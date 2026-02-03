LoL : MàJ 26.3, les détails de la mise à jour

LoL : MàJ 26.16, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails du patch notes 26.16 de LoL, déployé le mercredi 12 août 2026, dans cet article.
Patch notes 26.3 de LoL
ARAM du chaosSalut, les chaotiques ! Préparez-vous à découvrir un patch rempli de nouvelles optimisations, de nouveaux ensembles d'optimisations et un nouveau Suivi de progression !
45 nouvelles optimisations vous attendent dans ce patch, dont certaines à déverrouiller via le Suivi de progression. Nous avons pris en compte votre ressenti concernant la diversité d'optimisations et les classes délaissées. Nous nous concentrons donc sur ces points-là, notamment avec des améliorations d'objets, des effets de sorts d'invocateur actifs et plus d'optimisations prismatiques !
Mais qu'en est-il des optimisations existantes ? Nous en modifions légèrement quelques-unes qui sont à la traîne et nous mettons à jour le système global avec ce qu'on appelle les ensembles d'optimisations.
Suivi de progression du chaosLa saison du chaos propose une nouvelle expérience hors jeu pour offrir aux amateurs de chaos l'occasion de progresser et d'optimiser leurs futures parties ! Ce Suivi de progression vise à récompenser les amateurs du chaos et à vous proposer des objectifs passionnants dans ce mode. Il a été conçu pour faciliter la progression à un rythme relativement rapide, de sorte qu'aucun joueur ne devrait avoir l'impression de prendre du retard. Vous profiterez également de différents cosmétiques, tels que des emotes, des icones ainsi qu'une nouvelle bannière pour afficher votre dévotion envers le Roi des Poros.
Voici toutes les récompenses disponibles :
- Niveau 1 - Optimisation Enveloppes rouges : ramassez les enveloppes rouges disséminées sur la carte pour gagner des PO et améliorer une stat aléatoire.
- Niveau 2 - Optimisation Efficacité redoutable : frappez des ennemis pour gagner en Efficacité et réduire le délai de récupération de vos compétences.
- Niveau 3 - Emote Poro-Snax svp
- Niveau 4 - +300 PO de départ : vous gagnez 300 PO en plus au début de chaque partie d'ARAM du chaos.
- Niveau 5 - Optimisation Croissance : lorsque vous lancez ce sort, vous grandissez, vous gagnez des PV bonus et vous repoussez les ennemis proches.
- Niveau 6 - Icone Explosion de Poro
- Niveau 7 - Optimisation Pactole : vous gagnez une grosse quantité de PO. Point final.
- Niveau 8 - Optimisation Bond du Roi des Poros : vous rebondissez sur les ennemis avec style pour les repousser et leur infliger des dégâts.
- Niveau 9 - Emote Lumière magnifique
- Niveau 10 - Optimisation Vitesse démoniaque : infligez des dégâts à un ennemi pour gagner de la vitesse de déplacement temporaire.
- Niveau 11 - Icone Fleurs spirituelles endormies
- Niveau 12 - Optimisation Machine à rétrécir : vous gagnez de l'accélération de compétence, de la vitesse de déplacement et vous rapetissez à chaque fois que vous participez à une élimination.
- Niveau 13 - Relance d'or : vous avez une chance d'obtenir une optimisation d'un palier plus élevé lors de vos relances.
- Niveau 14 - Optimisation Boucliers explosifs : vos boucliers sont maintenant prêts à exploser et à infliger des dégâts aux ennemis proches.
- Niveau 15 - Emote Avalanche
- Niveau 16 - Optimisation Immolation du Néant : Égide solaire et Rayonnement du vide fusionnent pour former Immolation du Néant.
- Niveau 17 - Icone Poros généreux
- Niveau 18 - Bon pour Enclume : à chaque début de partie, vous obtenez un Bon pour Enclume à échanger pour recevoir des stats bonus.
- Niveau 19 - Optimisation Gâchette infernale : le R de Samira est automatiquement lancé lorsque vous atteignez le rang de style S.
- Niveau 20 - Icone Selfie de champion
- Niveau 21 - Amélioration d'Armure roncière : Cotte épineuse et Armure roncière absorberont une plus grande quantité de dégâts infligés par les attaques.
- Niveau 22 - Emote SOS SVP
- Niveau 23 - Élixirs : vous gagnez un élixir gratuit aux niveaux 9/12/16.
- Niveau 24 - Optimisation Coup de pied : vos attaques exécutent les champions ennemis, vous rendent des PV et repoussent les ennemis.
- Niveau 25 - Sonate : vous lancez automatiquement et par intermittence le E et le Z de Sona.
- Niveau 26 - Bannière du Roi des Poros
- Niveau 27 - Optimisation Provocation ultime : lancez votre compétence ultime pour gagner de la réduction de dégâts et provoquer vos ennemis.
- Niveau 28 - Emote Famille unie
- Niveau 29 - Optimisation Puissance de la foi : soignez et protégez vos alliés pour gagner de la Dévotion, qui vous servira à exécuter les ennemis avec peu de PV.
- Niveau 30 - Icone Ça va péter !
- Niveau 31 - Relance dorée : vous avez plus de chances d'obtenir une optimisation d'un palier plus élevé lors de vos relances.
- Niveau 32 - ??? : vos signaux « Ennemi disparu » font désormais quelque chose de très mystérieux.
Ensembles d'optimisationsVous avez fait preuve d'une belle créativité pour ce qui est de la combinaison des optimisations et nous tenons à récompenser ces efforts en créant de nouveaux combos avec un nouvel élément stimulant qui leur donne du sens. Certaines optimisations semblaient parfaites sur le papier, mais elles ne fonctionnaient pas au niveau de la puissance. C'est pour régler ce problème que nous avons créé les ensembles d'optimisations.
Certaines optimisations feront désormais partie d'un ensemble thématique. Lorsque vous cumulez 2 à 4 optimisations d'un même ensemble, vous débloquez désormais un bonus spécial qui fait encore plus évoluer ce combo. Vous adorez faire pleuvoir le chaos avec Université des clowns et La bombe ? Pas de problème ! Compléter cet ensemble d'optimisation réduira désormais la durée de votre mort de 30% pour vous permettre de retourner plus vite au combat. BOUM.
Il existe un total de 9 ensembles d'optimisation et nous avons hâte de voir toutes les combinaisons folles que vous trouverez.
Glas
Plongez dans la mort et utilisez des optimisations pour infliger des dégâts bruts.
Optimisations : Université des clowns, Train de la mort, Autodestruction, Kamikaze
- (2) Réduction du délai de résurrection de 40%.
Pyrotechnicien
Avoir des pétards c'est bien, en avoir beaucoup, c'est mieux. Les pétards rebondissent davantage sur les ennemis proches et infligent une partie de leurs dégâts d'origine.
