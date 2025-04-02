LoL : MàJ 25.07, les détails de la mise à jour

LoL : MàJ 26.15, les détails de la mise à jour
Retrouvez les détails du patch notes 26.15 de LoL, déployé le mercredi 29 juillet 2026 et marquant la sortie de LoL Classic, dans cet article.
Patch notes 25.07 de LoL
1er avril 2025Le chaos et la joie s'affrontent ! Un dragon festif, des sbires-chats et la folie du disco envahissent la Faille tandis que Shaco essaie de ternir l'enthousiasme de Garen Pengu avec des farces. Dansez sur des tapis de danse, découvrez des événements surprises et venez faire la fête avant qu'il ne soit trop tard ! Tous ces changements temporaires seront actifs dans les files non classées, alors ne vous inquiétez pas, cela n'impactera pas votre progression (ou régression) au classement.
Garen Pengu sera uniquement disponible pour la durée de ce patch. C'est un skin accessible gratuitement pour Garen, disponible dans tous les modes de jeu.
Il y a bien d'autres d'easter eggs cachés dans le jeu, alors amusez-vous bien à les chercher ! Pengu sera exclusivement disponible pour le 1er avril et quittera la Faille au bout de deux semaines. Le dragon festif apparaîtra également moins souvent après les trois premiers jours, alors ne le ratez pas !
Dragon festif (Faille estivale)Âme du dragon festif
Buff tueur de dragons
- Les champions gagnent 30% de vitesse de déplacement quand ils sont à moins de 650 unités de distance de leurs alliés.
- Par tranche de 5% de vitesse de déplacement supplémentaire, gagnez 1% de dégâts d'attaque et puissance bonus.
Terrain
- Vous gagnez un objet cadeau dans votre inventaire. Si votre inventaire est plein, l'objet cadeau sera ouvert automatiquement. Les cadeaux rapporteront entre 150 et 250 PO, ainsi qu'un point de compétence.
- Vous gagnez une aura disco groove, qui fera scintiller tous les sbires alliés proches !
- Des dalles disco vont apparaître dans les bases et dans la jungle.
- Marcher sur différentes dalles disco conférera un bonus de vitesse de déplacement cumulatif. (Un burst décroissant et un bonus constant)
- Une boule disco canard apparaîtra dans votre base.
- Si vous cliquez dessus, cela canalisera un effet qui vous donnera de nouveaux bonus de vitesse de déplacement.
Chaos de Chatco (Faille de l'invocateur et ARAM)Boîtes de Chatco
ARAM, mais plus vite
- Des boîtes de Chatco apparaîtront sur les voies (en Faille de l'invocateur comme en ARAM).
- Ramasser une boîte vous conférera un effet aléatoire mignon.
- Tous les 10 effets, vous recevrez également un petit cadeau.
- Difficile de savoir ce que Garen Pengu pense de ces boîtes.
Problèmes connus
- La Hâte d'invocateur est augmentée à 200%.
- Le Jus chapi-chapo coûte à présent 300 PO, sans limite de cumul.
- Et la boule de neige change un peu de look.
- Si un objet cadeau octroie un point de compétence alors que l'inventaire est plein, ce point n'apparaît pas dans l'interface de compétences jusqu'à ce que le niveau suivant soit atteint, vous permettant alors de dépenser ce point supplémentaire.
Mise à jour visuelle de LeBlancLa mise à jour visuelle de LeBlanc apporte de nouveaux modèles, animations, icônes de compétence, doublages, effets sonores et visuels, illustrations et skins.
Comme nous l'avons fait avec d'autres mises à jour visuelles de champions, le prix du skin de LeBlanc prestigieuse passera de 520 RP à 750 RP pour refléter la meilleure qualité du skin. Nous avons également apporté de nombreuses modifications aux effets sonores du skin LeBlanc corvus. Par conséquent, nous allons également augmenter son prix, qui passera de 975 RP à 1 350 RP, pour refléter la meilleure qualité du skin. Si vous ne possédez pas encore ces skins, sachez que vous pouvez les acheter pour moins cher avant la sortie de la mise à jour visuelle de LeBlanc, alors ne tardez pas !
