LoL : MàJ 26.10, les détails de la mise à jour

La mise à jour 26.10 de LoL a été déployée le mercredi 13 mai 2026, et marque le retour du Bazar des essences, ainsi que l'arrivée de deux nouveaux skins, dont Ivern berger de la pluie. Comme d'habitude, plusieurs ajustements ont été apportés pour tous les modes de jeu, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails du patch notes 26.10 de LoL ci-dessous.

Patch notes 26.10 de LoL

Bazar des essences

Le Bazar des essences est de retour et sera disponible du 13 mai au 10 juin ! En plus des chromas et d'autres articles spéciaux du Bazar nous ajoutons un tout nouveau titre : « Gamer sérieux confirmé » pour celles et ceux qui ont accumulé des montagnes d'EB.

Champions

Ambessa

Nous avons observé l'effet des nerfs de son ultime lors du dernier patch, et ceux-ci se sont révélés très efficaces pour augmenter les possibilités de contre aux niveaux de jeu élevés. Cependant, nous voyons encore une possibilité de transférer une partie de la puissance de la jungle vers la voie du haut tout en favorisant un style de jeu bruiser. Par conséquent, nous lui offrons un meilleur potentiel en début de partie, tout en gardant sa vitesse d'élimination dans la jungle et son potentiel général en fin de partie inchangés.

A - Frappe fourbe/Frappe fracassante

Pourcentage des PV max de la cible en dégâts : 2 / 3 / 4 / 5 / 6% ⇒ 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6%

Dégâts bonus aux monstres : 125 ⇒ 75

R - Exécution publique

Pourcentage de soins : 10 / 12,5 / 15% ⇒ 15 / 17,5 / 20%

Efficacité des soins contre les monstres : 40%⇒ 25%

Anivia

L'oiseau de glace est puissant depuis un certain temps, gelant ses adversaires sur la voie du haut, la voie du milieu et en support sans grande différenciation au niveau des objets ou du style de jeu, c'est pourquoi nous avons choisi d'ajuster ses statistiques de base. Bien que ce changement ait un impact sur ses performances à tous les rôles, nous ciblons sa durabilité afin d'offrir davantage de fenêtres pour des engagements complets et ainsi briser l'œuf sur la voie du haut en particulier.

Stats de base

Armure de base : 21 ⇒ 19

Croissance en armure : 4,5 ⇒ 4,1

Ashe

Ashe compte parmi nos meilleurs ADC utilitaires, et elle inflige actuellement un peu trop de dégâts. Nous appliquons un léger nerf au niveau des dégâts de son A afin qu'elle ne puisse pas profiter du meilleur des deux mondes.

A - Concentration du ranger

Total des dégâts : 110 / 117,5 / 125 / 132,5 / 140% des dégâts d'attaque ⇒ 110 / 115 / 120 / 125 / 130% des dégâts d'attaque

Galio

Notre mastodonte demacien préféré a été assez attristé par la suppression de Rush phasique et les ajustements des quêtes du rôle de la voie du milieu. Nous changeons la donne et l'aidons à faire régner la justice en réduisant certains de ses coûts en mana et en améliorant la récompense d'un Horion de la justice bien placé. Son ultime manque également un peu de puissance au niveau des dégâts, surtout compte tenu de son aspect épique, alors nous allons l'aider à scale avec sa statistique emblématique !

A - Vents de guerre

Coût en mana : 70 / 75 / 80 / 85 / 90 ⇒ 60 / 65 / 70 / 75 / 80

E - Horion de la justice

Total des dégâts : 90 / 130 / 170 / 210 / 250 (+90% de la puissance) ⇒ 100 / 135 / 170 / 205 / 240 (+100% de la puissance)

R - Entrée héroïque

NOUVEAU Dégâts totaux : scale désormais avec 100% de la résistance magique bonus.

Lee Sin

Au fil du temps, Lee Sin a vu d'autres champions le surpasser tant en panache qu'en mobilité. Nous cherchons à lui offrir plus d'opportunités d'utiliser les outils qui lui permettent de se déplacer sur la carte tout en veillant à ce que ses moments de forte intensité soient réellement ressentis comme tels à chaque instant du match.

Z - Rempart

Bouclier : 70 / 115 / 160 / 205 / 250 (+80% de la puissance) ⇒ 60 / 105 / 150 / 195 / 240 (+ 80% de la puissance)

Délai de récupération fixe : 12 sec lorsqu'utilisé sur des non-champions et 6 lorsqu'utilisé sur des champions ⇒ 7 sec dans tous les cas

NOUVEAU Bouclier sur les non-champions : Lee Sin obtient son bouclier lorsqu'il saute sur un sbire ou une balise.

