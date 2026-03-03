LoL : MàJ 26.05, les détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes 26.05 de LoL, déployé le mercredi 4 mars 2026, dans cet article.
La mise à jour 26.05 de LoL
a été déployée le mercredi 4 mars 2026, et amène plusieurs ajustements au niveau des champions sur la Faille, et des optimisations pour le mode ARAM du Chaos. Brawl va également faire son retour jusqu'à la fin du mois d'avril, et les sanctions à l'encontre des joueurs tenant des propos haineux
vont être durcies : désormais, vous encourrez un bannissement de votre compte. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails patch notes 26.05 de LoL
ci-dessous.
Patch notes 26.05 de LoL
Brawl est de retour
Brawl est de retour, bébé ! Rassemblez vos amis et vos ennemis, car tout le monde se bat ici ! Brawl sera de retour du 4 mars 2026 au 28 avril 2026.
Acte II du passe de combat
L'acte II du passe de combat de la saison 1 est disponible dans ce patch ! Maokai de pétricite corrompu et Xerath de pétricite corrompu sont respectivement les récompenses des niveaux 9 et 25 du passe. Sona requiem prestige est la dernière récompense du passe payant.
Champions
Akali
Actuellement, le délai pour qu'Akali redevienne furtive avec son Linceul évolue en fonction du temps de jeu. Et puisque nous avons ajusté le rythme de la Faille de l'invocateur et que League propose désormais plusieurs modes avec des temps de début variés, nous pensons que votre ninja préférée mérite un peu plus de flexibilité en matière de discrétion.
Z - Linceul nébuleux
- Délai de retour en furtivité : 1 sec / 0,9 sec / 0,825 sec / 0,725 sec / 0,625 sec après votre dernière attaque ou compétence (aux temps de jeu 0:00 / 8:00 / 11:00 / 20:00 / 30:00) ⇒ 1 sec / 0,9 sec / 0,825 sec / 0,725 sec / 0,625 sec (aux niveaux 1 / 7 / 10 / 13 / 16)
Azir
Azir fait partie des très rares changements que nous apportons spécifiquement en vue du First Stand. Nous souhaitons préserver les points forts d'Azir ainsi que ses atouts principaux en matière de dégâts soutenus en fin de partie, tout en introduisant des faiblesses en fin de partie face aux assassins AP, dans l'espoir de voir apparaître des choix de contre intéressants lors du tournoi.
Stats de base
- Croissance en PV : 119 ⇒ 108
Garen
Garen est modérément populaire, mais statistiquement en dessous de la moyenne, et nous aimerions qu'il soit aussi puissant que les autres colosses simples de la voie du haut. Nous poursuivons notre démarche visant à rendre les objets de combattant traditionnels plus comparables à ses builds critiques et lui offrir une meilleure capacité d'échange avant qu'il n'ait accès à des outils comme l'Estropieur et le Danseur fantôme.
A - Coup décisif
E - Jugement
- Durée du bonus en vitesse de déplacement : 1 / 1,65 / 2,3 / 2,95 / 3,6 ⇒ 1,4 / 1,95 / 2,5 / 3,05 / 3,6
- Dégâts par rotation : 4 / 7 / 10 / 13 / 16 (+ 38 / 41 / 44 / 47 / 50% des dégâts d'attaque) ⇒ 4 / 7 / 10 / 13 / 16 (+ 40 / 43 / 46 / 49 / 52% des dégâts d'attaque)
Kha'Zix
Kha'Zix a évolué avec les changements de saison et a surpassé toutes ses proies pour s'emparer de la première place des junglers en file solo. Nous pensons qu'il est possible de réduire sa vitesse de clear au fil de la partie, ainsi que sa capacité à infliger des dégâts excessifs aux cibles isolées, sans le pénaliser là où il est déjà vulnérable en combat d'équipe. Nous allons également réduire la vitesse de l'insecte afin qu'il soit moins efficace dans les niveaux de compétence supérieurs.
