LoL : MàJ 25.18, les détails de la mise à jour

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.20
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.20 de LoL dans cet article.
Patch notes 25.18 de LoL
Célébration de la victoire de T1 aux Worlds
Dans ce patch, nous célébrons le parcours de T1 au World Championship avec leurs skins de vainqueurs des Worlds ! Ces cinq skins ont été réalisés en partenariat avec les champions et rendent hommage aux incroyables performances de l'année dernière de Zeus, Oner, Faker, Gumayusi et Keria ! Ne manquez pas les rappels personnalisés contenant des easter eggs inspirés des joueurs comme celui de Zeus avec le trophée et le bon croissant de Gumayusi.
Ces skins seront disponibles au cours des patchs 25.18 et 25.19, soit individuellement, soit dans le méga-pack et le pack signature.
- Éditions signatures : contiennent un skin de champion, un icone et une bordure avec la signature du joueur, un chroma d'élite, une balise T1 et le champion (si vous ne le possédez pas encore).
- Méga-pack : contient tous les skins de champions, tous les icones et toutes les bordures avec les signatures des joueurs, tous les chromas d'élite, une balise T1, un icone doré T1 Champions du monde et tous les champions (si vous ne les possédez pas encore).
- Remarque : la balise T1 et les champions bénéficient de 50% de réduction s'ils sont achetés via les packs.
Ce patch marquera aussi la sortie du skin de T1 Sylas prestige qui célèbre les performances de MVP de Faker ! T1 Sylas prestige, ainsi que la bordure et l'icone correspondants, seront dans la boutique fantastique au prix de 150 EF pour deux patchs (25.18 et 25.19). Après quoi Sylas quittera la boutique et rejoindra la rotation bimensuelle, mais sans l'icone et la bordure.
Ces dernières années, nous avons mis à jour les bordures des skins les plus rares pour mieux coller à leur thème, à l'exception des skins prestige de la boutique fantastique. Dorénavant, nous envisageons d'introduire des bordures thématiques pour les skins prestige de la boutique fantastique, à commencer par Sylas.
Bots, boosters et bannissementsLeague of Legends offre une expérience et une qualité de jeu optimales lorsque les deux équipes ont une chance équitable de gagner, et c'est exactement ce que nous voulons vous garantir à chaque fois que vous lancez une partie. Malheureusement, cela est impossible dès lors que certains joueurs ont pour objectif de gâcher l'expérience des autres en faisant preuve d'antijeu, en trichant, en faisant du smurfing ou en insultant (pour ne citer que quelques exemples).
Comme nous l'avions dit en août, ce genre de comportement n'est pas, et n'a jamais été, toléré dans League of Legends, et nous allons sévir.
Il y a quelques jours, nous avons commencé à distribuer des bannissements pour des comptes achetés ou joués par des bots, et nous allons à partir de ce patch distribuer des bannissements et autres sanctions pour les comptes que notre système signale comme utilisés pour le boosting et le hitchhiking, des formes courantes de smurfing. Ça ne se fera pas d'un coup, nous allons distribuer ces sanctions au fil du temps, pour que notre organisation de support puisse gérer tous les appels dans des délais raisonnables.
Si nous sommes très confiants de la précision de nos systèmes de détection, si vous pensez que vous avez été banni·e à tort, veuillez contacter notre équipe du Support ici !
Améliorations du suivi des données de jeuNous avons pris en compte vos commentaires sur les chronos de la jungle et le récap' des morts mis à jour introduits lors du dernier patch, et nous voilà de retour avec quelques changements. Merci pour tous vos retours, et continuez à nous partager vos avis pour que nous puissions continuer à faire de League le meilleur jeu possible !
- Le récap' des morts reçoit une mise à jour visuelle.
- Le récap' des morts peut désormais être déplacé n'importe où sur l'écran ou être renvoyé dans le coin.
- Le diagramme circulaire montrant les proportions de dégâts physiques, magiques et bruts reçus est réintroduit. Le survoler permettra de voir le détail complet des types de dégâts.
- Peu de temps après la sortie du patch 25.17, nous avons apporté un correctif aux chronos de la jungle qui fournissaient toutes les infos sur le délai de réapparition d'un camp dès que vous en aviez la vision. Désormais, vous recevrez les informations relatives au délai 10 secondes avant la réapparition des camps de base et 60 secondes avant la réapparition pour les camps des buffs, ce qui correspond à la façon dont les choses fonctionnaient auparavant.
Votre BoutiqueVotre Boutique revient dans ce patch, avec une surprise spécial ! Dans cette apparition de la boutique, vous aurez une chance qu'un skin légendaire apparaisse dans vos offres avec une réduction. Alors jetez-y un coup d'œil !
