LoL : MàJ 25.24, les détails de la mise à jour

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.19 de LoL dans cet article.
Patch notes 25.24 de LoL
La fin de la saison 3 classée approcheLa saison 3 de 2025 du mode Classé dans la Faille de l'invocateur finira le 7 janvier 2026 à 23:59:59 heure locale du serveur, ce qui correspond au dernier jour du patch 25.24.
Comme pour les années précédentes, les files classées de la Faille de l'invocateur seront indisponibles pendant 12 heures pour la préparation de la saison 1 de 2026, qui commencera le 8 janvier 2026 à 12:00:00 (midi) heure locale du serveur, moment où vos PL et votre rang seront réinitialisés pour l'année.
La fin de la saison 3 de 2025 signifie aussi que la saison classée de 2025 touche à sa fin. Les récompenses annuelles de fin de saison incluront non seulement le skin Draven héros de guerre et ses chromas, mais aussi des accessoires qui célèbrent le rang le plus élevé atteint au cours de l'année ! Les récompenses seront les suivantes et seront octroyées dans le patch 26.1 l'année prochaine :
Nous aurons davantage de détails à propos de la saison classée 2026 dans les notes de patch 26.1, mais pour l'heure : bonne chance pour la fin de votre ascension dans le classement !
- Bordure de skin Héros de guerre compatible avec les 3 skins Héros de guerre de 2025 (nécessite que vous possédiez les 3 skins Héros de guerre de l'année)
- Emote de la saison classée 2025
- Icone de la saison classée 2025
ZQSD débarque dans certaines filesLe ZQSD sera disponible dans la plupart des files non classées dans toutes les régions pendant ce patch. Les modes classé et draft ne supportent pas encore le ZQSD. Nous commencerons en Océanie, et nous nous étendrons petit à petit aux autres régions. Vu que le ZQSD en est toujours à sa phase bêta et que nous le modifions activement, il est possible que nous le désactivions dans certains modes ou pour certains champions s'il dégrade l'expérience des joueurs. Dans de tels cas, vos raccourcis clavier repasseront en point and click lorsque vous jouez ces champions ou dans ces modes. Pour le patch 25.24, le ZQSD sera désactivé pour Briar et Taliyah. Lorsqu'il sera à nouveau disponible, vos commandes passeront automatiquement aux préférences que vous avez choisies.
Si vous rencontrez des problèmes avec le ZQSD, merci de le signaler au Support, et si vous voulez en apprendre davantage sur le ZQSD, rendez-vous ici !
ZQSD sera activé dans les files suivantes :
Nouvelles fonctions ZQSD :
- Normal : personnalisé, partie accélérée, ARAM
- Modes de jeu : Arena, ARAM du chaos, ARURF
Nous utiliserons les données provenant de l'utilisation de la fonction en jeu pour modifier le ZQSD, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis et à signaler les bugs !
- Caméra dynamique - Une nouvelle caméra qui suit votre souris et qui dispose de paramètres de vitesse !
- Touche éclaireur - Utilisez le bouton du milieu de votre souris pour déplacer librement votre caméra lorsque vous utilisez la Caméra dynamique, et relâchez-le pour revenir au champion.
- Réassignation de ZQSD
Sélection des championsAprès des tests prometteurs et des retours positifs de la part des joueurs quant à l'introduction de l'interdiction de bannir des champions présélectionnés par vos coéquipiers et des temps de sélection des champions plus rapides, nous publions les deux mises à jour. Dans le même esprit, les mises à jour d'ergonomie visant à accélérer la sélection des champions ont également été appréciées, et nous avons donc décidé de les implémenter dans toutes les régions.
- Vous ne pouvez plus bannir les champions présélectionnés par vos coéquipiers.
- Dans le patch 25.23, nous avions introduit des changements visant à accélérer la sélection des champions dans la Faille de l'invocateur (Solo/Duo, Flexible et Draft normal) dans 2 régions pilotes : l'Amérique du Nord et l'Océanie. Ces changements sont désormais étendus aux autres régions.
Sanctuaire
- Cette fois, nous allons proposer deux variantes fantastiques dans le Sanctuaire. Lucian et Nami des ombres englouties rejoignent la sélection pour venir terroriser la voie du bas et seront disponibles jusqu'au patch 26.02. Donc si vous voulez répandre le chaos avec classe, c'est l'occasion rêvée !
Votre Boutique
- Votre Boutique est de retour dans ce patch, alors n'oubliez pas d'aller y jeter un coup d'œil ! C'est tout.
