LoL : MàJ 25.S1.3, les détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes 25.S1.3 de LoL dans cet article.
La mise à jour 25.S1.3 de LoL
a été déployée le mercredi 5 février 2025, et amène plusieurs ajustements au niveau des champions, mais aussi concernant la limite de la vitesse d'attaque, ce qui devrait bouleverser la méta. D'un autre côté, des changements ont été apportés aux Âmes des dragons et à Atakhan, le démon récemment apparu dans la Faille. Afin d'en apprendre plus, nous vous invitons à découvrir le patch notes 25.S1.3 de LoL
ci-dessous.
Patch notes 25.S1.3 de LoL
Mode streamer
- Ce patch ajoute le mode Streamer. Il permet de remplacer les noms de compte par le nom des champions sur l'écran de chargement et pendant la partie pour le joueur qui l'a activé. Cet ajout devrait permettre de résoudre les incidents comme le stream sniping ou d'autres formes de harcèlement ou de gêne.
- Pour activer le mode Streamer, il vous suffit d'activer ce paramètre dans le menu Interface du client. Rendez-vous dans Paramètres -> Interface -> Jauges de PV et de ressource.
Systèmes
Limite de vitesse d'attaque
Primes de champion
- Limite de vitesse d'attaque de base : 2,5 ⇒ 3,0
Âme techno-chimique
- L'avance nécessaire pour lancer la suppression de prime positive a été réduite de 60%.
- L'avance nécessaire pour complètement retirer les primes de l'équipe perdante a été réduite de 33%.
- Une fois les primes d'objectif apparues, les primes de champion sont désormais entièrement supprimées pour l'équipe perdante.
Âme des nuages
- Buff à moins de 50% des PV : 11% d'augmentation des dégâts infligés et de réduction des dégâts subis ⇒ 13% d'augmentation des dégâts infligés et de réduction des dégâts subis
Larves du néant
- Bonus en vitesse de déplacement : 20% ⇒ 15%
Atakhan
- Lors de leur apparition initiale, leurs PV et leurs dégâts d'attaque se mettent immédiatement à jour, plutôt qu'à 6 min 04 sec de jeu.
- Dégâts aux bâtiments par effet cumulé : 8/4 toutes les 1 seconde pendant 4 secondes ⇒ 6/3 toutes les 1 seconde pendant 4 secondes
- PO bonus obtenus après une élimination : 40 PO ⇒ 25 PO
- Le repli vous soigne désormais complètement, plus seulement vos PV de base.
- Durée de la stase du repli de Simulacre de vie : 5,5 secondes ⇒ 15 secondes
Champions
Cassiopeia
A - Bombe nocive
Z - Miasmes
- Dégâts : 75/110/145/180/215 (+70% de votre puissance) ⇒ 75/110/145/180/215 (+65% de votre puissance)
- Dégâts par seconde : 20/25/30/35/40 (+15% de votre puissance) ⇒ 20/25/30/35/40 (+10 de votre puissance)
Evelynn
E - Coup de fouet
- Dégâts de base : 55/70/85/100/115 (+3% (+1,5% de votre puissance) des PV max de la cible) ⇒ 60/90/120/150/180 (+3% (+1,5% tous les 100 pts de puissance) des PV max de la cible)
- Dégâts renforcés : 75/100/125/150/175 (+4% (+2,5% de votre puissance) des PV max de la cible) ⇒ 80/120/160/200/240 (+4% (+2,5% tous les 100 pts de puissance) des PV max de la cible)
Galio
Stats de base
Kayn
A - Moisson cruelle
- Dégâts : 75/95/115/135/155 (+85% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 75/100/125/150/175 (+85% de vos dégâts d'attaque bonus)
Jax
Stats de base
R - Maître d'armes
- Stat de croissance en PV : 100 ⇒ 103
- Régénération de base du mana : 7,6 ⇒ 8,2
- Dégâts du troisième coup : 70/120/170 (+60% de votre puissance) ⇒ 75/130/185 (+60% de votre puissance)
Jayce
A - Direction le ciel !