Elle sera disponible jusqu'au 7 octobre, ne la ratez pas.
Champions
AmumuA - Jet de bandelette
- Délai de récupération : 16 / 15,5 / 15 / 14,5 / 14 sec ⇒ 16 / 15 / 14 / 13 / 12 sec
- Coût en mana : 45 / 50 / 55 / 60 / 65 ⇒ 50 à tous les rangs
AnnieZ - Incinération
R - Invocation : Tibbers
- Dégâts de base : 70 / 115 / 160 / 205 / 250 ⇒ 70 / 110 / 150 / 190 / 230
- Pénétration magique : 15 / 17,5 / 20% ⇒ 10 / 15 / 20%
AsheStats de base
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,95 ⇒ 3,45
AuroraCompétence passive - Abjuration spirituelle
- Pourcentage des PV max en dégâts de base : 2,5% ⇒ 1%
- Ratio de puissance en fonction des PV max : 2% tous les 100 pts de puissance ⇒ 2,7% tous les 100 pts de puissance
AzirStats de base
Z - Dresse-toi !
- Stat de croissance en vitesse d'attaque : 5,5% ⇒ 5,0%
- Ratio de puissance : + 45 / 50 / 55 / 60 / 65% de la puissance ⇒ + 40 / 45 / 50 / 55 / 60% de la puissance
BriarA - À table !
Z - Folie sanguinaire
- Dégâts de base : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 ⇒ 60 / 85 / 110 / 135 / 160
- Type de dégâts : magiques ⇒ physiques
R – Vol mortel
- Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel Briar arrêtait parfois de bouger et perdait sa commande d'attaque lorsque sa Frénésie prenait fin.
- Avertissement sonore : activé au lancement ⇒ activé après le lancement
- Dégâts : 150 / 250 / 350 (+ 50% des dégâts d'attaque bonus) (+ 120% de la puissance) ⇒ 150 / 250 / 350 (+130% de la puissance) (Remarque : suppression des 50% de dégâts d'attaque bonus)
- Portée : 10 000 ⇒ 12 000
CassiopeiaStats de base
E - Morsure fatale
- Mana de base : 400 ⇒ 450
- Dégâts de base contre les cibles empoisonnées : 20 / 40 / 60 / 80 / 100 ⇒ 20 / 43 / 66 / 89 / 112
GalioCompétence passive - Frappe colossale
A - Vents de guerre
- Ratio de puissance : 45% ⇒ 40%
- Pourcentage des PV max en dégâts par application : 2,5% ⇒ 2%
GarenE - Jugement
- Ratio de dégâts d'attaque par rotation : 36 / 39 / 42 / 45 / 48% des dégâts d'attaque ⇒ 38 / 41 / 44 / 47 / 50% des dégâts d'attaque
HweiCompétence passive - Signature du Visionnaire
ZA - Sérénité : Ruisseau
- Ratio de puissance : 30% ⇒ 35%
E - Sujet : Tourments
- Bonus de base en vitesse de déplacement : 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30% ⇒ 30 / 32,5 / 35 / 37,5 / 40%
- Ratio de puissance en vitesse de déplacement supplémentaire : +2% tous les 100 pts de puissance ⇒ +3% tous les 100 pts de puissance
- EA - Ratio de puissance de Visage effroyable : 60% ⇒ 65%
- EZ - Ratio de puissance d'Œil des abysses : 60% ⇒ 65%
- EE - Ratio de puissance de Mâchoires chatoyantes : 60% ⇒ 65%
JayceA - Orbe électrique (Canon)
- Dégâts : 60 / 110 / 160 / 210 / 260 / 310 ⇒ 80 / 126 / 172 / 218 / 264 / 310
IllaoiCompétence passive - Prophétesse d'un dieu ancestral
Z - Âpre leçon
- Changement ergonomique : les tentacules n'apparaissent plus durant le sort d'invocateur Téléportation. Son passif attend désormais qu'elle ait fini de se téléporter.