Optimisations : Projectiles cardinaux, Projectiles magiques, Missile critique, Allume tout ça, Typhon, Boum boum
- (2) 2 rebondissements, infligeant 40% des dégâts d'origine.
- (4) 3 rebondissements, infligeant 80% des dégâts d'origine.
Flambeur
« Qui ne tente rien n'a rien » - Shaco -Twisted Fate (sûrement)
Optimisations : Transmutation : Chaos, Boîte de Pandore, Stats, stats, stats !, Transmutation prismatique, Stats, stats !, Stats, Transmutation or
- (2) Les sbires ont une chance de lâcher une enclume à stats à leur mort.
- (3) +50% de chances de gagner des enclumes dorées ou prismatiques
- (4) +50% de chances de gagner des enclumes dorées ou prismatiques
Cumulator
Cumuler, encore cumuler, toujours cumuler
Optimisations : Récursivité infinie, Dualité, Danse effrénée, Dévoreurs d'âmes, Quête : Un cœur d'acier, Pouvoir maléfique phénoménal, Machine à rétrécir, Orgueil, Immobilisations en puissance
- (2) 50% de plus
- (3) 100% de plus
- (4) 200% de plus
Pin pon pin pon
Optimisations : Bénédiction de l'aéromancien, Je suis un petit chaton, où est maman ?, Bénédiction de Mikael améliorée Rien que pour toi, Soins critiques, Sonate, Trousse de secours.
- (2) 40% de vitesse, 25% d'efficacité des soins et boucliers
- (3) 50% de vitesse, 35% d'efficacité des soins et boucliers
- (4) 60% de vitesse, 45% d'efficacité des soins et boucliers
Automatisme
La première étape pour faire prospérer une usine du chaos.
Optimisations : Reine du bal, Balayages tactiques, Ça boomerang ?, Sonate, Intervention divine, Autodestruction, Spectre gelé, Lucioles
- (2) Réduction de 30% des délais de récupération des lancements automatiques.
- (3) Le délai de récupération des lancements automatiques est proportionnel à l'accélération de compétence.
Archimage
Le mur porteur de toute partie.
Optimisations : Surcharge, De l'esprit à la matière, Amitié buffée, À plein gaz, Âme des océans
- (2) Réduction de 40% du délai de récupération d'une compétence aléatoire lorsque vous lancez une compétence.
Pluie de PO
L'or régit tout ce qui nous entoure.
Optimisations : Coûte que coûte, Cupcakes volants, Pactole, Enveloppes rouges, Du début à la fin, Immolation améliorée, Percepteur amélioré
- (2) 25% de PO supplémentaires grâce aux optimisations et aux éliminations.
- (3) 50% de PO supplémentaires grâce aux optimisations et aux éliminations.
- (4) 100% de PO supplémentaires grâce aux optimisations et aux éliminations.
Jour de neige
Oh, boule de neige !
Optimisations : Boule de neige géante, Boule de neige dorée, Boule de neige améliorée, Boule de neige de flipper, Boule de neige de la mort
- (2) Vous gagnez 50 d'accélération de sort d'invocateur pour votre Boule de neige et les boules de neige infligent 30% de dégâts bonus.
- (3) Vous gagnez 100 d'accélération de sort d'invocateur pour votre Boule de neige et les boules de neige infligent 50% de dégâts bonus.
- (2) Vous gagnez 150 d'accélération de sort d'invocateur pour votre Boule de neige et les boules de neige infligent 100% de dégâts bonus.
Modifications d'équilibrage apportées aux optimisationsPromesse empyréenne
Laser salvateur
- Délai de déplacement : 0,5 secondes ⇒ 0,25 secondes
- Vitesse de déplacement : 3500 ⇒ 4000
- Délai de récupération : 30 ⇒ 20
- Le joueur qui utilise cette optimisation obtient le bouclier immédiatement lorsqu'il se déplace, au lieu de l'obtenir à l'atterrissage.
Cerbère
- Délai de récupération : 45 ⇒ 30
- Soins de base : 150-430 (selon le niveau) ⇒ 200-550 (selon le niveau)
Coûte que coûte
- Amplification de la vitesse d'attaque : 140% / 80% ⇒ 200% / 115%
- Dégâts bonus : 120% ⇒ 40%120 - 360 ⇒ 120 - 360 ( 40% des dégâts d'attaque) (+30% de la puissance)
Du début à la fin
- PO par déclenchement : 15 PO ⇒ 30 PO
Éclairs bruts
- PO de Premier coup : 10 ⇒ 20
- Dégâts bruts bonus : 7% ⇒ 10%
- Conversion de PO : 50% / 35% ⇒ 60% / 42%
Coups accélérants
- Vitesse d'attaque nécessaire : 3,5 ⇒ 1,75
- Réduction du délai de récupération à l'impact : 20% ⇒ 1,25 sec
ErgonomieVous pouvez désormais choisir les sorts d'invocateur que vous souhaitez. Pour les optimisations actives de sorts d'invocateur comme Valse de l'épée ou Boule de neige géante, vous pourrez sélectionner l'emplacement.
Primes de championLors de la nouvelle saison, nous avons augmenté le rythme auquel les PO obtenues en éliminant des champions diminuent étant donné que progresser dans certaines quêtes de rôle et empêcher les adversaires de le faire pouvait déjà garantir la victoire. Cependant, nous avons mis le curseur un peu trop haut, au point où il semblait parfois inutile d'éliminer des champions. Nous revenons un peu en arrière, avec un équilibre entre l'état du patch 25.24 et du patch 26.1 pour atteindre un juste milieu.
- Taux de réduction de PO octroyées par mort : 1 pour 2,5 PO octroyées ⇒ 1 pour 3,5 PO octroyées
- Taux de réévaluation grâce au farm : 1 pour 5 PO gagnées ⇒ 1 pour 7 PO gagnées
Plaques de tourelleLes équipes ont trop de mal à tirer parti d'un combat d'équipe victorieux pour progresser de manière significative vers la base ennemie, mais le split-pushing détruit les tours un peu trop rapidement. Pour résoudre ces deux problématiques, nous repensons la résistance temporaire des tourelles afin qu'elles résistent un peu mieux aux push solo, mais qu'elles bloquent moins efficacement les équipes.
- Résistances temporaires de Pavois : 20-100 par plaque selon le nombre de champions ennemis proches ⇒ 30-50 par plaque selon le nombre de champions ennemis proches
- Les effets visuels se produisant lors de l'impact par un champion sont désormais plus discrets, surtout si la tourelle a été attaquée récemment.
Lampes féériques et visionLa méta basée sur la vision proposée par les lampes féériques semble évoluer dans le bon sens, mais il y a un problème pour ce qui est de la vision en début de jeu pour les junglers.
Le souci vient principalement de la forme des zones de vision bonus des lampes féériques des hautes herbes de la rivière. Ces zones octroient un champ de vision large en début de partie, en plus des balises qui sont régulièrement posées et qui apportent pas mal de vision. Le système de lampe féérique dans son ensemble n'a pas besoin que ces emplacements précis soient aussi puissants, donc un nerf semble approprié.