A - Orbe électrique
- Dégâts : 60/110/160/210/260/310 (+120% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60/105/150/195/240/285 (+135% de vos dégâts d'attaque bonus)
Z - Champ électrique
- Dégâts : 60/115/170/225/280/335 (+125% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60/110/160/210/260/310 (+140% de vos dégâts d'attaque bonus)
R - Transformation : Marteau Mercury
- Dégâts : 40/55/70/85/100/115 (+25% de votre puissance) ⇒ 35/50/65/80/95/110 (+25% de votre puissance)
- Attaque de base renforcée : 25/65/105/145 (selon le niveau) (+25% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 25/60/100/130 (selon le niveau) (+30% de vos dégâts d'attaque bonus)
Miss Fortune
Stats de base
- Armure : 28 ⇒ 25
- Stat de croissance en armure : 4,2 ⇒ 4
Nasus
Compétence passive - Mangeur d'âmes
- Vol de vie : 9/15/21% (selon le niveau) ⇒ 12/18/24% (selon le niveau)
Quinn
Z - Œil d'aigle
- Vitesse d'attaque : 28/36/44/52/60% ⇒ 28/41/54/67/80%
Rakan
Z - Entrée triomphale
- Délai de récupération : 16/14,5/13/11,5/10 secondes ⇒ 14/13/12/11/10 secondes
Rell
Stats de base
- PV : 640 ⇒ 620
- Stat de croissance en armure : 4,3 ⇒ 4
Samira
E - Charge sauvage
- Durée du bonus en vitesse d'attaque : 3 secondes ⇒ 5 secondes
Skarner
Stats de base
E - Impact d'Ixtal
- Stat de croissance en armure : 4,8 ⇒ 4,5
- Durée de l'étourdissement : 1,5 seconde ⇒ 1 seconde
Swain
Compétence passive - Nuée de corbeaux
E - Capture
- PV max par fragment d'âme : 12 ⇒ 15
- Dégâts : 80/120/160/200/240 (+60% de votre puissance) ⇒ 80/120/160/200/240 (+70% de votre puissance)
Teemo
E - Tir toxique
- Dégâts à l'impact : 14/27/40/53/66 (+30% de votre puissance) ⇒ 9/23/37/51/65 (+30% de votre puissance)
Thresh
Stats de base
E - Fauchage
- Dégâts des attaques de base : 1,5 par âme (+ jusqu'à 80/110/140/170/200%) ⇒ 1,7 par âme (+ jusqu'à 90/120/150/180/210% de vos dégâts d'attaque totaux)
Viego
Stats de base
- Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 57
Wukong
Z - Leurre
E - Nimbus
- Délai de récupération : 18/17/16/15/14 secondes ⇒ 20/19/18/17/16 secondes
- Vitesse d'attaque : 40/45/50/55/60% ⇒ 35/40/45/50/55%
Objets
Mélodie du sang
Pique dimensionnelle de Zaz'Zak
- Faiblesse exposée - Augmentation des dégâts subis : 10% (mêlée) | 5% (distance) ⇒ 8% (mêlée) | 5% (distance)
- Durée : 6 secondes ⇒ 4 secondes
- Ratio de puissance : 20% ⇒ 15%
Runes
Électrocution
Moisson noire
- Dégâts : 50-190 (selon le niveau) ⇒ 70-240 (selon le niveau) (ratio inchangé)
Déluge de lames
- Dégâts : 20 (+9 par âme) ⇒ 30 (+11 par âme) (ratio inchangé)
- Mêlée - Vitesse d'attaque : 110% ⇒ 140%
- Délai de récupération : 12 secondes ⇒ 10 secondes
Partie accélérée
Mise à jour du rythme des parties
Sbires
Mort subite
- Montée en puissance des sbires : toutes les 90 secondes ⇒ toutes les 60 secondes
- Sbire de mêlée - Dégâts d'attaque par amélioration : réduits pour correspondre à la valeur classique
- Sbire à distance - Dégâts d'attaque par amélioration : réduits pour correspondre à la valeur classique
- A été ajoutée au jeu.