Anniversaire d'Arcane
- À la demande générale, nous avons réalisé un nouvel icone avec Mel et Ambessa qui sortira dans ce patch. Rendez-vous dans la boutique où vous pourrez l'obtenir pour 250 RP.
Champions
BraumNotre moustachu musclé préféré est un peu faible en ce moment, nous allons donc essayer de lui remonter le moral dans ce patch. Pour ce faire, nous renforçons sa durabilité en début de partie et augmentons les dégâts qu'il peut infliger dans des combats prolongés, afin de pouvoir montrer à ses ennemis qui est le plus fort.
Stats de base
Compétence passive - Coups étourdissants
- PV de base : 610 ⇒ 630
- Dégâts des attaques durant l'immunité : 20% ⇒ 40%
Dr. MundoNous avons surestimé l'impact du correctif de Mundo dans le dernier patch, ce qui veut dire que le buff que nous lui avons accordé en compensation a aussi raté sa cible. Ceci dit, nous ne sommes pas mécontents de la position dans laquelle Mundo s'est retrouvé sur la voie du haut. C'est dans la jungle qu'il sort un peu trop des sentiers battus, et nous lui apportons donc un nerf spécifique pour que ses deux rôles principaux aient des niveaux de puissance plus proches.
A - Scie souillée
- Dégâts max aux monstres : 350 / 425 / 500 / 575 / 650 ⇒ 300 / 375 / 450 / 525 / 600
KaynKayn bleu est un peu trop doué pour éliminer ses cibles pour l'instant, alors nous allons essayer de leur donner une chance de s'en tirer. Nous ne voulons pas que Rhaast soit une victime collatérale de ces changements, alors nous visons spécifiquement les dégâts d'assassin de Kayn bleu qui se manifestent souvent sous la forme de son Z depuis le brouillard de guerre.
Compétence passive - Faux des Darkin
- Dégâts magiques bonus après mitigation : 25-45% ⇒ 20-40%
Kha'ZixKha'Zix est l'un des junglers les plus puissants du moment et va droit vers le nerf. Nous ne voulons pas affecter sa capacité à assassiner des cibles, alors nous allons diminuer la vitesse à laquelle il élimine les camps de la jungle en réduisant ses effets de zone en début de partie.
Z - Pique du Néant
- Dégâts de base : 85 / 115 / 145 / 175 / 205 ⇒ 75 / 105 / 135 / 165 / 195
Master YiMaître Yi est un autre champion puissant qui domine dans la jungle dernièrement. Pour rétablir l'équilibre, nous réduisons un peu sa durabilité et ses dégâts en début et fin de partie, car nous sommes globalement satisfaits de ses capacités en combat.
Stats de base
- PV de base : 655 ⇒ 640
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,8 ⇒ 2,5
MelBien qu'en regardant les chiffres, elle ne soit pas techniquement trop puissante, Mel s'est façonné la réputation du champion le plus frustrant à affronter dans League. Et ce problème va au-delà des chiffres. Sur le court terme, nous apportons un nerf direct qui permettra toujours aux personnes qui la jouent comme main de gagner un nombre approprié de parties, mais qui la rendra moins optimale pour les joueurs moins expérimentés. Quant aux changements à proprement parler, nous allons aborder son E et la sensation d'inévitabilité qu'il donne.
Sur le long terme, nous avons des projets prévus pour début 2026 avec des modifications plus importantes qui visent à la renvoyer à un niveau de puissance plus approprié tout en faisant en sorte que jouer contre elle soit plus équitable.
E - Piège solaire
- Dégâts magiques de l'orbe : 60 / 105 / 150 / 195 / 240 ⇒ 60 / 100 / 140 / 180 / 220
- Dégâts magiques par seconde : 16 / 32 / 48 / 64 / 80 ⇒ 16 / 26 / 36 / 46 / 56
- Durée de la persistance du débuff : 0,75 sec ⇒ 0,5 sec
- Coût en mana : 50 / 55 / 60 / 65 / 70 ⇒ 50 / 60 / 70 / 80 / 90
NasusNasus est sur le banc de touche depuis un moment déjà, et nous voudrions lui offrir quelques changements qui le rendraient plus durable sur sa voie et qui renforceraient son A pour qu'il cumule les effets de manière plus efficace (qui n'a jamais raté un sbire à 5 PV près ?).