Les buffs de la relique jaune sont également un facteur en cause. Nous avons amélioré les reliques jaunes afin que les joueurs soient en mesure de placer de la vision sans se reposer sur leur support, mais ce n'est pas tout à fait nécessaire en phase de laning, donc nous avons décidé d'augmenter le délai de récupération pour les premiers niveaux. Nous observons que les joueurs de haut niveau changent encore régulièrement leur relique jaune plus tard dans la partie, donc nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer ce nerf à ce niveau.
Emplacements des lampes féériques dans les hautes herbes de la rivière
Relique Balises camouflées
- Forme de la zone dévoilée : au-delà du carapateur et de l'entrée de la fosse épique ⇒ avant le carapateur et l'entrée de la fosse épique
Autres changements
- Délai de récupération : 170-90 sec (par niveau) ⇒ 210-90 sec (par niveau)
- Fleurs de vision : Fleurs de vision situées juste à l'extérieur de la base (avec Faille des nuages et Faille techno-chimique) supprimées
- Fiddlesticks : lorsqu'il se fait passer pour une effigie sur une lampe féérique, Fiddlesticks affichera des effets visuels pour ressembler à une effigie améliorée par une lampe féérique (sans octroyer de bonus de vision ni détruire les balises existantes)
- Neeko : lorsqu'elle prend la forme d'une balise sur une lampe féérique, Neeko affichera des effets visuels pour ressembler à une balise améliorée par une lampe féérique (sans octroyer de bonus de vision ni détruire les balises existantes)
Balises de contrôle de supportLes balises de contrôle apparaîtront désormais dans l'emplacement de la quête de rôle dès le début de la partie pour les joueurs support dans la Faille de l'invocateur. Cela devrait fluidifier l'expérience de jeu des supports, en plus de la possibilité de lier l'emplacement de la quête de rôle à deux raccourcis.
Champions
AhriAlors que la nouvelle saison bat son plein, Ahri affiche des performances moins bonnes que l'année dernière et en dessous de ce qu'elle pourrait faire. Maintenant qu'elle est de retour dans les builds à burst, nous annulons le nerf de puissance de sa phase Bâton séculaire de sa carrière K-pop. Une nouvelle page de sa carrière se tourne.
Z - Lucioles
- Délai de récupération : 10 / 9 / 8 / 7 / 6 ⇒ 9 / 8 / 7 / 6 / 5
Bel'VethBel'Veth fait partie des junglers AD qui ont connu des difficultés au début de la nouvelle saison, et nous sommes là pour la remettre sur pied en lui octroyant des buffs. Nous souhaitons améliorer ses performances de fin de partie en créant une synergie avec les builds à vitesse d'attaque élevée/faibles résistances, en lui accordant un meilleur rendement pour cette vitesse d'attaque et suffisamment de PV pour qu'elle n'ait pas besoin d'en acheter trop souvent.
Stats de base
R - Banquet infini
- Stat de croissance en PV : 99 ⇒ 105
- Dégâts bruts par attaque par effet cumulé : 6 / 8 / 10 (+ 12% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 6 / 10 / 14 (+ 12% des dégâts d'attaque bonus)
BraumBraum est rapidement devenu l'un des meilleurs supports depuis le début de la nouvelle saison. Les nouveaux objets tels que les Flûtes de Bandle lui ont donné ainsi qu'à ses alliés la force de foncer dans leurs ennemis pour les terrasser. Étant donné que Braum reste plutôt en forme malgré le nerf des Flûtes de Bandle, nous revenons en arrière en supprimant le buff de PV que nous lui avions apporté à la fin de l'an dernier et nous limitons un peu ses capacités au combat.
Stats de base
A - Morsure de l'hiver
- PV : 630 ⇒ 610
- Dégâts : 75 / 125 / 175 / 225 / 275 (+ 2,5% des PV) ⇒ 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+ 2,5% des PV)
BriarBriar a perdu un peu de son impact en cette nouvelle saison. Même si le champion peut facilement être contré, Briar mérite de gagner plus de parties que ça. Nous tenons à ce qu'elle puisse tirer parti de sa durabilité basée sur le vol de vie en augmentant ses PV et ses résistances, et, tant qu'on y est, nous donnons un peu de rab à Briar en voie du haut pour qu'elle puisse davantage se battre.
Stats de base
A - À table !
- Stat de croissance en PV : 95 ⇒ 100
- Stat de croissance en armure : 4,2 ⇒ 4,5
Z - Folie sanguinaire
- Coût en PV : 6% des PV actuels ⇒ 5% des PV actuels
/ Juste un croc
E – Cri sanglant
- Coût en PV : 6% des PV actuels ⇒ 5% des PV actuels
R – Vol mortel
- Coût en PV : 6% des PV actuels ⇒ 5% des PV actuels
- Coût en PV : 6% des PV actuels ⇒ 5% des PV actuels
DianaLes changements saisonniers ont envoyé Diana sur la lune, mais les modifications d'Aube et crépuscule et ce petit nerf devraient lui faire garder les pieds sur terre.
Compétence passive - Lame sélène
- Dégâts aux monstres : 280% ⇒ 230%
DravenAu début de la saison, le A de Draven infligeait moins de dégâts que prévu à cause d'un bug qui a été corrigé dès la première semaine. Aujourd'hui, les joueurs de Draven se tournent davantage vers la Faux spectrale que la Soif-de-sang, qui a connu des jours meilleurs. En prenant en compte ces deux facteurs, on peut voir que Draven est moins performant que l'an passé, donc nous lui donnons un petit coup de pouce en annulant un nerf que nous avions apporté en prévision à la présaison.
Stats de base
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 3 ⇒ 3,4
EkkoEkko a pris un peu trop d'avance cette année. Nous ralentissons légèrement sa capacité à vider la jungle et nous réduisons ses dégâts instantanés en début de partie pour lui éviter de partir trop vite dans le futur.
Compétence passive - RéZonance
- Ratio de puissance : 80% ⇒ 90%
- Dégâts aux monstres : 300% ⇒ 270%
EzrealEzreal est plutôt en position de faiblesse cette saison, notamment après le nerf de la Faux spectrale dans le micropatch. Même si nous pensons qu'il peut atteindre un meilleur taux de victoire avec le bon build, nous aimerions l'aider un peu.
Stats de base
E - Transfert arcanique
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 3,25 ⇒ 3,5
- Dégâts : 80 / 130 / 180 / 230 / 280 (+ 50% des dégâts d'attaque bonus) (+ 75% de la puissance) ⇒ 80 / 130 / 180 / 230 / 280(+ 60% des dégâts d'attaque bonus) (+ 75% de la puissance)
HecarimHecarim a du mal à partir au galop en cette nouvelle saison, donc nous lui apportons un buff. Nous améliorons sa montée en puissance en milieu de partie pour l'aider à donner l'avantage à son équipe en étant une menace partout sur la carte. Avec ce buff, même s'il n'arrive pas à aider son équipe, il devrait avoir un peu plus de dégâts pour assurer ses arrières. Si vous avez un peu de mal avec le calcul, dites-vous que ces deux changements sur le A représentent un gros buff lorsque vous avez environ 225 dégâts d'attaque bonus.