- À 25 minutes de jeu, les tourelles perdent 35% de leur armure/résistance magique actuelle toutes les minutes. Cet effet se cumule et s'applique à toutes les tourelles.
- À 27 minutes de jeu, l'annonce « 3 min avant la mort subite ! » apparaît.
- À 30 minutes de jeu, tous les bâtiments pouvant être ciblés perdent 3,3% de leurs PV max toutes les 2 secondes. L'annonce du début de la Mort subite apparaît.
- Sans interaction des joueurs, à 36 minutes de jeu, la partie se termine, les Nexus ayant brûlé.
Monstres épiques
- Délai de réapparition du dragon : 4 minutes 30 ⇒ 5 minutes 00
- Minute d'apparition du héraut de la Faille : 10 minutes 00 ⇒ 11 minutes 30
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts renforcés du héraut de la Faille en Partie accélérée ne s'appliquaient pas si un champion le pilotait.
- Dégâts de base initiaux de la charge : 1875 ⇒ 2250
Sorts d'invocateur
Téléportation
- Délai d'amélioration : 10 minutes ⇒ 8 minutes
Runes
Tempête menaçante
- Amélioration des stats toutes les : 10 minutes ⇒ 7 minutes
Objets
Semelles symbiotiques
Larme de la déesse
- Distance requise : 150 000 unités de distance ⇒ 120 000 unités de distance
Manamune
- Mana par charge : 4,5 ⇒ 6,5
Bâton de l'archange
- Mana par charge : 4,5 ⇒ 6,5
Approche de l'hiver
- Mana par charge : 4,5 ⇒ 6,5
Flèches des Yun Tal
- Mana par charge : 4,5 ⇒ 6,5
- Chances de coup critique bonus par attaque : 0,2% ⇒ 0,5%
- Effets cumulés max : 125 ⇒ 50
Champions
Fiddlesticks
Ivern
- Z - Soins : 25/32,5/40/47,5/55% ⇒ 35/42,5/50/57,5/65%
- E - Ralentissement : 30/35/40/45/50% ⇒ 40/45/50/55/60%
Nidalee
- E - PV du bouclier : 75/115/155/195/235 (+50% de votre puissance) ⇒ 75/115/155/235 (+60% de votre puissance)
- E - Dégâts : 70/90/110/130/150 (+80% de votre puissance) ⇒ 70/100/130/160/190 (+80% de votre puissance)
Yorick
- Stat de croissance en PV : 109 ⇒ 124
- A - Dégâts minimum : 70/90/110/130/150 (+50% de votre puissance) ⇒ 70/95/120/145/170 (+55% de votre puissance)
Zoé
- Réduction des dégâts des goules contre les bâtiments : 50% ⇒ 70%
- E - Dégâts : 70/110/150/190/230 (+45% de votre puissance) ⇒ 85/125/165/205/245 (+45% de votre puissance)
- E - Délai de récupération : 16/15/14/13/12 secondes ⇒ 14/13,5/13/12,5/12 secondes
ARAM
Ajustements de champions
Briar
Zilean
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
- PV pour ses soins : 120% ⇒ 105%
Ashe
- Compétence passive - Délai de récupération : 120 secondes ⇒ 90 secondes
- Z - Délai de récupération : 14/12/10/8/6 secondes ⇒ 13/11/10/7/5 secondes
- E - Délai de récupération : 15 secondes ⇒ 13 secondes
- R - Ratio des soins : 200% ⇒ 250%
- Accélération de compétence : 10 ⇒ 0
Buffs d'objets
- Z - Délai de récupération : 18/17,5/17/16,5/16 ⇒ 18/17/16/15/14
- Vitesse d'attaque : 3% ⇒ 0%
- Poignard de Statikk : Étincelle électrique - Dégâts infligés aux champions : 60 ⇒ 70
ARURF
Systèmes
Objets
- Limite de vitesse d'attaque de base : 2,5 ⇒ 10,0
Sceau noir
Voleur d'âmes de Mejai
- Réactivé !
- Gloire par élimination : 2 ⇒ 1
- Gloire perdue à la mort : 5 ⇒ 3
Abatteur
- Réactivé !
