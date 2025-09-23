LoL : MàJ 25.19, les détails de la mise à jour

LoL : Les mages en bot lane ne disparaîtront pas, Riot a pris position
Riot Games a clarifié sa position quant à la méta incluant des carrys AP à la place des ADC classiques en juillet 2026.
Patch notes 25.19 de LoL
Brawl est de retour / Test d'expérience des nouveaux joueursDans ce patch, nous voudrions tester l'utilité du mode Brawl en tant qu'outil pour aider les nouveaux joueurs qui commencent dans League. Nous pensons que Brawl permet de directement plonger les joueurs dans les combats d'équipes, ce qui met en avant certains des meilleurs aspects du gameplay de League sans devoir rapidement apprendre toutes les mécaniques complexes de la Faille de l'invocateur. Nous allons donc l'intégrer dans l'expérience des nouveaux joueurs pour voir s'il rend l'apprentissage de League plus plaisant.
Ce que ça signifie, c'est que pour les deux prochains patchs, le mode Brawl sera disponible pour tous ceux qui l'ont raté !
Champions
AhriStatistiquement, Ahri est dans le creux de la vague pour l'instant, et nous voudrions lui donner ce dont elle a besoin pour foncer agressivement vers l'équipe ennemie et risquer sa vie pour récupérer des charges d'ulti.
R - Assaut spirituel
- Dégâts par coup : 60 / 90 / 120 (+ 35% de la puissance) ⇒ 75 / 125 / 175 (+ 35% de la puissance)
BrandBrand est un peu faible, surtout dans ses rôles où il dépend beaucoup des revenus. Nous lui donnons un petit coup de pouce pour lui permettre de dominer les parties où il réussit à réduire en cendres ses ennemis dès le début.
Compétence passive - Flammes
Z - Colonne de flammes
- Modificateur de dégâts contre les monstres : 2,6x ⇒ 2,65x
R - Pyrolyse
- Dégâts : 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+ 60% de la puissance) ⇒ 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+ 70% de la puissance)
- Dégâts par coup : 100 / 175 / 250 (+ 25% de la puissance) ⇒ 100 / 175 / 250 (+ 30% de la puissance)
CaitlynCaitlyn est absente de la scène pro depuis un moment, et ce malgré sa réputation de bully sur sa voie. Comme ses compétences font déjà assez de dégâts, nous renforçons ses attaques de base dans l'espoir qu'elle parvienne à se frayer un chemin jusqu'aux Worlds de cette année.
Stats de base
- Dégâts d'attaque de base : 60 ⇒ 62
CorkiCorki est un peu trop présent sur la voie du bas, nous allons donc le nerfer un peu pour ouvrir la méta de la voie du bas à davantage d'options pour les Worlds. Nous espérons qu'en retirant une partie de sa capacité à éliminer les vagues de sbires, ce nerf sera davantage destiné à la scène pro.
A - Bombe au phosphore
- Dégâts : 70 / 115 / 160 / 205 / 250 (+ 130% des dégâts d'attaque) ⇒ 60 / 105 / 150 / 195 / 240 (+ 125% des dégâts d'attaque)
DianaLes performances de Diana sur la voie du milieu sont satisfaisantes, mais on ne peut pas en dire autant dans la jungle. Nous modifions son modificateur de dégâts contre les monstres pour lui faciliter les choses contre les camps.
Compétence passive - Lame sélène
- Modificateur de dégâts contre les monstres : 2,6x ⇒ 3x
DravenDraven pourrait bénéficier d'un buff aux niveaux de jeu réguliers, mais il est aux abonnés absents sur la scène pro. Nous lui préparons un petit remontant dans ce patch pour voir s'il sera capable de retourner sous le feu des projecteurs.
Z - Pulsion sanguinaire
R - Volée mortelle
- Vitesse d'attaque : 20 / 25 / 30 / 35 / 40% ⇒ 30 / 35 / 40 / 45 / 50%
- Dégâts : 175 / 275 / 375 (+ 110 / 130 / 150% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 200 / 300 / 400 (+ 110 / 130 / 150% des dégâts d'attaque bonus)
JaxNous voudrions que Jax ait une place plus importante dans la méta de la voie du haut pour les Worlds de cette année, mais nous savons qu'il est déjà très fort aux autres niveaux de jeu. Nous rendons ses forces plus compartimentées, ce que les joueurs expérimentés et les équipes coordonnées seront vite capables de maîtriser.