A - Carnage
- Dégâts par coup : 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 90% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 90% des dégâts d'attaque bonus)
- Amplification des dégâts par effet de Carnage cumulé : 3% (+ 4% tous les 100 dégâts d'attaque bonus) ⇒ 3% (+ 3% tous les 100 dégâts d'attaque bonus)
HeimerdingerVous ne rêvez pas, on est vraiment capables de mettre tous les champions d'Arcane dans un patch. Les performances d'Heimerdinger sont à la baisse avec la nouvelle saison, alors qu'il était équilibré auparavant, donc nous devons nous assurer de lui rendre sa gloire passée. Nous savons à quel point un Heimer top peut être frustrant lorsqu'il a placé toutes ses tourelles, alors le buff visera à rendre le champion plus proactif pour l'inciter à ne pas juste jouer sur la défensive.
Stats de base
Z - Micro-roquettes Hextech
- Stat de croissance en PV : 101 ⇒ 105
- Dégâts initiaux : 40 / 65 / 90 / 115 / 140 (+ 55% de la puissance) ⇒ 50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+ 55% de la puissance)
- Dégâts suivants : inchangés.
JayceJayce a connu bien des builds au fil du temps. Il a été un tank, il a été un combattant, et aujourd'hui, il est un mage létalité. Nous préférerions que Jayce soit un combattant AD qui cherche à infliger des dégâts et à survivre suffisamment longtemps au corps-à-corps lorsque c'est nécessaire. De plus, il s'en sort toujours mieux dans la jungle que sur la voie du haut depuis le dernier patch, donc nous sommes là pour y remédier. Notre objectif pour le cher ami de Viktor est de lui proposer un build de combattant viable et de faire en sorte qu'il puisse s'en sortir en tant que jungler sans que ça devienne son rôle principal. Pour ce faire, nous limitons son besoin de dégâts d'attaque bonus et nous transférons une partie de sa puissance de frappe de son poke vers son combo de mêlée.
A - Direction le ciel !
A - Orbe électrique
- Dégâts : 60 / 105 / 150 / 295 / 240 / 285 (+135% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60 / 110 / 160 / 210 / 260 / 310 (+ 135% des dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts bonus contre les monstres : 25 ⇒ 10
R - Canon : Canon Mercury
- Dégâts : 80 / 126 / 172 / 218 / 264 / 310 (+ 140% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 80 / 121 / 162 / 203 / 244 / 285 (+ 130% des dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts bonus contre les monstres : 25 ⇒ 10
- Réduction d'armure/résistance magique : 10 / 15 / 20 / 25% ⇒ 20 / 25 / 30 / 35%
KaynKayn bleu est bien plus faible dans cette nouvelle saison, et nous voulons remédier à ça avec quelques buffs. Rien de bien compliqué : c'est un assassin, donc il se doit... d'assassiner.
A - Moisson cruelle
- Dégâts : 75 / 100 / 125 / 150 / 175 (+ 85% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 75 / 105 / 135 / 165 / 195 (+ 85% des dégâts d'attaque bonus)
MaokaiMaokai a du mal à trouver sa place, que ce soit sur la voie du haut ou dans la jungle. Améliorer ses dégâts devrait l'aider à s'imposer.
A - Coup de ronces
- Dégâts fixes : 65 / 110 / 155 / 200 / 245 ⇒ 75 / 120 / 165 / 210 / 255
MelCes changements ont pour but de soulager la frustration des joueurs qui affrontent Mel en proposant de nouveaux moyens de la contrer plutôt que de simplement la bannir.
Le principal changement consiste à transformer son immunité aux dégâts octroyée par son renvoi en un bouclier. Cela permettra notamment de l'empêcher d'ignorer totalement les dégâts avec un Z un peu en retard lorsque Fizz la touche avec son ultime. Nous tenons également à nous assurer qu'il soit possible d'anticiper son A afin de l'esquiver, notamment en phase de laning, comme c'est le cas de la plupart des autres compétences à distance qu'il est possible de spammer. Son A et son E devraient désormais être plus lisibles (et donc plus faciles à esquiver) et nous avons réduit la puissance de son renvoi, qui infligeait parfois des dégâts bien trop élevés.
Modifier ainsi des champions peut entraîner de la frustration, mais nous pensons qu'il est important que tous les champions aient des faiblesses. En toute honnêteté, nous avons sous-estimé à quel point il pouvait être frustrant d'affronter Mel, c'est pourquoi nous cherchons à corriger ça dès maintenant. Et pour les joueurs qui souhaitent jouer Mel, nous pensons que cela devrait aider à réduire son taux de bannissement tout en conservant le gameplay qui vous a fait aimer le champion.
Le but de ces changements est de faire en sorte que davantage de joueurs aient l'impression de pouvoir contrer Mel à leur niveau, et que les joueurs de Mel puissent exprimer réellement leur talent. Certains joueurs continueront de bannir Mel, car ils jouent principalement un personnage qui souffre grandement de son renvoi, mais nous pensons que ces changements devraient réduire son taux de bannissement global.
Stats de base
Compétence passive - Luminescence incandescente
- Ratio de vitesse d'attaque : 0,4 ⇒ 0,625
A - Salve radieuse
- Dégâts du projectile : 8-50 (selon le niveau) (+5% de la puissance) ⇒ 8-25 (selon le niveau) (+3% de la puissance)
- Total des dégâts : 24-150 (selon le niveau) (+15% de la puissance) ⇒ 24-75 (selon le niveau) (+9% de la puissance)
- Réduction de l'encombrement visuel en supprimant l'affichage de la marque du passif sur les unités non champions pour les ennemis.
- Correction de certaines unités invoquées par des champions se faisant éliminer par Accablement par une attaque de base non améliorée.
Z - Réfutation
- Inflige désormais des dégâts bonus la première fois qu'une explosion touche, puis des dégâts réduits pour les coups suivants.
- Coup initial : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 60% de la puissance)
- Coups subséquents : 5 / 6 / 7 / 8 / 9 (+ 5% de la puissance)
- Total des dégâts : 78 / 109 / 144 / 185 / 230 (+51-85% de la puissance) ⇒ 85 / 126 / 169 / 214 / 261 (+ 85-105% de la puissance)
- Coût en mana : 70 / 80 / 90 / 100 / 110 ⇒ 70 / 75 / 80 / 85 / 90
- Dégâts aux sbires : 75% ⇒ 100%
- Délai d'incantation : 0,25 sec ⇒ 0,35 sec
- Vitesse du projectile : 4500 ⇒ 3800
- Rayon d'explosion : 230 ⇒ 200
- Extension de zone : 30 ⇒ 25
- Temps de canalisation : 0,75 sec ⇒ 0,5 sec
- Inflige désormais des dégâts de zone sur la durée (efficacité réduite pour la réinitialisation de Comète arcanique).
