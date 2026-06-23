LoL : MàJ 26.13, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 26.13 de LoL a été déployée le mercredi 24 juin 2026, et mieux vaut ne pas la rater si vous souhaitez faire vos premiers pas avec le nouveau personnage du roster, l'exorciste Locke. Comme d'habitude, des ajustements variés ont été apportés, tant pour le mode classique que les modes Aram du chaos et Arena. Qui plus est, des cosmétiques supplémentaires sont disponibles. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.13 de LoL ci-dessous.

Patch notes 26.13 de LoL

Locke

On va leur clouer le bec.

Locke, l'Exorciste cendré, chasse des démons et déçoit sa mère le 24 juin.

Compétence passive - Pieu argenté

Les attaques de Locke infligent des dégâts magiques bonus à l'impact, augmentés en fonction des PV manquants de l'ennemi.

A - Clous rituels

Locke lance des clous spirituels vers l'avant, infligeant des dégâts et marquant les ennemis touchés. Locke peut consommer ces marques pour infliger des dégâts bonus avec ses attaques.

Z - Brûlure d'âme

Locke embrase son âme. Il gagne en vitesse d'attaque et en vitesse de déplacement, mais s'inflige des dégâts. À la fin de la durée, Locke se soigne d'une portion des dégâts subis pendant l'effet.

E - Traque cendrée

Locke se téléporte à un emplacement avant d'effectuer une ruée pour attaquer sa prochaine cible, infligeant des dégâts aux ennemis traversés.

R - Purgatoire

Locke lance un artefact qui inflige des dégâts et peut exécuter les ennemis touchés. Locke gagne de la puissance supplémentaire en scellant des champions ennemis.

Focus sur Locke ici !

Champions

Aphelios

Depuis les nerfs apportés plus tôt cette année, Aphelios a perdu en popularité et en taux de victoire. Nous revenons sur certains des nerfs précédents afin de mettre en avant les atouts uniques de chaque arme.

Calibrum

Dégâts passifs des marques : 15 (10% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 15 (15% des dégâts d'attaque bonus)

Severum

A - Dégâts d'Assaut : 19 / 24,25 / 29,5 / 34,75 / 40% des dégâts d'attaque totaux par attaque ⇒ 20 / 25,25 / 30,5 / 35,75 / 41% des dégâts d'attaque totaux par attaque

Infernum

A - Dégâts de Marée nocturne : 20 - 110 (niveau 1 - 18) (10 - 16% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 20 - 110 (niveau 1 - 18) (15 - 21% des dégâts d'attaque bonus)

Crescendum

A - Dégâts de Guetteur : 35 - 125 (niveau 1 - 18) (30 - 48% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 35 - 125 (niveau 1 - 18) (34 - 52% des dégâts d'attaque bonus)

Bard

Bard a été un pilier de la méta en tant que tank mobile pendant une grande partie de la saison, donc nous réduisons ses dégâts afin que le Bard tank ne puisse plus infliger autant de dégâts sans investir en puissance.

Compétence passive - Instinct du voyageur

Dégâts par Meep : 35 (+10 tous les 5 carillons) (+40% de puissance) ⇒ 30 (+6 tous les 5 carillons) (+40% de puissance)

Brand

Brand continue de dominer la voie du bas pour la plupart des joueurs, c'est pourquoi nous nerfons les dégâts d'explosion de son passif en début de partie, tout en compensant partiellement cet ajustement pour les joueurs et supports les plus expérimentés grâce à une modification du mana.