Stats de base
A - Goût de la peur
- Vitesse de déplacement : 350 ⇒ 345
- Dégâts d'attaque bonus : + 110% (231% bonus isolé) ⇒ + 105% (220,5% bonus isolé)
Lee Sin
Nous sommes dans la position privilégiée où Lee Sin peut être buffé aussi bien pour les joueurs réguliers que pour les pros, ce qui signifie que nous allons lui apporter un peu de puissance supplémentaire. Nous souhaitons augmenter sa force principale, à savoir sa force et sa létalité en début de partie, c'est pourquoi nous améliorons sa compétence infligeant le plus de dégâts en début de partie, celle qui correspond le mieux au thème de son personnage.
A - Onde sonore/Coup résonant
- Dégâts de base : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 ⇒ 65 / 95 / 125 / 155 / 185
Lillia
Nous avons trop affaibli le A de Lillia et nous lui avons accordé de la puissance dans des aspects qu'elle apprécie moins, ce qui a conduit notre biche véloce à traîner la patte. Nous annulons les buffs de son ultime apportés dans le patch 25.19, qui étaient relativement mineurs, ainsi que les nerfs de son A du patch 26.02, qui étaient bien plus significatifs. Nous espérons que ce buff global lui permettra de mieux tenir les combats prolongés, car nous pensons qu'alterner les allers-retours dans les combats en infligeant des dégâts avec son A lui correspond davantage que de devoir réussir des R à grande échelle.
Compétence passive - Bâton chargé de rêves
A - Frappe fleurie
- Ratio de puissance bonus des soins contre les monstres : 9% ⇒ 15%
R - Douce berceuse
- Ratio de puissance bonus : 30% ⇒ 35%
- Dégâts de base : 100 / 150 / 200 ⇒ 150 / 200 / 250
- Ratio de puissance : 45% ⇒ 40%
- Délai de récupération : 150 / 130 / 110 ⇒ 140 / 120 / 100
Mel
La récente mise à jour de Mel et les ajustements d'équilibrage qui ont suivi ont permis d'offrir davantage de possibilités de contre, réduisant ainsi la frustration qu'elle générait ainsi que son taux de bannissement, tout en maintenant un taux de victoire similaire à celui des précédents patchs. Maintenant que la poussière est retombée, nous pouvons constater qu'elle a besoin de quelques petits buffs. Nous nous concentrons sur ses dégâts proactifs, en particulier avec le niveau du champion, afin d'orienter fortement ces buffs vers la voie du milieu. Nous ajoutons également un léger ajustement au modificateur de sbires de sa compétence passive afin de ne pas augmenter davantage le potentiel d'élimination de vagues de sbires de son A.
Compétence passive - Luminescence incandescente
A - Salve radieuse
- Modificateur de dégâts contre les sbires : x0,6 ⇒ x0,5
R - Éclipse dorée
- Dégâts de base par salve : 5 / 6 / 7 / 8 / 9 ⇒ 5 / 7 / 9 / 11 / 13
- Dégâts de base totaux du A : 90 / 132 / 176 / 222 / 270 ⇒ 90 / 145 / 200 / 255 / 310
- Dégâts de base initiaux : 100 / 150 / 200 ⇒ 125 / 200 / 275
Neeko
Neeko s'est imposée comme une force dominante sur la scène pro grâce à sa puissance en phase de laning, son utilité en combat d'équipe et son contrôle de la vision, tout en étant suffisamment redoutable pour obtenir également des résultats supérieurs à la moyenne des champions auprès des joueurs ordinaires. Nous apprécions ses combats d'équipe explosifs et spectaculaires, avec parfois une initiation sur le septième sbire on une attaque surprise par l'antre des loups, mais nous souhaitons réduire l'utilité que son clone apporte. Ce changement devrait toujours lui permettre de recourir à la ruse, tout en introduisant un compromis lorsque les clones fixent les adversaires depuis un buisson de façon répétée. Nous cherchons la meilleure solution pour limiter son contrôle de la vision tout en conservant des mécaniques satisfaisantes.
Z - Métaclonage
- Neeko-un-peu-moins-espiègle : Le délai de récupération commence désormais lorsque le clone disparaît, et non plus au lancement de la compétence.