E - Épreuve de l'esprit
- Dégâts en fonction des PV max de la cible : 4% tous les 100 pts de dégâts d'attaque totaux ⇒ 3,5% tous les 100 pts de dégâts d'attaque totaux
- Durée du réceptacle : 3 sec ⇒ 4 sec
QiyanaStats de base
Compétence passive - Privilège royal
- Dégâts d'attaque de base : 66 ⇒ 64
- Croissance en armure : 4,7 ⇒ 4,5
- Dégâts bonus : 30% des dégâts d'attaque bonus ⇒ 25% des dégâts d'attaque bonus
SylasCompétence passive - Volée de pétricite
- Dégâts bonus contre les monstres : 150% ⇒ 130%
TaliyahA - Rafale filée
A2 - Coût en mana : 20 ⇒ 10
- Coût en mana : 65 / 70 / 75 / 80 / 85 ⇒ 55 / 60 / 65 / 70 / 75
E - Défilage tellurique
- Dégâts de base : 56 / 74,5 / 93 / 111,5 / 130 ⇒ 55 / 72,5 / 90 / 107,5 / 125
- Dégâts fixes par rocher contre les monstres : 10 ⇒ 20
- Coût en mana : 90 / 95 / 100 / 105 / 110 ⇒ 90 à tous les rangs
- Dégâts de base de l'explosion : 25 / 45 / 65 / 85 / 105 ⇒ 25 / 40 / 55 / 70 / 85
- Modificateur de dégâts aux monstres : 175% ⇒ 190%
Vel'KozE - Dislocation tectonique
R - Désintégrateur de formes de vie
- Délai de récupération : 14 / 13,5 / 13 / 12,5 / 12 sec ⇒ 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10 sec
- Dégâts de base totaux : 450 / 625 / 800 ⇒ 450 / 700 / 925
VolibearCompétence passive - Tempête impitoyable
- Ratio de puissance en vitesse d'attaque : 4% (jusqu'à un maximum de 20%) tous les 100 pts de puissance ⇒ 3% (jusqu'à un maximum de 17,5%) tous les 100 pts de puissance
YunaraStats de base
E - Célérité des kanmei
- PV de base : 600 ⇒ 575
- Dégâts d'attaque de base : 56 ⇒ 53
- Vitesse de déplacement bonus : 50 / 55 / 60 / 65 / 70% ⇒ 30 / 35 / 40 / 45 / 50%
- Durée de la vitesse de déplacement : 1,5 / 1,75 / 2 / 2,25 / 2,5 sec ⇒ 1,5 sec à tous les rangs
ZacR - Boing !
- Protocole fantôme : Zac devient désormais fantomatique durant son ultime.
ObjetsCendres de Bami
Nous retravaillons Bami dans ce patch pour lui permettre de suivre la cadence imposée par les Cendres fatidiques, qui est clairement le premier choix entre les deux. Nous aimerions que la différence soit moins marquée entre ces deux composants quand il est question de puissance pour le clear de la jungle, et c'est ce que ces buffs devraient nous aider à accomplir.
Cape solaire
- Pourcentage d'amplification contre les monstres : 50% ⇒ 100%
La Cape solaire est clairement moins appréciée que le Tourment de Liandry pour les tanks junglers, et bien qu'une partie de la différence entre les deux soit imputable à la différence entre les Cendres de Bami et les Cendres fatidiques, la Cape solaire manque toujours d'un certain degré de puissance et d'enthousiasme une fois complétée, et c'est ce que nous voulons lui offrir.
Cimeterre mercuriel
- Pourcentage d'amplification contre les sbires et les monstres : 50% ⇒ 60%
Quand vous vous sentez obligés de vite acheter une Ceinture de mercure pour survivre à un Malzahar ou un Warwick ennemi, ou juste à une équipe avec beaucoup de contrôles de foule, ça reste généralement toujours plus intéressant de compléter cet objet en dernier. Et même là, on a toujours l'impression de sacrifier plus de puissance que ce qu'on peut se permettre de perdre à cause des faibles stats que l'objet octroie quand il est terminé. Nous voulons nous assurer que cet objet soit correctement équilibré, tout en gardant sa compétence active comme point fort.
- Dégâts d'attaque : 40 ⇒ 50
- Résistance magique : 40 ⇒ 35
- Durée de vitesse de déplacement active : 1,5 sec ⇒ 2 sec
ARAM
Rotation des cartesÀ la demande générale, nous allons conserver les rotations d'ARAM des mises à jour de l'ARAM de la saison 2. Jusqu'à nouvel ordre, le Pont du boucher et le Passage de Koeshin resteront accessibles ! Chaque carte aura à présent la même chance d'apparaître chaque fois que vous entrerez dans une partie ARAM.
Champions gratuitsNous mettons à jour la liste des champions gratuits en ARAM afin qu'elle contienne les 5 dernières rotations (jusqu'à présent, elle contenait les 4 dernières semaines en plus de la semaine actuelle) de la Faille de l'invocateur.
- La liste des champions gratuits en ARAM n'est plus une liste statique de 65 champions, elle sera désormais une combinaison des 5 dernières semaines de la rotation des champions gratuits de la Faille de l'invocateur. Cela signifie que vous aurez en général 95 champions disponibles par partie à partir de maintenant.
- Remarque : les chances d'obtenir une troisième carte dans la sélection des champions restent inchangées, elles continueront de prendre en compte uniquement les champions que vous possédez.
