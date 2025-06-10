LoL : MàJ 25.12, les détails de la mise à jour

LoL : Les mages en bot lane ne disparaîtront pas, Riot a pris position
Riot Games a clarifié sa position quant à la méta incluant des carrys AP à la place des ADC classiques en juillet 2026.
Patch notes 25.12 de LoL
Hall of LegendsTous les ans, LoL Esports intronise un joueur professionnel dans le Hall of Legends pour honorer ses accomplissements e-sportifs et dans le jeu. Les joueurs sont choisis par un jury indépendant composé de spécialistes et de professionnels de l'e-sport de toutes les régions, qui sélectionnent les joueurs sur la base de critères tels que le nombre de participations internationales, les titres internationaux et régionaux remportés, les statistiques propres à leur rôle et leur contribution globale au sport.
Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir Jian « Uzi » Zihao en tant que deuxième intronisé du Hall of Legends, un privilège réservé aux joueurs rejoignant la légende de l'e-sport de League of Legends. Reconnu pour son talent incomparable sur la voie du bas, sa dévotion, et son influence sur la scène e-sport mondiale, l'intronisation d'Uzi est un hommage à sa carrière d'exception et à sa contribution au développement de la discipline.
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Souvent porté au rang de meilleur ADC de l'histoire de League of Legends., Uzi captivait la foule par ses mécaniques millimétrées et ses actions téméraires. Il a en partie redéfini les limites de la scène professionnelle en transcendant la LPL avec Royal Club et en asseyant sa domination plus tard avec Royal Never Give Up (RNG). L'acharnement d'Uzi pour la compétition et son lien profond avec les fans ont contribué à la popularisation de LoL Esports et de la LPL en Chine. Ses performances exceptionnelles en finale des Worlds 2013 et 2014 et sa victoire en 2018 l'ont fait entrer dans la légende mondiale.
Nous célébrons le Hall of Legends avec un passe d'événement en jeu qui vous transportera à travers la carrière d'Uzi, en soulignant les moments cruciaux, ses réussites, et bien plus encore ! Vous pourrez gagner et acheter des objets cosmétiques spéciaux, des collections et des skins à l'effigie du Chien enragé pour célébrer cet événement. Les collections Kai'Sa légende transcendée et immortalisée, contenant des skins de Kai'Sa conçus en collaboration avec Uzi en personne, sont également disponibles.
Revivez l'apogée de la carrière d'Uzi dans le passe d'événement Hall of Legends avec un total de 100 niveaux de récompenses à déverrouiller, dont des skins et des icones commémoratifs, en particulier pour le champion emblématique d'Uzi. Parmi les récompenses vous retrouverez :
- Bordure et skin Vayne légende transcendée
- Chroma d'événement Vayne légende transcendée (ascension mythique)
- Skins Ezreal de glace, PROJET : Lucian, Ashe dragon féérique
- 125 Essences fantastiques
- 11 Coffres de butin
- 13 icones et emotes Uzi
- Balise À fond
- Bannière Chasseur implacable
- Titre Petit chien enragé
- et plus encore !
Améliorations à venir du passe de combatNous avons observé de près la façon dont vous progressez dans le passe de combat à travers chaque saison, et nous voulons nous assurer que ce soit satisfaisant, en plus d'honorer le temps que vous investissez dans League. Que vous jouiez 4 heures par jour ou 4 heures par semaine, nous tenons à récompenser le temps que vous passez en jeu. C'est avec cet objectif en tête que nous allons introduire certains changements pour améliorer la façon dont l'expérience de passe de combat (XPPC) est gagnée dans l'acte 2 lorsque le patch 25.13 sera mis en ligne.
XPPC des maîtrises du championNous allons commencer par la maîtrise de champion, en déplaçant l'XPPC de l'ensemble de maîtrise vers une mission plutôt que de la lier aux champions de l'ensemble de maîtrise. Avec ce nouveau système, vous pourrez obtenir la totalité des 2 500 XPPC avec des champions de votre choix au lieu de ceux proposés par l'ensemble de maîtrise.
Lorsque nous avons introduit les ensembles de maîtrise, l'objectif était de vous offrir un moyen de trouver un nouveau main, voire deux, sur base de recommandations personnalisées que ce système fournissait, tout en gagnant de l'XPPC en chemin. Maintenant que ce système est en place depuis un bon moment, il était temps d'analyser le niveau d'engagement des joueurs avec ces missions. Les taux d'achèvement que nous voyons ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos attentes, et le nombre de champions joués n'augmente pas davantage, nous avons donc pris la décision de retirer les ensembles de maîtrise à partir du patch 25.13. Ceci étant dit, nous garderons à l'esprit tout ce que nous avons appris à mesure que nous améliorerons le système de maîtrise à l'avenir.
