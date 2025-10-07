LoL : MàJ 25.20, les détails de la mise à jour

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.15
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.15 de LoL dans cet article.
Patch des Worlds de LoL (25.20)Bienvenue dans le patch officiel des Worlds 2025 de League of Legends ! Les changements du dernier patch étaient plutôt orientés vers le niveau de jeu professionnel, mais cette fois ils devraient concerner aussi bien les pros que les joueurs comme nous. Attendez-vous donc à des buffs pour les champions qui sont en difficulté par rapport à d'autres champions à niveau de jeu égal, à des nerfs pour ceux qui s'en sortent trop bien depuis trop longtemps à un niveau de jeu plus faible, ainsi qu'à quelques ajustements visant uniquement la scène pro qui ne devraient pas trop modifier les taux de victoire en partie normale ou classée.
- La Faille se met aux couleurs des Worlds, notamment avec la toute nouvelle Coupe de l'invocateur. Passez par la voie du haut pour y jeter un œil !
- Cette année, c'est Xin Zhao des Épreuves du crépuscule qui sera le skin de soutien e-sport ! Une partie des revenus générés par ce skin ira à la réserve de revenu mondial, qui soutient directement les ligues et les équipes de l'écosystème LoL Esports.
- 60 nouvelles emotes d'équipe seront disponibles au prix de 350 RP chacune. Profitez-en pour récupérer celles de vos équipes (ou vos memes) préférées avant qu'elles disparaissent de la boutique dans le patch 25.23.
- Faites savoir au monde entier que vous soutenez votre équipe favorite avec l'icone d'équipe 2025 à 250 RP. Et pour encore plus représenter votre équipe, équipez-vous de l'icone pour avoir l'acronyme de trois lettres de l'équipe devant votre nom en jeu.
Améliorations du mode StreamerL'antijeu dans les parties à haut niveau est un problème récurrent qui entrave l'expérience des joueurs, en particulier des professionnels, des streamers ou des créateurs de contenu.
Bien sûr, c'est cool de jouer avec votre streamer ou joueur pro préféré, mais ce qui ne l'est pas, ce sont les individus qui s'amusent à gâcher les parties de ces joueurs, en campant leurs voies ou en modifiant leur façon de jouer simplement parce qu'un joueur célèbre participe à la partie. Ce genre de comportement est tout à fait inacceptable à nos yeux. C'est pourquoi nous avons mis au point une version améliorée du mode Streamer, en travaillant avec nos créateurs et les joueurs pro, afin de les protéger contre ce type d'actions négatives.
Concrètement, le nouveau mode Streamer amélioré propose trois modes d'anonymat parmi lesquels vous pouvez choisir. Les voici :
- Masquer le nom des autres joueurs : cette option vous permet de masquer les noms des joueurs uniquement sur votre écran. Votre identité restera visible pour les autres joueurs dans la partie.
- Masquer mon nom : cette option vous permet de masquer votre Riot ID et votre nom en jeu lors de la sélection de champion, en jeu et dans les applications tierces, mais pas les stats de progression de votre compte (score de Maîtrise, défis, titre, photo de profil, bordures de classement, etc).
- Masquer mes infos : cette option vous permet de masquer votre Riot ID, votre nom en jeu, et toutes les stats de progression de votre compte dans la sélection de champion, en jeu et dans les applications tierces. Si vous cherchez à rester anonyme, ce mode est fait pour vous.
Bannissement des présélections alliées [SEULEMENT EN NA ET OCE]Lorsque vos « coéquipiers » bannissent le champion que vous avez prévu de jouer, nous constatons une hausse du taux de signalement, une baisse du taux de victoire et une expérience globalement médiocre. Dans ce patch, nous essayons une fonctionnalité qui empêche de bannir le champion que vos alliés présélectionnent pour limiter les interactions négatives. Nous surveillerons de près l'impact de ce changement et nous resterons attentifs à vos retours pour définir s'il est préférable d'annuler cette fonctionnalité ou de la déployer dans le monde entier. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
- En mode Draft, classé et Arena (et tout autre mode disposant d'une phase de bannissement des champions), il n'est plus possible de bannir un champion présélectionné par un allié.
Champions
AniviaDernièrement, Anivia a du mal à faire son nid sur la voie du milieu. Pour compenser sa faible mobilité, nous réduisons légèrement le délai de récupération de son A pour l'aider à maintenir la distance avec ses adversaires, et nous augmentons un peu les dégâts de son E pour la rendre plus menaçante.