Stats de base
A - Buveuse d'âmes
- PV de base : 631 ⇒ 650
- Dégâts de base : 35 / 55 / 75 / 95 / 115 ⇒ 40 / 60 / 80 / 100 / 120
NidaleeNidalee a gagné en popularité et est devenue une jungler extrêmement puissante, principalement grâce à un bug qui permettait à son A d'infliger plus de dégâts qu'il ne le devrait à la plupart des distances. Nous avons corrigé ce bug et nous garderons un œil sur elle pour voir comment elle s'en sort.
A - Javelot
- Dégâts bonus au-delà de 525 de portée : 30-125% ⇒ 0-125% (Remarque : les dégâts sous le seuil de 525 de portée restent inchangés.)
SejuaniComme son confrère tank de Freljord, Sejuani est parmi les champions les plus faibles du jeu en ce moment, alors nous lui avons concocté un petit remontant à base de buffs pour ses délais de récupération. Tant que nous y sommes, nous allons aussi nous pencher sur Sejuani de la voie du haut et Sejuani AP, pour qu'elles soient plus viables. Après tout, qui n'aime pas Sejuani AP ?
A - Assaut arctique
Z - Colère de l'hiver
- Délai de récupération : 19 / 17,5 / 16 / 14,5 / 13 sec ⇒ 18 / 16,5 / 15 / 13,5 / 12 sec
- Coût en mana : 70 / 75 / 80 / 85 / 90 ⇒ 60 / 65 / 70 / 75 / 80
- Ratio de puissance : 60% ⇒ 75%
E - Permafrost
- Coût en mana : 65 ⇒ 60
- Ratio de puissance du premier coup : 20% ⇒ 30%
R - Prison de glace
- Ratio de puissance : 60% ⇒ 70%
- Délai de récupération : 130 / 110 / 90 sec ⇒ 120 / 105 / 90 sec
SwainLe buff apporté à Swain dans le dernier patch ne l'a pas aidé autant que nous l'aurions voulu, nous revenons avec un changement qui, nous l'espérons, lui donnera des ailes. (On sait qu'il en a déjà, mais vous avez l'image.) Ses changements seront assez simples et se limiteront à une augmentation des soins de son passif, ce qui ne devrait pas être du luxe.
Compétence passive - Nuée de corbeaux
- Soins par fragment : 3-6% (selon le niveau) ⇒ 6%
ViktorViktor a besoin de plus de puissance, et nous voudrions la lui accorder en nous concentrant sur ses forces de mage de combat à moyenne portée. Pour ce faire, nous augmentons le bouclier offert par son A afin qu'il lui soit plus utile quand il l'utilise pour essayer de réaliser des éliminations.
A - Siphonnage
- PV du bouclier : 40-115 (selon le niveau) (+18% de la puissance) ⇒ 40-140 (selon le niveau) (+25% de la puissance)
- Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel le bouclier du bot de Viktor n'était pas calculé correctement.
- Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel le ratio de puissance dans la bulle d'aide du A était inexact.
ZaahenCes changements ont été implémentés via un micro-patch dans le patch 25.23, mais nous voulions les détailler ici pour la postérité et pour partager notre ressenti sur la sortie de Zaahen.
En général, Zaahen était un peu trop puissant à sa sortie lors du patch 25.23. Ses dégâts étaient trop élevés et pouvaient être réduits sans pour autant affecter le niveau de satisfaction du personnage. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur cette partie-là de son kit. Nous procédons prudemment et nous voulons attendre encore un peu avant de procéder à davantage de changements. Mais nous garderons un œil sur lui et réaliserons des changements supplémentaires quand ils seront nécessaires.
Nous sommes maintenant dans le patch 25.24, et Zaahen est toujours fort, surtout aux plus hauts niveaux de jeu. Nous avons donc quelques changements ciblant ses compétences qui devraient l'affaiblir un peu. Nous voulons également modifier ses stats dans la jungle, puisque nous nous attendons à ce qu'il soit un peu affaibli sur ce front suite à nos changements. Pour ce faire, nous allons augmenter le modificateur de dégâts contre les monstres de son A.