Missions de rattrapageNous apportons également des changements à la façon dont les missions hebdomadaires fonctionnent afin que la progression dans les passes de combat soit plus satisfaisante et qu'il soit plus facile de terminer ces derniers. À partir du patch 25.13, les missions hebdomadaires ne seront plus disponibles pendant 7 jours, mais pendant 21 jours. Ça veut dire que vous recevrez chaque semaine un nouvel ensemble de missions hebdomadaires, et que vous aurez plusieurs semaines pour les remplir.
Pour l'instant, il n'y a aucune méthode permettant de récupérer l'XPPC pour les personnes qui arrivent en cours d'acte ou pour celles qui ont raté quelques missions hebdomadaires car elles étaient trop occupées. Grâce à cette mise à jour, vous pourrez accumuler des missions pendant un moment si vous êtes dans l'incapacité de jouer pendant une semaine ou deux, et vous pourrez quand même progresser de manière satisfaisante dans le passe. Vous ne devrez même pas vous connecter ni faire quoi que ce soit de particulier pour que ça fonctionne, elles vous attendront bien sagement dans votre liste de missions quand vous reviendrez. Dans la pratique, voici à quoi ça devrait ressembler :
Nous garderons ces changements à l'œil, ainsi que vos retours, et nous chercherons en permanence des chances d'améliorer les passes pour qu'ils soient plus plaisants pour celles et ceux d'entre vous qui décident de les prendre.
- Semaine 1 : vous recevrez les missions de la semaine 1.
- Semaine 2 : vous recevrez les missions de la semaine 2, et aurez encore accès aux missions non terminées de la semaine 1.
- Semaine 3 : vous recevrez les missions de la semaine 3, et aurez encore accès aux missions non terminées des semaines 1 et 2.
- Semaine 4 : vous recevrez les missions de la semaine 4, et aurez encore accès aux missions non terminées des semaines 2 et 3, et les missions non terminées de la semaine 1 expireront.
- Et ainsi de suite.
Votre BoutiqueVotre Boutique est revenue lors du patch précédent, mais pas de panique si vous n'en avez pas profité. La boutique sera disponible jusqu'au 24 juin 2025, alors n'hésitez pas à y faire un retour, peut-être y trouverez-vous un skin qui vous fait de l'œil à prix réduit.
Champions
AatroxCompétence passive - Posture du massacreur
E - Ruée obscure
- Ratio des soins contre les champions : 80% ⇒ 100%
- Ratio des soins contre les sbire : 20% ⇒ 25%
- Ratio des soins des dégâts infligés aux champions : 16% (+0,9% tous les 100 PV bonus) ⇒ 16% (+1,1% tous les 100 PV bonus)
AhriE - Charme
R - Assaut spirituel
- Durée du charme : 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2 sec ⇒ 1,2 / 1,35 / 1,5 / 1,65 / 1,8 sec
- Délai de récupération : 130 / 115 / 100 sec ⇒ 140 / 120 / 100 sec
ApheliosStats de base
Severum
- Vitesse d'attaque au niveau 1 : 0,640 ⇒ 0,665
Calibrum
- Vitesse de déplacement d'Assaut : 20% ⇒ 25%
- Dégâts de Tir lunaire : 60-160 (+42-60% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 70-160 (+42-60% des dégâts d'attaque bonus)
AuroraStats de base
R - Entre les mondes
- Résistance magique de base : 30 ⇒ 32
- Dégâts : 175 / 275 / 375 (+60% de la puissance) ⇒ 175 / 275 / 375 (+70% de la puissance)
AzirStats de base
- Vitesse de déplacement : 335 ⇒ 330
- Vitesse d'attaque par niveau : 6% ⇒ 5,5%
BardStats de base
- Vitesse de déplacement de base : 330 ⇒ 335
Bel'VethR - Banquet infini
Correction de bug
- Portée d'incantation : 275 ⇒ 175 / 275 / 375 / 450 (similaire à la portée du E)
- Correction de bug : lancer son R n'empêche plus Bel'Veth d'utiliser les sorts d'invocateur autres que Saut éclair.