E - Trombe

Dégâts magiques : 35 / 60 / 85 / 110 / 135 (100% des dégâts d'attaque) ⇒ 35 / 60 / 85 / 110 / 135 (90% des dégâts d'attaque)

R - Rage du dragon

NOUVEAU Dégâts collatéraux inconditionnels : le corps d'un champion continuera de voler, de projeter en l'air et d'infliger des dégâts même s'il est éliminé en plein vol.

Naafiri

Naafiri domine la scène depuis un certain temps déjà, aussi bien sur la voie du milieu que dans la jungle. Nous cherchons à maîtriser une partie de sa puissance en réduisant légèrement ses dégâts.

A - Dagues des Darkin

Dégâts physiques bonus minimum : 30 / 45 / 60 / 75 / 90 (+ 40% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 30 / 42,5 / 55 / 67,5 / 80 (+ 40% des dégâts d'attaque bonus)

Dégâts physiques bonus maximum : 60 / 90 / 120 / 450 / 180 (+ 140% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 140% des dégâts d'attaque bonus)

R - Hallali

Dégâts physiques : 150 / 250 / 350 (120% des dégâts d'attaque bonus) + 15 / 25 / 35 (+ 12% des dégâts d'attaque bonus) par compagnon de meute ⇒ 150 / 225 / 300 (120% des dégâts d'attaque bonus) + 15 / 22,5 / 30 (+ 12% des dégâts d'attaque bonus) par compagnon de meute

Quinn

Quinn a rencontré des difficultés sur la voie du haut en raison de plusieurs changements systémiques survenus en 2026. Nous souhaitons lui permettre d'influencer la carte grâce à son ultime unique en tant que laner en réduisant sa forte consommation de mana, et nous voulons également lui donner accès à la jungle. Nous sommes impatients de voir si elle peut s'épanouir en tant que prédatrice naturelle dans la jungle, et de découvrir si elle et Valor peuvent traquer la dernière nouvelle proie de la jungle que nous avons introduite, Fizz (les oiseaux aiment les poissons) !



A - Busard

NOUVEAU Dégâts bonus contre les monstres : 50

A - Assaut aveuglant

NOUVEAU Dégâts bonus contre les monstres : inflige désormais 50% de dégâts en plus aux monstres.

R - En territoire ennemi

Coût en mana : 100 / 50 / 0 ⇒ 50 / 25 / 0

Shyvana

Avec l'introduction des changements les plus récents de Shyvana, les joueurs se démarquent en privilégiant davantage de PV et d'accélération de compétence. Ainsi, nous cherchons à réduire légèrement certaines de ses capacités défensives innées afin de rendre l'élimination de ce dragon un peu plus raisonnable.

Stats de base

PV par niveau : 100 ⇒ 95

Z - Égide de feu

Délai de récupération : 13 / 12 / 11 / 10 / 9 ⇒ 13 / 12,25 / 11,5 / 10,75 / 10

Bouclier : 75 / 95 / 115 / 135 / 155 (+ 12% des PV bonus) ⇒ 60 / 80 / 100 / 120 / 140 (+ 12% des PV bonus)

Wukong

Peu importe le rôle qu'il joue, Wukong a récemment eu du mal à dominer. Nous cherchons à l'aider à renverser la situation en renforçant son style de jeu espiègle afin de récompenser les utilisations astucieuses et créatives de ses clones.

Z - Guerrier espiègle

Dégâts du clone : 30 / 35 / 40 / 45 / 50% ⇒ 40 / 45 / 50 / 55 / 60%

Durée du clone : 3,25 ⇒ 4

E - Nimbus

Vitesse d'attaque bonus : 35 / 40 / 45 / 50 / 55% ⇒ 40 / 45 / 50 / 55 / 60%

Zed

Zed a vu sa puissance s'envoler, et son taux de sélection a grimpé avec les changements de la saison 2, et nous pensons qu'il restera extrêmement solide malgré les affaiblissements systémiques. Nous souhaitons préserver son identité de laner puissant, mais réduire certains de ses dégâts les plus assurés.

P - Mépris des faibles

PV max en dégâts : 6 / 8 / 10% ⇒ 5 / 7,5 / 10%

E - Taillade des ombres

Dégâts : 70 / 95 / 120 / 145 / 170 (+ 80% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 70 / 92,5 / 115 / 137,5 / 160 (+ 70% des dégâts d'attaque bonus)

Zeri

La nouvelle orientation et le style de Zeri semblent très prometteurs à tous les niveaux, mais son taux de victoire reste faible, car il faut du temps aux joueurs pour adapter leur style de jeu et leur choix d'objets (clin d'œil à la Lame tempête, mais pas vraiment au Statikk). Nous souhaitons rendre le speed gaming de Zeri plus accessible !