Surveillez aussi notre chaîne YouTube pour découvrir la nouvelle musique officielle de LeBlanc ! Cette dernière devrait être publiée le jeudi 3 avril.
Main du démonDans l'ensemble, nous sommes très contents de l'accueil que vous avez réservé à Main du démon, et nous avons été ravis de voir les combos de mains et de sceaux que vous avez partagés sur différentes plateformes. Nous avons étudié certains de vos commentaires sur le taux d'acquisition de certains sceaux rares acquis en jouant à League, et découvert une interaction inattendue avec les missions cachées qui rapportent ces sceaux. Dans le patch 25.07, vous devriez remarquer qu'il devient plus facile de les obtenir. Ce changement vous permettra de progresser davantage pour accomplir ces missions cachées, à raison d'environ 80% par minute de jeu.
- Correction d'un comportement inattendu avec les missions cachées qui rapportent des sceaux, ce qui devrait permettre de les gagner plus vite.
Systèmes
Soins de la fontaine
- PV max par seconde : 10,4% ⇒ 8%
- PM max par seconde : 12,4% ⇒ 10%
- PV/PM manquants par seconde en début de partie : 6% ⇒ 16%
- PV/PM manquants par seconde en fin de partie : 12% ⇒ 16%
Vitesse de Doux foyer
- Vitesse de déplacement en début de partie : 75% ⇒ 65%
- Vitesse de déplacement entre 14-40 minutes : 75-150% ⇒ 65-150%
Détection de changement de voie
- Nous réduisons encore la zone de détection des changements de voie afin qu'elle ne détecte plus les champions qui combattent dans la jungle ennemie.
- La détection de changement de voie dans la voie du milieu a été réduite pour ne plus empiéter sur la majeure partie du nid des corbins.
Champions
BrandCompétence passive - Flammes
- Limite de dégâts par application contre les monstres non épiques : 7,5/15/22,5 (selon les effets cumulés Flammes) ⇒ 10/20/30 (selon les effets cumulés Flammes)
- Limite de dégâts de l'explosion sur les monstres : 250/325/400/475 ⇒ 270/355/440/525
DariusStats de base
E - Crampon
- Armure : 39 ⇒ 37
- Délai de récupération : 24/21,5/19/16,5/14 ⇒ 26/23,5/21/18,5 /16
GwenA - Tchac, tchac !
Z - Brume sacrée
- Dégâts du dernier coup de ciseaux : 70/95/120/145/170 (+ 35% de votre puissance) ⇒ 60/85/110/135/160 (+ 35% de votre puissance)
- Résistances : 25 + (5% de votre puissance) → 22 (+ 7% de votre puissance)
IvernA - Enracinement
- Durée d'immobilisation : 1,2/1,4/1,6/1,8/2 ⇒ 1,6/1,7/1,8/1,9/2
LilliaE - Graine tournoyante
- Dégâts : 60/85/110/135/160 (+60% de votre puissance) ⇒ 60/85/110/135/160 (+50% de votre puissance)
LuluA - Duo éclatant
Z - Fantaisie
- Dégâts minimaux : 70/105/140/175/210 (+50% de votre puissance) ⇒ 60/95/130/165/200 (+50% de votre puissance)
- Dégâts maximaux : 105/157,5/210/262,5/315 (+ 75% de votre puissance) ⇒ 90/142,5/195/247,5/300 (+ 75% de votre puissance)
- Correction d'un bug à cause duquel le ralentissement diminuait plus vite que prévu.
- Le ralentissement est à présent appliqué immédiatement, et non après une durée variable.
