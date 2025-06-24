LoL : MàJ 25.13, les détails de la mise à jour

LoL Classic : Que réserve ce mode de jeu ?
Pour mieux comprendre LoL Classic, nous vous proposons de découvrir les informations importantes relatives à ce mode de jeu dans cet article.
Patch notes 25.13 de LoL
ARAMÀ partir de ce patch, nous ajoutons deux nouvelles cartes au mode ARAM afin que les parties soient plus variées. De ce patch jusqu'au patch 25.16, vous plongerez dans l'une des trois cartes, chacune dotée d'un aspect unique et de quelques différences mineures en termes de gameplay et de terrain afin que chaque partie reste inédite. Ces cartes seront le classique Abîme hurlant, le nouveau Passage de Koeshin et le grand favori qui fait son retour : le Pont du boucher.
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La carte sur laquelle vous jouerez sera choisie au hasard et tout le monde la découvrira une fois arrivé à l'écran de chargement. Elles ne changeront pas en fonction du patch ou de quoi que ce soit d'autre. Étant donné que les cartes ne présentent que quelques légères différences en termes de gameplay, vous n'avez pas besoin de chercher à tout prix le champion « idéal » pour chaque carte, car il n'y en a pas. Choisissez simplement le champion que vous souhaitez jouer et profitez de la carte sur laquelle vous atterrissez.
Nous changeons également le système de relance des champions pour en faire des cartes de champion. Ces cartes vous aideront, vous et votre équipe, à obtenir plus de champions de manière plus régulière. À votre arrivée dans le salon, vous aurez le choix entre deux champions, et celui que vous ne choisirez pas ira directement sur le banc. Avec un peu de chance, vous pourrez parfois obtenir une TROISIÈME option !
Pour des explications plus détaillées de la part des devs à ce sujet, ne manquez pas l'article dédié aux changements de l'ARAM ici !
Arena
Si vous avez raté l'annonce de la semaine dernière, sachez qu'Arena est de retour ! Mais cette fois-ci, le mode n'est pas juste de passage, il restera pendant 12 mois. Oui oui, vous avez bien lu : Arena sera disponible pendant une année entière.
La dernière version d'Arena a reçu un accueil très favorable, tant lors de sa mise en ligne qu'après. Quand le mode a pris fin, nous avons constaté que les joueurs le regrettaient et nous ont dit à quel point ils avaient apprécié cette nouvelle façon de jouer à League. Nous avons écouté les retours au sein de notre vaste communauté et une région a même saturé le PBE où Arena était encore accessible.
Alors nous allons tenir notre parole : nous avions dit que nous garderions Arena pour des périodes plus longues si le mode plaisait, et il semblerait qu'il ait plu. Pour l'heure, nous espérons que vous apprécierez le retour d'Arena et nous reviendrons dessus un peu plus tard cette année pour faire le bilan.
Améliorations à venir du passe de combatNous avons observé de près la façon dont vous progressez dans le passe de combat à travers chaque acte, et nous voulons nous assurer que ce soit satisfaisant, en plus d'honorer le temps que vous investissez dans League. Que vous jouiez 4 heures par jour ou 4 heures par semaine, nous tenons à récompenser le temps que vous passez en jeu. C'est avec cet objectif en tête que nous allons introduire certains changements pour améliorer la façon dont l'expérience de passe de combat (XPPC) est gagnée dans l'acte 2 lorsque le patch 25.13 sera mis en ligne.
XPPC des maîtrises du championNous allons commencer par la maîtrise de champion, en déplaçant l'XPPC de l'ensemble de maîtrise vers une mission plutôt que de la lier aux champions de l'ensemble de maîtrise. Avec ce nouveau système, vous pourrez obtenir la totalité des 2500 XPPC avec des champions de votre choix au lieu de ceux proposés par l'ensemble de maîtrise.
Lorsque nous avons introduit les ensembles de maîtrise, l'objectif était de vous offrir un moyen de trouver un nouveau main, voire deux, sur base de recommandations personnalisées que ce système fournissait, tout en gagnant de l'XPPC en chemin. Maintenant que ce système est en place depuis un bon moment, il était temps d'analyser le niveau d'engagement des joueurs avec ces missions. Les taux d'achèvement que nous voyons ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos attentes, et le nombre de champions joués n'augmente pas davantage, nous avons donc pris la décision de retirer les ensembles de maîtrise à partir du patch 25.13. Ceci étant dit, nous garderons à l'esprit tout ce que nous avons appris à mesure que nous améliorerons le système de maîtrise à l'avenir.