A - Rafale

Dégâts de base : 21 / 24 / 27 / 30 / 33 ⇒ 22 / 26 / 30 / 34 / 38

Conversion de la vitesse d'attaque excédentaire en dégâts d'attaque : 50% ⇒ 60%

R - Éruption électrique

[CORRECTION DE BUG] Durée de surcharge : pour l'instant, les attaques pendant le R prolongent la durée du R de 1,5 sec.

Modification de cette valeur à 2,5 sec pour correspondre à la nouvelle durée de la vitesse de déplacement cumulée d'Hyperchargée.

Objets

Arc de Doran

Après son introduction lors du dernier patch, l'Arc de Doran commence à être choisi par quelques champions, mais le risque de prendre un objet de départ sans PV était un peu trop élevé, même en tenant compte de l'avantage en dégâts. Nous cherchons à rendre ce risque un peu plus intéressant à prendre.

Dégâts d'attaque : 6 ⇒ 8

Casque de Doran

Le Casque de Doran est conçu pour être un objet intéressant à conserver après le début de partie, car les résistances qu'il offre évoluent mieux que la régénération des PV du Bouclier de Doran. Cependant, il est pour l'instant un peu trop difficile de survivre au début de partie. Nous cherchons à alléger la charge du début de partie afin que les joueurs puissent atteindre les points forts du milieu de partie.

PV : 110 ⇒ 140

Jambières gloutonnes et Voie immortelle

La nouvelle ligne de bottes d'omnivampirisme comble avec succès une lacune dans l'optimisation des bottes que nous avions identifiée, s'intégrant parfaitement comme un objet hybride défensif-offensif pour de nombreux champions à forte capacité de dégâts, tous rôles confondus. Nous constatons désormais qu'elles sont choisies un peu trop souvent et cherchons à les ramener au niveau des autres options.

Coût total : 950 PO ⇒ 1000 PO

Carnage – Omnivampirisme par effet cumulé : 1% par élimination, jusqu'à 6 effets cumulés max ⇒ 0,6% par élimination, jusqu'à 10 effets cumulés max

Fléau de liche

Lors du dernier patch, nous avons apporté des ajustements afin de mieux différencier nos deux objets de Brillance AP. Pour le Fléau de liche, plutôt que d'activer Lame enchantée en vous jetant dans la mêlée (comme le permettent les builds Aube et crépuscule), nous augmentons la vitesse de déplacement du Fléau de liche afin de vous aider à vous placer pour l'activer plus facilement.

Ratio de puissance : 40% de la puissance ⇒ 45% de la puissance

Vitesse de déplacement : 4% ⇒ 6%

Cyclosabre voltaïque

Suite à ses ajustements et au retrait d'Opportunité, nous nous attendions à ce que le Cyclosabre voltaïque soit davantage utilisé. Nous sommes heureux de voir qu'il a un impact sur la méta, mais nous réduisons légèrement sa force en augmentant son prix.

Coût total : 2900 PO ⇒ 3000 PO

Runes

Toucher de feu mortel

Même après le nerf du correctif, la brûlure de Toucher de feu mortel reste un peu trop puissante lors des échanges en début de phase de laning. Nous réduisons légèrement les dégâts aux niveaux inférieurs afin de rendre cela moins oppressant.

Dégâts par seconde : 4 - 12 (niveaux 1 à 18) (+ 7% des dégâts d'attaque bonus) (+ 2,5% de la puissance) ⇒ 3 - 12 (niveaux 1 à 18) (+ 7% des dégâts d'attaque bonus) (+ 2,5% de la puissance)

Assaut du maraudeur

L'Assaut du maraudeur s'est révélé un peu trop faible, et moins performant que prévu sur la plupart des champions qui l'essaient. Nous allons donc augmenter légèrement sa durée.

Vitesse de déplacement : [40% en mêlée | 30% à distance] pendant 3 secondes ⇒ [48% en mêlée | 36% à distance] pendant 4 secondes

Systèmes de jeu

La cible des sbires

Auparavant, lorsqu'un champion ennemi attaquait un sbire allié, ce champion ennemi était ajouté à la liste de priorité d'aggro des sbires. Nous supprimons entièrement cette action de ciblage des sbires afin d'éviter que l'on ait l'impression que les sbires changent parfois de cible de manière aléatoire. Ils ont un Nexus à détruire, de toute façon.