GarenE - Jugement
- Dégâts : 4 / 8 / 12 / 16 / 20 (+36 / 38 / 40 / 42 / 44% des dégâts d'attaque) ⇒ 4 / 7 / 10 / 13 / 16 (+36 / 39 / 42 / 45 /48% des dégâts d'attaque) (remarque : il s'agit d'un buff à partir de 100 dégâts d'attaque totaux)
- Correction de bug : la durée de la réduction d'armure est désormais correctement prolongée à chaque tour supplémentaire même si la durée restante était faible.
GwenStats de base
Z - Brume sacrée
- PV de base : 620 ⇒ 600
- Délai de récupération : 22 / 21 / 20 / 19 / 18 sec ⇒ 24 / 22,5 / 21 / 19,5 / 18 sec
JaxCompétence passive - Acharnement
- Vitesse d'attaque bonus par effet cumulé : 3,5 / 5 / 6,5 / 8 / 9,5 / 11% (selon le niveau) ⇒ 5 / 6,5 / 8 / 9,5 / 11 / 12,5% (selon le niveau)
KalistaStats de base
A - Perforation
- PV de base : 580 ⇒ 560
- Délai de récupération : 8 sec ⇒ 9 sec
LeBlancE - Chaînes éthérées
R - Imitation
- Dégâts : 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+80% de la puissance) ⇒ 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+85% de la puissance)
- Délai de récupération : 50 / 40 / 30 sec ⇒ 45 / 35 / 25 sec
Lee SinE - Trombe/Fracture
- Délai de récupération : 9 sec ⇒ 8 sec
- Ralentissement : 20 / 35 / 50 / 65 / 80% ⇒ 35 / 45 / 55 / 65 / 75%
MordekaiserA - Oblitération
- Dégâts : 0-45 (selon le niveau) (+80 / 110 / 140 / 170 / 200) (+70% de la puissance) ⇒ 0-45 (selon le niveau) (+80 / 115 / 150 / 185 / 220) (+70% de la puissance)
NeekoA - Explosion florale
Z - Métaclonage
- Dégâts : 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (+50% de la puissance) ⇒ 60 / 110 / 160 / 210 / 260 (+60% de la puissance)
- Dégâts magiques bonus : 40 / 75 / 110 / 145 / 180 ⇒ 30 / 65 / 100 / 135 / 170
NidaleeE - Taillade
- (Forme de couguar)
- Dégâts : 70 / 130 / 190 / 250 (+70% des dégâts d'attaque bonus) (+40% de la puissance) ⇒ 70 / 130 / 190 / 250 (+70% des dégâts d'attaque bonus) (+55% de la puissance)
RammusStats de base
A - Démolisseur
- Armure de base : 40 ⇒ 35
- Stat de croissance en armure : 5,5 ⇒ 4,5
- Vitesse d'attaque au niveau 1 : 0,656 ⇒ 0,7
- Dégâts d'attaque de base : 55 ⇒ 65
- Compétence passive - Carapace cloutée
- SUPPRIMÉ : les attaques de base de Rammus n'infligent plus 10 (+10% d'armure) (+50% durant le Z) pts dégâts magiques à l'impact.
- NOUVEAU : Rammus gagne désormais des dégâts d'attaque bonus équivalents à 15% de son total d'armure et de résistance magique.
Z - Boule défensive
- Dégâts : 80 / 110 / 140 / 170 / 200 ⇒ 80 / 120 / 160 / 200 / 240
- Ça roule : Démolisseur n'empêche plus Rammus de lancer son E pendant ~0,375 seconde après avoir percuté un ennemi.
E - Provocation frénétique
- Durée : 6 sec ⇒ 7 sec
- Durée avec les attaques de base : la durée du Z n'augmente plus avec les attaques de base.
- Armure bonus : 40 (+35 / 45 / 55 / 65 / 75% du total d'armure) ⇒ 27 (+30 / 37,5 / 45 / 42,5 / 60% du total d'armure)
- Résistance magique bonus : 10 (+30 / 35 / 40 / 45 / 50% du total de résistance magique) ⇒ 27 (+30 / 37,5 / 45 / 42,5 / 60% du total de résistance magique)
- Dégâts renvoyés : 15 (+15% du total d'armure) ⇒ 15 (+10% du total d'armure) (+10% du total de résistance magique)
- Dégâts contre le dragon : le Z de Rammus renvoie désormais correctement les dégâts des attaques de base du dragon (idem pour la Cotte épineuse).
