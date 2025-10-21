LoL : MàJ 25.21, les détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes 25.21 de LoL, déployé le mercredi 22 octobre 2025, dans cet article.
La mise à jour 25.21 de LoL
a été déployée le mercredi 22 octobre 2025, et se révèle assez légère en raison du tournoi des Worlds. Cependant, des ajustements notables ont été apportés à Gwen, et Ezreal reçoit le buff que beaucoup attendait. Comme d'habitude, de nouveaux cosmétiques sont disponibles, et le passe de combat de l'acte 2 de la saison 3 a été annoncé. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le patch notes 25.21 de LoL
ci-dessous.
Patch notes 25.21 de LoL
Passe de combat de l'acte 2 de la saison 3
Le dernier passe saisonnier de l'année arrive avec le patch 25.21 ! Terminez-le pour obtenir Neeko abeille, Skarner du royaume des mechas et Zoé manifestation éternelle prestige en plus des emotes, icones et autres accessoires.
Et pour fêter le retour des Worlds, toutes les monnaies des 48 niveaux du passe seront doublées ! Vous pourrez donc obtenir deux fois plus d'essences bleues, d'essences orange et d'essences fantastiques ! Ce qui fait un total de 50 essences fantastiques disponibles dans le passe !
Une partie des bénéfices du passe de combat de l'acte 2 de la saison 3 sera également versée aux équipes LoL Esports.
Voici la liste complète des récompenses :
Missions répétables :
- Niveau 1 : 3 orbes Worlds 2025
- Niveau 2 : icone Poro spectateur des Worlds
- Niveau 3 : 6000 essences bleues
- Niveau 4 : 3 étincelles anciennes
- Niveau 5 : titre « J'
- Niveau 6 : champion permanent Neeko
- Niveau 7 : coffre Hextech & clé
- Niveau 8 : skin Neeko abeille
- Niveau 9 : icone Neeko abeille + bordure
- Niveau 10 : icone mystère
- Niveau 11 : capsule de champion
- Niveau 12 : emote Mooohrelion Sol
- Niveau 13 : icone Menace mecha
- Niveau 14 : 6000 essences bleues
- Niveau 15 : emote Roar !
- Niveau 16 : coffre Hextech & clé
- Niveau 17 : orbe Worlds 2025
- Niveau 18 : coffre Hextech & clé
- Niveau 19 : 1000 essences orange
- Niveau 20 : icone mystère
- Niveau 21 : 6000 essences bleues
- Niveau 22 : champion permanent Skarner
- Niveau 23 : orbe Worlds 2025
- Niveau 24 : Skarner du royaume des mechas
- Niveau 25 : icone Skarner du royaume des mechas + bordure
- Niveau 26 : icone mystère
- Niveau 27 : coffre Hextech & clé
- Niveau 28 : emote mystère
- Niveau 29 : emote Smite stp
- Niveau 30 : coffre Hextech & clé
- Niveau 31 : capsule de champion
- Niveau 32 : 50 essences fantastiques
- Niveau 33 : icone Gratter l'argent
- Niveau 34 : orbe Worlds 2025
- Niveau 35 : capsule de champion
- Niveau 36 : coffre Hextech & clé
- Niveau 37 : Regardez l'heure !
- Niveau 38 : capsule de champion glorieuse
- Niveau 39 : icone mystère
- Niveau 40 : coffre Hextech & clé
- Niveau 41 : icone Épreuves du crépuscule
- Niveau 42 : emote mystère
- Niveau 43 : coffre Hextech & clé
- Niveau 44 : balise mystère
- Niveau 45 : 1000 essences orange
- Niveau 46 : champion permanent Zoé
- Niveau 47 : orbe Worlds 2025
- Niveau 48 : Zoé manifestation éternelle prestige
- Niveau 49 : 750 essences bleues
- Niveau 50 : 750 essences bleues
- Niveau 51 : 750 essences bleues
- Niveau 52 : 25 essences orange
- Niveau 53 : 750 essences bleues
- Niveau 54 : 750 essences bleues
- Niveau 55 : 750 essences bleues
- Niveau 56 : 25 essences orange
ARAM du chaos
ARAM du chaos, notre nouveau mode de jeu, sera disponible à partir de ce patch ! ARAM du chaos permet de répondre à la question « Que se passe-t-il si on prend les optimisations d'Arena et qu'on les met en ARAM ? ». Enfin bon, la réponse, en gros... C'est le chaos.