A - Lance de glace
E - Gelure
- Délai de récupération : 12 / 11 / 10 / 9 / 8 sec ⇒ 11 / 10 / 9 / 8 / 7 sec
- Dégâts de base : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 ⇒ 55 / 80 / 105 / 130 / 155
AzirAzir est un peu trop fort dans les parties à haut niveau, mais il est plutôt équitable à un niveau de jeu normal. Nous devons donc nous attaquer à l'aspect du champion que les pros utilisent pour dominer. Pour ce faire, nous nous penchons sur son début de phase de laning en réduisant sa capacité à gérer les sbires de manière garantie et passive et en améliorant son évolution au fil de la partie pour récompenser les prises de risque.
Z - Dresse-toi !
E - Sables mouvants
- Ratio de puissance : + 40 / 45 / 50 / 55 / 60% de la puissance ⇒ + 30 / 40 / 60 / 60 / 70% de la puissance
- Délai de rechargement : 10 / 9 / 8 / 7 / 6 sec ⇒ 12 / 10,5 / 9 / 7,5 / 6 sec
- Dégâts aux cibles supplémentaires : 25 / 50 / 75 / 100% (niveaux 1/6/11/16) ⇒ 20% jusqu'au niveau 8, puis +8% par niveau (100% au niveau 18)
- Dégâts : 60 / 100 / 140 / 180 / 220 (+ 40% de la puissance) ⇒ 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 60% de la puissance)
BriarBriar est un peu trop déchaînée, notamment dans les parties de bas niveau, où elle s'est imposée parmi les meilleurs junglers. Nous réduisons donc la puissance de sa compétence passive au max d'effets cumulés pour la calmer un peu, car à haut niveau, le kiting efficace (et donc un nombre d'effets cumulés inférieur) est bien plus courant.
Compétence passive - Malédiction écarlate
- Effets cumulés max : 7 ⇒ 5
CamilleActuellement, la phase de laning de Camille fluctue entre deux extrêmes : soit elle domine allègrement son adversaire à l'aide de son passif, soit elle ne peut pas du tout interagir avec son rival et perd totalement. Si la plupart des joueurs parviennent à s'en sortir, nous ne trouvons pas cette fluctuation très saine pour le jeu. Nous renforçons donc son Z pour lui ajouter un peu plus de flexibilité en début de partie, tout en réduisant ses stats de base pour compenser (rassurez-vous, la différence ne devrait pas trop se remarquer).
Stats de base
Z - Balayage tactique
- Stat de croissance en armure : 5 ⇒ 4,5
- Délai de récupération : 17 / 15,5 / 14 / 12,5 / 11 sec ⇒ 15 / 14 / 13 / 12 / 11 sec
- Dégâts de base : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 ⇒ 60 / 85 / 110 / 135 / 160
FizzFizz a un peu la tête sous l'eau en ce moment (eh oui, on ne dirait pas mais ça reste un problème pour lui), alors qu'il se repose énormément sur sa capacité à prendre l'avantage, car ses dégâts de base sont raisonnables en début de partie, mais finissent par diminuer s'il n'arrive pas à avoir suffisamment de PO. Nous apportons donc quelques ajustements pour le rendre moins dépendant de l'effet boule de neige tout en l'obligeant toujours à partir principalement sur des objets d'assassin AP. En résumé, il devrait faire de plus gros dégâts instantanés avec son Z, son ultime devrait en faire moins, mais il devrait profiter davantage d'objets qu'il avait tendance à ignorer jusqu'à présent.
Z - Trident marin
R - Pêche au gros
- Dégâts passifs sur la durée : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 (+ 30% de la puissance) ⇒ 30 / 45 / 60 / 75 / 90 (+ 25% de la puissance)
- Dégâts aux tourelles : les dégâts sur la durée n'affectent plus les structures.
- Le compte est bon : les dégâts sur la durée affichent désormais le total des dégâts infligés à la cible.