Stats de base
R - Maître d'armes
- PV de base : 665 ⇒ 650
- Gain d'armure initial : 25 / 50 / 75 (+ 40% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 45 / 60 / 75 (+ 40% des dégâts d'attaque bonus)
- Les gains en résistance magique sont toujours équivalents à 60% des gains en armure.
- La résistance gagnée par champion supplémentaire touché reste inchangée.
JinxJinx n'est pas présente aux niveaux de jeu pro, et nous espérons qu'en cajolant un peu son début de partie, elle retrouvera une place sur la scène.
A - Flip flap !
E - Pyromâcheurs !
- Portée bonus : 80 / 110 / 140 / 170 / 200 ⇒ 100 / 125 / 150 / 175 / 200
- Dégâts : 70 / 120 / 170 / 220 / 270 (+ 100% de la puissance) ⇒ 90 / 140 / 190 / 240 / 290 (+ 100% de la puissance)
LeBlancDans l'espoir de voir des actions d'assassin de haut niveau sur la voie du milieu, nous renforçons LeBlanc à l'approche des Worlds en lui donnant un meilleur contrôle des vagues et plus de dégâts de burst en PvP, surtout dans les affrontements à rallonge sur les voies latérales où elle a plus facilement accès à sa cible. Nous sommes également conscients de son statut actuel de support, et nous allons donc destiner cette puissance supplémentaire à la fin de partie de sur les voies latérales.
Z - Distorsion
R - Imitation
- Dégâts : 75 / 115 / 155 / 195 / 235 (+ 70% de la puissance) ⇒ 75 / 115 / 155 / 195 / 235 (+ 80% de la puissance)
- Dégâts de Distorsion : 150 / 300 / 450 (+ 75% de la puissance) ⇒ 150 / 300 / 450 (+ 80% de la puissance)
Lee SinLee Sin est un jungler très performant à presque tous les niveaux de jeu, mais pour une raison étrange, il est absent de la scène pro. Notre objectif dans ce patch est d'appliquer une série d'ajustements plutôt neutres en termes de puissance qui devraient lui donner un avantage dans certains scénarios spécifiques de début de partie sans trop modifier son taux de victoire.
Stats de base
A - Onde sonore/Coup résonant
- Stat de croissance en armure : 4,9 ⇒ 4,5
- Dégâts : 55 / 80 / 105 / 130 / 155 (+ 155% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 95% des dégâts d'attaque bonus)
LilliaLillia traîne un peu la patte, et il nous faut des junglers AP pour les Worlds, elle est donc la candidate parfaite pour un buff dans ce patch. En renforçant son ultime, nous espérons qu'elle aura davantage de succès dans les environnements de jeu plus expérimentés et coordonnés.
R - Douce berceuse
- Dégâts bonus : 100 / 150 / 200 (+ 40% de la puissance) ⇒ 150 / 200 / 250 (+ 45% de la puissance)
- Délai de récupération : 150 / 130 / 110 sec ⇒ 140 / 120 / 100 sec
MelD'un point de vue statistique, Mel est plutôt faible. Et même si elle a un taux de bannissement assez élevé, ça ne veut pas dire qu'elle doit être si faible pour la plupart de ses joueurs. Nous renforçons un peu ses dégâts aux niveaux de jeu élevés afin de faire monter son taux de victoire dans les MMR plus élevés, où ses performances laissent à désirer.
Compétence passive - Luminescence incandescente
- Dégâts bonus des attaques par compétence : 24-75 (selon le niveau) (+3% de la puissance) ⇒ 24-99 (selon le niveau) (+9% de la puissance)
- Dégâts bonus max des attaques : 75-225 (selon le niveau) (+9% de la puissance) ⇒ 72-297 (selon le niveau) (+27% de la puissance)
PantheonPantheon continue de dominer la méta de la jungle au niveau pro. Et soyons honnêtes, sa capacité à gank ne demande pas un savoir-faire hors-norme : il suffit de cliquer sur un ennemi pour l'étourdir. Par conséquent, nous n'allons pas y aller de main morte pour l'affaiblir.