Bots du chaosAu cas où vous auriez raté l'info, les trois premiers patchs de Bots du chaos auront chacun leur Épreuve du chaos. Et dans le dernier patch, les trois Épreuves du chaos seront activées, afin que vous ayez une dernière chance de les surmonter. Si vous survivez à toutes les épreuves de Veigar, vous gagnerez le titre « Clairement pas un bot », et nous, on le veut vraiment ! La première épreuve était la Malfaisance de Veigar, où tous les bots avaient le passif de Veigar, Pouvoir maléfique phénoménal. La deuxième épreuve est... roulement de tambours...
Les Épreuves du chaos : Malédiction de Veigar !Dans la Malédiction de Veigar, les bots sont buffés pour avoir un niveau juste en dessous de ceux du mode difficile, et le niveau maximal pour les joueurs comme pour les Bots du chaos est augmenté à 30. Les bots gagneront 100% d'expérience bonus, toutes sources confondues. Les joueurs peuvent en faire de même s'ils se procurent le Talisman de l'ascension de Veigar ! Cet objet octroie un bonus de 100% d'expérience, mais aucune stat. Si vous atteignez le niveau 30, le talisman de Veigar se transformera en quelque chose de bien plus puissant !
De plus, davantage de sbires apparaîtront sur toutes les voies au cours de la partie. Enfin, les attaques de Veigar seront un peu plus douloureuses dans cette épreuve, car nous lui avons donné un Tourment de Liandry.
Alors planifiez une stratégie, et choisissez votre champion. Comment arriverez-vous au niveau 30 ? Pourrez-vous survivre avec un objet en moins ?
La Malédiction de Veigar sera disponible le 10 septembre à 17h CEST.
Équilibrages
- Mission Roi de la colline : réduction du nombre de Bots du chaos qui reçoivent l'ordre de défendre la zone.
- Mission Roi de la colline : désactivation de la téléportation sur les Bots du chaos pour la durée de l'événement.
- Mission Roi de la colline : augmentation du nombre de points marqués par les joueurs.
- Mission Roi de la colline : réduction de la pénalité maximale en cas d'échec de la mission.
- Mission Éliminer Karthus : assignation d'un Bot du chaos qui défendra Karthus et son cristal.
- Veigar : diminution de sa réduction des dégâts maximale et diminution du palier à partir duquel il commence à cibler individuellement les joueurs infligeant beaucoup de dégâts.
- Aurelion Sol : suppression de l'augmentation du délai de récupération de son E - Trou noir.
Corrections de bugs
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient recevoir le triple des récompenses s'ils éliminaient toutes les Citrouilles supermaléfiques simultanément dans la mission Renforcement de bot du chaos.
- Correction de problèmes à cause desquels les joueurs et Veigar pouvaient devenir impossibles à cibler ou invulnérables durant le combat final.
- Correction des calculs des dégâts maximaux pour les objets de dégâts à l'impact pour qu'ils se mettent à jour au cours de la partie.
- Correction d'un problème à cause duquel les bêtes de Malzahar bot du chaos pouvaient détruire le Nexus depuis le Royaume des morts de Moredekaiser, ou pendant les cinématiques.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts de brûlure de Smolder n'étaient pas appliqués à Veigar (l'exécution continuera de ne pas être appliquée.)
- Correction d'un problème à cause duquel les compétences de charme affectaient de manière permanente la capacité de Méga-Ziggs et Mini-Singed à trouver leur chemin pendant leurs missions.
- Correction d'un bug à cause duquel le mannequin d'entraînement de Duel de mannequins pouvait être tué par certaines malédictions.
Ajustements des bots de Bots du chaosLee Sin bot du chaos
A - Onde sonore
A - Coup résonant
- Délai de récupération : 10 / 9 / 8 / 7 / 6 sec ⇒ 14 / 13 / 12 / 11 / 10 sec
- Dégâts : 55 / 80 / 105 / 130 / 155 ⇒ 25 / 50 / 75 / 100 / 125
Z - Rempart
- Coup résonnant ne fera sauter vers une nouvelle cible que si Lee Sin n'est pas affecté par un contrôle de foule puissant.