- Dégâts instantanés de l'actif : 50 / 70 / 90 / 110 / 130 ⇒ 50 / 75 / 100 / 125 / 150
- Dégâts à l'impact : 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (+ 35% de la puissance) ⇒ 20 / 25 / 30 / 35 / 40 (+ 30% de la puissance)
- Dégâts du requin guppy : 150 / 250 / 350 (+ 80% de la puissance) ⇒ 180 / 300 / 420 (+ 60% de la puissance)
- Dégâts du requin normal : 225 / 325 / 425 (+ 100% de la puissance) ⇒ 225 / 375 / 525 (+ 75% de la puissance)
- Dégâts du requin gigalodon : 300 / 400 / 500 (+ 120% de la puissance) ⇒ 270 / 450 / 630 (+ 90% de la puissance)
GravesGraves est un jungler plutôt populaire qui s'en sort assez bien en ce moment, mais la majorité de ses builds sont orientés sur de la létalité pour tuer en un coup. Son style de jeu est donc devenu « soit je tue en un coup, soit je me fais tuer en un coup », et nous pensons que ce n'est ni amusant pour les joueurs de Graves, ni pour leurs adversaires. Nous préférons un style de jeu de type combat prolongé qui permettra aux bons joueurs de Graves de tirer parti de l'armure de Ruée vers l'or, donc nous apportons les modifications nécessaires pour rendre le champion moins dépendant de ses dégâts d'attaque bonus. Une fois que les joueurs se seront adaptés à son nouveau style de jeu, les modifications devraient représenter un léger buff.
A - Terminus
- Dégâts initiaux : 45 / 65 / 85 / 105 / 125 (+ 80% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 50 / 75 / 100 / 125 /150 (+ 65% des dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts secondaires : 85 / 120 / 155 / 190 / 225 (+ 40 / 65 / 90 / 115 / 140% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (+ 55 / 70 / 85 / 100 / 115% des dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts combinés : 130 / 185 / 240 / 295 / 350 (+ 120 / 145 / 170 / 195 / 220% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 130 / 200 / 270 / 340 / 410 (+ 120 / 135 / 150 / 165 / 180% des dégâts d'attaque bonus)
KatarinaKatarina semble écrasante en milieu de partie, mais elle a du mal à convertir ses effets boule de neige en victoires. Même entre les mains de ses joueurs les plus fidèles. Nous allons donc augmenter un peu sa résilience dans les voies, pour qu'elle rencontre davantage de succès contre ses adversaires.
Stats de base
- Armure : 28 ⇒ 32
MalphiteMalphite est un bon top laner et un pilier fiable pour ses équipes, mais il est parfois un peu lourd malgré tout. Nous allons lui donner un coup de pouce dans ce patch en augmentant son armure de base pour le solidifier en début de partie.
Stats de base
E - Choc au sol
- Armure de base : 37 ⇒ 40
- Dégâts de base : 70 / 110 / 150 / 190 / 230 ⇒ 80 / 120 / 160 / 200 / 240
OriannaDans les niveaux de maîtrise supérieurs, l'élimination des vagues de sbires d'Orianna en début de partie manque de danger, et ses builds optimisés la rendent trop solide pour qu'elle coure le moindre risque. Nous allons donc essayer de la remettre en difficulté. Nous voulons vous encourager à orienter Orianna vers plus de dégâts et moins de résistances. Nous allons donc affaiblir son élimination de vagues de sbires en début de partie pour qu'elle doive davantage compter sur sa puissance. La plupart des joueurs le font déjà, cela devrait avoir peu d'impact sur eux.
Z - Ordre : Dissonance
- Dégâts : 70 / 120 / 170 / 220 / 270 (+ 70% de la puissance) ⇒ 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 80% de la puissance)
PantheonNos nerfs du dernier patch ont été un peu brutaux pour Pantheon, nous allons les rectifier légèrement. Nous voulons toujours que sa vitesse d'élimination des camps de la jungle soit un peu plus lente pour compenser sa fiabilité de gank, mais sans y aller trop fort.
A - Lance astrale
Z - Assaut martial
- Modificateur de dégâts contre les monstres : 0,75x ⇒ 0,8x
- Limite de dégâts sur les sbires/monstres : 120 ⇒ 150
VeigarVeigar manque un peu de réussite ces derniers temps. Pour aider notre roi miniature préféré, nous allons augmenter le ratio de puissance de son Z pour qu'il puisse mieux compter sur son scaling infini de puissance pour détruire les ennemis qu'il surprendra avec un Profanation bien placé.
Z - Matière noire
- Ratio de puissance : (+ 60 / 70 / 80 / 90 / 100% de la puissance) ⇒ (+ 70 / 80 / 90 / 100 / 110% de la puissance)
VolibearVolibear reste l'un des junglers les plus forts en file solo depuis un moment. Dans ce patch, nous allons chercher à diminuer un peu sa puissance. Sa capacité à synergiser avec sa réduction de délais de récupération lui a permis de traverser la plupart des situations en continuant de générer une quantité respectable de DPS. Nous sommes ravis de son endurance, mais pour diminuer un peu son DPS, nous allons ajuster ses ratios de puissance, ce qui devrait affaiblir certains de ses builds les plus populaires, sans affecter ses builds à dégâts d'attaque.