A - Lance astrale
Z - Assaut martial
- Modificateur de dégâts contre les monstres : 0,9x ⇒ 0,75x
- Limite de dégâts sur les sbires/monstres : 200 ⇒ 120
PoppyPoppy est finalement parvenue à un stade où ses taux de victoire sont équivalents à travers ses différents rôles. Le problème, c'est qu'elle est un peu trop puissante dans les trois. Elle est très proche du sommet quand il est question du poste de jungler en jeu pro, et nous voudrions permettre à d'autres junglers de se démarquer.
A - Commotion
R - Verdict de la gardienne
- Dégâts max en fonction des PV contre les sbires/monstres : 75 / 105 / 135 / 165 / 195 ⇒ 50 / 80 / 110 / 140 / 170
- Délai de récupération après interruption de la canalisation : 15 sec ⇒ 30 sec
SéraphineSéraphine est un support très populaire et un choix occasionnel pour la voie du milieu, mais elle est malheureusement assez faible dans les niveaux de jeu où elle est le plus jouée, à savoir dans les MMR les moins élevés. Comme Séraphine est LA mage-enchanteresse par excellence, nous ne voulons pas la priver de trop de sa puissance, mais nous voudrions qu'elle soit plus autonome sur la voie du milieu, qu'elle dépende moins de la connaissance que ses alliés ont de ses compétences aux MMR les plus bas et qu'elle soit plus utile à son équipe dans ses rôles de mage plus traditionnels, comme quand elle aide à éliminer les monstres épiques.
Stats de base
A - Note aiguë
- Stat de croissance en mana : 25 ⇒ 40
- Stat de croissance en PV : 90 ⇒ 95
Z - Son ambiophonique
- L'amplification des dégâts quand les PV sont bas affecte désormais aussi les monstres.
- Soins : 3 / 3,5 / 4 / 4,5/ 5% des PV manquants par cible dans le cercle ⇒ 8 / 10 / 12 / 14 / 16% des PV manquants, peu importe le nombre de cibles dans le cercle
SivirSivir est trop puissante dans les modes de jeu réguliers, et elle domine un peu dans la sphère pro. Même si ça nous plaît de voir certains carrys se démarquer des autres, c'est tout aussi plaisant de les voir confrontés à un peu de concurrence de temps en temps.
A - Lame boomerang
- Dégâts de base : 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 100% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 85% des dégâts d'attaque bonus)
SyndraNous apportons quelques modifications à Syndra qui ne devraient pas affecter son niveau de puissance, mais qui devraient en faire une bully et une mage carry plus forte sur sa voie tout en modifiant quelques éléments qui devraient affecter les niveaux de jeu autres que pro.
Stats de base
A - Sphère noire
- Stat de croissance en PV : 104 ⇒ 100
- Stat de croissance en armure : 4,6 ⇒ 4
E - Dispersion des faibles
- Dégâts : 75 / 110 / 145 / 180 / 215 (+ 60% de la puissance) ⇒ 80 / 115 / 150 / 185 / 220 (+ 65% de la puissance)
- Délai de récupération : 17 sec ⇒ 15 sec
ObjetsRédemption
Rédemption est presque un premier objet incontournable pour les tanks supports en jeu pro. Nous allons un peu l'affaiblir pour permettre à des objets tels que le Médaillon et le Vœu du chevalier d'avoir leur heure de gloire.
Opposition céleste
- Soins : 200-400 (selon le niveau de la cible) ⇒ 150-350 (selon le niveau de la cible)
Nous corrigeons un problème de longue date avec Opposition céleste qui lui donnait d'étranges optimisations. En gros, les joueurs pouvaient envoyer un clone en avant et il se transformait presque tout le temps en bombe à ralentissement avec un très court délai de récupération. Même s'il est normal que les clones puissent imiter les objets, se faire ralentir sans aucune raison n'est jamais très plaisant. Désormais, le champion (ou le clone) doit être en vie afin que le ralentissement d'Opposition céleste se déclenche. Cela signifie, par exemple, qu'attaquer le Z de Neeko ne vous fera plus subir de contrôle de foule.