Z - Force d'âme
- Délai de récupération : 12 sec ⇒ 22 sec
E - Trombe
- Vol de vie : 16 / 26 / 36 / 46 / 56% ⇒ 8 / 10 / 12 / 14 / 16%
R - Rage du dragon
- Portée : 500 ⇒ 515
- Dégâts : 35/ 60 / 85 / 110 / 135 ⇒ 25 / 40 / 55 / 70 / 85
Caitlyn bot du chaos
- Dégâts : 175 / 400 / 625 ⇒ 150 / 350 / 550
- Délai de récupération : 110 / 85 / 60 secondes ⇒ 120 / 95 / 70 secondes
- Dégâts de collision en fonction des PV max : 50% des PV max ⇒ 20% des PV max
Stats de base
A - Pacificateur de Piltover
- Portée d'attaque : 750 ⇒ 700
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 3,7 ⇒ 3,5
- Compétence passive - Tir dans la tête
- Effets cumulés nécessaires pour un Tir dans la tête : 5 ⇒ 8
R - Tir chirurgical
- Dégâts : 50 / 90 / 130 / 170 / 210 (+ 125 / 145 / 165 / 185 / 205% des dégâts d'attaque) ⇒ 45 / 80 / 115 / 150 / 185 (+ 120 / 135 / 150 / 165 / 180% des dégâts d'attaque)
- Vitesse du projectile du ricochet : 2400 ⇒ 2200
Corki bot du chaos
- Dégâts : 450 / 650 / 850 ⇒ 375 / 500 / 625
- Dégâts bloqués : 2,5 fois le multiplicateur de dégâts ⇒ 1,5 fois le multiplicateur de dégâts
R - Barrage de projectiles
Soraka bot du chaos
- Dégâts de Grosse Bertha : +350% ⇒ +300%
- Largeur du projectile de Grosse Bertha : 85 ⇒ 75
A - Appel de l'étoile
E - Équinoxe
- Dégâts : 100 / 150 / 200 / 250 / 300 (+ 50% de la puissance) ⇒ 70 / 115 / 160 / 205 / 250 (+ 45% de la puissance)
Jinx bot du chaos
- Dégâts : 95 / 145 / 195 / 245 / 295 (+ 60% de la puissance) ⇒ 85 / 125 / 165 / 205 / 245 (+ 45% de la puissance)
- Délai de récupération : 20 / 19 / 18 / 17 / 16 sec ⇒ 24 / 23 / 22 / 21 / 20 sec
Compétence passive - Enthousiasme !
Z - Zap !
- Vitesse d'attaque : 10% ⇒ 7,5%
Lux bot du chaos
- Dégâts : 10 / 60 / 110 / 160 / 210 (+ 140% des dégâts d'attaque) ⇒ 10 / 50 / 90 / 130 / 170 (+ 75% des dégâts d'attaque)
- Délai de récupération : 8 / 7 / 6 / 5 / 4 sec ⇒ 10 / 9 / 8 / 7 / 6 sec
E - Anomalie radieuse
R - Éclat final
- Dégâts : 40 / 90 / 140 / 190 / 240 ⇒ 40 / 70 / 100 / 130 / 160
Malzahar bot du chaos
- Dégâts : 300 / 400 / 500 ⇒ 225 / 300 / 375
- Délai de récupération : 60 / 50 / 40 sec ⇒ 60 sec
E - Visions maléfiques
Z - Nuée du Néant
- Durée du charme : 0,5 sec ⇒ 0,25 sec
Amumu bot du chaos
- Dégâts : 12 / 13 / 14 / 15 / 16 (+ 10% de la puissance) ⇒ 11 /12 /13 /14 /15 / 16 (+ 2,5% de la puissance)
Compétence passive - Toucher maudit
Z - Désespoir
- Dégâts bruts bonus : 10% ⇒ 15%
Nautilus bot du chaos
- Dégâts : 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2% des PV ⇒ 1,05 / 1,35 / 1,65 / 1,95 / 2,25% des PV
E - Répliques
- Dégâts : 55 / 90 / 125 / 160 / 195 (+ 55 / 60 / 65 / 70 / 75% de la puissance) ⇒ 60 / 100 / 140 / 190 / 220 (+ 60 / 65 / 70 / 75 / 80% de la puissance)
ArenaComme Arena est un mode présent sur le long terme, nous voudrions régler quelques problèmes que nous avons remarqués lorsque les joueurs sont AFK, en plus de peaufiner quelques systèmes de jeu. Nos équilibrages affectent principalement les optimisations et les objets, mais nous retirons aussi un peu de vitesse de déplacement aux champions à distance afin de réduire légèrement leur puissance globale.
Détection des joueurs absentsArena est un mode qui présente beaucoup de défis à cause de ses règles particulières. Nous avons donc adapté quelques règles afin qu'elles s'appliquent davantage à ce mode de jeu. Les joueurs qui s'absentent en Arena devraient désormais être signalés et punis de manière appropriée, et leur partenaire qui se retrouve en 1v2 dans chaque combat aura la possibilité de quitter la partie plus tôt.