- Un peu moins de fun : Neeko ne peut plus utiliser Ctrl+5, qui déclenchait l'expression « blague » uniquement pour le clone. Cependant, Neeko peut toujours blaguer, danser, faire un rappel, pour que son clone reproduise ces actions.
Nocturne
Nocturne est en dessous de ses performances attendues, surtout compte tenu de sa facilité de prise en main. C'est pourquoi nous avons décidé de le buffer dans ce patch. Pour l'aider à réussir lors de combats à durée modérée, nous améliorons sa capacité à rester au contact de ses ennemis sous la Traînée crépusculaire et à les pourchasser avec des attaques de base.
Compétence passive - Lames d'ombre
A - Crépuscule
- Délai de récupération : 13 ⇒ 12
- Vitesse de déplacement bonus : 15 / 20 / 25 / 30 / 35% ⇒ 20 / 25 / 30 / 35 / 40%
Orianna
Orianna est sans doute le choix emblématique de la voie du milieu dans la méta professionnelle actuelle : elle totalise le plus grand nombre total de sélections et de bannissements dans les ligues qualificatives du First Stand. Comme pour Azir et Taliyah dans ce patch, nous espérons élargir le pool de champions populaires et permettre aux équipes d'adopter différentes approches de la voie du milieu. Entre les mains d'un véritable expert, sa phase de laning peut sembler implacable, c'est pourquoi nous nous concentrons sur son début de partie dans l'espoir de révéler certaines faiblesses.
A - Ordre : Attaque
- Délai de récupération : 6 / 5,25 / 4,5 / 3,75 / 3 ⇒ 7 / 6 / 5 / 4 / 3
Samira
Nous apportons quelques améliorations de confort à Samira, ainsi que des corrections mineures de bugs concernant son A ! Parfois, le A ne fait pas ce que vous souhaitez, ce qui peut être un peu frustrant, et nous espérons corriger les situations les plus désagréables en ajoutant une logique supplémentaire concernant la décision d'utiliser son épée ou son pistolet.
A - Panache
- Outil adapté : Lorsqu'elle lance son A, Samira effectuera désormais des vérifications supplémentaires pour déterminer s'il y a des unités à sa droite et à sa gauche. S'il y en a, et s'il n'y a pas d'unités loin devant elle, elle utilisera son épée. Si une unité se trouve loin devant elle, elle utilisera son pistolet, quel que soit le nombre d'unités à droite ou à gauche.
- Doigt sur la gâchette : Le A de Samira est désormais correctement verrouillé pendant sa compétence passive. Cela corrige un bug à cause duquel le délai de récupération du A de Samira était déclenché même s'il n'était pas utilisé, si il était activé pendant l'animation de sa compétence passive. Cela s'applique également à une situation où son ultime se lançait après son Z.
- Impossible de me distancer : Lorsque Samira utilisera son A, elle vérifiera désormais si l'ennemi s'éloigne d'elle et s'il se trouve à l'extrémité de la portée de l'épée de son A. Dans ce cas, elle utilisera plutôt le pistolet. Cela devrait résoudre les cas extrêmes où des champions pouvaient sortir de la portée de son A alors qu'ils avaient une vitesse de déplacement faible (des vitesses de déplacement plus élevées permettront toujours de le faire, à juste titre).
Taliyah
Taliyah rejoint Azir et Orianna dans ces nerfs de la voie du milieu destinés à la scène professionnelle en amont du First Stand, dans le but d'élargir la pool de champions de la voie du milieu au-delà des simples mages de contrôle lors des premières parties d'une série. Dans le but d'orienter son nerf en faveur des joueurs professionnels lors de ce patch, nous réduisons son contrôle des vagues de sbires en début de partie, afin qu'elle ait moins de chances d'être toujours la première à chaque affrontement pour le carapateur. Nous compensons également ses dégâts contre les monstres afin que son nettoyage de la jungle conserve une vitesse similaire.