Fin de partie avec perturbations

Lorsque nous détectons des comportements extrêmement perturbateurs au cours d'une partie, qui compromettent irrémédiablement les chances de victoire de leur équipe, nous permettrons à l'équipe du joueur perturbateur de voter pour mettre fin à la partie afin que chacun puisse gagner du temps. La barre est haute pour que cela soit applicable, et la plupart des sanctions seront toujours appliquées après la partie. Nous cherchons à améliorer ce système en proposant de manière proactive un vote pour mettre fin à la partie lorsqu'un comportement vraiment perturbateur est détecté pendant une partie.

Lorsqu'il est confirmé qu'un joueur adopte un comportement extrêmement perturbateur pendant une partie, son équipe sera invitée à voter pour mettre fin à la partie. Le joueur perturbateur et son groupe arrangé ne pourront pas participer au vote.

Si un vote de fin de partie est adopté, l'équipe du joueur perturbateur ne subira pas de perte de PL ni de MMR. L'autre équipe recevra des PL comme d'habitude en cas de victoire. Le joueur perturbateur sera banni.

Si un vote de fin de partie échoue, le match se poursuivra. L'équipe avec le joueur perturbateur confirmé ne peut pas perdre de PL, mais a l'opportunité de gagner des PL si elle parvient à remporter la victoire. Cela vise principalement à éviter que des comportements détectés ne mettent fin à des parties qui pourraient être proches de leur dénouement, comme lorsque vous êtes sur le point de détruire le Nexus ennemi mais qu'un de vos alliés a décidé, il y a une minute, de vendre tous ses objets et de tourner en rond dans votre base.

Comportement des joueurs

Nous avons apporté d'importantes mises à jour à nos modèles de détection de texte afin d'identifier plus précisément les messages perturbateurs ou inappropriés dans toutes les langues, tout en réduisant le nombre de faux positifs.

Arena

Bonjour à vous, passionnés d'Arena !

Invitez un troisième ami et plongez tête la première dans l'arène, car ce patch marque notre tout premier événement avec le très attendu 3x6 !

Arena accueille désormais six équipes de trois, et nous avons hâte de découvrir ce que vous allez imaginer. Les équipes de malédictions, d'enclumes à stats, de triples tanks ou autres seront-elles votre stratégie de prédilection ?

Nous avons pris en compte vos retours concernant cette mise à jour d'Arena et avons apporté plusieurs ajustements aux optimisations ainsi qu'à de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Pour ce patch, nous nous sommes principalement concentrés sur les niveaux d'optimisation, et nous avons limité les modifications apportées aux champions, car nous pensons que le passage aux équipes de trois suffira à bouleverser la méta.

Nous avons entendu que beaucoup d'entre vous trouvent que la collecte d'Enclumes à stats manque un peu d'intérêt. Même si nous souhaitons que ce soit un défi que vous ne puissiez pas toujours forcer, nous estimons que la difficulté est actuellement un peu trop élevée et en dessous de nos attentes. Nous avons donc apporté quelques ajustements, notamment en augmentant la puissance maximale que vous pouvez obtenir, passant de 80% à 100%, ainsi que d'autres modifications détaillées ci-dessous. Nous continuerons à surveiller cela de près, car nous savons que cette collecte est une grande favorite pour de nombreux joueurs, mais elle perd son charme si elle passe d'un défi à un style de jeu dominant.

Nous avons également apporté quelques ajustements à certains invités d'honneur, en particulier à notre démon de la cupidité, Tahm Kench. Nous atténuons les pulsions les plus sombres et augmentons les avantages pour celles et ceux qui ont la volonté de s'abstenir. Nous avons encore beaucoup de choses à vous faire découvrir, alors nous allons simplement ajouter ceci :

Ceux qui se sont retrouvés en proie à l'agonie à cause du désir d'autrui, une célébration collective vous rendra des forces.



Buffs d'optimisations

Courage sans faille

Les PO du niveau 2 passent de 750 ⇒ 1500

Projectiles cardinaux

Niveau max réduit de 3 ⇒ 2

Délai de récupération par côté : 7/6/5 ⇒ 7/5

À plein gaz

Niveau max augmenté à 2

Les dégâts infligés passent de 4,5% ⇒ 9% du mana dépensé.

Point culminant : chaque fois que vous dépensez 400 de mana, les dégâts de À plein gaz augmentent de 10% pour le reste de la manche.

Cleptomanie

Lorsqu'elle est retirée ou remplacée, vous gagnez un montant de PO égal à 30% des PO obtenues grâce à Cleptomanie.