- Mise à jour de la bulle d'aide : la bulle d'aide du Z indique désormais clairement le montant d'armure et de résistance magique octroyé par la compétence.
- Mise à jour de la bulle d'aide : la bulle d'aide du Z affiche désormais le montant de dégâts renvoyés lorsque la compétence est active.
R - Frappe ascendante
- Vitesse d'attaque : le E n'octroie plus 20 / 25 / 30 / 35 / 40% de vitesse d'attaque bonus à Rammus.
- Dégâts contre les monstres : le E inflige désormais 80 / 100 / 120 / 140 / 160 (+70% de la puissance) pts de dégâts aux monstres à l'activation (remarque : cette compétence n'inflige pas de dégâts aux champions.)
- Délai de récupération : 90 sec ⇒ 120/105/90 sec
- Dégâts initiaux : 100 / 175 / 250 (+60% de la puissance) ⇒ 150 / 250 / 350 (+60% de la puissance)
- Dégâts à l'épicentre : le R n'inflige plus 50% de dégâts supplémentaires au centre de l'impact.
- Dégâts des ondes de choc supprimés : le R n'inflige plus 20 / 30 / 40 (+10% de la puissance) pts de dégâts par onde de choc.
- Ralentissement : 15 / 17,5 / 20% par effet cumulé, jusqu'à 60 / 70 / 80% ⇒ 30 / 40 / 50%, ne se cumule plus
- Amélioration : Rammus peut désormais sauter avec Démolisseur même s'il est au-dessus de l'ennemi si Frappe ascendante est lancée suffisamment rapidement.
- Amélioration : l'animation du R a été modifiée pour prendre l'animation complète.
- Correction de bug : le R n'annule plus son animation et n'empêche plus le lancement de Démolisseur si les deux compétences sont lancées rapidement.
- Correction de bug : correction de l'animation du R lorsque la compétence est lancée à courte portée.
RumbleA - Lance-flammes
E - Harpon électrique
- Dégâts magiques totaux : 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+110% de la puissance) (+6 / 7 / 8 / 9 / 10% des PV max de la cible) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+110% de la puissance) (+6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8% des PV max de la cible)
- Ralentissement : 15 / 20 / 25 / 30 / 35% ⇒ 10 / 15 / 20 / 25 / 30%
- Ralentissement amélioré : 22,5 / 30 / 37,5 / 45 / 52,5% ⇒ 15 / 22,5 / 30 / 37,5 / 45%
SamiraCompétence passive - Élan téméraire
A - Panache
- Vitesse de déplacement supplémentaire par effet de style : 2 / 2,5 / 3 / 3,5% (max : 12 / 15 / 18 / 21%) ⇒ 2,75 / 3 / 3,25 / 3,5% (max : 16,5 / 18 / 19,5 / 21%)
- Dégâts : 0 / 5 / 10 / 15 / 20 (+95 / 102,5 / 110 / 117,5 / 125% des dégâts d'attaque) ⇒ 5 / 10 / 15 / 20 / 25 (+95 / 102,5 / 110 / 117,5 / 125% des dégâts d'attaque)
SennaCompétence passive - Absolution
- Chances d'obtention d'âmes à l'élimination d'un sbire : 14% ⇒ 10%
ShenE - Rush des ombres
- Dégâts : 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+15% des PV bonus) ⇒ 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+11% des PV bonus)
TaliyahStats de base
A - Rafale filée
- Résistance magique de base : 30 ⇒ 28
- Dégâts renforcés : 190% ⇒ 180%
Twisted FateE - Paquet
R - Destinée
- Vitesse d'attaque bonus : 10 / 20 / 30 / 40 / 50% ⇒ 15 / 25 / 35 / 45 / 55%
- Délai de récupération : 180 / 150 / 120 sec ⇒ 160 / 130 / 100 secondes
VarusStats de base
- Armure de base : 27 ⇒ 24
ViZ - Coups fracassants
E - Force implacable
- PV max de la cible en dégâts : 4 / 5,5 / 7 / 8,5 / 10% (+2,857% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 (+3,5% des dégâts d'attaque bonus)
- Vitesse d'attaque bonus : 30 / 37,5 / 45 / 52,5 / 60% ⇒ 30 / 35 / 40 / 45 / 50%
- Dégâts bonus : 0 / 15 / 30 / 45 / 60 (+120% des dégâts d'attaque) (+100% de la puissance) ⇒ 10 / 30 / 50 / 70 / 90 (+110% des dégâts d'attaque) (+100% de la puissance)
YorickCompétence passive - Berger des âmes
A - Derniers sacrements