- Effets visuels pré-tirs plus importants.
E - Piège solaire
- N'octroie plus d'immunité aux dégâts.
- Bouclier : 80 / 110 / 140 / 170 / 200 (+ 60% de la puissance)
- Les dégâts physiques renvoyés sont réduits de 30% avant conversion en dégâts magiques.
- Détruit désormais les projectiles qui ciblent chaque unité dans une zone au lieu de les renvoyer lorsqu'ils ne ciblent pas Mel (par exemple : E de Ryze, E de Brand, R de Katarina, R de Samira, A de Yunara).
- Vitesse de déplacement décroissante : 30% pendant 0,75 sec⇒ 40% pendant 1,5 sec
R - Éclipse dorée
- Rayon du projectile d'immobilisation : 80 ⇒ 70
- Durée de rémanence en fin de trajectoire : 0,5 sec ⇒ 0,25 sec
- Rayon des dégâts sur la durée : 260 ⇒ 230
- Portée d'utilisation : 1050 ⇒ 1000
- Vitesse du projectile : 1000 ⇒ 1100
- Délai de récupération : 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10 ⇒ 11 / 10,5 / 10 / 9,5 / 9
- Durée d'immobilisation : 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 ⇒ 1,5
- Dégâts : 60 / 100 / 140 / 180 / 220 ⇒ 60 / 105 / 150 / 195 / 240
- Dégâts par seconde : 16 / 26 / 36 / 46 / 56 ⇒ 16 / 28 / 40 / 52 / 64
- N'explose plus visuellement en fin de durée lors d'une utilisation sur un terrain descendant.
- Dégâts par effet cumulé : 4 / 7 / 10 (+ 3,5% de la puissance) ⇒ 4 / 7 / 10 (+ 4% de la puissance)
NaafiriNaafiri s'en sort plutôt bien au mid en ce moment, mais elle se traîne un peu trop dans la jungle pour être viable dans ce rôle. Nous l'aidons donc à éliminer les camps plus rapidement.
Compétence passive - La meute s'agrandit
- Dégâts de membre de la meute contre les monstres : x1,35 ⇒ x1,55
NilahMême après les nerfs du micropatch, Nilah est un peu trop joyeuse et a tendance à le faire ressentir avec violence. Maintenant que nous avons un meilleur aperçu de la nouvelle saison, nous calmons un peu ses ardeurs.
Stats de base
- Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 58
- Stat de croissance en armure : 4,5 ⇒ 4,2
Nunu et WillumpNous avions voulu apporter un gros nerf à Nunu et Willump, mais nous sommes allés un peu trop loin.
Z - Boule de neige géante !
E - Rafale de boules de neige
- Dégâts max : 150 / 195 / 240 / 285 / 330 ⇒ 180 / 225 / 270 / 315 / 360
- Dégâts de base par coup : 14 / 21 / 28 / 35 / 42 ⇒ 15 / 22,5 / 30 / 37,5 / 45
RivenDepuis que Riven a découvert l'Arc axiomatique, rien n'est plus pareil. Nous apprécions le fait qu'elle est rapide et dangereuse en début de partie, mais elle finit vite par écraser toute concurrence en milieu de partie. De plus, avec les PO et l'expérience supplémentaires disponibles dans la nouvelle saison, les joueurs trouvent que les combats de fin de partie sont trop courts. C'est pourquoi nous réduisons les dégâts instantanés de fin de partie de Riven.
Compétence passive - Lame runique
A - Ailes brisées
- Ratio de dégâts d'attaque totaux : 30-50% (selon le niveau) ⇒ 30-45% (selon le niveau)
- Dégâts : 40 / 75 / 105 / 135 / 165 (+ 65 / 70 / 75 / 80 / 85% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 40 / 75 / 105 / 135 / 165 (+ 60 / 65 / 70 / 75 / 80% des dégâts d'attaque bonus)
RyzeRyze a gravi les échelons cette saison, et mérite une réduction de puissance. Nous affaiblissons Rush phasique, mais nous renforçons aussi Actualisateur. Nous pensons donc qu'il mérite un nerf direct dans ce patch. Ses dégâts de fin de partie sont trop importants, nous réduisons donc une partie de ses dégâts en fin de partie.
Z - Prison runique
- Dégâts : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+70% de la puissance) (+ 4% de mana bonus) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180(+ 60% de la puissance) (+ 3% du mana bonus)
TrundleTrundle est en grande difficulté dans ses deux rôles principaux, et puisque c'est un champion assez simple, il devrait avoir un meilleur taux de succès. Nous voulons qu'il soit bon dans son rôle de colosse de première ligne doué pour éliminer les tanks, alors nous allons augmenter ses dégâts réguliers de fin de partie et ses résistances.
Stats de base
- Stat de croissance en armure : 3,9 ⇒ 4,5
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 4 ⇒ 4,5
TryndamereAprès ses buffs du micropatch 26.1, le niveau de puissance de Tryndamere est proche de son niveau d'antan, mais pas encore tout à fait égal. Nous voulons donc le ramener à ce niveau-là et continuer de le pousser vers des dégâts réguliers importants.
Stats de base
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 4 ⇒ 4,5
VarusLes buffs de Varus au dernier patch ont dépassé notre cible, et il est devenu l'un des top-laners les plus puissants du jeu. Nous sommes navrés de cette erreur d'appréciation, et maintenant que nous avons plus de facilité pour y travailler, nous voulons affaiblir sa position en voie du haut pour le rendre plus susceptible aux all-ins. Cela réduira son affinité pour la quête de la voie du haut, et cela affaiblira son build du haut, axé sur la puissance et le maxing du Z.
Stats de base
Z - Carquois meurtri
- Stat de croissance en armure : 4,6 ⇒ 4
- Dégâts à l'impact : 8 / 17 / 26 / 35 / 44 (+ 35% de la puissance) ⇒ 8 / 17 / 26 / 35 / 44 (+ 25% de la puissance)
- PV max en dégâts : 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5% (+1,5% tous les 100 points de puissance) ⇒ 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5% (+ 1,3% tous les 100 points de puissance)
Vi« Vi pour Victoire » n'a de sens qu'en partie pro. Nous aimerions que les joueurs moyens de League aient plus de succès avec elle sans trop indexer ses forces dans les environnements très coordonnés. Donc, nous allons accentuer son autosuffisance et sa durabilité.