Stats de base

Régénération de base du mana : 9 ⇒ 11

Compétence passive - Flammes

Passif

Dégâts d'explosion : 8 - 12% (niveaux 1 à 17) (+2% par tranche de 100 puissance) ⇒ 6 - 12% (niveaux 1 à 18, progression au-delà de 18) (+2% par tranche de 100 puissance)

E - Conflagration

Coût en mana : 70 / 75 / 80 / 85 / 90 ⇒ 90

Cassiopeia

Cassiopeia s'est hissée au sommet de la présence en compétition professionnelle, même avant nos nerfs de ses principaux concurrents au patch 26.12. Nous souhaitons préserver certaines de ses forces uniques, comme sa phase de laning gratifiante et sa vitesse insaisissable, mais elle devrait avoir une barre de PV moins gigantesque lorsque les adversaires parviennent réellement à l'intercepter !

Stats de base

PV par niveau : 104 ⇒ 98

Draven

Alors que la méta des tireurs s'est développée autour des builds à coups critiques, à l'impact et de lanceur de compétences, Draven a pris du retard. Nous renforçons son schéma axé sur les dégâts d'attaque élevés au lieu d'essayer de réorienter son choix d'objets.

E - Division

Délai de récupération : 18 / 17 / 16 / 15 / 14 sec ⇒ 16 / 15 / 14 / 13 / 12 sec

R - Volée mortelle

Réduction des dégâts lors d'un coup sur un ennemi : -8% de façon multiplicative, jusqu'à 40% (après 11 coups) ⇒ -5%, jusqu'à un minimum de 50% (après 14 coups)

Kai'Sa

Kai'Sa a eu du mal à passer la phase de laning et à trouver ses grands moments d'Instinct meurtrier, donc nous renforçons son schéma de poke avec son Z en début de partie, ainsi que sa menace de dive sur l'arrière-ligne en fin de partie.

Z - Rayon du Néant

Délai de récupération : 22 / 20 / 18 / 16 / 14 ⇒ 20 / 18,5 / 17 / 15,5 / 14

R - Instinct meurtrier

Bouclier : 70 / 90 / 110 (+90 / 135 / 180% des dégâts d'attaque) (+120% de la puissance) ⇒ 100 / 150 / 200 (+90 / 135 / 180% des dégâts d'attaque) (+120% de la puissance)

K'Santé

K'Santé a largement bénéficié de l'arrivée du Casque de Doran dans la saison 2, c'est pourquoi nous réduisons légèrement sa fiabilité en début de partie tout en continuant de récompenser les engagements réussis.

E - Jeu de jambes

Bouclier : 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+ 15% des PV bonus) ⇒ 70 / 112,5 / 155 / 197,5 / 240 (+ 13,5% des PV bonus)

LeBlanc

Nous souhaitons mieux récompenser les joueurs de LeBlanc lorsqu'ils infligent certains de ses dégâts les moins garantis, plutôt que de lui offrir davantage de gank ou de soutien de voie, domaines dans lesquels elle excelle déjà.

R - Imitation

Dégâts RA1 / RE1 : 70 / 140 / 210 ⇒ 70 / 150 / 230

Dégâts de marque / immobilisation : 140 / 280 / 420 ⇒ 140 / 300 / 460

Dégâts de RZ : 150 / 300 / 450 ⇒ 150 / 315 / 480

Olaf

Olaf était autrefois un pilier de la jungle, mais il n'est plus en vogue depuis un certain temps, malgré nos tentatives pour lui venir en aide cette saison. Nous souhaitons lui accorder un peu plus de puissance afin de l'inciter à retourner dans la jungle.

A - Déchireuse

Dégâts physiques bonus aux monstres : 20 / 35 / 50 / 65 / 80 ⇒ 20 / 45 / 70 / 95 / 120

Poppy

Depuis un certain temps, la diversité des classes en jungle est dominée presque exclusivement par les combattants, et nous pensons que Poppy est une bonne option de contre plus résistante face à de nombreux junglers combattants au sommet de la méta. Ce buff vise à améliorer sa vitesse d'élimination des camps de la jungle et ses fenêtres de gank tout en minimisant son impact en voie du haut et en support.