- Vitesse d'attaque des Goules de brume : 0,5 (+100% de la vitesse d'attaque bonus de Yorick) ⇒ 0,5 (+8-80% de la vitesse d'attaque)
- Dégâts : 30 / 55 / 80 / 105 / 130 (+50% des dégâts d'attaque) ⇒ 30 / 50 / 70 / 90 / 110 (+50% des dégâts d'attaque)
ZeriR - Éruption électrique
- Dégâts : 175 / 275 / 375 (+85% des dégâts d'attaque bonus) (+110% de la puissance) ⇒ 200 / 300 / 400 (+100% des dégâts d'attaque bonus) (+110% de la puissance)
- Dégâts de la chaîne d'éclairs : 30% de vos dégâts d'attaque ⇒ 40% de vos dégâts d'attaque
RunesPoigne de l'immortel
Nous ne sommes pas du tout satisfaits quand Poigne de l'immortel apparaît comme premier choix pour les affrontements entre champions à distance et de mêlée sur les voies, un sentiment qui semble partagé par les joueurs des champions de mêlée en question. Nous voudrions que la Poigne ne soit pas un super choix pour les champions à distance, sans pour autant que la rune soit si mauvaise qu'elle ne sert à rien la moitié du temps pour les métamorphes. Ce changement représente un nerf de ~33% de la rune pour ses utilisateurs à distance, ce qui devrait en faire un choix beaucoup moins intéressant pour les champions qui sont exclusivement à distance.
- Efficacité à distance : 60% ⇒ 40%
AtakhanNous retravaillons la logique d'apparition d'Atakhan afin qu'il apparaisse de manière plus équitable sur les voies du haut et du bas, puisqu'il est plus souvent sur celle du bas en ce moment.
DragonNous réglons un vieux problème à cause duquel les attaques des dragons étaient pour ainsi dire uniquement des attaques de base, mais il leur manquait certaines caractéristiques importantes. Désormais, leurs attaques se comporteront d'une façon semblable à celles des autres monstres épiques et interagiront avec la Cotte épineuse, Rammus et Jax comme il se doit.
- Attaques de dragons : toutes les attaques de bases des dragon activent désormais les effets à l'impact (comme pour la Cotte épineuse ou la Boule défensive).
- Esquive des dragons : toutes les attaques des dragons respectent désormais les esquives.
ARAM
ChampionsBel'Veth
Kayn
- Ténacité : 100% ⇒ 120%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 95%
Kennen
- A - Ratio de dégâts d'attaque bonus : 85% ⇒ 95%
- E - Délai de récupération (Assassin de l'ombre) : 10 sec ⇒ 7 sec
Shyvana
- Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%
Sion
- Régénération de Fureur par sbire canonnier, sbire de siège et soins : 0,05 ⇒ 0,1
- PV du Z par élimination d'unité/champion : 8 ⇒ 5
ObjetsLame du roi déchu
- Dégâts passifs : 10/8% ⇒ 12/10% des PV actuels de la cible
Sorts d'invocateurFatigue
- Délai de récupération : 240 ⇒ 290 (remarque : la Hâte d'invocateur est augmentée de 70 en ARAM, donc le délai de récupération passe en réalité de 140 à 170 secondes)
Brawl
ChampionsKayle
- Auparavant, Kayle profitait d'un gain d'expérience passif amélioré pour pouvoir atteindre le niveau 16. Avec l'augmentation générale du gain d'expérience passif, elle n'en a plus besoin.
- Gain d'expérience passif : Kayle ne profite plus d'une amélioration de gain d'expérience passif en Brawl.
SystèmesGain de PO passif
Gain d'expérience passif
- Gain de PO passif : 65 PO toutes les 10 sec ⇒ 75 PO toutes les 10 sec, puis 100 po toutes les 10 sec après 5 min
Jus
- Gain d'expérience passif : 20 XP toutes les 10 sec ⇒ 20 XP toutes les 10 sec, puis 30 XP toutes les 10 sec après 5 min
- Nouveautés : les Jus de puissance de Bandle, Jus de vitalité de Bandle et Jus de hâte de Bandle sont désormais disponibles dans la boutique. Ces consommables octroient un buff cumulable permanent et ne peuvent être achetés qu'à partir du niveau 16. Ils octroient également des chapeaux. Par conséquent, nous disons ciao au Jus chapi-chapo.