Stats de base
- Stat de croissance en PV : 99 ⇒ 105
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 3 ⇒ 3,5
VolibearNous sommes heureux que Volibear participe à l'action à tous les niveaux de jeu, mais nous voulions aussi qu'il soit moins écrasant, surtout dans la jungle. Nous ciblons le burst maximal du A de son build principal, sans changer la sensation du début de combat, ainsi que sa vitesse d'élimination des monstres pour qu'il doive travailler un peu plus afin d'arriver aux combats. Nous compensons avec un ratio de dégâts d'attaque pour tous ceux qui voudraient lui mettre une Force de la trinité ou une Pistolame Hextech.
A - Coup fulgurant
E - Foudroiement
- Dégâts physiques bonus : 10 / 30 / 50 / 70 / 90 (+ 120% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 10 / 20 / 30 / 40 / 50 (+ 140% des dégâts d'attaque bonus)
- Délai de récupération : 14 ⇒ 16
- Seuil de dégâts max sur les non-champions : 190 / 305 / 420 / 535 / 650 (+ 70% de la puissance) ⇒ 150 / 265 / 380 / 495 / 610 (+ 70% de la puissance)
Xin ZhaoXin Zhao n'a vraiment pas de chance. D'abord, Atakhan le tue, et maintenant il est en situation de faiblesse en file solo ? Quand ces tragédies cesseront-elles ? Maintenant. Elles cessent maintenant. Xin Zhao reçoit un buff ! Tout comme les changements de Vi dans ce patch, nous voulons amplifier la capacité de Xin Zhao à se défendre et à affronter les champions ennemis dans des combats à long terme.
Compétence passive - Détermination
E - Charge audacieuse
- Soins tous les trois coups : 3 / 3,5 / 4% des PV max (niveau 1/6/11) ⇒ 3 / 4 / 5% des PV max
- Vitesse d'attaque bonus : 40 / 45 / 50 / 55 / 60% ⇒ 40 / 50 / 60 / 70 / 80%
YoneYone est plutôt du côté des champions trop faibles, et nous pensons qu'un coup de pouce lui ferait du bien. Nous savons que cela paraît injuste de perdre face à lui parce qu'il fait un clic droit sur vous pendant son E, mais nous ne voulons pas qu'il ait de trop gros bursts. Nous allons donc donner de la puissance à son A, qui se joue plus dans la prédiction et l'esquive.
A - Acier mortel
- Dégâts : 25 / 50 / 75 / 100 / 125 (+ 105% des dégâts d'attaque totaux) ⇒ 25 / 50 / 75 / 100 / 125(+ 110% des dégâts d'attaque totaux)
ZaahenZaahen devait avoir une base de joueurs secondaire dans la jungle, et s'il est très bon dans la voie du haut, ses résultats sont médiocres ailleurs. Nous allons donc lui apporter des buffs spécifiques à la jungle pour le ramener au niveau qu'il avait à la fin de l'année dernière.
A - Glaive des Darkin
E - Incursion dorée
- Modificateur de dégâts contre les monstres : x1,75 ⇒ x2
- Dégâts bonus aux monstres : 50 ⇒ 75
ZedÇa nous fait de la peine que trois de nos quatre derniers patchs concernent Zed, mais les joueurs le jouent de mieux en mieux, savent de mieux en mieux quels objets donner à ce ninja des ombres, au point qu'il gagne plus souvent aujourd'hui qu'avant son dernier nerf. Nous sommes à l'aise avec Zed sur la voie du milieu, mais il fait encore trop d'ombre aux champions de la jungle. Ce nerf a l'air massif sur le papier, mais l'impact net de nerfer son modificateur de jungle, de 2,0 à 1,2, a représenté moins de 1% de changement à son taux de victoire. Et nous espérons faire mieux.
Compétence passive - Mépris des faibles
- Dégâts contre les monstres : x1,2 ⇒ x0,5
- Dégâts max contre les monstres épiques : 300 ⇒ 100
ObjetsActualisateur
Actualisateur n'est pas très puissant, et son coût combiné est vraiment cuisant. Nous savons que les joueurs n'ont pas eu assez de temps pour optimiser toutes ses utilisations, mais nous cherchons à le booster un peu, parce qu'il n'est compétitif sur aucun champion, à part un certain mage runique.
Aube et crépuscule
- Coût en PO total : 3100 PO ⇒ 2800 PO
- Coût de combinaison : 1 050 PO ⇒ 750 PO
Nous avons amené Aube et crépuscule à un nombre d'utilisateurs sain, mais l'objet est un peu trop bon pour les bursts, et empiète un peu trop sur Fléau de liche. Nous allons donc le nerfer légèrement pour l'orienter davantage vers les combattants.
Faim insatiable
- Dégâts de Lame enchantée : 100% des dégâts d'attaque de base + 10% de la puissance ⇒ 75% des dégâts d'attaque de base +10% de la puissance
- PV : 300 ⇒ 350 PO
Cet objet se comporte bien en fin de partie pour les builds prévus, les combattants lanceurs de compétence, mais pourrait être meilleur en début de partie, et peut s'avérer délicat à construire. Un petit changement du cheminement de construction et un peu plus de dégâts d'attaque, et cet objet devrait briller pour les champions lanceurs de compétence à qui il était destiné.
Harnais protoplasmique
- Recette : Marteau de Caulfield + Pioche + 1075 PO ⇒ Marteau de Caulfield + Pioche + Épée longue + 825 PO
- Coût en PO total : 3000 ⇒ 3100
- Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 65
La forme actuelle de cet effet de Lien vital était un peu trop tranchante, elle est très utile pour les utilisateurs qui peuvent utiliser le scaling des résistances et à peu près inutile pour les autres utilisateurs potentiels. Nous déplaçons une partie de son budget de puissance pour que l'objet soit d'une utilité plus constante, et moins fort dans les cas extrêmes.
Avancée blindée
- Gain de PV max de Lien vital : 200 ⇒ 200-300 (selon le niveau)
- Soins de Lien vital : 200-400 (selon le niveau) (+ 250% de l'armure) (+ 250% de la résistance magique) ⇒ 200-400 (selon le niveau)(+ 175% de l'armure) (+ 175% de la résistance magique)
- Accélération de compétence : 15 ⇒ 20
Lorsque nous avons mis à jour les bottes de la quête de voie du milieu, nous avons voulu être sûrs que les champions avaient la possibilité de choisir des bottes qui leur correspondaient fortement. Nous ne voulions pas laisser des achats défensifs de début de partie neutraliser votre adversaire, car la voie du milieu accueille de nombreux assassins. Dans ce patch, nous ajustons les versions améliorées des Sandales de Mercure et des Coques en acier pour en faire des options anti-burst plus faibles, pour les champions qui n'achètent pas déjà d'autres objets de durabilité. Ces changements représentent un ajustement proche de la fin de la dernière saison. Mais avec des nombres plus apparents au premier coup d'œil, car personne ne pourra acquérir ces bottes au niveau 1, et le ratio de PV max précédent conservait l'essentiel de la valeur du bouclier, même pour les champions fragiles.