Compétence passive - Guerrier immortel
A - Glaive des Darkin
- Dégâts d'attaque bonus par effet (25.23) : 1,5-3,3 (selon le niveau) ⇒ 1,5-2,8 (selon le niveau)
E - Incursion dorée
- Ratio de dégâts d'attaque (25.23) : 30 / 40 / 50 / 60 / 70% de dégâts d'attaque bonus ⇒ 20 / 30 / 40 / 50 / 60% des dégâts d'attaque bonus
- Dégâts de base de la deuxième activation (25.23) : 30 / 60 / 90 / 120 / 150 ⇒ 25 / 50 / 75 / 100 / 125
- Délai de récupération (25.24) : 9 / 8 / 7 / 6 / 5 sec ⇒ 10 / 9 / 8 / 7 / 6 sec
- Modificateur de dégâts contre les monstres (25.24) : 50% ⇒ 75%
- Dégâts du tranchant (25.24) : 4 / 5 / 6 / 7 / 8% ⇒ 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6%
ZedUn élément que nous gardons en vue pour définir le niveau d'un jungler est la vitesse à laquelle un champion peut éliminer les camps de sa jungle avant de s'attaquer à eux de ses adversaires. Dans le cas de Zed, il peut éliminer les camps de sa jungle pour atteindre le niveau 4 et envahir la vôtre, ou alors retourner à la base, acheter deux Épées longues et ensuite vous affronter pour avoir le carapateur. Il est évident que quelqu'un doit avoir la vitesse d'élimination la plus rapide du jeu (titre qui reviendra sûrement à Ivern), mais ce que les champions font avec cette vitesse est important, et la façon dont Zed utilise ses avantages dans la jungle va un peu trop loin. Dans ce patch, nous réduisons la vitesse à laquelle il peut éliminer les camps de la jungle de quelques secondes, ce qui devrait (nous l'espérons) le rendre trop faible pour de nombreux joueurs. Bien que nous aimions la variété qu'il apporte dans la jungle et dans le jeu, nous ne pensons pas qu'elle devrait à ce point affecter l'équilibre du jeu.
Compétence passive - Mépris des faibles
- Dégâts contre les monstres : 2x ⇒ 1,8x
RunesSangsue
Le buff que nous avons récemment apporté à Légende : sangsue n'a pas eu les effets escomptés, et nous lui offrons donc un nouveau buff dans l'espoir que cette rune devienne plus intéressante.
- Vol de vie par effet cumulé 0,4% ⇒ 0,45%
- Vol de vie maximum : 6% ⇒ 6,75%
ArenaVu que la fin de l'année approche à grands pas, nous voulions profiter de la saison des fêtes pour offrir à quelques champions et objets prismatiques dans le besoin un peu d'amour et de buffs. En plus du buff apporté à la Couronne du Roi-démon, il semblerait que le Roi-démon lui-même ne cesse de gagner.
ChampionsAzir
Milio
- Z - Délai de rechargement : 12-6 sec ⇒ 10-6 sec
Trundle
- P - Dégâts de la brûlure : 10-50 ⇒ 20-100
- A - Délai de récupération : 10 sec ⇒ 8 sec
- R - Soins de base : 150-350 ⇒ 200-500
Ambessa
- A - Suppression des modificateurs en Arena
- R - Suppression des modificateurs en Arena pour la réduction des résistances
Zyra
- A - Délai de récupération : 14-10 secondes ⇒ 16-12 secondes
Bel'Veth
- Dégâts des plantes - Ratio de puissance : 0,2 ⇒ 0,15
- R - Suppression des modificateurs à l'impact en Arena : 8 / 11 / 14 ⇒ 6 / 8 / 10
ObjetsFragments de stats
Nous avons découvert une anomalie utilisée par beaucoup d'entre vous lorsque vous achetiez des enclumes à stats de manière répétée. Nous avons constaté que les effets étaient un peu trop puissants et nous réduisons donc sa puissance.
Couronne de la Reine brisée
- Amplification max des fragments de stats : 80% ⇒ 50%
Gel éternel
- PV : 300 ⇒ 350
- Bouclier : 40% ⇒ 50%
Fulmination
- Dégâts de base : 250 ⇒ 300
Casque de l'hémomancien
- Dégâts selon les PV actuels : 10% ⇒ 13%
Compagnon Hexclair
- Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 70
Jitte du Kinkou
- Dégâts de l'éclair : 20-60 ⇒ 50-100
Vertu radieuse
- Force adaptative : 70 ⇒ 85
- Vitesse d'attaque minimum octroyée : 30% ⇒ 50%
Fil crépusculaire
- PV par application : 2,5 ⇒ 3%
Masque des gémeaux
- Dégâts d'attaque et puissance bonus : 20% ⇒ 25%
Réalité fracturée
- Stats en solo : 15% ⇒ 20%
- Stats en double : 30% ⇒ 35%
Guillotine
- Délai de récupération : 15 sec ⇒ 12 sec
Couronne du Roi-démon
- Vitesse de déplacement : 6% ⇒ 8%
Poignard de Statikk
- Pourcentage d'amplification par manche gagnée : 1% ⇒ 1,2%
- Ratio de puissance du rebond : 45% ⇒ 25%
ARAM du chaosBonjour les joueurs et joueuses du chaos, soyez les bienvenus dans le dernier patch de l'année !