Riz sauté

Niveau de départ : 1 ⇒ 3

Niveaux automatiques en fonction des niveaux investis dans les améliorations de riz.

Accélération de compétence : -100 ⇒ -50

Dégâts par niveau : 100% ⇒ 100/125/150%

Soins par niveau : 75% ⇒ 75/100/125%

Sortilège

Ralentissement de base réduit de 20% ⇒ 10%

Ratio de puissance par sticker rouge réduit de 40% ⇒ 30%

Ratio de dégâts d'attaque de base par sticker rouge réduit de 30% ⇒ 20%

Ralentissement par sticker augmenté de 30% ⇒ 40%

Flux chromatique

Vitesse de déplacement par sticker augmentée de 20 ⇒ 30

Stats, stats, stats !

Point culminant : amplification des statistiques de l'enclume : 10% ⇒ 20%

Stats, stats !

Point culminant : amplification des statistiques de l'enclume : 10% ⇒ 20%

Stats

Point culminant : amplification des statistiques de l'enclume : 10% ⇒ 20%

Sandwich au pain

Niveau de départ : 1 ⇒ 3

Niveaux automatiques en fonction des niveaux investis dans les améliorations de riz.

Accélération de compétence par niveau : 200 ⇒ 200/300/400

Enclume opulente

Niveau max : 2>1

Réduction de l'Enclume à objet légendaire : 500 > 750

Réduction de l'Enclume à stats : 150/300 > 250

Sandwich au pain

Niveau de départ : 1 ⇒ 3

Niveaux automatiques en fonction des niveaux investis dans les améliorations de riz.

Accélération de compétence par niveau : 200 ⇒ 200/300/400

Nerfs d'optimisations

Combat rapproché

PV bonus : 25/35/45% ⇒ 25/30/35%

Dégâts d'attaque bonus : 25/35/45% ⇒ 25/30/35%

Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 15%

Gantelet précieux

Dégâts critiques : 140/160/180% ⇒ 140/150/160%

Fureur vertueuse

Dégâts par effet cumulé : 2/4/6% ⇒ 2/3/4%

Brutalité

Niveau max réduit de 3 ⇒ 2

Champions

Katarina

Remboursement du passif lors d'une élimination réduit de 75 sec ⇒ 15 sec

Shyvana

Frappe enflammée

Dégâts : 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (+ 110% des dégâts d'attaque) ⇒ 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (+ 100% des dégâts d'attaque)

Xin Zhao

Frappe des trois serres

Dégâts : 15 / 30 / 45 / 60 / 75 (+ 40% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 15 / 30 / 45 / 60 / 75 (+ 30% des dégâts d'attaque bonus)

Délai de récupération : 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5 ⇒ 8 / 7,5 / 7 / 6,5 / 6

Charge audacieuse

Vitesse d'attaque : (+10% tous les 100 pts de puissance) ⇒ (+5% tous les 100 pts de puissance)

Délai de récupération : 11 sec ⇒ 13 sec

Systèmes mis à jour

Bosquet de pétricite

Emplacements de réapparition des joueurs ajustés

Bombes de pétricite du Bosquet de pétricite

Première apparition entre 6 et 12 secondes après le début du combat.

Délai de réapparition changé de 15 sec ⇒ 20 sec

Fleur pavois des Bois ancestraux

Des graduations ont été ajoutées à sa barre de vie.

Piliers de l'arène de l'Ordalie

Des graduations ont été ajoutées aux barres de vie.

Durabilité de base

Le pourcentage de réduction des dégâts augmente de 5% à la manche 8 (manche d'artisanat).

Changements pour les objets

Créateur de trous noirs

La taille du trou noir s'adapte désormais plus directement à celle de votre champion.

La taille est désormais limitée à 3 fois sa taille de base.

Cape du pyromancien

Les dégâts de zone de Flammes par source de brûlure supplémentaire sont réduits de 40 ⇒ 30

Délai de récupération par champion : 3 sec ⇒ 5 sec

Invités d'honneur

Garen : Persévérance

Bulle d'aide mise à jour pour indiquer que vous recevrez des soins lorsque vous avez 50 PV.

Hwei : Toile vierge

Mises à jour des bulles d'aide

Relancer une offre de niveau d'optimisation affiche désormais un sticker

Jarvan IV : Lourde est la couronne

Voleurs de couronnes, prenez garde : l'ajustement de taille passe de 20% ⇒ 25%.

Tahm Kench : Pacte occulte

Envie de pouvoir : nombre d'Enclumes à stats accordées réduit de 2 ⇒ 1

Envie de richesse : PO octroyées réduites de 3000 ⇒ 2500

Abstenez-vous de la richesse, du pouvoir et du risque : Restauration de PV max augmentée de 5% ⇒ 10%.