Broyeuses à chaînes
- Bouclier d'Endurance noxienne : 10-120 (aux niveaux 1-18) (+ 7% des PV max) ⇒ 100-200 (selon le niveau, la progression commence au niveau 9) (+ 8% des PV bonus)
Voir Avancée blindée.
- Bouclier de Persévérance noxienne : 10-120 (aux niveaux 1-18) (+ 7% des PV max) ⇒ 100-200 (selon le niveau, la progression commence au niveau 9) (+ 8% des PV bonus)
RunesRemise immédiate
Remise immédiate a été buffée l'année dernière et a enfin trouvé son public. Cependant, ce buff s'est avéré un peu trop puissant. Nous sommes ravis que cette rune ait fait des heureux, mais il est désormais temps de l'équilibrer pour la remettre au même niveau que les autres.
Rush phasique
- Remboursement de PO : 8% ⇒ 7,5%
Nous pensons que Rush phasique restreint le nombre d'options viables à haut niveau de jeu, puisqu'il est très facile pour n'importe quel champion à distance de déclencher Rush phasique et d'échapper à des ganks ou des adversaires de mêlée. Parmi ses utilisateurs les plus fréquents, Orianna, Vladimir et Taliyah disposent tous d'alternatives viables. Concernant Ryze, nous visons une réduction de puissance plus directe en raison de ses grosses performances et du buff de l'Actualisateur dans ce patch. Nous avons décidé de nerfer cette rune pour les champions à distance seulement et de conserver son niveau de puissance pour les utilisateurs en mêlée afin de faciliter leur navigation en combat et en escarmouche.
Triple tonique
- Efficacité pour les champions à distance : 75% (18,75 - 37,5% de la vitesse de déplacement) ⇒ 50% (12,5% - 25% de la vitesse de déplacement)
Tout comme Remise immédiate, nous avons fortement renforcé Triple tonique l'année dernière et ce, suffisamment pour que les joueurs s'y intéressent de nouveau. Maintenant que tout le monde a remarqué cette rune, nous allons l'équilibrer davantage en réduisant le niveau de burst de l'élixir du niveau 6.
- Force adaptative d'Élixir de force : 30 ⇒ 25
ArenaNous avons observé que la Hachette infernale pouvait entraîner un peu de frustration, donc nous avons décidé d'apporter quelques changements. Le but est de réduire l'impact de la létalité, tout en conservant son utilité pour les assassins qui n'ont pas d'autres outils pour affronter les tanks. Nous reviendrons à l'équilibrage classique du mode Arena avec le patch 26.4.
ObjetsHachette infernale
- Dégâts de Carbonisation : (5% - 10% (+ 0,2% - 0,4% par point de létalité) selon la différence de PV max) des PV actuels de la cible ⇒ (15% - 37% (+ 0,05% - 0,125% par point de létalité) selon la différence de PV max) des PV actuels de la cible.
- Différence de PV max conservée à 2500 PV.
- Délai de récupération : s'applique désormais par cible et non plus sur l'objet en soi
- Délai de récupération : 15 secondes ⇒ 10 secondes
Corrections de bugs d'Arena
- Correction du Masque des gémeaux. Il octroie désormais les bonnes stats de votre coéquipier. Nous avons également identifié et supprimé des boucles de retours fermées à cause desquelles l'objet octroyait des stats infinies lors des synergies avec des conversions de stats venant d'objets, d'optimisations ou de champions (n'est-ce pas, Ryze et Vladimir ?).
- Correction d'un bug à cause duquel le Multi-outils était dupliqué.
- Correction d'un bug à cause duquel s'absenter pendant les phases de préparation octroyait des objets permanents du Multi-outils.
- Correction d'un bug à cause duquel le Multi-outils entraînait des plantages du jeu.
- Correction d'un bug à cause duquel les compétences de base de Rengar n'étaient pas actualisées lors d'éliminations avec le Percepteur.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Actualisateur ne fonctionnait pas avec l'optimisation Surcharge (elles se cumulent désormais !).
- Correction d'un bug à cause duquel la réduction du délai de récupération de Conduit infernal était légèrement plus élevée que prévu lorsque plusieurs ennemis étaient affectés.
- Correction d'un bug à cause duquel les points faibles de Jitte du Kinkou n'étaient pas toujours déclenchés.
- Correction d'un bug à cause duquel les joueurs pouvaient se déplacer juste avant d'entrer dans le canon de Chair à canon au début de chaque phase de combat.
Mises à jour du système classé de la FI
Gains de PL négatifs dans les ultimes paliersNous avons identifié la cause de certains problèmes de gains de PL négatifs dans les ultimes paliers. Merci aux joueurs qui l'ont signalé et nous travaillons à résoudre ce problème. Il y aura toujours certains gains de PL négatifs aux plus hauts niveaux de jeu, puisque les meilleurs joueurs devraient repousser les limites du système, mais ils ne devraient pas être aussi étendus qu'ils le sont à l'heure actuelle.
Éligibilité à l'égide de bravoureNous augmentons la note requise pour l'Égide de C à B. La note C est un critère un peu trop facile à atteindre et nous pensons que la note B correspond encore à l'idée de « jouer suffisamment bien » pour des joueurs qui sont sur un rôle qui ne leur est pas familier.
- La note de maîtrise pour déverrouiller l'Égide de bravoure passe de C à B.
Duo au sommet de challengerAprès avoir analysé la puissance des duos en saison 1 au niveau du classement, nous pensons que les duos du haut du classement (comme rangs 1 et 2 ensemble, ou 2 du top 10) sont beaucoup trop forts ensemble. Nous procédons donc à quelques changements pour rendre les parties plus équitables.
Indicateur d'ascensionComme nous l'avons présenté dans le dev blog classé de 2026, nous allons activer la fonctionnalité d'indicateur d'ascension. Cette fonctionnalité permettra aux joueurs de mieux comprendre et d'identifier quand le rang d'un joueur est faible, mais que son MMR est plus élevé (ce qui signifie qu'il est en pleine ascension). Cela aidera les joueurs à avoir une meilleure idée de l'équité d'une partie quand on se retrouve avec un Argent en partie Platine.
ZQSDLe paramètre directionnel de Saut éclair en ZQSD sera appliqué à toutes les compétences de mouvement en ZQSD !
Pour rappel, ce paramètre vous permet de choisir entre la position de votre curseur, la direction de votre déplacement ou la direction de votre déplacement si votre curseur est aligné.
- Nous avons identifié un problème concernant Nidalee et ce paramètre sera corrigé dans un futur patch.
File Coop vs IADans le dernier patch, nous avons modifié la file Coop vs IA afin d'utiliser le mode Partie accélérée à la place de la Faille de l'invocateur normale. Nous pensions que ce changement améliorerait l'expérience des nouveaux joueurs. Mais cela a eu pour effet indésirable d'augmenter considérablement les temps d'attente dans la file. Nous avons donc décidé de revenir à la configuration antérieure au patch 26.2.