- N'appliquera plus les ralentissement de zone si l'utilisateur est mort.
RunesGrimoire déchaîné
Le buff récent de Grimoire déchaîné a fait passer la rune des oubliettes à la seule rune utilisée par quiconque n'est pas appelé Neeko en jeu pro. Par conséquent, nous apportons quelques changements dans l'espoir qu'elle reste une rune viable sans pour autant éclipser les autres options.
- Délai de récupération de base : 4 minutes ⇒ 4,5 minutes
- Délai de récupération minimum : 1,5 minutes ⇒ 2 minutes
Bots du chaosAu cas où vous auriez raté l'info, les trois premiers patchs de Bots du chaos auront chacun leur Épreuve du chaos. Et dans le dernier patch, les trois Épreuves du chaos seront activées, afin que vous ayez une dernière chance de les surmonter. Si vous survivez à toutes les épreuves de Veigar, vous gagnerez le titre « Clairement pas un bot », et nous, on le veut vraiment ! La première épreuve était la Malfaisance de Veigar, où tous les bots avaient le passif de Veigar, Pouvoir maléfique phénoménal. La deuxième épreuve était une course vers le niveau 30. Notre troisième et dernière épreuve est...
Les Épreuves du chaos : Chaos de Veigar !
Dans Chaos de Veigar, les bots commencent avec moins d'armure et de résistance magique, et en reçoivent moins en montant de niveau. Ils seront donc plus faciles à tuer ! Ce qui est une bonne chose, car vous devrez en tuer beaucoup. Le chrono de Chaos de Veigar est réglé sur 5 minutes. Chaque bot que vous tuez y ajoutera 15 secondes. Si le chrono tombe à 0 avant que 15 minutes de jeu se soient écoulées, c'est game over !
Pour vous aider, nous avons ajouté le Lame du parieur comme nouvel objet prismatique. Toutes les éliminations réalisées en portant la Lame octroient à votre équipe 10 secondes supplémentaires. Les éliminations octroient également des effets cumulés qui vous font gagner 10 PO supplémentaires lors des éliminations, mais qui augmentent vos dégâts subis de 5% par effet cumulé. Si vous mourez, votre mort pénalisera votre équipe de 10 secondes, mais les effets cumulés retomberont à 0.
Enfin, nous avons donné à Veigar encore plus de puissance. Il a désormais un Morellonomicon, un Sceptre de Rylai et un Bâton du vide.
Il est temps de faire monter l'agressivité ! Qui choisirez-vous pour accumuler toutes ces éliminations avant la fin du temps imparti ?
Équilibrages en ARAMBonjour à tous les joueurs d'ARAM ! Dans le patch 25.19, nous implémentons quelques ajustements de champions et d'objets. Tout d'abord, Briar. Nous avons remarqué que jouer contre elle devient un peu frustrant, surtout en combinant son buff d'Aram et les synergies d'objets. Dans ce patch, nous revoyons une partie de ces bonus afin de la remettre au même niveau que les autres.
Pour ce qui est des buffs, notre objectif est toujours de favoriser les compétences clés de chaque champion pour les rendre plus simples à utiliser et pour supporter leurs schémas d'utilisation. Pour les changements des objets, nous continuons notre évaluation des délais de récupération pour que certains objets soient plus intéressants, surtout en tenant compte du rythme de jeu plus rapide de l'ARAM. Nous voudrions améliorer le niveau de satisfaction des objets et leur viabilité à travers les différents rôles et styles de jeu. Merci d'être venus voir les changements, et on se voit sur un des ponts !