Toutefois, nous n'introduisons pas la possibilité de déclarer forfait en début de partie pour Arena comme c'est le cas pour la Faille de l'invocateur ou l'ARAM, car annuler la partie et en refaire une serait injuste pour les 7 autres équipes encore en jeu. Notre objectif est que les joueurs ne soient plus bloqués aussi longtemps qu'ils l'auraient été auparavant, et que les joueurs qui sont souvent AFK soient punis de manière appropriée pour qu'ils s'absentent moins souvent. Comme toujours, nous garderons un œil sur vos retours, alors dites-nous ce que vous pensez !
Règles de la détection des joueurs absents
Règles de reddition
- Les avertissements d'inactivité s'afficheront après 70 secondes d'inactivité.
- Se déplacer, attaquer, utiliser des compétences, faire des achats, choisir une optimisation ou une enclume et cliquer pour regarder un match en cours comptent tous comme des formes d'activité.
- Subir des dégâts, être téléporté en combat et mourir ne comptent pas comme des formes d'activité.
- Après 180 secondes d'inactivité, votre vote n'est plus pris en compte dans les votes de reddition.
- Après 300 secondes d'inactivité, vous serez déconnecté·e du client.
- La détection est désactivée pour les joueurs qui sont dans une manche de repos ou qui sont éliminés.
- Le temps de jeu minimal avant de pouvoir se rendre reste de 6 minutes.
- NOUVEAU Temps minimal à passer en jeu (pour les modes de jeu éligibles) pour que le temps soit pris en compte dans les parties de remédiation : 10 minutes
Général (Arena)Au début d'Arena, les champions à distance avaient besoin d'un petit coup de pouce pour être viables. Avec l'ajout des portails Hextech et d'optimisations et objets supplémentaires, cela n'est plus le cas depuis un moment, et nous allons donc leur retirer une partie de cette puissance supplémentaire qui n'est plus nécessaire.
À partir de maintenant, les champions gratuits de la semaine dans les autres modes sont ajoutés à la liste statique de 31 champions d'Arena !
- Stats de départ en Arena : les champions à distance ne gagnent plus +20 vitesse de déplacement.
- Les champions gratuits de la semaine de la Faille de l'invocateur sont désormais aussi disponibles dans Arena.
Champions (Arena)Xin Zhao
Depuis sa mise à jour, Xin Zhao a perdu un peu de son élan dans Arena, et nous voulons qu'il le récupère.
Katarina
- Passive - Ratio de puissance augmenté : 65% ⇒ 85%
- E - Ratio de puissance augmenté : 60% ⇒ 90%
Katarina a un peu de mal dans les modes où elle n'a que 2 ennemis, nous ajustons donc son passif pour qu'il réinitialise complètement son ultime tout en renforçant un peu ses compétences de base.
Leona
- Compétence passive - Remboursement : 30 sec ⇒ 75 sec
- A - Dégâts : 80-220 (+ 40% de la puissance) ⇒ 80-300 (+ 65% de la puissance)
- E - Dégâts : 20-60 (+ 25% de la puissance) (+ 40% des dégâts d'attaque) ⇒ 40-120 (+ 40% de la puissance) (+ 40% des dégâts d'attaque)
Leona est un peu en dessous des attentes ces derniers temps, nous revenons donc sur une partie des changements spécifiques à Arena qu'elle a reçus par le passé.
Kled
- A - Délai de récupération : 5 sec⇒ 6 sec
- Z - Ratio de puissance : 70% ⇒ 40%
- Z - Délai de récupération : 14-10 sec ⇒ 10 sec
Les derniers changements apportés à Kled l'ont bien aidé, mais n'ont pas été assez loin. Nous sommes de retour pour un petit suivi.
Soraka
- Le modificateur de PV d'Arena est désormais octroyé à Kled au lieu de Skaarl.
- Stat de croissance en PV augmentée : 142/niv. ⇒ 153/niv.
- A - Délai de récupération : 11-7 sec ⇒ 9-5 sec
Soraka est une enchanteresse de haut niveau depuis longtemps, et nous allons l'affaiblir un peu.
Kog'Maw
- A - Soins de base : 120-240 ⇒ 80-200
- Délai de récupération : 6-4 sec ⇒ 5 sec à tous les rangs
Kog'Maw AP a toujours été un build particulier, mais il est un peu moins viable que ce qui devrait être acceptable pour Arena.
- E - Ratio de puissance augmenté : 55% ⇒ 55%/60%/65%
Invité d'honneur (Arena)Les Invités d'honneur existant ont été conçus dans l'idée qu'ils seraient activés pendant quelques mois, mais comme le mode reste plus longtemps que prévu, nous aimerions rendre un peu de piment à ceux qui sont devenus fades.
Kled
Elise
- Temps d'atterrissage : 2 sec ⇒ 1,5 sec
Mordekaiser
- Octroie désormais une réanimation supplémentaire en plus de ses effets précédents.