Compétence passive - Tempête impitoyable
E - Foudroiement
- Ratio de puissance : 50% ⇒ 45%
- Ratio de puissance : 80% ⇒ 70%
WarwickWarwick est particulièrement écrasant dans les échelons les plus faibles du jeu, nous allons donc essayer de rendre ses griffes et ses crocs un peu moins mortels. Étant donné qu'il peut souvent se permettre de simplement partir sur des objets de tank en fin de partie, nous l'incitons à opter davantage sur des objets de dégâts en réduisant sa capacité à en infliger aussi facilement.
Stats de base
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,75 ⇒ 2,5
- Stat de croissance en vitesse d'attaque : 2,3% ⇒ 2%
WukongWukong s'en tire plutôt bien dans les niveaux de jeu les plus élevés, même s'il n'est pas particulièrement fort dans les échelons inférieurs. Nous allons tenter d'abaisser ce plafond et de rehausser le niveau en prenant de la puissance à ses compétences tournées vers les pros pour la distribuer au reste de son kit.
A - Écrasement
Z - Guerrier espiègle
- Ratio de dégâts d'attaque bonus supplémentaires : 55% ⇒ 50%
E - Nimbus
- Délai de récupération : 20 / 19 / 18 / 17 / 16 sec ⇒ 22 / 21 / 20 / 19 / 18 sec
- Dégâts du clone : 35 / 40 / 45 / 50 / 55% ⇒ 30 / 35 / 40 / 45 / 50%
- Dégâts de base : 80 / 110 / 140 / 170 / 200 ⇒ 80 / 120 / 160 / 200 / 240
Systèmes
Détection de changement de voieIl est important que le début de la phase de laning se déroule de manière juste et équitable, que ce soit sur la scène pro ou non. Heureusement, notre système de détection de changement de voie a permis d'empêcher les situations de 2c1 sur les voies en début de partie chez les pros, sans trop impacter les parties classiques. Afin d'assurer des phases de laning intéressantes durant les Worlds, nous étendons la détection de changement de voie d'une minute.
Cette mécanique ne concerne que les supports qui s'aventurent trop loin sur la carte, donc Aurelion Sol est toujours libre de se balader au niveau 1 (sauf si vous le jouez support, bien sûr).
- Détection sur la voie du haut : jusqu'à 3:00 ⇒ jusqu'à 4:00
Bots du chaosBienvenue dans le dernier patch de cet événement Bots du chaos ! Comme vous le savez si vous avez gardé le compte, les trois Épreuves du chaos seront disponibles dans ce patch. Ce qui veut dire que c'est votre dernière chance de remporter chacune des épreuves pour obtenir le titre « Clairement pas un bot ». De notre côté, on a encore quelques épreuves à relever, alors on se verra lors du combat contre le chaos !
Équilibrage des champions en Bots du chaosNous nous sommes également penchés sur les performances de chaque champion contre les terrifiants bots du chaos, et nous apportons quelques modifications d'équilibrage pour aider les champions qui sont à la traîne.
Champions
Ahri
Akali
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Bard
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Blitzcrank
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Diana
- Dégâts subis : 100% ⇒ 90%
Evelynn
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Ezreal
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Fizz
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
Hecarim
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Ivern
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Jayce
- Bouclier : 100% ⇒ 110%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Kalista
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 97,5%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Kassadin
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Katarina
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 90%
Kennen
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Kha'Zix
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
LeBlanc
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Lee Sin
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 115%
Lissandra
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Lux
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
Malphite
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
Naafiri
- Dégâts subis : 100% ⇒ 90%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Nasus
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Nautilus
- Dégâts subis : 100% ⇒ 90%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Nidalee
- Dégâts subis : 100% ⇒ 90%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Nocturne
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Nunu et Willump
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Pyke
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Quinn
- Dégâts subis : 100% ⇒ 85%
Rengar
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
Shaco
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Talon
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 115%
Thresh
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 110%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Tristana
- Dégâts subis : 100% ⇒ 90%
Tryndamere
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
Vex
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
- Ténacité : 0 ⇒ 25
Xerath
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
Zed
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
Zoé
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 115%
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 115%
ArenaQuoi de neuf, les pros d'Arena ? Dans ce patch, nous continuons de nous occuper des champions qui se démarquent trop, et en particulier ceux qui sont tout bonnement trop forts. De plus, nous donnons un petit coup de boost aux champions à poke qui ont du mal à s'exprimer, et nous modifions certains objets pour les rendre plus raccord avec leur version de la Faille de l'invocateur. Et pour finir, les optimisations les plus puissantes, comme Chapelier fou et Enclume opulente ont été nerfées. Direction l'Arena !