Missions de rattrapageNous apportons également des changements à la façon dont les missions hebdomadaires fonctionnent afin que la progression dans les passes de combat soit plus satisfaisante et qu'il soit plus facile de terminer ces derniers. À partir du patch 25.13, les missions hebdomadaires ne seront plus disponibles pendant 7 jours, mais pendant 21 jours. Ça veut dire que vous recevrez chaque semaine un nouvel ensemble de missions hebdomadaires, et que vous aurez plusieurs semaines pour les remplir.
Pour l'instant, il n'y a aucune méthode permettant de récupérer l'XPPC pour les personnes qui arrivent en cours d'acte ou pour celles qui ont raté quelques missions hebdomadaires car elles étaient trop occupées. Grâce à cette mise à jour, vous pourrez accumuler des missions pendant un moment si vous êtes dans l'incapacité de jouer pendant une semaine ou deux, et vous pourrez quand même progresser de manière satisfaisante dans le passe. Vous ne devrez même pas vous connecter ni faire quoi que ce soit de particulier pour que ça fonctionne, elles vous attendront bien sagement dans votre liste de missions quand vous reviendrez. Dans la pratique, voici à quoi ça devrait ressembler :
Nous garderons ces changements à l'œil, ainsi que vos retours, et nous chercherons en permanence des chances d'améliorer les passes pour qu'ils soient plus plaisants pour celles et ceux d'entre vous qui décident de les prendre.
- Semaine 1 : vous recevrez les missions de la semaine 1.
- Semaine 2 : vous recevrez les missions de la semaine 2 et aurez encore accès aux missions non terminées de la semaine 1.
- Semaine 3 : vous recevrez les missions de la semaine 3 et aurez encore accès aux missions non terminées de la semaine 1.
- Semaine 4 : vous recevrez les missions de la semaine 4 et aurez encore accès aux missions non terminées des semaines 2 et 3. Les missions non terminées de la semaine 1 expireront.
- Et ainsi de suite.
Mode de compatibilité sur WindowsÀ partir du patch 25.13, nous retirerons la possibilité pour les joueurs de lancer League of Legends ou Teamfight Tactics en mode compatibilité sur Windows. Après avoir cliqué sur le bouton Jouer du client Riot avec le mode de compatibilité activé, une fenêtre s'ouvrira en vous proposant automatiquement de désactiver le mode et de lancer le jeu normalement. Si vous refusez, le client ne se lancera pas. Par contre, si vous acceptez, le mode sera désactivé et le jeu tentera de se lancer normalement. Cela ne devrait pas affecter les joueurs et servira à s'assurer que League est lancé avec une configuration prise en charge.
Si vous désirez en savoir plus sur les configurations minimales requises pour faire tourner League, n'hésitez pas à consulter l'article du Support : configurations minimales et recommandées.
Mises à jour des signalementsNous avons ajouté une nouvelle catégorie de signalement : la manipulation de rang. Jusqu'à maintenant, lorsque les joueurs voulaient signaler une personne pour boosting ou déclassement, ils devaient choisir une catégorie au hasard pour le faire. Nous avons donc ajouté une nouvelle option de signalement dans notre lutte contre ce type de comportement. Si vous voyez des comptes dans vos parties dont le rang est inapproprié, n'hésitez pas à les signaler avec cette nouvelle option ! Le boosting, le déclassement, etc., ne sont pas des comportements acceptables, et vous aurez à nouveau de nos nouvelles sous peu.
La catégorie de signalement « feeding intentionnel » a également été renommée « perturbations du gameplay » afin de décrire plus précisément ses objectifs et clarifier un peu ce qui devrait être signalé grâce à elle.
Les joueurs ne recevront plus de pénalité d'inactivité s'ils se reconnectent à la partie en cours et la gagnent.
Nous avons aussi ajusté la période de notification pour la personne qui signale un joueur, en la faisant passer de 14 jours à 3 jours, pour qu'elle reste pertinente.
Champions
BriarZ - Folie sanguinaire
E – Cri sanglant
- NOUVEAU : les attaques du Z ne peuvent plus être annulées. (Cela l'empêchera de parfois annuler ses attaques quand elle poursuit des ennemis qui se déplacent rapidement)
- Temps d'incantation après la canalisation : 0,25 sec (diminue avec la vitesse d'attaque) ⇒ 0,15 sec
FiddlesticksZ - Moisson fructueuse
- Dégâts par seconde : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 40% de la puissance) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 45% de la puissance)
GangplankA - Pourparlers
R - Tir de barrage
- Coût en mana : 55 / 50 / 45 / 40 / 35 ⇒ 50 / 45 / 40 / 35 / 30
- Délai de récupération : 170 / 150 / 130 sec ⇒ 160 / 140 / 120 sec
IreliaCompétence passive - Ferveur ionienne
- Vitesse d'attaque par effet cumulé : 7,5 - 25% (en fonction du niveau) ⇒ 10 - 25% (en fonction du niveau)
- Vitesse d'attaque max : 30 - 100% (en fonction du niveau) ⇒ 40 - 100% (en fonction du niveau)
- [Correction de bug] La vitesse d'attaque se met désormais à jour de manière dynamique si elle monte de niveau tout en bénéficiant du passif.
