LoL : MàJ 25.20, les détails de la mise à jour

League of Legends (LoL) est un jeu gratuit de type MOBA développé par Riot Games, disponible sur PC. Deux équipes de cinq joueurs s'affrontent stratégiquement pour détruire le Nexus adverse. Avec un gameplay riche, plus de 160 champions, et une scène esport internationale très active, LoL est devenu une référence incontournable du jeu multijoueur en ligne.