- Gloire par élimination : 4 ⇒ 2
- Gloire par assistance : 2 ⇒ 1
- Gloire perdue à la mort : 10 ⇒ 5
Cœuracier
- Réactivé !
- Seuil d'élimination des sbires : 100 ⇒ 50
Nerfs de champions
- Délai de récupération : 40 secondes ⇒ 30 secondes
Buffs de champions
- Garen : dégâts subis : 90% ⇒ 95%
- Kog'Maw : dégâts infligés : 95% ⇒ 90%
- Kennen : dégâts subis : 100% ⇒ 95%
- Renekton : dégâts subis : 100% ⇒ 95%
- Renekton : dégâts infligés : 100% ⇒ 95%
- Renekton : Tranche et coupe : -200 accélération de compétence
- Sivir : dégâts infligés : 90% ⇒ 85%
- Veigar : dégâts infligés : 100% ⇒ 90%
- Trundle : dégâts subis : 100% ⇒ 95%
- Tristana : dégâts infligés : 100% ⇒ 95%
- Teemo : dégâts infligés : 95% ⇒ 90%
- Mel : dégâts infligés : 100% ⇒ 90%
- Yuumi : dégâts infligés : 65% ⇒ 75%
- Yuumi : dégâts subis : 120% ⇒ 90%
Boutique fantastique
Désormais disponibles
Retraits de la boutique fantastique
- Cassiopeia mythificatrice prestige
- Fiora bête lunaire prestige
- Lux de porcelaine prestige
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- Hecarim Lancier Zéro
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- Galio mythificateur (doré)
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- Irelia mythificatrice (dorée)
- Zyra mythificatrice (dorée)
- Icone Fortune Écailles célestes
- Icone Prospérité Écailles célestes
- Icone Royaume des mechas 2020
- Icone Festival lunaire 2022
- Icone Concentration Écailles célestes
- Balise Royaume des mechas 2020
- Balise Festival lunaire 2023
Corrections de bugs et améliorations
- Toutes les sources d'amplification des dégâts augmentent désormais tous les dégâts bruts (sauf ceux de Châtiment et du compagnon de la jungle).
- Les familiers n'attirent plus l'attention des sbires vers leur maître.
- Les araignées d'Elise n'octroient plus les effets cumulés de la Lance de Shojin.
- Le AZ de Varus et le tranchant de lame du A d'Aatrox utilisent désormais l'icône de critique.
- Neeko subit désormais des dégâts selon les PV actuels du sbire dont elle a copié la forme, plutôt que selon ses propres PV actuels.
- Rengar obtient désormais correctement des effets Conquérant avec ses compétences, quelles que soient les circonstances.
- Arcaniste axiomatique n'augmente plus dans certaines circonstances les dégâts du Z de Shaco et ceux du A, Z et E d'Heimerdinger.
- Correction d'un problème à cause duquel il était possible d'obtenir deux Sauts éclairs en utilisant Grimoire déchaîné.
- Correction d'un problème qui permettait au Z d'Urgot de réinitialiser de manière incorrecte Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel le héraut de la Faille ne gagnait pas une charge supplémentaire lorsqu'il était piloté par un joueur en Partie accélérée.
- Correction d'un problème lorsque Mel renvoyait le A de Qiyana avec son Z à cause duquel Mel gagnait la compétence passive de Qiyana jusqu'à la fin de la partie.
- Correction d'un problème qui empêchait la compétence passive de Twitch de déclencher l'Ouragan de Runaan.
- Correction d'un problème à cause duquel le buff Simulation de vie d'Atakhan vorace n'octroyait pas de PO si un non-champion donnait le coup de grâce.
- Correction d'un bug à cause duquel le debuff de la Lame du roi déchu affichait une icône obsolète.
- Correction d'un problème à cause duquel des doublons de bottes améliorées par la bénédiction de Noxus étaient recommandés aux joueurs.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive d'Aurora restait active pour Viego après la fin de sa possession.