ChampionsAkali
Briar
- R - Délai de récupération : 120 / 90 / 60 sec ⇒ 90 / 75 / 60 sec
Gwen
- Dégâts subis : 95% ⇒ 100%
- Soins : 115% ⇒ 110%
Mordekaiser
- R - Délai de récupération : 120 / 100 / 80 sec ⇒ 110 / 90 / 70 sec
- A - Ratio de puissance du dernier coup : 35% ⇒ 40%
Sion
- Dégâts infligés : 95% ⇒ 100%
- Dégâts subis : 102% ⇒ 100%
Yunara
- Z - PV par élimination de grande unité/champion : 5 ⇒ 8
- Z - PV par unité : 2 ⇒ 3
- Z - Ratio de PV : 6 / 8 / 10 / 12 / 14% ⇒ 6 / 7 / 8 / 9 / 10%
Ziggs
- R - Délai de récupération : 100 / 90 / 80 sec ⇒ 80 / 70 / 60 sec
- E - Vitesse déplacement : 30 / 35 / 40 / 45 / 50% ⇒ 40 / 45 / 50 / 55 / 60%
- Dégâts infligés : 87% ⇒ 92%
ObjetsGage de Sterak
Gueule de Malmortius
- Délai de récupération de Lien vital : 90 sec⇒ 75 sec
Arc-bouclier immortel
- Délai de récupération de Lien vital : 90 sec⇒ 75 sec
Hexterminateur
- Délai de récupération de Lien vital : 90 sec⇒ 75 sec
Étreinte du séraphin
- Délai de récupération de Lien vital : 90 sec⇒ 75 sec
- Délai de récupération de Lien vital : 90 sec⇒ 75 sec
Arena
Détection des joueurs AFKLorsque nous avons introduit la détection des joueurs AFK dans Arena, nous avons fait un faux pas. Nous l'avions introduite pour lutter contre les vrais problèmes d'AFK, mais en faisant ça, nous avons rendu service à un public plus assidu et nous avons sanctionné l'aspect décontracté inhérent au mode Arena. Utiliser Alt-Tab après une mort précoce ou pour aller chercher de quoi grignoter entre deux combats ne devrait pas vous valoir de pénalité d'AFK. Et avant que vous ne posiez la question : non, Arena n'est pas destiné aux joueurs les plus hardcores qui attendent des autres qu'ils soient collés à leur ordinateur pour toute la durée de la partie Arena (même s'il n'y a rien de mal à ça !:D)
Pour remédier à ça, nous avons assoupli notre fenêtre de détection et apporté des ajustements mineurs à notre système de détection pour que vous ne soyez pas pénalisés pour jouer à Arena comme si c'était Arena.
Notre objectif est le même qu'avant : empêcher que des joueurs se retrouvent dans des 1v2 sans fin tout en faisant de notre mieux pour nous assurer que les personnes étant vraiment AFK soient signalées. Mais cette fois, vous pourrez aller chercher quelque chose à boire, vous dégourdir les jambes ou faire autre chose sur votre ordinateur (juste pas pour trop longtemps héhéhé).
- Délai d'avertissement pour AFK augmenté de 70 ⇒ 100 sec
- Si vous utilisez n'importe quelle commande pendant une manche de combat, vous êtes à l'abri pour cette manche. Le chrono de détection d'AFK ne commencera pas avant que le combat soit terminé pour tout le monde.
- Nous avons conscience du fait que ce n'est pas un système parfait : les joueurs qui cherchent vraiment à éviter la détection peuvent encore trouver des façons de gâcher la partie. La détection d'AFK est un sujet complexe, mais nous espérons que ces changements permettront au moins de punir les joueurs qui sont vraiment AFK tout en réduisant les faux positifs.
Corrections de bugs d'Arena
- Correction d'un bug à cause duquel le jeu pouvait planter si Naafiri avait trop de chapeaux. Nous avons aussi limité le nombre max de chapeaux visibles à 50 (vous pouvez toujours en avoir plus, mais ils ne seront pas visibles). Pour la Quête : Chapelier fou, ils ne seront plus visibles sur les chiens.
- Correction d'un problème à cause duquel Mordekaiser invité d'honneur entrait en conflit avec les réanimations ou persistait quand un champion mourait.
- Moteur de tank indique désormais correctement PV bonus dans la carte d'optimisation.
- Risque calculé n'ajoute plus le préfixe « Calculé » à plusieurs reprises.
- Correction d'un bug à cause duquel Paratonnerre octroyait accidentellement de la vitesse d'attaque.