ChampionsNidalee
Ezreal
- A - Amplification des dégâts à portée max : 325% ⇒ 400%
- E - Ratio de puissance de Taillade : 55% ⇒ 75%
Taliyah
- Vitesse d'attaque passive par effet cumulé : 15% ⇒ 20%
- Compétence passive - Durée : 6 sec ⇒ 8 sec
- A - Ratio de dégâts d'attaque : 150% ⇒ 160%
- R - Délai de récupération : 120-90 sec ⇒ 50-30 sec
Hwei
- A - Dégâts de base : 60-132 ⇒ 70-150
- A - Ratio de puissance : 55% ⇒ 60%
- E - Délai de récupération : 14 ⇒ 12 sec
Jayce
- Z - Délai de récupération : 18-16 sec ⇒ 12-10 sec
- E - Délai de récupération : 13-11 sec ⇒ 12-10 sec
Ambessa
- A - Dégâts de base : 40-240 ⇒ 80-310
- Z - Ratio de dégâts d'attaque : 65-105% ⇒ 70-110%
Aurelion Sol
- A1 - Dégâts selon les PV : 2-6% ⇒ 2-5%
- A2 - Dégâts selon les PV : 2-6% ⇒ 2-5%
- Z - Délai de récupération : 18-14 sec ⇒ 20-16 sec
Tryndamere
- A - Gain de poussière d'étoile : 2 ⇒ 4
- A - Ratio de puissance : 55% ⇒ 60%
Yasuo
- Z - Ralentissement : 50-80% ⇒ 30-60%
- Z - Réduction des dégâts d'attaque : 30-90 ⇒ 20-80
Udyr
- Le bouclier passif n'est plus augmenté de 30% dans Arena.
- E - Dégâts de base : 75-135 ⇒ 70-130
Pantheon
- A - Ratio des dégâts d'attaque bonus : 2% ⇒ 1,5% par tranche de 100 dégâts d'attaque bonus
- A2 - Ratio des dégâts d'attaque bonus d'éveil : 4% ⇒ 3% par tranche de 100 dégâts d'attaque bonus
- A2 - Dégâts d'attaque de base de la foudre : 1,5%-3% ⇒ 1%-2%
- A2 - Ratio de puissance de la foudre augmenté de 4,8 pour 100 ⇒ 5,4 pour 100 au total
- Z - PV par coup : 1,2% ⇒ 1,5%
- Z2 - Soins en 4 secondes : 50% ⇒ 75%
- E - Vitesse de déplacement : 25%-55% ⇒ 40% - 70%
Sylas
- A - Délai de récupération : 10-7 ⇒ 11-8 sec
Kayle
- Z - Ratio de puissance des dégâts : 65% ⇒ 60%
Shaco
- A - Ralentissement : 15-35% ⇒ 26-50%
- Z - Vitesse de déplacement : 15-35% ⇒ 24-40%
Bard
- Passive - Ratio de dégâts d'attaque bonus : 35% ⇒ 40%
- Z - Ratio de puissance multi-cibles : 80% ⇒ 10% de la puissance
- Z - Délai de chargement : 8 sec ⇒ 5 sec
- Z - Délai de rechargement : 18 sec ⇒ 10 sec
- E - Bonus en vitesse de déplacement du portail : 33% ⇒ 50%
OptimisationsLentement mais sûrement
Quête : Chapelier fou
- Vitesse d'attaque minimale supprimée.
- Vous ne gagnerez plus de vitesse d'attaque si vous êtes sous 1,0.
Pressoir à jus
- Force adaptative par chapeau : 12 ⇒ 10
- Ténacité : 1% ⇒ 0,5%
- Vitesse de déplacement : 4 ⇒ 2
- La quête doit être terminée à la fin d'une manche de combat.
Enclume opulente
- Chapeaux à Jus chapi-chapo : 2 ⇒ 1
- Réduction de fragment de stat : 250 ⇒ 100 PO
ObjetsÉtreinte du séraphin
Lame du roi déchu
- Bulle d'aide corrigée pour indiquer le mana max.