A - Rafale filée
- Dégâts de base : 55 / 72,5 / 90 / 107,5 / 125 ⇒ 50 / 67,5 / 85 / 102,5 / 120
- Dégâts bonus aux monstres : 20 / 25 / 30 / 35 / 40 ⇒ 23 / 28 / 33 / 38 / 43
Varus
Oh, Varus. Techniquement parlant, tu es un peu trois personnes à la fois, donc avoir trois fois plus de modifications d'équilibrage que les autres champions, c'est normal, non ? Nous nerfons la version létalité de Varus, car il s'agit du carry AD le plus présent en compétition dans le patch actuel. Cependant, comme Varus « dégâts à l'impact » en voie du bas est faible, nous renforçons ce type de build pour que cette configuration reste viable.
A - Flèche perforante
Z - Carquois meurtri
- Dégâts max : 80 / 160 / 240 / 320 / 400 (+ 130 / 140 / 150 / 160 / 170% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 80 / 150 / 220 / 290 / 360 (+ 150% des dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts à l'impact : 8 / 17 / 26 / 35 / 44 (+ 25% de la puissance) ⇒ 8 / 17 / 26 / 35 / 44 (+ 25% de la puissance + 15% des dégâts d'attaque bonus)
Volibear
La dernière série de nerfs de Volibear a permis d'avoir plus d'impact dans la jungle que sur la voie du haut, mais elle reste tout de même un peu trop sévère. Nous cherchons à rendre la phase de laning un peu plus satisfaisante pour Volibear sur la voie du haut grâce à des ajustements de mana, tout en continuant d'ouvrir certaines options de builds de combattants afin que Volibear ne soit pas systématiquement joué en version « ours mage ».
A - Coup fulgurant
Z - Folie mutilatrice
- Dégâts physiques bonus : +140% ⇒ +160%
E - Foudroiement
- Coût en mana : 30 / 35 / 40 / 45 / 50 ⇒ 20 / 25 / 30 / 35 / 40
- Bonus de blessure : +15% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus ⇒ +25% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus
Objets
Orgueil
Orgueil semble être l'objet d'assassin à dégâts d'attaque le plus faible, surtout quand on se dit qu'il devrait afficher des statistiques impressionnantes, en tant qu'objet effet boule de neige situationnel. Nous poursuivons la tendance qui permet aux assassins d'atteindre plus tôt un pic de puissance avec leurs objets, et en particulier, dans le cas d'Orgueil, d'enclencher l'effet boule de neige dès le début.
- Coût de combinaison : 950 PO ⇒ 750 PO
- Coût total : 3000 PO ⇒ 2800 PO
Médaillon de l'Iron Solari
Les Flûtes de Bandle ont été un ajout bien accueilli pour les tanks supports en premier objet (et pour d'autres qui ne souhaitent pas vraiment de puissance), mais nous aimerions que cet objet fasse un peu plus de place au Médaillon de l'Iron Solari en premier objet. Nous avons choisi de concentrer une partie de la puissance du Médaillon afin qu'il soit plus attractif en tant que premier achat, tout en maintenant sa puissance en fin de partie à un niveau similaire.
- BOUCLIER : 200 - 360, scaling après le niveau 1 ⇒ 290 - 360, scaling après le niveau 8
- Bouclier niveau 8-18 : 265 - 360 ⇒ 290 - 360
Mode classé et matchmaking
Égide de bravoure
Les joueurs qui étaient éligibles aux récompenses de l'Égide de bravoure voient ces récompenses annulées s'ils sont signalés pour des comportements perturbateurs et que les signalements sont validés.
Améliorations du remplissage auto et du matchmaking secondaire
Comme nous l'avons mentionné en début d'année, nous allons commencer à déployer des matchups de rôle améliorés pour les rôles attribués automatiquement et les rôles secondaires, par exemple en essayant d'associer un remplissage auto de jungler face à un remplissage auto de jungler. Nous commencerons par EU OUEST.
Nous allons surveiller les performances du système et nous vous préviendrons lorsque nous estimerons qu'il est prêt pour un déploiement mondial.
ARAM du chaos
Salut, les chaotiques !
Dans ce patch, nous mettons l'accent sur l'amélioration de l'expérience des tanks et apportons quelques mises à jour ergonomiques.