Tout d'abord, merci à toutes et tous pour l'enthousiasme dont vous avez fait preuve à l'égard de l'ARAM du chaos. Ce fut un plaisir de voir vos clips et vos combinaisons d'optimisations ! Dans cette mise à jour, nous apportons des optimisations prismatiques venues tout droit d'Arena. Ne vous en faites pas, elles ont été ajustées pour correspondre au mode, sinon ça ne serait pas drôle. Certaines de ces optimisations seront également limitées à un joueur par partie, pour éviter l'accumulation chaotique d'effets visuels. Car oui, apparemment, trop de chaos, c'est possible.
Nous avons également retravaillé l'Éveil ultime, en gardant son identité de base tout en élargissant sa fonctionnalité et son impact. Enfin, nous avons ajouté deux objets de plus venus d'Arena pour soutenir quelques styles de jeu très spécifiques et vous donner encore plus de façons de démontrer la puissance de votre champion.
À bientôt sur les ponts, et merci d'avoir fait de cette année de chaos ce qu'elle a été !
Nouvelles optimisationsTraînée tellurique
Laser orbital
- Les ruées et téléportations laissent derrière vous une traînée qui explose après un court délai, et qui inflige 70-210 (selon le niveau) (+125% des dégâts d'attaque bonus) (+60% de la puissance) pts de dégâts physiques par explosion aux ennemis touchés. Les ennemis ne peuvent être affectés qu'une fois toutes les 0,5 sec par cet effet.
- Inflige 70% de dégâts aux sbires
- Limité à 2 joueurs par partie
Sniper ultime
- Remplace le sort d'invocateur qui n'est pas le Saut éclair par Laser orbital.
- À l'activation, appelle un laser orbital qui tire à l'emplacement ciblé après un délai de 2,5 sec, infligeant immédiatement des dégâts bruts équivalents à 25% des PV max de la cible et ensuite jusqu'à un total de 360 - 600 (selon le niveau) pts de dégâts magiques en 3 sec.
- Inflige 70% de dégâts aux sbires
- Limité à 1 joueur par partie
Cerbère
- Infliger des dégâts à des ennemis à plus de 700 unités de distance lance le R d'Ezreal dans leur direction. Il inflige 100-350 (+80% des dégâts d'attaque bonus) (+60% de la puissance) pts de dégâts magiques à tous les ennemis qu'il traverse.
- Délai de récupération : 15 sec dans tous les cas, aucune réduction par cible touchée
- Limité à 1 joueur par partie
Boîte de Pandore
- Vous gagnez les runes fondamentales Déluge de lames et Attaque soutenue.
- Déluge de lames : vos 3 premières attaques ont une vitesse d'attaque grandement augmentée (140% pour les champions en mêlée, 80% pour les champions à distance)
- Attaque soutenue : toucher le même ennemi avec 3 attaques inflige une explosion de dégâts (120-360 selon le niveau) et augmente vos dégâts (15%) jusqu'à ce que vous quittiez le combat
Cumulator
- Transformez toutes vos optimisations en optimisations Prismatiques aléatoires.
Éveil ultime (refonte)
- Quand vous cumulez des effets permanents avec une compétence, vous en cumulez 75% de plus.
- Vous gagnez +30 d'accélération de compétence ultime. Après avoir lancé votre ultime, tous les délais de récupération de vos compétences de base sont réinitialisés et vous gagnez +300 d'accélération de compétence de base pendant 15 sec. (20 sec de récupération)
Nouveaux objetsPistolame Hextech
Épée de l'aube
- Coût total : 3000 PO
- +80 Puissance
- +40 Dégâts d'attaque
- +10% de vol de vie
- Sort vampirique (passive) : vous gagnez 10% de sort vampirique.
- Orbe de foudre (active) (60 sec de récupération) : vous envoyez une décharge au champion ennemi ciblé, ce qui lui inflige 175-253 (+30% de la puissance) pts de dégâts magiques et le ralentit de 25% pendant 1,5 sec.