ARAM du chaos, c'est ce 5c5 sur une seule voie qu'on aime tant, mais avec un petit quelque chose en plus. Au début de chaque partie, vous pourrez choisir une optimisation parmi trois pour lancer votre build, et vous pourrez à nouveau en choisir aux niveaux 7, 11 et 15. Comme pour les objets, vous pouvez les obtenir quand vous mourez ! (Et si vous aimez la « triche », vous pourriez trouver une opti qui vous permet de retourner à la base pour récupérer d'autres optimisations et acheter des objets)
ARAM du chaos sera disponible pendant le patch 25.24, alors ne manquez pas cette chance de semer le chaos avant son départ !
Mise à jour de l'outil d'entraînement
Comme Meddler l'a mentionné dans le Dev Update, nous apportons quelques améliorations à l'outil d'entraînement dans ce patch. Vous pourrez entre autres utiliser n'importe quel champion dans l'outil d'entraînement avant de l'acheter pour l'utiliser dans des parties en PvP. Une icône apparaîtra dans le salon de l'outil d'entraînement pour indiquer que tous les champions seront débloqués lorsque vous utilisez l'outil d'entraînement seul. Expérimentez un peu et dites-nous ce que vous en pensez.
- Tous les champions sont disponibles pour les joueurs qui utilisent l'outil d'entraînement en solo (1 joueur humain, les bots et les spectateurs sont autorisés).
- Ajout d'une fonctionnalité permettant de faire apparaître/disparaître les camps de monstres (camps de la jungle et carapateur).
- Correction d'un bug à cause duquel le carapateur ne réapparaissait parfois pas.
Migration vers DirectX 11 et vers Metal pour Mac OS
Pour assurer la stabilité et les bonnes performances de nos jeux, nous sommes parfois contraints de cesser la prise en charge de logiciels ou d'appareils anciens qui ne sont plus très utilisés par nos joueurs. Ces changements ne devraient toucher qu'un petit nombre de joueurs, mais nous tenions à vous en informer au cas où cela vous affecterait lors de sa mise en place à partir du patch 25.21.
En début d'année (dans le patch 25.02, anciennement connu sous le nom de 25.S1.2) nous avons mis à jour les configurations minimales requises pour nécessiter la version 11_0 de DirectX 11 pour les utilisateurs Windows et Metal pour les utilisateurs de Mac. À partir du patch 25.21, ces configurations seront nécessaires, ce qui veut dire que vous devrez posséder ces technologies graphiques afin de pouvoir continuer à jouer à League. Si vous disposez déjà des configurations minimales requises pour jouer, alors tout devrait bien se passer et vous ne remarquerez aucune différence à la sortie du patch 25.21. Cependant, si ce n'est pas le cas, le bouton « Jouer » sera gris et vous recevrez une notification vous indiquant que vous devez mettre à jour vos logiciels afin de pouvoir jouer à League.
Pour en savoir plus sur les configurations minimales et recommandées, nous vous conseillons de consulter l'article du Support.
Champions
Bard
L'état actuel de Bard nous satisfait, mais nous aimerions lui ouvrir la voie à plus d'options, surtout pour ce qui est de la construction d'objets comme Shurelya, qui lui permettent de mieux soutenir son équipe quand il est axé AP.