Mode StreamerNous avons écouté vos retours concernant les joueurs qui utilisent le mode Streamer pour troller leurs coéquipiers de leur anonymat. À partir du patch 26.3, les paramètres de confidentialité du mode Streamer seront symétriques : toutes les informations que vous cachez du salon et de la partie vous seront également cachées.
Lorsque l'option « Masquer mes informations d'identification » est activée, vos informations d'identification ne sont pas visibles par les autres joueurs. De plus, vous ne pourrez plus voir les informations d'identification des autres joueurs de votre partie.
Rattrapage du Clash du patch 26.2 pour certaines régionsPour les joueurs des régions EU, APAC et OC, nous allons organiser un Clash de rattrapage sur la Faille de l'invocateur, car nous avons malheureusement dû annuler le Clash du patch 26.2.
Ce tournoi de rattrapage aura lieu le 7 février et sera gratuit, mais il sera possible d'acheter un ticket premium. Les récompenses seront les mêmes que celles prévues initialement.
- Les inscriptions sont ouvertes.
- Dates du tournoi : 7 février (entre 16h et 19h, heure locale, selon les régions)
Votre BoutiqueLa première itération de Votre Boutique de l'année arrivera à la fin de ce patch, alors guettez son arrivée dans le client !
- Votre Boutique sera ouverte du 10 février au 10 mars.
La naissance de DemaciaLa première mise à jour de contenu de La naissance de Demacia voit l'arrivée de 2 chapitres d'objectifs et de la conclusion de l'histoire de l'acte I. La naissance de Demacia connaîtra une nouvelle mise à jour avec l'acte II du patch 26.5, qui comprendra de nouvelles récompenses, une nouvelle histoire, de nouvelles colonies, de nouveaux champions et ennemis, et plus encore.
- Les colonies et la recherche de niveau 3 sont désormais disponibles. Améliorez Zeffira au niveau 3 pour les déverrouiller.
- Deux nouveaux champions, Galio et Kayle, sont disponibles pour la recherche et l'entraînement.
- Galio est un tank de première ligne qui utilise Bouclier de Durand pour encaisser les dégâts.
- Kayle est un champion de moyenne portée infligeant de lourds dégâts et bénéficiant d'effets de zone et de vitesse d'attaque sur ses attaques.
- Terminez le chapitre 3 pour obtenir un icone et le chapitre 4 pour obtenir un orbe et une emote.
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug à cause duquel la liste d'amis était mal triée, plaçant parfois les amis dans les mauvais groupes.
- Correction d'un bug à cause duquel le R de Rengar appliquait la réduction d'armure avant d'appliquer les dégâts bonus.
- Correction d'un bug à cause duquel les dégâts du A, du A amélioré et du R de Rengar n'étaient pas réduits par les Coques en acier.
- Les plantes et balises sont désormais considérées comme des cibles de combat pour la Férocité de Rengar.
- Correction d'un bug à cause duquel Rengar ne récupérait parfois pas de PV en lançant son Z après une compétence améliorée.
- Correction d'un bug à cause duquel lancer Saut éclair supprimait les effets cumulés du passif de Rengar.
- Correction d'un bug à cause duquel le A de Rengar était consommé par les optimisations à l'impact sans octroyer de Férocité.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets cumulés de Férocité étaient perdus si le E touchait juste avant de passer hors combat.
- Rengar ne passe plus hors combat s'il bondit sur une cible qui devient invulnérable durant le saut.
- Correction d'un bug à cause duquel les dégâts sur la durée prolongeaient le délai de Férocité de Rengar.
- Correction d'un bug à cause duquel le bond de Rengar était retardé de 0,325 sec maximum en lançant le R.
- Correction d'un bug à cause duquel le bond de Rengar pouvait être retardé de 0,325 sec maximum en lançant Saut éclair durant le R.
- Correction d'un bug à cause duquel le bonus de vitesse d'attaque du A de Rengar s'appliquait sur 3 attaques de base au lieu de 2.
- Correction d'un bug à cause duquel le A / A amélioré de Rengar s'annulait parfois au milieu du bond.
- Correction d'un bug à cause duquel Sylas pouvait perdre tout son mana en sautant après avoir volé l'ultime de Rengar.
- Correction d'un bug à cause duquel Rengar perdait parfois la vision en attaquant au corps-à-corps dans des hautes herbes.
- Correction d'un bug à cause duquel attaquer durant le R de Rengar n'octroyait parfois pas de Férocité.
- Correction d'un bug à cause duquel le passif de Bel'Veth empêchait l'objet de support d'exécuter les sbires.
- Correction d'un bug à cause duquel les attaques autos d'Azir avec son Z n'octroyaient qu'un effet cumulé de Conquérant.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques de Ziggs ne se lançaient pas lors de son animation de course.
- Correction d'un bug à cause duquel le passif de Senna ne convertissait pas les chances de coup critiques excédentaires des Yun Tal en vol de vie.
- Correction d'un bug à cause duquel Séraphine reprenait sa posture d'inactivité lorsque son rappel était interrompu par des effets de pause d'animation.
- Correction d'un bug à cause duquel Mel pouvait détruire le Z de Yorick avec une simple attaque de base.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du passif d'Annie manquaient alors que son passif était prêt.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques espagnoles du skin de base d'Ashe n'étaient pas au volume correct.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques de la première rencontre de Karthus avec Varus ne se lançaient pas.
- Correction d'un bug à cause duquel plusieurs répliques de PROJET : Katarina ne se lançaient pas lors de la canalisation de son R.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques de Nidalee qui élimine Milio n'étaient pas audibles.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques de la première rencontre de Nidalee avec Milio n'étaient pas audibles.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques de blague de Yorick ne se déclenchaient pas.
Corrections de bugs en ARAM du chaos
- Correction d'un bug à cause duquel la réduction du délai de récupération de Conduit infernal était beaucoup plus élevée que prévu lorsque plusieurs ennemis étaient affectés.
- Correction d'un bug à cause duquel Tireur magique avait un ratio inférieur à celui prévu.
- Correction d'un bug à cause duquel Révolution ultime ne se réinitialisait pas après la fin du délai de récupération.
- Correction d'un bug à cause duquel les fleurs de puissance ne soignaient pas les joueurs sur le Pont du boucher.
- Correction d'un bug à cause duquel la suppression de Lentement mais sûrement n'effaçait pas le surplus de vitesse d'attaque.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Ashe pyrotechnicienne
- Séraphine pyrotechnicienne
- Yuumi pyrotechnicienne
- Poppy pyrotechnicienne
- Ziggs pyrotechnicien
- Caitlyn pyrotechnicienne
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Ashe pyrotechnicienne
- Séraphine pyrotechnicienne
- Yuumi pyrotechnicienne
- Poppy pyrotechnicienne
- Ziggs pyrotechnicien
- Caitlyn pyrotechnicienne
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