A - Commotion

Dégâts max aux monstres : 50 / 80 / 110 / 140 / 170 ⇒ 75 / 105 / 135 / 165 / 195

Qiyana

Les assassins aussi sont sous-représentés dans la jungle. Nous estimons que Qiyana mérite un buff, car elle se trouve récemment en bas de l'équilibrage dans la jungle. Nous lui accordons donc un buff axé sur la jungle afin de l'aider à revenir, sans pour autant renforcer de manière significative la voie du milieu.

A - Lame d'Ixtal

Dégâts aux monstres : 155% ⇒ 175%

Rek'Sai

La combinaison de la puissance en duel et de la mobilité de Rek'Sai l'ont rendue trop performante aux rangs élevés, nous allons donc réduire ses fenêtres de burst en début et milieu de partie tout en préservant son déplacement unique sur la carte et son style de combat prolongé.

E - Morsure féroce/Tunnel

Dégâts physiques : 80 / 108 / 136 / 164 / 192 (+ 64% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 70 / 95 / 120 / 145 / 170 (+ 60% des dégâts d'attaque bonus)

Dégâts bruts bonus : 125% ⇒ 120%

Rumble

Rumble est depuis longtemps un toplaner extrêmement fiable en blind-pick, c'est pourquoi nous réduisons une partie de sa capacité de survie en début de partie ainsi que ses dégâts de base, tout en préservant sa courbe de progression.

A - Lance-flammes

Dégâts : 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 100% de la puissance) ⇒ 50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+ 105% de la puissance)

Senna

Les joueurs de Senna se sont tournés vers un schéma de farming en voie du bas bien plus puissant. Nous allons donc atténuer son farming et sa synergie avec le Statikk tout en ajustant ses DPS selon son accès aux âmes. Le nerf du Casque de Doran devrait suffire à ajuster sa puissance au niveau approprié selon les rôles.

Compétence passive - Absolution

Chance d'apparition d'âme (élimination par Senna) : 10% ⇒ 5%

Chance d'apparition d'âme (élimination alliée) : 28% ⇒ 32%

Dégâts de coup critique : -10% (180% / 27% avec Lame d'infini) ⇒ -15% (170% / 25,5% avec Lame d'infini)

A - Ombre perforante

Réduction du délai de récupération : Effet à l'impact ⇒ À l'attaque

Sion

Sion fait preuve de résilience depuis longtemps, aussi bien en file solo qu'en compétition professionnelle. Nous allons donc réduire une partie de sa puissance fiable sur la voie en début de partie et son accès aux ressources, sans pour autant anéantir son identité de tank.

A - Fracas meurtrier

Dégâts min : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 ⇒ 30 / 45 / 60 / 75 / 90

Z - Feu intérieur

Mana : 65 / 70 / 75 / 80 / 85 ⇒ 75 / 80 / 85 / 90 / 95

Vex

Nous estimons que Vex a eu moins d'impact qu'elle le devrait dans ses parties, c'est pourquoi nous lui accordons un buff de confort qui devrait rendre son cycle de réinitialisations plus fluide et l'aider à réaliser plus d'actions spectaculaires.

E - Ténèbres imminentes

Délai de récupération : 13 sec ⇒ 12 sec

R - Déferlement d'Ombre

Fenêtre de réinitialisation : 6 sec ⇒ 8 sec

Zaahen

Zaahen est déjà joué davantage, nous lui offrons donc plus de possibilités d'explorer ses échanges en début de partie et de s'engager dans des escarmouches en voie du milieu sans augmenter son plafond de montée en puissance.

Z - Retour redoutable

Délai de récupération : 16 / 15 / 14 / 13 / 12 ⇒ 14 / 13,5 / 13 / 12,5 / 12

Objets

Casque de Doran

Nous avons un peu exagéré avec le buff du Casque de Doran du patch 26.11. Nous le réduisons donc légèrement tout en maintenant les PV de base élevés et en ciblant les utilisateurs pour lesquels il est trop performant.