Lors des derniers patchs, nous avons constaté une augmentation générale de la puissance, et les tanks ont eu plus de mal à défendre la ligne de front. Pour remédier à cela, nous renforçons systématiquement les optimisations des tanks, notamment celles centrées sur les PV et la durabilité. Notre objectif est de permettre aux tanks d'être plus solides et fiables dans leur rôle. Nous continuerons à surveiller leurs performances et nous apporterons des ajustements ciblés si nécessaire.
Nous avons retravaillé Pin pon pin pon pour mieux refléter l'idée d'une véritable ambulance. Il vous offre désormais un potentiel de soins instantanés plus puissant pour sauver vos alliés dans les moments critiques.
Pour offrir encore plus d'options aux supports, nous introduisons également une optimisation Épée de l'aube améliorée, qui modifie les soins et offre de nouvelles possibilités pour soutenir votre équipe.
Nous avons constaté que, souvent, les joueurs n'ont pas le temps de profiter pleinement de leur puissance une fois leurs builds et optimisations terminés. Pour remédier à cela, nous ajustons les PV au Nexus et aux tourelles de Nexus.
Ces changements visent à : Offrir davantage d'occasions à l'équipe perdante de renverser la situation. Donner à l'équipe victorieuse un peu plus de temps de profiter de son pic de puissance. Éviter que les parties ne se terminent trop précipitamment tout en empêchant les situations de blocage trop longues.
Nous allons continuer de surveiller les autres systèmes afin de garantir que le rythme de fin de partie reste satisfaisant.
Nous espérons que vous apprécierez ces mises à jour. Rendez-vous sur les ponts !
Modifications des optimisations et des ensembles
Immolation améliorée
À petit feu
- PO par activation : 10 ⇒ 12
Corps céleste
- Scaling des dégâts en fonction des PV max : 1,5% ⇒ 2%
Immobilisations curatives
- PV max gagnés : 1250 ⇒ 1500
Persévérance
- Soins gagnés en immobilisant ou en rendant inerte un ennemi : 10-150 (+ 1,5% des PV max) ⇒ 30-250 (+ 1,5% des PV max)
Courage du colosse
- Régénération de base : 8 PV par seconde ⇒ 10 PV par seconde
- Régénération lorsque le champion a peu de PV : 16 PV par seconde ⇒ 20 PV par seconde
Inflexible
- Bouclier : 100-300 + 4% PV ⇒ 150-450 + 4% PV
Après-glacial
- Résistance magique/armure gagnée en immobilisant/rendant inerte un ennemi : 8 ⇒ 10
Provocation ultime
- Délai de récupération de Après-coup et Optimisation glaciale : 15 sec ⇒ 20 sec
Coup de pied
- Réduction des dégâts après la provocation : 40% ⇒ 50%
Capybara
- Seuil d'exécution en fonction du scaling des dégâts d'attaque : 0,03% ⇒ 0,035%
Boule de neige dorée
- Délai de récupération : 75 sec ⇒ 45 sec
Roi des Poros
- Durée de l'invulnérabilité : 1 sec → 1,5 sec
Faille du Néant
- Vitesse de déplacement bonus : 25% ⇒ 40%
- Réduction des dégâts : 85% ⇒ 70%
- Dégâts : 100-300 + 5% des PV bonus + 100% des dégâts d'attaque bonus + 50% de la puissance bonus ⇒ 100-700
Plan d'évasion
- Dégâts : 75-350 + 450% de la létalité + 450% de la pénétration magique ⇒ 100-450 + 550% de la létalité + 550% de la pénétration magique
- Largeur : 210 ⇒ 250
Missile critique
- Suppression de la réinitialisation du délai de récupération en cas de mort
NOUVEAUTÉ Épée de l'aube améliorée
- Dégâts : 11 - 40 + 7% des dégâts d'attaque bonus + 10% de la puissance ⇒ 20 - 100 par missile
NOUVEAUTÉ Bonus d'ensemble de Pin pon pin pon
- Vous gagnez +100% de vitesse d'attaque.
- Lorsque vous possédez Épée de l'aube, vos attaques contre les champions infligent 50% de dégâts, mais elles augmentent les soins d'Épée de l'aube de 250%.