- Le taille du cocon a été augmentée.
Sion
- Durée augmentée : 10 sec ⇒ 28 sec (juste avant l'apparition du Cercle de feu).
Samira
- Le Cercle de feu se déplace un peu plus rapidement et sur une plus grande distance.
Trundle
- Conditions de déclenchement : 1er coup ⇒ 1re fois que vous faites passer un ennemi sous la barre des 50% de PV.
- Octroie +1 relance toutes les 3 manches en plus de ses effets précédents.
Objets (Arena)Brise-coques
Tueur de krakens
- Portée d'isolation : 1 000 ⇒ 1 500
Poignard de Statikk
- Dégâts d'attaque : 30 ⇒ 40
- Augmentation du troisième coup selon les PV manquants : 50% ⇒ 75%
Cape solaire
- Attaques : 3 ⇒ 5
- Dégâts : 60 (+ 15% de la puissance)(+ 30% des dégâts d'attaque de base) ⇒ 80 (+ 45% de la puissance)(+ 66% des dégâts d'attaque de base)
- Durée : 8 sec ⇒ 10 sec
- Portée : 500 ⇒ 1 500
Rayonnement du vide
- Scaling des PV bonus : 4% bonus ⇒ 5% bonus
Fimbulvetr
- Scaling des PV bonus : 4% bonus ⇒ 5% bonus
Mandat impérial
- Délai de récupération : 8 sec ⇒ 6 sec
- Bouclier de mana : 4,5% ⇒ 10%
Créateur de failles
- Dégâts en fonction des PV actuels : 10% ⇒ 20%
Hexplaque expérimentale
- Omnivampirisme : 10%/6% ⇒ 15%/8%
Hydre vorace
- Vitesse de déplacement : 15% ⇒ 20%
- Vitesse d'attaque : 30% ⇒ 50%
Lance de Shojin
- Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 70
Concentration lointaine
- PV : 200 ⇒ 350
Voile du sanguinaire
- Puissance : 80 ⇒ 90
- Amplification des dégâts : supprimée
Étreinte du séraphin
- Effets cumulés max : 6 ⇒ 4
- Réduction de MR par effet cumulé : 5% ⇒ 7,5%
Onde orageuse
- Type de bouclier : actuel ⇒ max
- Puissance du bouclier : 25% ⇒ 20%
- Puissance : 80 ⇒ 90
- Récompense en PO : 125 PO ⇒ supprimée
- Dégâts de rafale : 180 (+ 10% de la puissance) ⇒ 180 (+ 30% de la puissance)
Optimisations (Arena)Danse du démon
Aube ardente
- Soins de Jeu de jambes : 10-100 ⇒ 20-150
- Soins de Poigne de l'immortel : 1,2% ⇒ 5%
Lentement mais sûrement
- Dégâts : 40-200 ⇒ 40-200 (+3% des PV max)
Grappins à gogo
- Ratio statique : 0,625 ⇒ 1
Chaud bouillant
- Étourdissement : 0,6 sec ⇒ 1 sec
Enclume opulente
- Délai de récupération : 30 sec ⇒ 20 sec
Garde du corps
- Réduction de l'enclume prismatique : 1000 ⇒ 1500
- Réduction de l'enclume à stats : 100 ⇒ 250
- Bouclier minimum : 50-200 ⇒ 25-200 par niveau
- Bouclier maximum : 200-500 ⇒ 100-400 par niveau
Enclumes à stats (Arena)Enclume d'omnivampirisme prismatique
Fragment de pénétration magique
- Dispose désormais de stats différentes pour les champions de mêlée et les champions à distance
- Mêlée : 25% d'omnivampirisme
- À distance : 12,5% d'omnivampirisme
- Pénétration magique (argent) : 10 ⇒ 8
- Pénétration magique (or) : 22 ⇒ 18
Corrections de bugs d'Arena
- Correction d'un bug à cause duquel le chapeau du Chapelier fou disparaissait à la reconnexion d'un joueur.
- Correction d'un bug à cause duquel le chapeau du Chapelier fou était réduit plus que prévu après chaque manche perdue.
- Mise en place d'une taille de champion minimale au cas où un joueur reçoit trop d'effets de réduction de taille.
- Correction d'un bug à cause duquel Darius ne soignait pas/n'octroyait pas de PO lors d'éliminations d'équipes.
Clash : Coupe de la Faille de l'invocateurLa Coupe de la Faille de l'invocateur aura lieu dans ce patch ! Rassemblez votre équipe de 5 et préparez-vous !
Si vous avez des questions ou si vous cherchez le programme complet du Clash 2025, consultez l'article de support suivant : FAQ Clash.