Armure et résistance magique : 10 ⇒ 8

PV : 140 ⇒ 150

Mandat impérial

L'arrivée du nouveau Mandat impérial a été décevante, et sa construction s'est révélée trop contraignante pour nombre de ses utilisateurs potentiels, en particulier les supports. Nous facilitons la progression et ajustons une partie de sa puissance en conséquence.

Construction : Baguette explosive (850 PO) + Miroir en verre de Bandle (900 PO) + 650 PO ⇒ Tome d'amplification (400 PO) + Miroir en verre de Bandle (900 PO) + Tome d'amplification (400 PO) + 700 PO

Puissance : 65 ⇒ 60

Unique - Contrôle : 15 accélération pour les compétences d'immobilisation ⇒ 20 accélération pour les compétences d'immobilisation

Unique – Ordre : 6% de vulnérabilité ⇒ 7% de vulnérabilité

Indicateurs de coup de grâce en parties normales et en Classé

Nous allons activer les indicateurs de coup de grâce pour les parties Normal Draft et Classé sur la Faille de l'invocateur. Cette fonctionnalité est déjà déployée en Partie accélérée et Coop vs IA depuis un certain temps, et nous avons constaté qu'elle permet aux nouveaux joueurs de réussir davantage leurs last hits. Ces joueurs passent désormais aux modes Normal et Classé et souhaitent continuer à les utiliser.

Nous pensons qu'il est préférable de mettre l'accent sur l'expression du talent dans d'autres parties du jeu plutôt que sur la compréhension du moment exact où vous pouvez porter le dernier coup à un sbire. Nous sommes également assez confiants que ces changements ne dégradent pas l'expression de votre talent en voie. Vous devez toujours faire attention à votre positionnement, harceler votre adversaire, prendre en compte la position des deux junglers, comprendre les pics de puissance, et bien plus encore.

Nous avons constaté que les joueurs expérimentés le désactivent, car l'indicateur les distrait, mais nous pensons qu'il devrait rester disponible pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à nous donner votre avis !

ARAM du chaos

Bonjour à tous les joueurs d'ARAM !

Dans ce patch, ainsi qu'avec plusieurs correctifs récents, nous poursuivons nos efforts pour instaurer un meilleur équilibre entre les nouvelles optimisations et les optimisations existantes.

Lors de nos récents correctifs, nous avons considérablement amélioré la façon dont les optimisations de compétence sont proposées aux champions. Ces optimisations sont désormais proposées sur les compétences dont les champions bénéficient. Nous avons également corrigé des problèmes où certaines compétences pouvaient recevoir à tort des optimisations qui ne fonctionnaient pas sur elles.

Nous avons également corrigé un problème qui empêchait plusieurs optimisations liées aux coups critiques, comme Gantelet précieux et État critique, d'apparaître aussi souvent que prévu. De plus, nous avons corrigé un bug qui réduisait considérablement la probabilité que des optimisations de compétence apparaissent dans les troisième et quatrième emplacements d'optimisation.

Au cours de la semaine passée, nous avons continué d'ajuster nos nouvelles optimisations. Certaines options surperformantes, telles que Petite souris et Archimage, ont été ajustées afin de les aligner davantage avec les autres choix. Pendant ce temps, des buffs et améliorations d'utilisation ont été apportés à des optimisations plus faibles, comme Canon de verre et Pelote d'épingles, pour mieux correspondre à leurs concepts initiaux.

Nous continuerons à surveiller les performances des optimisations et les retours des joueurs afin que le mode Chaos reste dynamique, équilibré et captivant.

À bientôt sur le pont !

Optimisations

Archimage

Palier : Or ⇒ Prismatique

Intérêt brûlant

Pourcentage de PO provenant des dégâts : 1% ⇒ 0,75%

Sniper explosif

Des restrictions ont été ajoutées à la taille maximale de la zone d'effet.