- Coups avant le déclenchement : 1 ⇒ 3
- Convergence de Zeke
- Durée : 5 ⇒ 12 sec
Améliorations de recherche d'emoteDésormais, vous pourrez chercher des emotes dans votre collection par nom de champion. Par exemple, au lieu de chercher « Hahaha » ou « Oh oui », vous pouvez tout simplement écrire « Jinx » !
Améliorations de rareté d'iconeDans ce patch, nous mettons à jour la rareté de certains icones. L'idée est de globalement faire en sorte que les icones correspondent au niveau de rareté du skin associé, donc il y aura d'autres mises à jour du genre à l'avenir ! Le niveau de rareté des icones suivants a été mis à jour :
- Ahri légende transcendée (transcendant)
- Ahri légende immortalisée (transcendant)
- Kai'Sa légende transcendée (transcendant)
- Kai'Sa légende immortalisée (transcendant)
- Jinx fracturée d'Arcane (exalté)
- Sett serpent radieux (exalté)
- Mordekaiser Sahn-Uzal (exalté)
- Morgana fleur spirituelle (exalté)
Améliorations des parties personnalisées
- Les joueurs peuvent à présent sélectionner la carte qu'ils veulent utiliser en partie personnalisée ARAM ! Vous pouvez aussi choisir « Aléatoire » si vous voulez que le destin décide pour vous.
- Correction d'un bug qui affichait parfois le bouton « Ajouter un bot » dans les préparations de partie personnalisée ARAM, alors qu'on ne peut pas ajouter de bot en partie personnalisée.
- Correction d'un bug qui permettait aux joueurs avec des versions de jeu différentes de rejoindre le même salon de partie personnalisée.
- Correction d'un bug à cause duquel les emplacements disponibles dans un salon de partie personnalisée tels qu'affichés dans la liste d'amis comprenaient des emplacements de spectateur.
- Correction d'un bug à cause duquel un joueur était parfois relégué à un emplacement de spectateur dans le salon d'une partie personnalisée lorsqu'un autre joueur était déplacé dans un emplacement de spectateur.
Améliorations du mode Spectateur
- Il est désormais possible de cliquer sur les bords de la minicarte pour la déplacer sur l'écran.
- La minicarte dispose de nouvelles options de transparence.
- Il est désormais possible de supprimer le bord de la minicarte.
- La mise à l'échelle de la minicarte a été étendue (il est désormais possible de l'afficher bien plus grande/petite).
Corrections de bugs et améliorations
Changements ergonomiques
- Des effets sonores ont été ajoutés à l'emote Pouce en l'air !
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel les soins du Z de Séraphine ne prenaient pas correctement en compte le nombre de champions alliés proches.
- Correction d'un bug à cause duquel l'effet visuel des dégâts de zone du Z de Jinx ne s'affichait pas correctement à l'élimination d'un ennemi.
- Correction d'un bug à cause duquel Sylas copiait la compétence passive de Sion avec son R s'il lançait l'ultime lorsqu'il était en zombie.
- Correction d'un bug à cause duquel Tahm Kench gagnait l'effet de l'Âme des nuages en lançant son R sur une cible hors de portée avant de l'annuler.
- Correction d'un bug à cause duquel l'effet visuel du R de Xin Zhao était plus lumineux que prévu en mode Spectateur.
- Correction d'un bug à cause duquel l'effet sonore du yo-yo de Zoé ne se lançait pas à la fin de ses animations de provocation et d'apparition.
- Correction d'un bug à cause duquel les tourelles arrêtaient de cibler Leona si cette dernière touchait une cible se trouvant près d'un mur avec son E.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Salut (P) clignotaient sur tous les skins de Soraka.
- Correction d'un bug à cause duquel deux bâtons apparaissaient au sol à la mort de Soraka du temple.
- Correction d'un bug à cause duquel Soraka du temple glissait depuis le sol lors de sa réapparition.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Soraka flora fatalis
- Fiddlesticks flora fatalis
- Lissandra flora fatalis
- Xin Zhao des Épreuves du crépuscule
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Soraka flora fatalis
- Fiddlesticks flora fatalis
- Lissandra flora fatalis
- Xin Zhao des Épreuves du crépuscule
- iG Camille
- iG Fiora
- iG Irelia
- iG Kai'Sa
- iG LeBlanc
- iG Rakan
- SSG Ezreal
- SSG Gnar
- SSG Jarvan IV
- SSG Rakan
- SSG Taliyah
- SSG Xayah
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