- Correction d'un bug à cause duquel Nécrophage ne mentionnait pas correctement l'accélération de compétence.
- Correction d'un bug à cause duquel, durant l'événement invité d'honneur d'Ambessa, si vous survoliez Sacrifice or ou Sacrifice prismatique à la fin de la manche d'achat, vous gagniez l'optimisation, mais ne perdiez pas de PV pour la première manche où vous l'aviez.
Skins
Viktor héraut des machinesNous avons retiré Viktor héraut des machines du PBE pour lui donner un peu plus de « substance ». Nous avons reçu vos retours disant qu'il n'était pas aussi imposant que vous l'auriez voulu, alors nous allons prendre le temps de le retravailler un peu. Sa sortie est toujours prévue pour cette année (avec les mêmes conditions de maîtrise et de date que nous avons partagées auparavant), et nous vous ferons signe quand nous serons prêts à confirmer le patch exact.
De retour dans le SanctuaireLors de ce patch, Breakout True Damage Ekko entrera dans le Sanctuaire pour la première fois ! Nous allons aligner ce skin avec le système de Sanctuaire actuel pour les variantes fantastiques (40 tirages max), avec l'emote Variante fantastique en tant que butin de palier A.
L'icone Variante fantastique sera ajouté à la sélection à l'affiche de la boutique fantastique pour 5 essences fantastiques pour la durée de la bannière, et sera disponible dans le butin en rotation quotidienne. Cependant, à l'instar des skins prestige qui reviennent dans la boutique fantastique, la bordure et l'icone bordure ne seront pas de retour, car nous tenons à ce que les joueurs qui les ont obtenus durant la première période de disponibilité puissent se démarquer.
Skins prestige des MVP vainqueurs des WorldsLors du dernier patch, nous avons annoncé que nous allions introduire de nouvelles bordures thématiques avec les skins prestige de la boutique fantastique, à commencer par T1 Sylas prestige. Ces skins en particulier n'ont pas la signature du joueur, mais c'est le cas pour le reste de l'ensemble. Nous avons reçu de nombreux retours de la part des joueurs disant qu'ils voulaient voir la signature de Faker sur ce skin, puisque c'est son skin MVP. Nous y avons réfléchi, et nous sommes d'accord. C'est une bonne idée, et nous allons le faire !
Dans le patch 25.19, nous ajoutons la signature de Faker sur Sylas, et dans un futur patch nous allons modifier les skins DRX Aatrox prestige et T1 Jayce prestige, ainsi que tous les skins MVP précédents, pour qu'ils portent tous la marque des personnes qui les ont menés au sommet lors des Worlds.
Corrections de bugs et améliorations
Changements ergonomiques
- Les joueurs peuvent désormais choisir le skin de balise qu'ils veulent utiliser dans la sélection des champions en Partie accélérée.
- Les chromas La Ilusión ont été ajoutés à la rotation hebdomadaire de la boutique fantastique.
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel Embrasement infligeait plus de dégâts que prévu. (Ce bug a été corrigé au patch 25.18, mais n'était pas inclus dans les notes de patch.)
- Correction d'un bug à cause duquel le changement de l'ordre des choix n'était pas annulé lorsqu'il restait moins de 5 secondes pour faire la sélection.
- Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne pouvaient parfois pas confirmer leur sélection lorsqu'ils changeaient de rôle pour joueur dans la jungle et que le pop up du Châtiment obligatoire apparaissait.
- Correction d'un bug à cause duquel le passif du R de Blitzcrank ne déclenchait pas les effets de certains objets.
- Correction d'un problème à cause duquel la réplique d'une des blagues d'Aurora était coupée à la fin.
- Correction d'un problème à cause duquel les camps de la jungle ne disparaissaient parfois pas si le monstre principal était tué trop loin du camp, ce qui laissait un camp orphelin indéfiniment. Honnêtement, ça nous déçoit que quelqu'un ait pu causer ce problème.
- Correction d'un problème à cause duquel si Sion mourait et utilisait une compétence pendant son passif, il ne pouvait pas déclencher l'Hexplaque expérimentale.