KindredR - Repos d'Agneau
- Délai de récupération : 180 / 150 / 120 sec ⇒ 160 / 140 / 120 sec
NidaleeA - Javelot
- Augmentation des dégâts en fonction de la distance parcourue : 0 - 200% ⇒ 0 - 225%
- Distance requise pour que les dégâts s'amplifient : 525 ⇒ inchangée
RammusStats de base
Z - Boule défensive
- Stat de croissance en PV : 94 ⇒ 100
- Bonus d'armure et de résistance magique : 27 ⇒ 27 / 32 / 37 / 42 / 47
RyzeZ - Prison runique
- Dégâts : 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+ 70% de la puissance) (+ 4% du mana bonus) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 70% de la puissance) (+ 4% du mana bonus)
- Mana : 40 / 55 / 70 / 85 / 100 ⇒ 50 / 60 / 70 / 80 / 90
Twisted FateR - Destinée
- Délai de récupération : 160 / 130 / 100 ⇒ 170 / 140 / 110
ViCompétence passive - Bouclier antichoc
- Bouclier : 14% des PV max ⇒ 12% des PV max
YorickStats de base
- Armure : 39 ⇒ 36
Équilibrages en ARAM
ChampionsMel
Rengar
- Accélération de compétence : 0 ⇒ -10
Shaco
- A - Ratio de dégâts d'attaque : 100 - 115% ⇒ 110 - 225%
- A amélioré - Ratio de dégâts d'attaque : 130% ⇒ 140%
- E - Dégâts d'attaque bonus : 80% ⇒ 100%
Singed
- Compétence passive - Dégâts d'attaque bonus : 30% ⇒ 40%
- A - Délai de récupération : 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10 sec ⇒ 12 / 11 / 10 / 9 / 8 sec
- A - Dégâts d'attaque bonus : 65% ⇒ 85%
- E - Dégâts d'attaque bonus : 80% ⇒ 100%
Udyr
- Dégâts infligés : 95% ⇒ 100%
Vayne
- Soins : 90% ⇒ 100%
- Bouclier : 90% ⇒ 100%
Volibear
- Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%
Yasuo
- Z - Bonus de soin en fonction des PV manquants : 8 / 10 / 12 / 14 / 16% ⇒ 8 / 11 / 14 / 17 / 20% (comme dans la Faille de l'invocateur)
- Z - Délai de récupération : 25 / 23 / 21 / 19 / 17 sec ⇒ 27 / 25 / 23 / 21 / 19 sec
Mise à jour des répliques des skins en anglaisNous sommes en train d'enregistrer les lignes audio des skins en anglais et de rattraper le retard que nous avions sur des skins récents qui ont été mis en jeu avec les lignes du champion de base. Nous comptons procéder à reculons, en commençant par Morgana fleur spirituelle et Karma fleur spirituelle ! Elles débarqueront donc avec leurs répliques anglaises finales dans le patch 25.13. À l'avenir, nous essaierons de faire en sorte que les nouveaux skins disposent de leurs répliques dédiées lorsqu'ils sont mis en jeu.
Mises à jour du Sanctuaire et de la boutique fantastique
Morgana fleur spirituelle sera disponible dans le Sanctuaire à partir du patch 25.13.
Nous ajoutons également les éléments suivants à la boutique fantastique :
Ce qui veut dire que Mordekaiser Sahn-Uzal, son emote animée et le coup de grâce du Nexus « Arénaire » quitteront respectivement le Sanctuaire et la boutique fantastique.
- Coup de grâce du Nexus « Floraison » - 250 EF
- Emote animée de Morgana fleur spirituelle « Dans le creux de ma main » - 25 EF
Essences fantastiques du SanctuaireDans ce patch, nous buffons les essences fantastiques du Sanctuaire. Le Sanctuaire distribuera en moyenne plus d'essence fantastiques par étincelle ancienne, et plus d'essences fantastiques en général. Pour ce faire, nous ajouterons 2 essences fantastiques chaque fois que vous gagnerez un icone ou une emote, ce qui améliorera encore les récompenses communes de palier B et réduira légèrement les taux d'obtention des récompenses d'essences fantastiques les plus élevées.