Canon de verre

Pourcentage de dégâts bruts : 15% ⇒ 25% / 15% mêlée / distance

Pelote d'épingles

Dégâts par clou : 20 - 30 ⇒ 20 - 60

Pression croissante

Dégâts de brûlure totaux : 2% des PV max ⇒ 1,5% des PV max

Pied léger

Palier : Prismatique ⇒ Or

Genkidama

Durée du bouclier : 4 sec ⇒ 2 sec

Petite souris

Seuil de burst : 20% ⇒ 25%

Létalité et pénétration magique : 5 ⇒ 4

Boum boum

Chances de coup critique : 15% ⇒ 25%

Immolation du Néant

Passif ajouté – Désolation : Éliminer un ennemi inflige des dégâts magiques autour de lui.

Aïe, mes pièces !

Drops de pièces : 16 ⇒ 9

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Boule de neige géante ! infligeait des dégâts doublés à la cible.

Correction d'un bug à cause duquel les dégâts en fonction des PV manquants étaient calculés de manière incorrecte.

Correction d'un bug à cause duquel deux joueurs possédant « Tape dans le dos » pouvaient obtenir des boucliers infinis

Arena

Ce patch accueille notre tout nouvel invité d'honneur, Locke, ainsi que de nouveaux jouets pour les enclumes à statistiques, sans oublier une nouvelle optimisation. Nous renforçons un large éventail d'optimisations sous-performantes, ajoutons le tag brûlure à certaines optimisations que la communauté nous a aidés à identifier, et ajustons plusieurs champions perturbateurs.

Nous ajoutons également Locke en tant que nouvel invité d'Honneur et transformons la manche 15 en manche d'optimisation.

Et enfin, pour les patchs 26.13 et 26.14, chaque week-end, le mode Arena proposera uniquement des parties en Courage et Favoris du public. En semaine, vous pourrez jouer des parties standard d'Arena, mais chaque samedi et dimanche, Arena mettra à l'honneur les joueurs les plus courageux et ceux capables de s'adapter à toutes les situations.

Optimisations

Meilleurs buffs pour la vie

Compte désormais comme une source de brûlure lorsque vous obtenez le Buff rouge grâce à un allié qui améliore cette optimisation.

Risque calculé

Désactivée.

Chaîne d'éclairs

Désactivée.

Flux chromatique

Délai de récupération du lancement automatique : 15 sec ⇒ 10 sec

Siphon

Ratio de vitesse de déplacement de Malédiction : 10% ⇒ 20%

Redevenir poussière (Argent)

NOUVEAU → Lorsque retiré, vous obtenez 2 Enclumes à stats prismatiques.

Forme finale

PV max du bouclier : 30% / 45% ⇒ 30% / 60%

Omnivampirisme : 15% / 20% ⇒ 15% / 25%

Durée du buff : 5 sec ⇒ 7,5 sec

Esprit de ruche

Dégâts de base : 40 - 100 ⇒ 60 - 120

Affûtage de Laméclat (Or)

Peut désormais apparaître uniquement si vous possédez une Laméclat.

Confère instantanément une Enclume à stats et accorde désormais une autre Enclume à stats à chaque manche.

À plein gaz

Seuil de mana au niveau max : 400 ⇒ 300

Poupées russes

Palier : Or ⇒ Prismatique

Surcharge

Seuil de mana au niveau max : 400 ⇒ 300

Quête : Rite du dieu de la forge

Amplification de stats : 35% ⇒ 40%

Quête : Immolation du Néant

Dégâts de zone : Dégâts bruts ⇒ Dégâts magiques

Scaling des PV : 1,5% des PV totaux ⇒ 3,5% des PV bonus

Ajout du burst à l'élimination de style Rayonnement du vide.