- Correction d'un problème à cause duquel, en mode Spectateur, les barres de PV des tourelles de Nexus qui avaient réapparu n'étaient pas visibles.
- Correction d'un problème à cause duquel, si Sylas volait le R de Yunara, l'icône de son A disparaissait après avoir utilisé le R de Yunara.
- Correction d'un problème à cause duquel les icônes de dragon étaient dupliquées sur la minicarte.
- Correction d'un bug à cause duquel un cercle vert apparaissait sous les cibles du Z de Rakan.
- Correction d'un bug à cause duquel le passif de Soraka pouvait interférer avec les effets visuels de certaines compétences.
- Correction d'un bug à cause duquel, après avoir terminé une partie de plus de 10 minutes en Bots du chaos en utilisant un compte à basse priorité, le compte ne perdait pas son statut de basse priorité.
- Correction d'un bug à cause duquel l'image rémanente de LeBlanc était parfois plus grande qu'elle.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores du yoyo de Zoé ne se lançaient pas lors des animations.
- Correction d'un bug à cause duquel les signalements du récap' des morts pouvaient être manquants ou afficher des noms de compétence différents.
- Correction d'un bug à cause duquel Jax ne jouait pas certaines répliques lorsqu'il lançait son Z.
- Correction d'un bug à cause duquel les Goules de Brume de Yorick qui apparaissaient à l'expiration du R de Mordekaiser restaient en vie dans le Royaume des morts.
- Correction d'un bug à cause duquel l'ombre de Kai'Sa persistait après sa mort jusqu'à ce qu'elle revienne à la vie.
- Correction d'un bug à cause duquel les dégâts du R de Blitzcrank n'étaient pas infligés autour de son nouvel emplacement après avoir utilisé un Saut éclair pendant l'incantation.
- Correction d'un bug à cause duquel certains compagnons de grande taille ne suivaient pas le champion qui les possédait en entrant ou sortant du R de Mordekaiser.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive d'Ambessa pouvait faire apparaître des textes de debug sur les buffs d'Ambessa.
- Correction d'un problème à cause duquel le R de Nasus passait au-delà d'éléments de terrain infranchissables.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels du A et du E de Nilah pouvaient passer au-delà de structures et d'unités.
- Correction d'un bug à cause duquel les pieds de Xin Zhao pouvaient trembler pendant l'animation de son rappel.
- Correction d'un problème à cause duquel la Téléportation et d'autres ruées pouvaient ne pas réussir à traverser un mur si la destination en était trop proche.
Parties personnalisées
- Correction d'un bug à cause duquel ajouter des bots dans les parties personnalisées n'était pas possible après avoir choisi « Rejouer ».
- Ajout d'une bulle d'information contenant le Riot ID complet qui apparaît en survolant les personnes dans les salons des parties personnalisées.
- Correction de certains messages d'erreur afin qu'ils soient plus spécifiques lorsqu'un problème survient au moment de rejoindre la partie personnalisée d'un autre joueur.
- Correction d'un bug qui proposait de regarder la partie d'un ami lorsqu'il jouait dans une partie personnalisée qui ne pouvait pas être regardée.
- Correction d'un bug qui affichait des cadres vides pour l'équipe ennemie dans des parties personnalisées sans ennemis.
- Correction d'un bug à cause duquel la fonction permettant de regarder une partie sans délai dans des parties personnalisées ne fonctionnait pas correctement pour les joueurs avec de plus vieux comptes.
- Correction d'un bug à cause duquel les spectateurs dans le salon ne pouvaient pas rejoindre de file pour une nouvelle partie avant que le délai de spectateur de la partie personnalisée qu'ils regardaient ne soit écoulé.
- Ajout d'une bulle d'aide qui précise que League Voice ne fonctionne que pour les parties personnalisées dont le mode spectateur est désactivé.
- Correction d'un bug à cause duquel les salons Draft de tournoi étaient incorrectement appelés des salons de Draft.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Zilean des arcanes
- Karthus des arcanes
- Aurora des arcanes
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Zilean des arcanes
- Karthus des arcanes
- Aurora des arcanes
commentaire (0)