâts de base : 150-450 ⇒ 200-600
- Vitesse de déplacement : 40-60 ⇒ 50-70
OptimisationsRite du dieu de la forge
- Amplification des statistiques de l'objet : 15% ⇒ 30%
ObjetsLunettes Hextech
Hachette infernale
- Portée des rebonds : 100 ⇒ 150
- Durée : 6 sec ⇒ 10 sec
- Pourcentage des PV actuels en dégâts de base : 15% ⇒ 7%
- Multiplicateur des PV max : 250% ⇒ 300%
La naissance de DemaciaPlusieurs corrections de bugs concernant des problèmes liés au combat et des soucis de musique ont été introduites avec le patch 26.3. Ces changements devraient vous aider à terminer les dernières colonies de l'acte 1 et à mieux faire face aux menaces dangereuses lorsqu'elles attaquent votre royaume.
Problème connu : Plusieurs recherches ont une description incorrecte, notamment :
- Les buffs de recherche et d'événement appliquent désormais correctement les augmentations de dégâts en pourcentage aux unités demaciennes. Dans le patch 26.3, les buffs n'appliquaient leur effet que si le joueur atteignait une augmentation totale des dégâts d'attaque de 100% par rapport à la valeur de base.
- Les événements pouvaient cesser de fonctionner dans certaines situations où un joueur avait joué de nombreux tours et avait terminé le contenu narratif de l'acte 1. Les événements devraient désormais continuer à se dérouler, quel que soit le nombre de tours que vous avez joués.
- Toutes les unités alliées ayant combattu lors de la bataille finale de l'histoire du chapitre 4 survivront désormais.
- Le problème de coupure de la musique de combat a été corrigé. La musique dans La naissance de Demacia ne devrait plus s'arrêter de façon aléatoire en fonction des modifications de l'état de la partie.
- Acier de Demacia - Garde : La description actuelle indique « +50% de dégâts d'attaque », mais l'effet confère 25% dégâts d'attaque et 25% de PV max aux gardes.
- Frisson du combat : La description actuelle indique « En cas d'élimination, les gardes gagnent 20% de vitesse d'attaque jusqu'à un maximum de 60% », mais l'effet n'accorde en réalité qu'un bonus unique de 30% de vitesse d'attaque lors de la première élimination ou assistance d'un garde.
Détections de pings perturbateursLes signaux sont utilisés pour de nombreuses raisons et n'ont pas toujours besoin d'être strictement « productifs ». Les utiliser pour communiquer, féliciter un coéquipier après une élimination, signaler quelque chose de drôle ou simplement s'amuser est tout à fait acceptable.
Cela dit, le fait de spammer les signaux à plusieurs reprises sur vos coéquipiers tout au long d'un match en guise d'expression de frustration peut franchir la limite du comportement perturbateur, et c'est précisément ce que nous visons ici. À partir de ce patch, nous commencerons à détecter et à sanctionner les cas extrêmes de spams de signaux prolongés et perturbateurs, ce qui pourra entraîner une réduction temporaire de votre capacité à utiliser les signaux.
L'utilisation normale des signaux, qu'elle soit stratégique, ludique ou qu'elle vise à féliciter, n'est pas censée être affectée. Nous surveillerons le système de près et l'ajusterons si nécessaire afin de garantir que seuls les joueurs utilisant de manière répétée les signaux de façon manifestement perturbatrice soient sanctionnés.
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug qui empêchait Rengar de prolonger la durée de sa compétence passive avec des attaques.
- Correction d'un bug qui empêchait l'animation de course de Jhin de l'Ouest de se jouer lors de l'utilisation de bottes de palier 2.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Camille pétales de printemps
- Jayce pétales de printemps
- Katarina pétales de printemps
- Lillia pétales de printemps
- Yasuo pétales de printemps
- Aurelion Sol de porcelaine architecte divin
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Camille pétales de printemps
- Jayce pétales de printemps
- Katarina pétales de printemps
- Lillia pétales de printemps
- Yasuo pétales de printemps
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