- Bonus d'ensemble : Vous obtenez des effets bonus pour les alliés ayant moins de 50% de leurs PV.
- (2) +50% de vitesse de déplacement.
- (3) Votre prochain soin ou bouclier rend 12% des PV manquants de la cible (10 sec de récupération).
Systèmes
ATH
Bâtiments
- SUPPRIMÉ : Suppression des icônes d'ensemble d'optimisation de l'ATH
- PV de base du Nexus : 5500 ⇒ 3000
- PV de base des tourelles du Nexus : 1800 ⇒ 3000
Objets
Régénérateur de pierre de lune
Diadème musical :
- Ail : Les soins en chaîne de Pierre de lune ne soigneront plus les champions qui ont l'optimisation Vampirisme.
- Argent : Les missiles de soins du diadème ne soigneront plus les champions qui ont l'optimisation Vampirisme.
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel Intervention divine n'avait pas de délai de récupération.
- Correction d'un bug à cause duquel les icônes et les bulles d'aide du buff/malus d'Huile pimentée étaient absentes.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets de la flaque d'Huile pimentée cessaient de s'appliquer lorsque plusieurs joueurs étaient dedans.
- Correction d'un bug à cause duquel les dégâts de Conduit infernal n'activaient pas Huile pimentée.
- Immolation du Néant compte désormais comme deux sources de brûlure pour Huile pimentée.
- Correction d'un bug à cause duquel Zilean pouvait activer indéfiniment Révolution ultime en lançant Retour temporel (R) sur lui-même après avoir ressuscité.
- Correction d'un bug à cause duquel Dévotion avait des buffs de débug sur les alliés.
- Correction d'un bug à cause duquel l'onde de choc de Dévotion pouvait rendre les champions invisibles.
- Correction d'un bug à cause duquel les champions pouvaient être repoussés plus loin que prévu lorsque Gâchette infernale était combinée avec Atomiseur Poro.
- Correction d'un bug à cause duquel Sonate bénéficiait d'une réduction des délais de récupération grâce à l'accélération de compétence, alors qu'elle faisait partie du bonus d'ensemble 2 pour Automatisme.
- Correction d'un bug à cause duquel le canon du Pont du Boucher n'affichait pas l'indicateur de portée sur la minicarte.
- Correction d'un bug à cause duquel vous pouviez perdre la Spatule dorée si vous aviez des objets complets et que vous terminiez la mission après avoir sélectionné Quête : Champion d'Urf et après avoir utilisé des Poro-Snax.
- Correction d'un bug à cause duquel le Roi des Poros supprimait les effets cumulés de l'ultime de Cho'Gath ou du Z de Sion.
- Correction d'un bug à cause duquel Immolation améliorée ne fonctionnait pas avec Immolation du Néant.
- Correction d'un bug à cause duquel Enveloppe rouge n'octroyait pas de dégâts d'attaque.
- Correction d'un bug à cause duquel Capybara et Roi des Poros fonctionnaient avec les passifs d'Aurora et de Zaahen. Les passifs d'Aurora et de Zaahen ne seront plus déclenchés par les dégâts infligés par les optimisations.
- Correction d'un bug à cause duquel Brillance améliorée n'octroyait pas de soins au déclenchement.
- Correction d'un bug à cause duquel l'utilisation d'un bon pour Enclume à stats avant la première proposition d'optimisation entraînait un dysfonctionnement de cette dernière.
- Correction d'un bug à cause duquel vous possédiez l'effet de Cotte épineuse améliorée même sans posséder les objets.
- Correction d'un bug à cause duquel le bouclier de Cotte épineuse améliorée pouvait être déclenché par des sbires.
- Correction d'un bug à cause duquel Boule de neige de flipper empêchait la fonction de repositionnement des portails Hextech de fonctionner correctement.
Arena
Bonjour à vous, passionné·es d'Arena ! Nous avons quelques correctifs de bugs dans ce patch.
Corrections de bugs d'Arena
- Correction du fonctionnement de Mordekaiser invité d'honneur qui ne s'activait pas dans certaines situations.
