LoL : Les insultes et propos haineux seront passibles d'un bannissement du jeu dès mars 2026

Riot Games monte encore d'un cran dans sa lutte contre la toxicité sur LoL, en s'attaquant maintenant à tous ceux qui tiennent des propos haineux.
En février 2026, Riot Games a pris la parole pour indiquer quelques mises à jour sur LoL
: refonte de Shyvana
, palier en Classé plus cohérent avec le MMR dans un souci d'équité, et durcissement des sanctions en cas de propos insultants ou haineux. Le développeur fait un pas de plus dans la lutte contre la toxicité sur le MOBA, et ce changement est prévu pour très bientôt.
Les bannissements de LoL pour propos haineux vont commencer à tomber dès le 4 mars 2026
LoL
est un jeu formidable, mais les comportements de certains joueurs viennent gâcher le plaisir à beaucoup de leurs pairs. En effet, la toxicité incarne un véritable problème depuis de nombreuses années, et Riot Games a progressivement mis en place des mesures pour lutter contre la triche, l'anti-jeu, ou encore le partage de compte. Or, la toxicité est loin d'être éradiquée, et pour y remédier, le développeur a indiqué que le 2 mars 2026 un changement majeur à ce sujet. Dès le déploiement du patch 26.5, le mercredi 4 mars, les joueurs à l'origine de messages nuisibles seront sanctionnés d'un bannissement du jeu, et non plus simplement de la messagerie.
Les propos trop insultants ou haineux sont dans le viseur du développeur, ce qui signifie que vous ne pourrez pas être puni sans vraiment le mériter.
Concrètement, si quelqu'un ne peut pas jouer à League sans importuner grossièrement les autres joueurs, il ne pourra plus y jouer. Pour être clair, il ne s'agit pas de propos modérés tels que « pourquoi tu ne gankes pas ma voie, idiot de jungler » (même si ce n'est pas acceptable non plus, et que vous serez sanctionné si vous le dites suffisamment souvent). Nous cherchons à punir activement les infractions graves telles que les discours haineux, les menaces de violence ou les agressions graves. Ce type de comportement n'est pas toléré dans League.
Les modèles de détection sont au point selon Riot Games, et cette mesure sera étendue aux messages privées plus tard dans l'année. Si vous faites partie de ceux qui ont du mal à garder leur calme (et leurs manières) sur LoL
, il est temps d'apprendre la retenue : le développeur ne plaisante pas, et pour éviter une mauvaise surprise, il faudra désormais faire preuve de courtoisie.
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