- Correction d'un problème à cause duquel une icône incorrecte d'Atakhan s'affichait en mode Spectateur.
- Correction d'un problème à cause duquel le texte flottant du Bâton séculaire et du Catalyseur de l'éternité n'affichait pas la bonne valeur.
- Correction d'un problème à cause duquel tous les dégâts d'Heimerdinger étaient renforcés si son R était activé et qu'il possédait l'Arc axiomatique.
- Correction d'un problème à cause duquel les coups critiques de compétences n'affichaient pas l'icône de coup critique de compétence.
- Correction d'un problème à cause duquel la prime d'objectif des larves du Néant était octroyée plusieurs fois.
- Correction d'un problème à cause duquel l'attaque renforcée par le A de Wukong le révélait lorsqu'il attaquait une balise ou une plante.
- Correction d'un problème à cause duquel les animations de Draven se figeaient après l'utilisation de Téléportation.
- Correction d'un problème à cause duquel Skarner pouvait ramener tout le monde à la fontaine avec lui lorsqu'il se repliait grâce à l'effet du Simulacre de vie d'Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel les champions se trouvant à l'intérieur du R de Mordekaiser ne recevaient pas les récompenses des exploits.
- Correction d'un problème à cause duquel l'exploit d'hostilité ne s'affichait pas après la deuxième élimination effectuée par une même équipe.
- Correction d'un problème lorsque Mel renvoyait le E d'Ashe avec son Z à cause duquel Ashe profitait de la vision de la zone après le renvoi.
- Correction d'un problème à cause duquel un texte d'erreur s'affichait sur lequel le KDA et la prime se chevauchaient parfois.
- Correction d'un problème à cause duquel les répliques de rencontre et d'élimination d'Ambessa destinées à Mel ne possédaient pas d'écho.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines lignes de dialogue de Mel et Ambessa ne s'enchaînaient pas correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines lignes de dialogue d'Ambessa destinées à Mel ne se lançaient pas.
- Correction d'un problème à cause duquel le délai de récupération de la compétence passive d'Udyr n'était pas réduit par Arcaniste axiomatique.
- Correction d'un problème à cause duquel les combos AR et ER de Katarina ne déclenchaient pas l'effet d'Arcaniste axiomatique.
- Correction d'un problème à cause duquel, après avoir acheté l'Hydre titanesque, l'avoir activée et l'avoir revendue pour acheter un autre objet à propriété active, tous les autres objets étaient désactivés de manière permanente.
- Correction d'un problème à cause duquel les balises placées en face de la base ennemie ne déclenchaient pas Balise de profondeur.
- Correction d'un problème à cause duquel le R de Lillia ne parvenait pas à endormir ses cibles dans certaines conditions.
- [Anglais uniquement] Correction d'un problème à cause duquel le nom des Larves du Néant (Void Grubs) était parfois écrit de manière incohérente lors de l'annonce de leur apparition. Nous nous sommes entraînés à l'écrire afin d'éviter ce souci.
- Correction d'un problème visuel à cause duquel les tourelles réapparaissaient avec 0 PV dans le Brouillard de guerre.
- Correction d'un problème à cause duquel Shaco pouvait activer l'amplification des dégâts d'Arcaniste axiomatique lorsqu'il utilisait son Z.
- Correction d'un problème à cause duquel le ralentissement de l'Estropieur se cumulait avec le ralentissement du Présage de Randuin.
- Correction d'un problème lorsque Mel renvoyait le E de Jhin avec son Z à cause duquel les mauvais effets sonores étaient utilisés si Jhin était équipé de son skin Démiurge cosmique.
- Correction d'un problème à cause duquel la marque de Kindred ne s'affichait pas sur la barre de buffs/debuffs d'Atakhan.
- Correction d'un problème quand Viego prenait possession de Lillia à cause duquel le combo ER de Lillia ne disparaissait pas quand il touchait un mur.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive d'Ambessa pouvait ignorer les esquives et les aveuglements.
Skins et chromas à venir
Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Syndra ravioles adorés
- Amumu ravioles adorés
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Syndra ravioles adorés
- Amumu ravioles adorés
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