- Correction de la bulle d'aide de Volonté cosmique.
- Correction d'un problème à cause duquel Jugement d'Atma dépassait la limite de coup critique sur Visez la tête.
- Correction de Volonté cosmique qui n'octroyait pas la bonne quantité de vitesse de déplacement.
- Correction d'un problème où le Multi-outils retirait des objets de manière inattendue lorsque l'inventaire était plein.
- Correction d'un problème où le Multi-outils retirait des objets de manière inattendue lorsqu'il était déplacé dans votre emplacement d'objet entre les manches.
- Effets visuels de Fureur vertueuse améliorés entre les manches.
- Correction de la bulle d'aide de Volonté cosmique.
- Correction de la bulle d'aide de Meilleurs buffs pour la vie.
La naissance de Demacia
L'acte II de La naissance de Demacia situe l'histoire dans le présent, alors que Tianna réoriente les leçons de Lux loin des événements historiques. Améliorez les colonies au niveau 4, débloquez de nouvelles recherches et affrontez des ennemis noxiens. Une nouvelle mise à jour de La naissance de Demacia sera disponible dans le patch 25.7 pour conclure l'histoire.
- HISTOIRE ET RÉCOMPENSES : Les chapitres 5 et 6 sont désormais disponibles et se composent de 16 objectifs. Terminez le chapitre 5 pour obtenir l'icone La Grande cité et terminez le chapitre 6 pour obtenir l'emote de Garen Fierté de la nation.
- NOUVELLES COLONIES : 4 nouvelles colonies ont été ajoutées : Foinclair (cœur du pays), Roc-au-faucon (montagne), Fossemont (frontière) et Aubecastel (frontière).
- INVASION NOXIENNE : Des types d'unités noxiennes ont été ajoutés. Les menaces noxiennes commenceront une fois que vous aurez accompli le deuxième objectif du chapitre 5 de l'histoire.
- L'infanterie noxienne constitue le pilier de la puissance militaire de Noxus. En termes de compétence, ils rivalisent avec les gardes demaciens.
- Les chiens-dragons noxiens sont plus rapides que leurs congénères sauvages, dressés pour la guerre. Ils esquivent les attaques à distance avec aisance.
- Les basilics ciblent les unités à distance. Leur peau épaisse et leur armure sont vulnérables aux arbalètes des éclaireurs.
- Les mages de guerre lancent des boules de feu qui infligent des dégâts de zone à distance. Ils comptent sur leur première ligne pour assurer leur sécurité : il faut donc percer les rangs ennemis pour atteindre les mages.
- Les minotaures sont d'immenses soldats avec beaucoup d'armure. Ils attaquent lentement jusqu'à tomber sous la moitié de leurs PV, puis s'enragent et frappent plus rapidement.
- CHAMPIONS : Garen et Sona sont désormais disponibles.
- Garen est un combattant de première ligne spécialisé dans les dégâts lourds aux ennemis ayant beaucoup d'armure.
- Sona soutient les unités à distance en les renforçant avec des dégâts d'attaque accrus.
- BÂTIMENTS : Toutes les villes et les générateurs de ressources peuvent être améliorés jusqu'au niveau 4. Par ailleurs, plusieurs bâtiments peuvent désormais être améliorés, notamment :
- Fabrique de pétricite : niveaux 2 et 3 ajoutés
- Académie : niveaux 2 et 3 ajoutés
- Marché : niveaux 2 et 3 ajoutés
- ÉVÉNEMENTS : 22 nouveaux événements ont été ajoutés à la sélection aléatoire d'événements.
- RECHERCHE : 19 nouvelles recherches sont disponibles, y compris des améliorations pour Poppy et Galio.
Indicateurs de coup de grâce
Après une très longue période sur le PBE, nous sommes ravis de vous proposer les indicateurs de coup de grâce sur les serveurs live ! Ils s'adressent principalement aux joueurs qui apprennent encore le jeu (en particulier la Faille de l'invocateur). Parce qu'il faut être honnête, nous avons tous déjà frappé des sbires au hasard en espérant les éliminer, sans vraiment savoir quand le faire. Nous allons conserver les indicateurs dans les files principalement fréquentées par les nouveaux joueurs et nous surveillerons leur évolution avant de décider s'il convient de les étendre.