Tous les joueurs se voient désormais proposer les mêmes choix plutôt qu'un tirage aléatoire.

Corrections de bugs d'Arena

Correction d'un bug permettant aux joueurs d'utiliser un Saut éclair pour passer derrière un mur (intentionnellement ou accidentellement) sur la nouvelle carte Bosquet de pétricite.

Correction d'un bug à cause duquel Chauffeur ramenait les alliés à la position de leur coéquipier mort (nous vous promettons que cela ne se produira pas dans les équipes de 3).

Correction d'un bug à cause duquel Nocturne invité d'honneur lançait parfois son ultime sur vous dans la vraie vie (c'est-à-dire que tout votre écran devenait noir).

Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne recevaient pas d'optimisation supplémentaire de la part de Tahm Kench invité d'honneur si tous les emplacements d'optimisations étaient pleins.

Correction d'un bug à cause duquel Esprit de ruche infligeait deux fois plus de dégâts que prévu.

Correction d'un bug à cause duquel ??? soignait beaucoup plus que prévu.

Correction d'un bug à cause duquel recevoir Rôdeur ou Éviscérateur via Poppy invité d'honneur annulait l'éligibilité du Portéclat.

Correction d'un bug à cause duquel l'optimisation de quête d'Immolation du Néant empêchait les joueurs d'acheter la Coiffe de Rabadon.

Correction d'un bug à cause duquel la pénétration magique n'était pas suivie ni améliorée par Portéclat.

Correction d'un bug à cause duquel les dégâts amplifiés par Sbiromancie n'étaient pas appliqués aux Soldats de sable (Z) d'Azir.

Correction d'un bug à cause duquel Doublé pouvait déclencher plusieurs fois les fleurs de puissance (ou consommer la plante entière au niveau max).

Correction de certaines conditions de concurrence qui survenaient lorsque vous essayiez de cliquer frénétiquement sur les enclumes (merci d'arrêter d'utiliser des auto-clics).

Correction d'un bug à cause duquel Siphon ne se cumulait pas lors des sauts instantanés. Mais il se cumulait avec les ruées !

Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas se déplacer lors de l'activation de la stase de la Coiffe de Wooglet alors qu'ils avaient déverrouillé la limite de On revient tout de suite.

Correction d'un bug à cause duquel les zones de Morgana invitée d'honneur laissaient parfois des zones invisibles sur d'autres arènes.

Les bugs suivants ont été corrigés dans la version 26.9, mais n'ont pas été documentés. Veuillez nous en excuser !

Correction d'un bug à cause duquel Conduit infernal ne réduisait pas les délais de récupération des compétences comme prévu.

Correction d'un bug à cause duquel Tirer les ficelles de Marionnettiste n'était pas affecté par Super-inventeur.

Correction d'un bug à cause duquel l'Immolation de Rayonnement du vide ne se déclenchait pas.

Correction d'un bug à cause duquel l'achat d'une Enclume trop tôt lorsque Poppy est sélectionnée comme invitée d'honneur empêchait l'ouverture d'une seconde Enclume prismatique.

Correction d'un bug à cause duquel Boule de neige de flipper infligeait beaucoup plus de dégâts que prévu.

ARAM

Champions

Viktor

Dégâts infligés : 95% ⇒ 100%

Dégâts subis : 105% ⇒ 100%

Effets cumulés du passif par élimination

Champion : 20 ⇒ 8

Sbire canonnier : 10 ⇒ 5

NOUVEAU Sur les cartes d'ARAM, Viktor gagne 1 effet cumulé toutes les 5 secondes.

Systèmes mis à jour

Ergonomie des Canons de Bilgewater

Verrouillage des déplacements en cas de non-utilisation du canon : 2 sec ⇒ 0,5 sec

Verrouillage des déplacements après l'atterrissage suite à l'utilisation du canon : supprimé

ARAM du chaos

Bonjour à tous les joueurs d'ARAM !

Dans ce patch, nous nous concentrons sur des améliorations ergonomiques pour les optimisations et les cartes.

Pour les optimisations, Amélioration de Zhonya accorde désormais un peu plus de vitesse de déplacement, ce qui vous aide à vous repositionner plus facilement lors des combats. Nous avons également amélioré l'utilisation de Projectiles cardinaux, Gros cerveau et Nerfs d'acier, afin de les rendre plus intuitives et fiables à utiliser.