Clash - Coupe du MSILa Coupe du MSI se déroulera lors de ce patch ! Rassemblez votre équipe de 5 et préparez-vous !
- Début des inscriptions : 16 juin à 11h00 (heure locale)
- Jours du tournoi : 21 et 22 juin (~16h-19h heure locale, varie selon la région)
Obligation de position pour la sélection des champions en Partie accéléréeComme ça a été le cas pour les files en modes Normal et Classé, l'obligation de position a été ajoutée au mode Partie accélérée pour que le mode soit cohérent avant la partie et en jeu avec les règles de position de la Faille de l'invocateur.
Échange de champion en ARAMNous avons reçu des retours selon lesquels la nouvelle façon d'échanger des champions en ARAM ne serait pas aussi facile d'utilisation que l'ancienne que vous aimiez tant, nous supprimons donc le clic supplémentaire nécessaire pour échange puisqu'il n'y a qu'une option. Vous pouvez donc économiser ce clic en plus pour la partie !
Corrections de bugs et améliorationsAméliorations
Corrections de bugs
- Cotte épineuse renvoie désormais correctement les dégâts des attaques de base du dragon.
- Correction d'un bug à cause duquel le héraut de la Faille ne dansait pas si le Nexus était détruit près de lui.
- Correction d'un bug à cause duquel le saut de Rengar échouait lorsqu'il sautait vers le Nexus, de grosses unités ou quand sa portée était augmentée.
- Correction d'un bug à cause duquel l'amplification des dégâts de Mélodie du sang n'amplifiait pas les effets de saignement de Danse de la mort.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores de Mélodie du sang se jouaient à chaque fois, même si vous bénéficiiez déjà du buff.
- Correction d'un bug à cause duquel le R de Brand s'annulait si la prochaine unité ciblée mourait.
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de la compétence passive d'Akali apparaissait autour des mauvais personnages.
- Correction d'un bug à cause duquel l'E2 de Sylas appliquait les dégâts et les soins de son Z à plusieurs reprises.
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de l'exécution de la compétence passive d'Aurelion Sol n'était parfois pas exact.
- Correction d'un bug à cause duquel Flamme-ombre augmentait les dégâts d'Embrasement.
- Correction d'un bug à cause duquel le héraut de la Faille pouvait entrer en collision avec une Tourelle de Nexus sans lui infliger de dégâts si un joueur le contrôlait.
- Correction d'un bug à cause duquel le héraut de la Faille ratait parfois ses charges.
- Correction d'un bug à cause duquel certains effets sonores de Darius Bête lunaire ne se lançaient pas correctement ou était interrompus.
- Correction d'un bug à cause duquel les Spectres de la Brume de Senna consommaient les bonus à l'impact comme ceux du Poignard de Statikk ou des activations de Brillance.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du A de Mordekaiser suivaient la direction à laquelle il faisait face au lieu de rester à l'endroit où il avait lancé la compétence.
- Correction d'un bug à cause duquel le A de Mordekaiser tournait en fonction de la direction vers laquelle il faisait face lorsqu'il utilisait Saut éclair pendant le temps de lancement de la compétence.
- Correction d'un bug à cause duquel le E de Swain était capable de faire revenir Yone à l'emplacement de départ de son R.
- Correction d'un bug à cause duquel les améliorations de l'écran d'élimination ne fonctionnaient pas correctement dans certains modes de jeu.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence Marguerite ! d'Ivern ne pouvait pas attaquer les inhibiteurs ou le Nexus.
- Correction d'un bug à cause duquel un texte de debug apparaissait lorsque les joueurs avec un niveau d'Honneur de 5 utilisaient leurs signalements.
- Correction d'un bug à cause duquel les signalements dans le chat pour Tempo mortel et Sixième sens n'apparaissaient pas correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel les lignes de dialogue de Samira ne se jouaient pas correctement lorsqu'elle éliminait un champion.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Vayne légende transcendée
- Kai'Sa légende transcendée
- Kai'Sa légende immortalisée
- Renekton guerrier d'encre
- Pyke guerrier d'encre
- Lee Sin guerrier d'encre
- Nilah guerrière d'encre
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Renekton guerrier d'encre
- Pyke guerrier d'encre
- Lee Sin guerrier d'encre
- Nilah guerrière d'encre
- Vayne légende transcendée
- Ashe dragon féérique
- Ezreal de glace
- PROJET : Lucian
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