Sortilège

Dégâts de base : 50 ⇒ 100

Ralentissement par autocollant bleu : 40% ⇒ 45%

Percepteur amélioré

PO gagnées au niveau 2 : 500 ⇒ 300

Seuil d'exécution de niveau 2 par effet cumulé : 1,5% ⇒ 1,25%

Exécution max : 27,5% ⇒ 23,75%

Champions

Elise

Dégâts passifs : 12 - 42 ⇒ 15 - 45

PV passifs à l'impact : 6 - 12 ⇒ 10 - 25

Durée de l'étourdissement du E sous forme humaine : 1,6 - 2,4 ⇒ 1,9 - 2,5

Amplification des dégâts et des soins du E de l'Araignée : 40% / 100% ⇒ 60% / 120%

Gnar

Z - Dégâts de base : 0 - 40 ⇒ 20 - 60

E - Délai de récupération : 18 - 8 ⇒ 12 - 8

Kayn (Assassin de l'ombre)

Durée du renforcement en combat : 3 sec ⇒ 4 sec

Dégâts magiques bonus : 20 - 40% ⇒ 35 - 55%

Condition en dehors des combats : 8 sec ⇒ 4 sec

Renata Glasc

Z - Délai de récupération : 22 - 18 ⇒ 28 - 24

Samira

R - Dégâts de base : 5 / 10 / 15 ⇒ 10 / 15 / 20

Swain

R - Soins : 15 / 30 / 45 ⇒ 10 / 15 / 20

Zeri

A - Vitesse d'attaque convertie en dégâts d'attaque au-delà du seuil : 60% ⇒ 80%

Z - Ratio de puissance : 50% ⇒ 100%

E - Réduction des délais de récupération en cas d'impact de la compétence passive ou du A : 0,5 ⇒ 0,75

E - Ratio de puissance : 20% ⇒ 30%

R - Vitesse de déplacement bonus de base : 15% ⇒ 20%

R - Vitesse de déplacement par effet cumulé : 1,5% ⇒ 2%

Zilean

Suppression des modificateurs du A spécifiques à Arena.

A - Dégâts de base : 100 - 360 ⇒ 75 - 300

A - Ratio de puissance : 100% ⇒ 90%

Objets

2 fragments de stats aléatoires (Or)

Octroie 2 fragments de stats Or aléatoires.

Offert uniquement à celles et ceux qui se consacrent à leur art.

2 fragments de stats aléatoires (Argent)

Octroie 2 fragments de stats Argent aléatoires.

Offert uniquement à celles et ceux qui se consacrent à leur art.

Éclipse

Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 60

Accélération de compétence : 10 ⇒ 15

PV max en dégâts : 8% / 5,3% ⇒ 10% / 6,6%

Hachette infernale

Dégâts d'attaque : 35 ⇒ 40

Délai de récupération par cible : 10 sec ⇒ 8 sec

Opportunité

Létalité hors combat : 15 ⇒ 20

Perplexité

Seuil maximal d'amplification des dégâts : 2 500 ⇒ 3 000

Promesse ineffable

Compte désormais comme un effet de brûlure pour la Cape du pyromancien et les optimisations de brûlure.

Délai de récupération : 60 sec ⇒ 15 sec

Cœur de Dragon

Puissance et accélération de compétence partagées : 15% ⇒ 10%

Délai de récupération : 60 sec ⇒ 15 sec

Invités d'honneur

Kindred

Réanimations d'Agneau : 2 ⇒ 1

Locke

Nouvel invité d'honneur

Lors de chaque proposition d'optimisation, une optimisation sera proposée à un palier supérieur, mais elle sera fracturée.

Les optimisations fracturées se brisent en une Enclume à stats après 2 défaites.

Remporter 3 manches avec une amélioration fracturée supprime le mot-clé Fracturé.

Lux

Délai en dehors des combats : 5 ⇒ 3

Valeur de bouclier par niveau : 20 ⇒ 25

Bouclier par manche perdue : 75 ⇒ 100

Nocturne

Confère désormais la possibilité de marcher sur les murs à l'intérieur des zones d'obscurité.