- Délai de récupération : 18/17,5/17/16,5/16 ⇒ 18
NaafiriStats de base
Compétence passive - La meute s'agrandit
- PV : 635 ⇒ 610
- Armure : 30 ⇒ 28
A - Dagues des Darkin
- Dégâts contre les monstres : 165% ⇒ 155%
Z - Appel de la meute
- Dégâts aux sbires : 80% ⇒ 100%
R - Hallali
- Délai de récupération : 20/19.5/19/18.5/18 ⇒ 22/21/20/19/18
- Correction d'un bug à cause duquel le Z ne détruisait pas toujours les tirs des tours pendant que Naafiri était impossible à cibler.
- Correction d'un bug à cause duquel Sylas qui volait l'ultime de Naafiri devenait impossible à cibler pendant l'incantation.
OlafE - Frappe sauvage
- Le délai d'incantation dépend désormais de la vitesse d'attaque.
- Délai d'incantation : 0,25 sec ⇒ 0,25-0,175 (0-125% de vitesse d'attaque supplémentaire (comprend le Z))
ShacoCompétence passive - Traîtrise
- Dégâts : 20-35 (selon le niveau) (+25% de vos dégâts d'attaque bonus) dégâts physiques bonus ⇒ 20-35 (selon le niveau) (+ 30% de vos dégâts d'attaque bonus) dégâts physiques bonus
A - Tromperie
- Dégâts : 25/35/45/55/65 (+ 60% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 25/35/45/55/65 (+ 65% de vos dégâts d'attaque bonus)
ShenA - Assaut crépusculaire
- [NOUVEAU] Vitesse d'attaque et dégâts fixes contre les bâtiments. Les dégâts selon les PV max ne sont pas appliqués.
SingedCompétence passive - Sillage toxique
A - Piste empoisonnée
- Délai de récupération par cible : 8 secondes ⇒ 10 secondes
R - Potion de démence
- Dégâts par seconde : 20/30/40/50/60 (+40% de votre puissance) ⇒ 20/30/40/50/60 (+42,5% de votre puissance)
- Stats bonus : 30/65/100 ⇒ 25/60/95
TrundleE - Montagne de glace
- Ralentissement : 30/34/38/42/46% ⇒ 34/38/42/46/50%
- Délai de récupération : 24/22/20/18/16 secondes ⇒ 21/19,5/18/16,5/15 secondes
VolibearZ - Folie mutilatrice
- Amplification des dégâts améliorés : 50% ⇒ 50% (+15% de vos dégâts d'attaque bonus)
XerathA - Rayon arcanique
Z - Œil de la destruction
- Dégâts : 70/110/150/190/230 (+85% de votre puissance) ⇒ 70/110/150/190/230 (+90% de votre puissance)
E - Orbe d'électrocution
- Dégâts : 60/95/130/165/200 (+60% de votre puissance) ⇒ 50/85/120/155/190 (+65% de votre puissance bonus)
R - Rite arcanique
- Dégâts : 80/110/140/170/200 (+45% de votre puissance) ⇒ 70/100/130/160/190 (+45% de votre puissance)
- Dégâts : 180/230/280 (+40% de votre puissance) ⇒ 170/220/270 (+45% de votre puissance)
YoneCompétence passive - Voie du chasseur
E - Libération spirituelle
- Les dégâts de coup critique ne sont plus réduits de 10%.
- Ne purge désormais plus les contrôles de foule au retour.
- La bulle d'aide clarifie que seuls les dégâts des attaques et des compétences sont amplifiés.