Z - Don du gardien
- Soins minimum : 25 / 50 / 75 / 100 / 125 (+30% de la puissance) ⇒ 25 / 50 / 75 / 100 / 125 (+40% de la puissance)
- Soins maximum : 50 / 87,5 / 125 / 162,5 / 200 (+60% de la puissance) ⇒ 50 / 87,5 / 125 / 162,5 / 200 (+70% de la puissance)
- Vitesse de déplacement : 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30 (+5% tous les 100 pts de puissance) ⇒ 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30 (+6% tous les 100 pts de puissance)
Diana
Le dernier buff octroyé à Diana dans la jungle a été trop efficace, nous l'atténuons donc légèrement pour qu'elle soit plus raisonnable.
Compétence passive - Lame sélène
- Dégâts contre les monstres : 300% ⇒ 280%
Dr. Mundo
Dr. Mundo est un colosse du scaling, qui doit survivre à un début de partie assez fragile afin d'arriver à un stade où il peut aller où il veut. Et nous sommes contents qu'il puisse aller où il veut, mais il anéantit aussi qui il veut un peu trop facilement. Nous cherchons à faire quelques ajustements neutres en termes de puissance qui réduiraient son burst de fin de partie et qui lui octroieraient plutôt de la durabilité en fin de partie.
Stats de base
E - Contusion
- Stat de croissance en armure : 3,7 ⇒ 4,5
- Dégâts minimum de l'actif : 5 / 15 / 25 / 35 / 45 (+7% des PV bonus) ⇒ 5 / 15 / 25 / 35 / 45 (+5% des PV bonus)
Ezreal
Ezreal n'est pas au top de ses performances pour l'instant, surtout aux niveaux de jeu les plus bas. Nous voulons ajouter un peu plus de puissance générale pour l'aider à rester dans la course en fin de partie.
Stats de base
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,75 ⇒ 3,25
Graves
Nous voudrions que Graves soit de nouveau plus viable en combat, et cela signifie lui permettre de cumuler les effets de Nerfs d'acier. Comme il reçoit de la résistance magique via Ruée vers l'or, il peut à nouveau avoir la résistance magique de base des champions à distance. Donc si vous attrapez Graves avant qu'il puisse cumuler les effets, il sera plus fragile qu'avant, mais s'il parvient à mener le combat dans la direction qui lui convient, il pourra devenir le monstre que nous connaissons et aimons tous.
Stats de base
E - Ruée vers l'or
- Résistance magique : 32 ⇒ 30
- Stat de croissance en résistance magique : 2,05 ⇒ 1,3
- Octroie désormais un bonus de résistance magique équivalent à 50% du bonus d'armure.
- Résistance magique par effet cumulé : 2 / 3,5 / 5 / 6,5 / 8
- Résistance magique max : 16 / 28 / 40 / 52 / 64
Gwen
Lors du patch 25.06, nous voulions donner à Gwen plus de puissance dans sa phase de laning, en gardant son identité d'escarmoucheuse à puissance avec scaling. Toutefois, ces changements l'ont mise dans une position moins populaire, et qui a privé les joueurs de Gwen de la version d'elle qu'ils appréciaient. Nous retournons donc presque exactement au même champion que nous avions lors du patch 25.05, à deux différences près : sa croissance d'armure est un peu plus faible, et ses compétences dans la jungle aussi. Ces deux changements n'ont pas été annulés, car elle était un peu trop forte sur la voie du haut et bien trop forte dans la jungle avant que les changements soient implémentés. Nous espérons qu'elle vous plaira dans ce patch !
Stats de base
Compétence passive - Mille coupures
- PV : 600 ⇒ 625
- Stat de croissance en PV : 100 ⇒ 125
- Stat de croissance en vitesse d'attaque : 2,5% ⇒ 2,25%
A - Tchac, tchac !