Nombre de zones : 1 - 3 ⇒ 3

Systèmes

15e manche

Type de manche : Manche de PO ⇒ Manche d'optimisation

Signaler les messages directs

Les messages directs des joueurs ont longtemps constitué une lacune dans notre couverture des signalements, ce qui a permis à des personnes mal intentionnées d'utiliser les messages directs comme un espace de toxicité dans la messagerie en toute impunité. Nous corrigeons cette faille dans ce patch en ajoutant un menu de signalement directement dans votre interface de messagerie. Vous pouvez signaler et/ou bloquer un joueur en même temps en sélectionnant le bouton de signalement dans l'en-tête de la messagerie, en effectuant un clic droit sur le dialogue de la messagerie pour ouvrir le menu contextuel, ou depuis le menu de blocage. Bloquer un joueur signifie que vous ne pourrez plus échanger de messages directs. Cependant, l'historique des messages sera conservé pendant la même session après avoir bloqué ou avoir été bloqué, afin que les joueurs ne puissent plus abuser de la fonction de blocage pour échapper au signalement.

Une fois signalé, nous pourrons consulter les deux côtés de la conversation et prendre les mesures appropriées. Toutes les données des messages directs signalés sont traitées de manière sécurisée et utilisées strictement à des fins de modération. Même si nous espérons que vous n'aurez pas à utiliser cette fonctionnalité fréquemment, cet outil garantit que tous les joueurs devront se montrer responsables lors de toutes leurs communications dans LoL.

Classé 5c5

Le mode Classé 5c5 est de retour ! Il est temps de rassembler l'équipe (ou de trouver des amis, si vous êtes comme nous). Le 26 juin, le Classé 5c5 sera disponible ! Draft de tournoi, enjeux doublés, aucune restriction sur qui peut jouer avec qui, et des récompenses uniques.

N'hésitez pas à consulter le dev blog pour plus d'informations à propos du Classé 5c5.

Intégration de Discord

Pour rappel, dans les régions où Discord est pris en charge, vous pouvez désormais connecter vos comptes Riot et Discord pour rejoindre une partie avec vos amis Discord plus rapidement. Lier vos comptes vous permet d'inviter directement des amis Discord dans votre groupe, de copier un lien de salon à partager avec votre serveur, ou de voir quels amis jouent afin de rejoindre un salon avec eux.

Vous pouvez lier vos comptes Riot et Discord dans le client LoL, via Discord, depuis votre page de compte, ou consulter ce lien pour le faire et en savoir plus.

Corrections de bugs et améliorations

Correction d'un bug à cause duquel le nombre d'effets cumulés maximal de Corruption du Néant du baron Nashor était supérieur à ce qui était prévu.

Correction d'un bug à cause duquel les dégâts de Briseur de boucliers du Crochet de serpent appliquaient de l'omnivampirisme.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du R de Diana pouvaient ne pas s'afficher correctement dans différentes zones de la carte.

Skins

Dans ce patch, nous avons quelques skins spéciaux qui vont sortir ou revenir, ainsi que des packs que nous souhaitons mettre à l'honneur à l'avance. Tout d'abord, Mordekaiser Sahn-Uzal revient dans le Sanctuaire jusqu'au patch 26.17.

De plus, Jhin de l'Alliance brisée est notre skin à partage de revenus pour le MSI. Une partie des recettes de ce skin et du pack sera reversée aux équipes d'e-sport.

Enfin, gardez un œil sur les skins utilisés lors de la finale du MSI ! Nous appliquerons une remise de 33% sur tous les achats directs des skins utilisés par les vainqueurs de la finale du MSI pendant une semaine après la fin du match. Les skins prestige et autres skins de la boutique fantastique apparaîtront dans la section À l'affiche.



Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

Jhin de l'Alliance brisée, Aurora de l'Alliance brisée et Shen de l'Alliance brisée

Akshan de l'Ouest

Locke de l'Ouest