YorickStats de base
Compétence passive - Berger des âmes
- Stat de croissance en armure : 5,2 ⇒ 4,5
A - Derniers sacrements
- Morts proches par tombe : 12/6/2 (aux niveaux 1/7/13) ⇒ 8/7/6/5/4/3/2 (aux niveaux 1/3/5/7/9/11/13)
- Dégâts d'attaque : 4-90 (selon le niveau) (+20% des dégâts d'attaque totaux) ⇒ 15-75 (selon le niveau) (+20% des dégâts d'attaque bonus)
- Vitesse d'attaque bonus : 8% (par niveau) ⇒ vitesse d'attaque bonus de Yorick
- PV : 110-212 (selon le niveau) (+20% des PV max) ⇒ 100-300 (selon le niveau) (+15% des PV bonus)
- Les stats de Goules de brume se mettent à jour de manière dynamique lorsque Yorick gagne un niveau ou des stats, au lieu d'attendre de nouvelles invocations.
- Dégâts des attaques de champion contre les Goules de Brume : tuent instantanément ⇒ 100% de dégâts supplémentaires aux attaques de mêlée
- Dégâts à cible unique sur les Goules de Brume : tuent instantanément ⇒ dégâts normaux
- Dégâts de zone sur les Goules de Brume : 50% ⇒ 66-40% (selon le niveau 1-14)
- Dégâts de non-champions sur les Goules de Brume : 50% de tous les monstres ⇒ 40% des dégâts des sbires et des monstres non épiques
- Les Goules de Brume ne suivent plus le Rappel de Yorick pendant les combats contre les monstres.
- Yorick peut ping sa compétence passive pour annoncer le nombre de ses Goules de Brume à proximité et partout.
E - Brume endeuillée
- Délai de récupération : 7/6,25/5,5/4,75/4 ⇒ 6/5,5/5/4,5/4
- Dégâts : 30/55/80/105/130 (+40% de vos dégâts d'attaque totaux) ⇒ 30/55/80/105/130 (+50% de vos dégâts d'attaque totaux)
- [NOUVEAU] Invoque une tombe en cas d'impact sur un champion et un monstre grand/épique.
R - Vierge de la Brume
- Dégâts : 15% de vos PV actuels, avec un minimum de 70/105/140/175/210 (+70% de votre puissance) ⇒ 70/105/140/175/210 (+100% de votre puissance)
- Vitesse de déplacement de Yorick et ses invocations : 20% ⇒ 30%
- [NOUVEAU] Réduit à présent l'armure de 18/21/24/27/30% pendant 4 secondes.
- [RETIRÉ] N'augmente plus les dégâts des Goules de brume de 20% pour 8 attaques.
- Correction d'un bug à cause duquel les Goules de Brume ne sautaient pas toujours sur la cible en traversant le terrain.
- Dégâts : 0/10/40 (+50% des dégâts d'attaque totaux) ⇒ 50/75/100 (+30% des dégâts d'attaque bonus)
- PV : 400-1 650 (selon le niveau) (+60% des PV totaux) ⇒ 1 050-3 200 (selon le niveau) (+60% des PV bonus)
ObjetsCatalyseur de l'éternité
Catalyseur de l'éternité est un peu faible pour un objet épique de phase de laning. Nous aimerions qu'il conserve un prix différent de celui de Chapitre perdu afin de garder une certaine diversité en laning, mais cet objet ne devrait pas être aussi difficile à acheter et son mana devrait être similaire à celui de son semblable.