Du côté de la carte, les Canons de Bilgewater auront désormais un délai beaucoup plus court si vous descendez accidentellement trop tôt, et nous avons supprimé la brève immobilisation à l'atterrissage afin de préserver la réactivité des déplacements. Dans l'Abîme hurlant, nous avons corrigé un problème qui empêchait Qiyana d'accéder à son élément Terre.

Notre cher ami Viktor reçoit également une petite mise à jour en ARAM et en ARAM du chaos. Il accumule désormais des fragments au fil du temps, en dépendant moins des éliminations de sbires et de champions. Cela devrait lui offrir une progression plus fluide et plus régulière tout au long de la partie.

À bientôt sur le pont !

Optimisations

Gros cerveau

NOUVEAU Se réinitialise à la réapparition ou toutes les 70 secondes

Projectiles cardinaux

Ne se déclenche plus sur les sbires

Nerfs d'acier : NOUVEAU Les effets cumulés se réinitialisent désormais en fonction d'une durée de 15 sec au lieu d'un minuteur fixe

Les effets apparaissent sur la barre des buffs.

Amélioration de Zhonya

NOUVEAU Confère 50% de vitesse de déplacement bonus pendant la stase

Champions

Viktor

Dégâts infligés : 95% ⇒ 100%

Dégâts subis : 105% ⇒ 100%

Effets cumulés du passif par élimination

Champion : 20 ⇒ 8

Sbire canonnier : 10 ⇒ 5

NOUVEAU Sur les cartes d'ARAM, Viktor gagne 1 effet cumulé toutes les 5 secondes.

Systèmes mis à jour

Ergonomie des Canons de Bilgewater

Verrouillage des déplacements en cas de non-utilisation du canon : 2 sec ⇒ 0,5 sec

Verrouillage des déplacements après l'atterrissage suite à l'utilisation du canon : supprimé

ARAM du chaos - Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Coup de pied pouvait révéler en permanence un ennemi éliminé par cette compétence dans certaines circonstances spécifiques.

Correction d'un bug à cause duquel Qiyana recevait l'élément eau en utilisant son Z sur des murs.

Correction d'un bug à cause duquel l'utilisation du Canon de Bilgewater déclenchait les reliques de soin lors du survol.

Correction d'un bug à cause duquel éliminer une unité avec Boule de neige n'activait parfois pas les effets d'Amélioration : Boule de neige.

Correction d'un bug à cause duquel les soldats d'Azir n'activaient pas Tireur magique.

Correction d'un bug à cause duquel Nerfs d'acier obtenait des charges grâce aux moyens de transport uniques de chaque carte.

Correction d'un bug à cause duquel Gangplank bénéficiait d'une réduction ou d'une augmentation des dégâts de manière multiplicative lorsqu'il enchaînait les tonneaux.

Correction d'un bug à cause duquel Boule de neige bénéficiait des augmentations de dégâts d'objet.

Correction d'un bug à cause duquel la vitesse d'attaque des clones d'un champion bénéficiant de Lentement mais sûrement n'était pas limitée.

Correction d'un bug à cause duquel Bond du Roi des Poros traversait les boucliers anti-sort.

Correction d'un bug à cause duquel le fait de choisir certaines optimisations de boule de neige réinitialisait le délai de récupération de votre sort d'invocateur non lié à la boule de neige.

Correction d'un bug à cause duquel Laser salvateur réinitialisait à tort les délais de récupération de compétences qui auraient dû rester scellés, comme le R de Riven ou Rumble en surchauffe.

Correction d'un bug à cause duquel l'Éveil ultime réinitialisait à tort les délais de récupération de compétences qui auraient dû rester scellés.

Correction d'un bug à cause duquel Coup de pied infligeait des dégâts bonus à TOUTES les unités en dessous du seuil d'exécution, et pas seulement aux champions.

Correction d'un bug à cause duquel Briar pouvait voir sa boule de neige désactivée de façon permanente lorsqu'elle l'utilisait en même temps que son R.

Correction d'un bug affectant diverses optimisations, à cause duquel la réinitialisation des délais de récupération des compétences à munitions vous accordait une charge supplémentaire au-delà du maximum autorisé.

Correction d'un bug à cause duquel Neeko appliquait deux fois le changement de taille de Savant fou à son clone.

Correction d'un bug à cause duquel Moteur de tank affichait incorrectement les PV conférés dans la bulle d'aide.

Corrections de bugs et améliorations

Correction d'un bug à cause duquel le rappel amélioré du Héraut de la Faille était consommé si vous étiez en train de vous téléporter lorsque vous l'obteniez.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Peur affichaient un rectangle noir, en particulier avec des paramètres de graphismes faibles.