Pour vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre : Les indicateurs ne prennent en compte que les modificateurs de dégâts permanents, comme l'achat d'une épée longue ou l'amélioration de votre Z de Varus, et non Brillance ou le Z de Jax, afin d'éviter que les barres de PV ne fluctuent visuellement de manière excessive. Pour cette raison, il arrive parfois que vous obteniez un dernier coup de manière inattendue, mais vous ne devriez jamais manquer un dernier coup que l'indicateur annonce comme acquis. Certains champions avec des schémas d'attaque uniques, comme Azir (Z) ou Graves, ne sont pas pris en charge pour le moment. Enfin, les champions à distance, en particulier ceux avec des dégâts d'attaque faibles, devront toujours anticiper leurs attaques avant l'indicateur pour réussir à porter le dernier coup. Faites-nous savoir s'ils vous conviennent !
- Les indicateurs de coup de grâce sont désormais disponibles dans les modes Coop vs IA, Didacticiels, Partie accélérée, Partie personnalisée, Outil d'entraînement et les modes de jeu en rotation de la Faille de l'invocateur.
- Les indicateurs de coup de grâce sont activés par défaut pour les nouveaux comptes et désactivés par défaut pour les comptes existants.
Bannissements en jeu pour sanctionner les propos injurieux tenus dans la messagerie
Au cours de l'année écoulée, nous avons renforcé nos mesures contre les comportements nuisibles en jeu, tels que l'antijeu, la triche, le fait d'empêcher le bon déroulement de la sélection des champions, les smurfs ou le partage de compte. La prochaine étape de ce travail consiste à instaurer, à partir du patch 26.5, des bannissements en jeu pour les messages nuisibles, plutôt que de simples bannissements de la messagerie. Comme indiqué dans le cadre du Pacte de la communauté que nous avons récemment mis en place, nous vous demandons de jouer avec respect ou de jouer à un autre jeu.
League ne devrait pas être un jeu où vous vous demandez si quelqu'un va vous menacer ou tenir des propos haineux dans la messagerie. Vous nous avez fait savoir que notre politique actuelle en matière de sanctions liées à la communication n'était pas suffisante. Vous trouvez frustrant de voir des joueurs ayant tenu des propos horribles pouvoir immédiatement rejoindre de nouvelles parties. C'est un point de vue que nous partageons. Nous appliquons déjà des exclusions en cas de comportement perturbateur ou de tricherie, et nous allons désormais traiter les messages de la même manière. Concrètement, si quelqu'un ne peut pas jouer à League sans harceler les autres joueurs, il ne pourra plus y jouer.
Pour être clair, il ne s'agit pas de propos modérés tels que « pourquoi tu ne gankes pas ma voie, idiot de jungler » (même si ce n'est pas acceptable non plus, et que vous serez sanctionné·e si vous le dites suffisamment souvent). Nous cherchons à punir activement les infractions graves telles que les discours haineux, les menaces de violence ou les agressions graves. Ce type de comportement n'est pas toléré dans League.
Skins
De retour dans le Sanctuaire
- Dans ce patch, Yone de l'Ouest pacificateur fera son retour dans le Sanctuaire.
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug à cause duquel le Rush du Néant de Rek'Sai pouvait échouer si des ennemis apparaissaient dans le brouillard de guerre au moment où la compétence prenait fin.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores du Doux foyer de Senna démarraient et s'arrêtaient brusquement.
- Correction d'un bug à cause duquel la durée de la compétence passive de Rengar n'était pas toujours prolongée lors des attaques.
- Correction d'un bug à cause duquel le ralentissement de la Convergence de Zeke se cumulait parfois avec d'autres ralentissements.
- Correction d'un bug à cause duquel les ennemis à proximité pouvaient entendre le E de Zac dans le brouillard de guerre.
Skins et chromas à venir
Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Sona requiem prestige
- Maokai de pétricite corrompu
- Xerath de pétricite corrompu
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
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