Bâton séculaire
- Construction : Cristal de rubis + Cristal de saphir + 600 PO ⇒ Cristal de rubis + Cristal de rubis + Cristal de saphir + 200 PO
- Coût total en PO : inchangé
- Mana : 300 ⇒ 375
- Mana d'Éternité récupéré en subissant des dégâts : 7% ⇒ 10% (le Bâton séculaire reçoit le même changement)
Glaive d'ombre
- Mana d'Éternité récupéré en subissant des dégâts : 7% ⇒ 10%
- Coût total : 2600 PO ⇒ 2500 PO
- Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 55
- Délai de récupération de Black-out : 50 secondes ⇒ 90 secondes
ARAM
BuffsAhri
Bard
- Dégâts infligés : 97% ⇒ 100%
Draven
- Z - Délai de récupération : 18 secondes ⇒ 10 secondes
Evelynn
- Gain de PO passif : 25 + (2x les effets cumulés) PO bonus ⇒ 40 + (2x les effets cumulés) PO bonus
- Perte d'effets à la mort : 50% ⇒ 30%
Lillia
- Délai de récupération du R : 120/100/80 secondes ⇒ 100/80/60 secondes
Miss Fortune
- Délai de récupération du E : 18 ⇒ 18/17/16/15/14 secondes
Mordekaiser
- Dégâts infligés : 90% ⇒ 93%
Rakan
- Dégâts subis : 105% ⇒ 102%
Rell
- Accélération de compétence : 0 ⇒ 10
Renekton
- Soins prodigués : 90% ⇒ 100%
Skarner
- Soins : 105% ⇒ 110%
Warwick
- Dégâts subis : 105% ⇒ 100%
Zeri
- Délai de récupération du A : 8/7,5/7/6,5/6 secondes ⇒ 6 secondes
- Délai de récupération du E : 22/21/20/19/18 secondes ⇒ 20/19/18/17/16 secondes
NerfsSoraka
Yuumi
- Dégâts subis : 97% ⇒ 100%
- Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%
Arena
Modifications générales
- Incontrôlable fonctionne désormais sur les projections et les repoussements.
- Le Cercle de feu ne blesse plus les joueurs dans le Royaume des morts.
- L'écran de fin de partie affiche désormais jusqu'à 5 optimisations, ce qui vous permet de voir les optimisations accordées par les invités d'honneur dans votre historique des parties.
Invités d'honneurNouveaux invités d'honneur à la 2e manche
Ambessa
Sélectionnez un sacrifice :
Katarina
- Sacrifice Argent : après 2 manches, gagnez une optimisation Argent.
- Sacrifice Or : pendant les 5 prochaines manches, entrez en combat avec 75% de vos PV, et après ces manches, gagnez une optimisation Or.
- Sacrifice Prismatique : pendant les 7 prochaines manches, entrez en combat avec 50% de vos PV, et après ces manches, gagnez une optimisation Prismatique.
Draven
- Vous gagnez 5 relances.
Cassiopeia
- Augmente la probabilité d'augmenter le palier de vos Enclumes à stats.
- Quand vous lancez une série de victoires et toutes les 3 victoires, vous gagnez 1 Enclume à stats.
Alistar
- Vous ne pouvez plus acheter de bottes et la manche des bottes devient une manche à objet complet.
- Si vous avez déjà acheté des bottes, elles sont vendues à leur valeur complète.
Nouveaux invités d'honneur à la 8e manche
- La première fois que vous deviez vous faire éliminer, réduisez les PV de votre équipe à 1.
LeBlanc
Sahn Uzal
- Toutes les 25 sec, tout le monde au combat devient invisible pendant 3 sec.
Modifications des invités d'honneur
- Les réanimations sont désactivées.
Elise
- Les joueurs à l'intérieur des cocons de l'invité d'honneur Elise luttent pour se libérer, ce qui fait perdre 1 PV au cocon toutes les 1,5 sec. Ces dégâts ne peuvent pas briser les cocons.
- Les cocons d'Elise créés dans le Royaume des morts retourneront désormais dans le Royaume des vivants.
Optimisations normales
- Âmes draconiques : lorsque vous prenez Âmes Draconiques alors que vous avez Cœur de Dragon avec 4 âmes ou plus, Âmes draconiques vous donne le dragon ancestral au lieu d'annuler une âme.
- Conduit infernal : Brand, Annie, Shyvana, le Z de Corki, le Z de Ornn, le A et R de Rumble ne comptent désormais plus comme des brûlures pour Conduit infernal.
- Conduit infernal : a désormais un délai de récupération par compétence et par cible au lieu d'un délai de récupération global pour correspondre à d'autres optimisations sur compétence réussie.