- Coût total : 2350 PO
- +45 Puissance
- +200 PV
- + 12% d'efficacité des soins et boucliers
- +15 D'accélération de compétence
- Effervescence (passive) : vous gagnez +1,2% de vitesse d'attaque tous les 1% d'efficacité des soins et boucliers que vous avez.
- Menthe poivrée (passive) : à l'impact, soignez le champion allié proche ayant le moins de PV de 15-40 (+10% des dégâts d'attaque de base) (+7% de la puissance) (soigne en priorité les alliés avec les PV actuels les plus bas.)
Buffs d'optimisationsPromesse empyréenne
Chaud bouillant
- Portée d'incantation : 1600 ⇒ 2000
Amélioration de Zhonya
- Portée d'incantation : 600 ⇒ 800
- Modification de la cible de l'incantation pour qu'elle cible le lanceur et que vous ne deviez plus sélectionner une cible pour lancer le sort.
Boule de neige améliorée
- Délai de récupération de Zhonya : 90 sec ⇒ 45 sec
Lentement mais sûrement
- Ralentissement de base : 40% ⇒ 50%
- Dégâts de base : 100 ⇒ 200
- 1% de la conversion de la vitesse d'attaque : 0,75 dégât d'attaque ⇒ 1 dégât d'attaque
Systèmes
- Les chances de coup critique bonus au-delà de 100% octroient 75% de ces chances de coup critique sous forme de force adaptative si vous n'avez pas encore de conversion de critique.
- Le rayon de sélection du portail spirituel a été réduit pour correspondre à la taille de l'objet, afin de réduire les clics accidentels.
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel Autodestruction ne projetait pas les ennemis en l'air.
- Correction de la syntaxe dans la bulle d'aide d'Autodestruction.
- Correction d'un bug à cause duquel Purification spirituelle n'indiquait pas clairement les dégâts infligés aux ennemis proches.
- Correction d'un bug à cause duquel la bulle d'aide de Boule de neige de la mort ne mentionnait pas sa fonction principale.
- Correction d'un bug à cause duquel Boule de neige de la mort ne fonctionnait pas si l'optimisation Boule de neige géante ! était équipée.
Clash - Coupe de la Faille de l'invocateurLa Coupe de la Faille de l'invocateur aura lieu dans ce patch ! Rassemblez votre équipe de 5 et préparez-vous !
Si vous avez des questions ou si vous cherchez le programme complet du Clash 2025, consultez l'article de support suivant : FAQ Clash.
- Début des inscriptions : 8 décembre à 11h00 (heure locale)
- Jours du tournoi : 13 et 14 décembre (~16h-19h heure locale, varie selon la région)
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels des impacts des attaques de base étaient visibles sans infliger de dégâts si l'attaque était annulée par des compétences renforçant les attaques de base.
- Correction de plusieurs bugs qui survenaient pour la résurrection du passif de Zaahen lorsqu'il subissait des dégâts mortels.
- Correction d'un bug à cause duquel la réplique de Yunara ne se lançait pas correctement lorsqu'elle éliminait Varus.
- Correction d'un bug à cause duquel les soins des compagnons de la jungle lorsqu'ils passaient à travers des boucliers antisorts faisaient brièvement disparaître les effets visuels des boucliers.
- Correction d'un bug à cause duquel, si un corail était disponible pour Bel'Veth, elle pouvait utiliser son R sur son propre héraut pour le tuer instantanément et se transformer.
- Correction d'un bug à cause duquel le R de Ashe créait de brefs signaux sonores pour les ennemis lorsqu'ils apparaissaient du brouillard de guerre.
- Correction d'un bug à cause duquel l'animation de rappel de Gwen ne se lançait pas toujours correctement.
- Correction d'un bug à cause duquel le disque de Karma arrêtait de tourner lorsqu'elle revenait à la vie grâce à un Ange gardien.
- Correction d'un bug à cause duquel la ruée du R de Nocturne ne suivait pas toujours le champion ennemi jusqu'à le toucher.
- Correction d'un bug à cause duquel l'animation du A de Garen prenait le dessus sur l'animation de son E.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Zeri merveille hivernale
- Milio merveille hivernale
- Smolder le renne
- Mel élue de l'hiver prestige
- Lucian des ombres englouties
- Nami des ombres englouties
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Smolder le renne
- Milio merveille hivernale
- Zeri merveille hivernale
- Mel élue de l'hiver prestige
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