Nous augmenterons également la récompense pour les doublons des variantes fantastiques de palier S de 100 à 130 essences fantastiques. Cela permettra d'équilibrer la valeur des doublons de skins fantastiques par rapport aux récompenses des doublons de skins exaltés. Ce changement sortira avec le patch 25.13 et sera intégré à la prochaine variante fantastique.
Tous ces changements seront indiqués dans le tableau récapitulatif du client, dans l'onglet Sanctuaire.
- Icone aléatoire ⇒ icone aléatoire + 2 essences fantastiques
- Emote aléatoire ⇒ emote aléatoire + 2 essences fantastiques
- Doublon de skin variante fantastique de palier S : 100 essences fantastiques ⇒ 130 essences fantastiques
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug à cause duquel Viego ne parvenait pas à voir les options d'amélioration de l'objet de support.
- Correction d'un bug à cause duquel le Z de Renata pouvait empêcher au champion à qui revenait l'élimination de la recevoir si le dernier coup était donné par un familier.
- Correction d'un bug à cause duquel l'exploit d'hostilité ne comptabilisait pas l'élimination si des familiers tuaient un champion affecté par le Z de Renata.
- Correction d'un bug à cause duquel Viego ne pouvait pas se déplacer correctement après avoir possédé Jhin et avoir utilisé son E, ou le E de Caitlyn s'il avait précédemment possédé Pantheon et utilisé son E. (Oui, c'est un bug très, très spécifique. Viego fait les choses bien)
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence passive de Hwei se déclenchait à un endroit incorrect dans des situations spécifiques.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence passive de Milio déclenchait la rune Électrocution sur un allié.
- Correction d'un bug à cause duquel le R d'Azir ne déplaçait pas les sbires.
- Correction d'un bug à cause duquel les compétences passives de Zac et Anivia se déclenchaient à la tourelle de la fontaine. C'est une incohérence que nous avons corrigée et qui reflète désormais l'Ange gardien.
- Correction d'un bug à cause duquel, si Neeko se déguisait en Karma, son disque ne tournait pas.
- Correction d'un bug à cause duquel le disque de Karma ne tournait plus après une reconnexion.
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de la compétence passive d'Akali apparaissait parfois autour du mauvais personnage.
- Correction d'un bug à cause duquel les Spectres de la Brume de Senna consommaient les bonus à l'impact de Senna.
- Correction d'un bug à cause duquel Sylas pouvait garder l'ultime volé s'il sautait sur le héraut de la Faille au moment où il l'utilisait.
- Correction d'un bug à cause duquel Sylas pouvait lancer une seconde fois l'ultime volé s'il utilisait Téléportation à la fin de l'incantation de l'ultime.
- Correction d'un bug à cause duquel, si Twitch sautait sur le héraut de la Faille pendant que son A était actif, la charge apparaissait incorrectement pour l'équipe ennemie.
- Correction d'un bug à cause duquel Mel pouvait être créditée pour l'élimination d'un allié grâce à une attaque renforcée de sa compétence passive quand Renata lui lançait son R.
- Correction d'un bug à cause duquel Sylas pouvait garder le modèle d'un champion s'il lançait un ultime volé et se téléportait ensuite.
- Correction d'un problème à cause duquel la deuxième activation du A de Zilean sur une même cible ne déclenchait pas les effets sonores du compte à rebours.
- Correction d'un bug à cause duquel Ahri ne recevait pas le soin de sa compétence passive si elle était en état de stase.
- Correction d'un bug à cause duquel le R de Katarina s'annulait si vous lanciez le E dans le vide en dehors de la portée du E.
- Correction d'un bug à cause duquel Viego qui possédait un ennemi équipé d'un Brise-coques pouvait octroyer en continu de l'armure et de la résistance magique aux sbires proches.
- Correction d'un bug de l'outil d'entraînement à cause duquel les objets à effets cumulés pouvaient cumuler à l'infini dans certaines circonstances.
- Correction d'un bug de l'outil d'entraînement à cause duquel le Bâton séculaire pouvait dépasser les 10 effets cumulés.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Zed fleur spirituelle prestige
- Morgana fleur spirituelle
- Akali fleur spirituelle
- Hwei fleur spirituelle
- Nidalee fleur spirituelle
- Karma fleur spirituelle
- Kayle fleur spirituelle
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Kayle fleur spirituelle
- Karma fleur spirituelle
- Nidalee fleur spirituelle
- Akali fleur spirituelle
- Hwei fleur spirituelle
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