- Ratio de puissance : 0,55% tous les 100 pts de puissance ⇒ 0,6% tous les 100 pts de puissance
Z - Brume sacrée
- Dégâts du petit coup de ciseaux : 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (+2% de la puissance) ⇒ 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (+5% de la puissance)
E - Élan incisif
- Armure et résistance magique : 22 (+7% de la puissance) ⇒ 22 / 24 / 26 / 28 / 30 (+7% de la puissance)
- Délai de récupération : 22 sec ⇒ 18 sec
R - Piqûre
- Dégâts : 8 / 11 / 14 / 17 / 20 ( +25% de la puissance) ⇒ 5 (+20% de la puissance)
- Délai de récupération : 12 / 11 / 10 / 9 / 8 sec ⇒ 13 / 12,5 / 12 / 11,5 / 11 sec
- Réduction du délai de récupération : 50% ⇒ 25 / 35 / 45 / 55 / 65%
- Dégâts : 30 / 60 / 90 (+8% de la puissance) ⇒ 35 / 65 / 95 (+10% de la puissance)
- Ralentissement : 30 / 45 / 60% ⇒ 40 / 50 / 60%
Kalista
Kalista ne s'en tire pas trop bien depuis un moment maintenant, et nous aimerions lui donner un coup de pouce en milieu de partie. Nous espérons y arriver en augmentant sa croissance en dégâts d'attaque, qui affecte directement ses attaques, ainsi que son A et son E.
Stats de base
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 4,25 ⇒ 4,75
Kog'Maw
Kog'Maw est un des champions de la voie du bas avec le meilleur taux de victoire, mais il a également perdu son ancienne identité de champion à montée en puissance. Nous lui apportons un nerf visant ses échanges de coups en début de partie afin de le rééquilibrer et garder une partie de son potentiel de montée en puissance.
A - Bave caustique
- Vitesse d'attaque passive : 10 / 15 / 20 / 25 / 30% ⇒ 5 / 10 / 15 / 20 / 25%
Morgana
Morgana est devenue très puissante sur la voie du milieu à tous les niveaux de jeu. Nous sommes ravis qu'elle ait trouvé un nouveau public, mais elle est aussi bien trop puissante. Afin qu'elle dispose quand même de quelques faiblesses, nous voulons diminuer sa durabilité garantie, afin qu'elle dépende davantage de Bouclier noir et de Siphon d'âme.
Stats de base
- Stat de croissance en armure : 5 ⇒ 4,2
Qiyana
Qiyana a très clairement bénéficié des changements récents apportés à l'Hydre profane et à l'Arc axiomatique. Elle s'est imposée aussi bien sur la voie du milieu que dans la jungle, surtout au niveau élite. Nous lui apportons quelques nerfs qui devraient l'affaiblir un peu dans les deux rôles.
Stats de base
A - Courroux élémentaire/Lame d'Ixtal
- Stat de croissance en PV : 124 ⇒ 121
- Dégâts : 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+90% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+85% des dégâts d'attaque bonus)
Quinn
Quinn a un des taux de victoire les plus élevés parmi les top-laners depuis un moment, et grâce aux nerfs apportés au Bouclier de Doran et au Second souffle dans ce patch, nous sommes convaincus qu'elle a aussi besoin de quelques nerfs pour ne pas oblitérer la voie du haut. Nous espérons que ces changements ouvriront la voie à plus de variété dans ses builds, au lieu de juste utiliser de la létalité de burst AD, ce qui devrait lui permettre de se reposer un peu plus sur ses attaques de base.
A - Assaut aveuglant
R - Volée fatale
- Dégâts : 65 / 100 / 135 / 170 / 205 (+ 80 / 90 / 100 / 110 / 120% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 65 / 100 / 135 / 170 / 205 (+ 80 / 85 / 90 / 95 / 100% des dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts : 70% des dégâts d'attaque totaux ⇒ 60 / 90 / 120 (+35% des dégâts d'attaque bonus)
Yone
Les performances de Yone laissent à désirer depuis quelque temps, et les changements apportés au Bouclier de Doran et au Second souffle vont sans doute l'attrister. Nous voudrions lui octroyer un peu plus de puissance en début de partie pour compenser ça de manière préventive.