- Début des inscriptions : 9 septembre à 11h00 (heure locale)
- Jours du tournoi : 13 et 14 septembre (~16h-19h heure locale, varie selon la région)
Corrections de bugs et améliorationsCorrection de bugs et améliorations de la partie personnalisée
Corrections de bugs
- Correction d'un problème à cause duquel des parties personnalisées étaient affichées comme parties publiques.
- Suppression d'un délai d'avertissement de cinq secondes lorsque vous quittez une partie personnalisée ou l'outil d'entraînement.
- Correction d'un problème à cause duquel vous pouviez obtenir des crédits de mission en partie personnalisée.
- Correction d'un problème de classement des joueurs dans le salon des parties personnalisées qui empêchait les joueurs de se reclasser en changeant d'équipe.
- Correction d'un problème à cause duquel les coups de grâce du Nexus ne fonctionnaient pas en outil d'entraînement.
- Correction d'un problème à cause duquel certains joueurs ne pouvaient pas créer de partie en outil d'entraînement.
- Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de bannir le champion d'un bot en partie personnalisée.
- Correction d'un bug à cause duquel Briar pouvait parfois arrêter de se déplacer lorsque son mode Frénésie était terminé.
- Correction d'un bug qui forçait à appuyer deux fois sur le bouton de vue détaillée de la récap' des morts si on la laissait développée dans la récap' des morts précédente.
- Correction d'un bug à cause duquel le E de Gangplank pouvait réinitialiser ses attaques en cours et celles de l'ennemi. Nous avions cru le régler au patch précédent, mais Gangplank a fait un E sur notre correctif. Cette fois, c'est bon.
- Correction d'un bug à cause duquel le Z de Xin Zhao pouvait parfois infliger des dégâts supplémentaires avec la première partie de sa compétence si elle était utilisée juste après Saut éclair.
- Correction d'un bug à cause duquel l'effet sonore du crochet lancé par Thresh Empereur lunaire restait à l'emplacement de Thresh, au lieu de se déplacer avec le crochet.
- Correction d'un bug à cause duquel l'effet sonore d'apparition d'âme du passif de Thresh n'était pas présent du point de vue des alliés et des ennemis.
- Correction d'un bug à cause duquel certains skins de Thresh n'avaient pas leur effet d'absorption d'âme à la fin de son emote de provocation.
- Correction d'un bug à cause duquel l'effet sonore de mur du Z de Kathus était interrompu dans certains endroits où l'élévation du terrain changeait.
- Correction d'un bug à cause duquel les attaques passives renforcées de Milio empêchaient les blobs de Zac de revenir à la vie avec sa compétence passive.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de l'ultime de Xin Zhao n'étaient pas visibles lorsqu'il entrait ou sortait du Royaume des morts de Mordekaiser.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du A+E de Xin Zhao s'attardaient après qu'un autre champion l'avait forcé à se rapprocher avec une compétence de contrôle de foule.
- Correction d'un bug à cause duquel les délais de minicarte et de tableau des scores pour le buff bleu et le buff rouge n'étaient pas cohérents entre eux.
- Correction d'un bug à cause duquel Fontaine de vie était parfois mise en délai de récupération si elle était déclenchée alors que des alliés proches étaient à PV max.
- Correction d'un bug à cause duquel la durée du buff du R d'Aurora durait plus longtemps que prévu.
- Correction d'un bug à cause duquel plusieurs problèmes se déclenchaient lorsque Yunara utilisait un objet construit avec Tiamat.
- Correction d'un bug à cause duquel les accessoires du rappel de LeBlanc apparaissaient pendant son Z et son RZ.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels à l'impact du R de Teemo n'apparaissaient pas si le piège était posé dans le brouillard de guerre puis se déclenchait..
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du R de Diana couvraient une zone inférieure à la zone de dégâts de la compétence.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du Z de Nilah étaient affichés sur du terrain infranchissable proche, les bâtiments et les unités.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de l'orbe de Syndra disparaissaient après 20 secondes.
- Correction d'un bug à cause duquel les alliés ne pouvaient pas viser des bâtiments comme les tourelles de Nexus une fois que l'inhibiteur était réapparu.
- Correction d'un bug à cause duquel l'effet visuel du cône de fumée du R de Graves apparaissait légèrement avant que le projectile touche un ennemi.
- Correction d'un bug à cause duquel les camps de la jungle bleue et rouge ne jouaient pas toujours leur effet visuel d'attaque.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- T1 Vi, T1 Gnar, T1 Yone, T1 Varus, et T1 Pyke
- T1 Sylas prestige
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- T1 Vi
- T1 Gnar
- T1 Yone
- T1 Varus
- T1 Pyke
- Soraka faucheuse
- Wukong des enfers
- Brand zombie
- Jinx tueuse de zombies
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