Lorsque Viego possède Kled, il apparaît désormais monté sur Skaarl avec le bon nombre de PV accordés lorsqu'il remonte en selle.

Déclencher le charme d'Evelynn en tant que Viego ne mettra plus Gueule spectrale (Z) en récupération.

Corruption du Néant, le passif de Créateur de failles, appliquait une amplification des dégâts supérieure à celle prévue.

Corruption du Néant, le passif de Créateur de failles, appliquait une amplification des dégâts supérieure à celle prévue. Correction d'un bug à cause duquel la Lame du roi déchu (A) de Viego était mise en récupération si le A de Zaahen expirait.

Correction d'un problème où le Z de Mordekaiser empêchait le Z de Viego d'être lancé ou forçait la compétence à avoir le mauvais délai de récupération.

Correction d'un bug à cause duquel les icônes de buff de Teemo étaient absentes de sa barre de buffs.

Correction d'un bug à cause duquel des projectiles alliés, tels que le missile de soin de Triomphe, pouvaient être détruits par le R lancé sur soi de Lissandra, le R de Galio et le R de Twisted Fate.

Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de portée du Canon ultrarapide persistait brièvement après avoir été déclenché par le Cyclosabre voltaïque.

Correction d'un bug à cause duquel le minuteur de réapparition de l'inhibiteur central de l'équipe bleue se réinitialisait visuellement lorsque la caméra s'éloignait.

Correction d'un bug à cause duquel la Charge du Héraut de la Faille activait la Surcroissance cristalline d'une tourelle à travers le R de Bard.

Correction d'un bug à cause duquel le R de Lissandra volé par Sylas pouvait échouer si vous le lanciez en même temps qu'une compétence de déplacement.

Correction d'un bug à cause duquel le Mur de la tisseuse (R) de Taliyah pouvait laisser des unités avec collision à son extrémité.

Correction d'un bug à cause duquel Sylas pouvait avoir moins de Fureur que prévu après avoir lancé Vol du Dragon de Shyvana.

Correction d'un bug à cause duquel la compétence passive de Yone et celle de Corki étaient amplifiées une fois de plus par les sources d'amplification des dégâts.

Correction d'un bug à cause duquel le RZ de Karma n'était pas correctement annulé par les boucliers anti-sorts.

Correction d'un bug à cause duquel les icônes de buff de Zaahen étaient absentes de sa barre de buffs.

Correction d'un bug à cause duquel le Z de Kog'Maw n'activait pas toujours le Poignard de Statikk.

Correction d'un bug à cause duquel les charges de Chasseur de monstres n'étaient pas perdues lors des attaques contre les tourelles.

Correction d'un bug à cause duquel les attaques du A de Shyvana n'appliquaient pas les dégâts bruts bonus de Déluge de lames.

Correction d'un bug à cause duquel les Jambières gloutonnes pouvaient obtenir des charges supplémentaires d'omnivampirisme en réalisant une élimination multiple lors de la validation de la quête de la voie du bas.

Correction d'un bug à cause duquel les Jambières gloutonnes et Voie immortelle n'héritaient pas de la vitesse de déplacement supplémentaire conférée par les Chaussures légèrement magiques.

Correction d'un bug à cause duquel certaines animations de Vi étaient absentes pour son Z.

Le menu Options en jeu a été optimisé pour s'ouvrir plus rapidement lors de sa première consultation.

[ZQSD] Le raccourci clavier pour ouvrir la messagerie générale a été modifié de Maj + Entrée à Ctrl + Entrée afin d'éviter tout conflit avec le raccourci clavier par défaut de la compétence 2.

[ZQSD] Correction d'un bug à cause duquel votre champion pouvait saccader lors d'un changement de cible d'attaque automatique en se déplaçant, si son attaque automatique était en récupération.

[ZQSD] Correction d'un bug à cause duquel le Laser électrocuteur (compétence 2) de Zeri était lancé dans la mauvaise direction lors d'un déplacement sur les murs avec Charge ionique (compétence 3)

Mises à jour des joysticks et de l'accessibilité pour les manettes

Nous continuons d'améliorer notre prise en charge des joysticks et l'accessibilité en réponse à vos retours.

Les touches d'accessibilité peuvent désormais être attribuées nativement aux commandes dans le menu Options en jeu.

Les touches d'accessibilité peuvent désormais être attribuées nativement aux commandes dans le menu Options en jeu. Activez la saisie ZQSD et cliquez sur une commande pour l'attribuer. Appuyer sur une touche l'associera à cette action.

Les raccourcis clavier par défaut, impossibles à modifier, ont été supprimés.

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

Ivern berger de la pluie

PROJET : Quinn