Stats de base
- Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 62
Yunara
Aujourd'hui, nous allons buffer Yunara. Puisqu'elle est relativement nouvelle, la grande majorité de ses parties sont jouées par des joueurs inexpérimentés, ce qui fait considérablement descendre son taux de victoires. Mais même en tenant compte de ça, elle est quand même plus faible que la moyenne des bot-laners. Nous avons donc deux objectifs : pour commencer, nous voulons améliorer la valeur des rangs de son Z pour que les joueurs qui investissent dans les dégâts de compétence soient récompensés pour les points attribués à cette compétence. Ensuite, nous voudrions que sa mobilité soit plus consistante, et nous allons augmenter la vitesse de déplacement moyenne de Célérité des kanmei pour que les joueurs ne l'utilisent pas juste pour éviter une compétence de tir et puissent plutôt prendre part à des combats plus agressivement.
Ici, le changement apporté à son ultime est un petit nerf qui aligne les deux compétences de son Z avec l'utilisation des dégâts d'attaque, sans pour autant modifier son appétit pour l'Épée longue.
Z - Arc du jugement
Z - Arc de la ruine (transe)
- Dégâts initiaux : 5 / 30 / 55 / 80 / 105 (+85% des dégâts d'attaque totaux) ⇒ 55 / 95 / 135 / 175 / 215 (+85% des dégâts d'attaque totaux)
- Dégâts par seconde : 5 / 20 / 35 / 50 / 65 (+40% des dégâts d'attaque totaux) ⇒ 33 / 57 / 81 / 105 / 129 (+51% des dégâts d'attaque bonus)
E - Célérité des kanmei
- Dégâts : 50 / 200 / 350 (+175% des dégâts d'attaque totaux) ⇒ 175 / 350 / 525 (+150% des dégâts d'attaque bonus)
- Vitesse de déplacement : 30 / 35 / 40 / 45 / 50% qui diminue en 1,5 sec ⇒ 30 / 35 / 40 / 45 / 50% qui diminue après 1,5 sec
- Vitesse de déplacement vers les ennemis : 45 / 52,5 / 60 / 67,5 / 75% qui diminue en 1,5 sec ⇒ 45 / 52,5 / 60 / 67,5 / 75% qui diminue en 1,5 sec
- Délai de récupération : 7,5 sec ⇒ 9 sec
- Au pas de course : correction d'un bug à cause duquel Yunara pouvait garder sa vitesse de déplacement améliorée sans faire face à des champions ennemis.
Objets
Catalyseur de l'éternité
Le catalyseur doit pouvoir faire concurrence au Chapitre perdu quand il est question d'octroyer assez de mana aux tanks AP pour survivre à leurs phases de laning. Mais il n'est pas nécessaire qu'il les rende insensibles aux dégâts de burst. Nous apportons un petit nerf de PV jusqu'au moment où il devient un Bâton séculaire.
Lame de Doran
Nous ramenons la Lame de Doran à sa version du patch 14.1 en termes d'omnivampirisme, car cet objet ne devrait pas servir qu'aux attaquants, mais plutôt à un large éventail de champions AD, comme ceux qui dépendent de leurs compétences pour infliger des dégâts.
Anneau de Doran
- Suppression des 3% de vol de vie.
- (nouveau) Soigne d'un montant équivalent à 2,5% des dégâts infligés (effet réduit à 33% du montant pour les compétences de zone et les compétences des familiers)
La calibrage actuel de certains objets de départ et de Second souffle donne l'impression qu'il est inutile d'essayer de harceler un ennemi pendant la phase de laning, ce qui rend le jeu très fade, surtout sur la voie du milieu où les joueurs ne jouent pas souvent pour avoir des éliminations. Grâce à ces changements, nous essayons de faire en sorte que le poke soit plus utile dans la phase de laning.
Bouclier de Doran
- Régénération du mana : 1,25 par seconde ⇒ 1 par seconde, puis 2 par seconde pendant 5 secondes après avoir infligé des dégâts à un champion ennemi
- Régénération des PV : 0,55 par seconde ⇒ 45% du mana régénéré
- Voir Anneau de Doran.
- Soins max après avoir subi des dégâts : 45 (mêlée) / 30 (distance) ⇒ 40 (mêlée) / 30 (distance)
Runes
Second souffle
- Voir Anneau de Doran.
- Soins après avoir subi des dégâts : 3 + 4% de vos PV manquants ⇒ 4% de vos PV manquants
Prolongation du mode de jeu Brawl
Nous avions précédemment annoncé que le mode de jeu Brawl ne serait actif que pendant deux patchs et serait désactivé avec la mise en ligne du patch 25.21. Toutefois, nous souhaitons recueillir davantage de données sur ses performances pour évaluer son intérêt en tant que nouvel outil pour les joueurs. Nous allons donc prolonger sa durée de deux patchs supplémentaires ! Alors si vous étiez triste de voir Brawl partir, SURPRISE ! Il sera disponible pendant encore quelque temps.
Brawl sera donc disponible pendant toute la durée du patch 25.22, et désactivé lors de la sortie du patch 25.23.
Skins
De retour dans le sanctuaire
Lors de ce patch, Yasuo héraut de la nuit genèse entrera dans le Sanctuaire pour la première fois ! Nous allons aligner ce skin avec le système de Sanctuaire actuel pour les variantes fantastiques (40 tirages max), avec l'emote Variante fantastique en tant que butin de palier A.
L'icone Variante fantastique sera ajouté à la sélection à l'affiche de la boutique fantastique pour 5 essences fantastiques pour la durée de la bannière, et sera disponible dans le butin en rotation quotidienne. Cependant, à l'instar des skins prestige qui reviennent dans la boutique fantastique, la bordure et l'icone bordure ne seront pas de retour, car nous tenons à ce que les joueurs qui les ont obtenus durant la première période de disponibilité puissent se démarquer.
Yasuo héraut de la nuit genèse sera disponible dans le Sanctuaire jusqu'à la sortie du patch 25.23.
Nouveau coup de grâce du nexus
Le nouveau coup de grâce du Nexus Déferlement crépusculaire sera disponible à l'achat dans la boutique fantastique pour 250 essences fantastiques.
Déferlement crépusculaire sera disponible jusqu'à la sortie du patch 26.01 !
Corrections de bugs et améliorations
Changements ergonomiques
- Les parties avec l'outil d'entraînement devraient désormais être indiquées comme telles dans la liste d'amis des joueurs, au lieu d'indiquer des parties « normales » dans la Faille de l'invocateur.
- Ajout de la possibilité pour les chefs de groupe dans les salons de parties personnalisées de transmettre leur tire de chef.
- Ajout de la possibilité pour les joueurs d'échanger leur place dans l'ordre de sélection des champions des parties personnalisées.
Corrections de bugs
- Correction d'un problème à cause duquel les champions et les sbires étaient figés dans le mode Spectateur si quelqu'un utilisait les paramètres du mode Streamer.
- Correction d'un problème à cause duquel Ambessa ne pouvait pas utiliser sa ruée pour traverser le R d'un Azir allié.
- Correction d'un problème à cause duquel, si Yone lançait son A ou son E trop rapidement après son Z, ses effets visuels se séparaient.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets sonores du yo-yo de Zoé lorsqu'elle est inactive ne se jouaient pas à la fin de sa provocation ou de son apparition.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets cumulés du A de Yunara n'étaient pas visibles en mode Spectateur.
Corrections de bugs en ARAM
- Correction d'un problème de la caméra sur la carte d'ARAM Bilgewater du côté Chaos.
- Désactivation du verrouillage forcé de la caméra lorsque le champion est en vol ou a atterri.
Skins et chromas à venir
Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Zoé manifestation éternelle prestige
- Neeko abeille
- Skarner du royaume des mechas
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