- Délai d'invisibilité de Ne bouge surtout pas : 1,5 sec ⇒ 1,25 sec
- Corde à linge : 20-300 ⇒ 20-300 (+20% de votre puissance) (+30% de vos dégâts d'attaque bonus) (+2% des PV bonus)
- Université des clowns : les dégâts causés par le déclencheur de mort ne permettent pas de gagner une manche.
- Kamikaze : les dégâts causés par le déclencheur de mort ne permettent pas de gagner une manche.
- Coups de grâce : pour les compétences ayant des effets continus, se déclenche à la fin du délai de récupération quand la compétence est toujours active. Galio/Fiddlesticks déclenchent désormais cette action juste avant l'atterrissage. Pantheon déclenche désormais cette action juste avant que sa lance n'atterrisse.
- Rien que pour toi : amplifie désormais tous les soins/protections accordés à vos partenaires > alliés.
- Ambidextrie : (refonte) quand vous attaquez, vous lancez sur la même cible un éclair secondaire qui inflige 50% de dégâts et applique vos effets à l'impact avec 50% d'efficacité.
- Vitesse d'attaque totale d'Ambidextrie : 100% ⇒ 50%
- Pouvoir maléfique phénoménal : ne se déclenche plus chaque fois que Brand ou Lillia appliquent leur passif. Ces passifs respectent désormais le délai de récupération des optimisations.
- Gantelet précieux/Vulnérabilité : la formule de critique a été modifiée pour que les dégâts critiques soient moins extrêmes.
- Sagesse séculaire : s'il s'agit de votre 2e optimisation, vous gagnez +2 niveaux.
- Du début à la fin - Dégâts de Moisson noire par âme collectée : 10 ⇒ 20
- Du début à la fin - Nombre d'âmes de départ par optimisation : 4 ⇒ 8
Optimisations de type malédiction
- Puissance maudite maximum par manche : 40 ⇒ 50
- Proportion de PV gagnés avec Porteur d'effroi en fonction de Puissance maudite : 225% ⇒ 400%
- Intervalle des dégâts avec Porteur d'effroi : 1 s ⇒ 0,25 s
- Proportion de force adaptative gagnée avec Imprécateur en fonction de Puissance maudite : 125% ⇒ 175%
- Gain de Puissance maudite par immobilisation avec Profanation : 5 ⇒ 8
- Proportion d'armure et de RM gagnée avec Profanation en fonction de Puissance maudite : 20% ⇒ 25%
- Proportion de dégâts à l'impact gagnés avec Toucher fatal en fonction de Puissance maudite : 38% ⇒ 40%
- Bénédiction obscure : suppression de la condition de distance pour gagner de la Puissance maudite en soignant/protégeant.
Objets
- Cœur de dragon : octroie un maximum de 4 âmes à l'achat.
- Compagnon Hexclair - Portée : 1 000 ⇒ 1 200
Corrections de bugs
- Légère amélioration de la détection de Jitte du Kinkou.
- Il n'est plus possible d'acheter simultanément un jus identique à celui que vous avez déjà ou qui est déjà actif sur vous.
- Soins meurtriers ne se déclenche plus pendant la mort.
- Danse du démon n'octroie plus accidentellement Poigne aux ennemis.
- Cœur de l'aube comptera maintenant correctement la régénération de base du mana octroyée par Talisman de l'ascension.
- Annuler la vente d'un Cœur de dragon ne réinitialisera plus les âmes obtenues.
- La vitesse d'attaque de Kalista sera bien limitée par Lentement mais sûrement.
- Tourbilol fonctionnera correctement sur le A d'Akshan.
- Projectiles cardinaux ne sera plus consommé par les plantes/balises/pièges.
- Le délai de récupération de Marionnettiste n'est plus réduit par Vœu du chevalier.
- Les compétences renvoyées par le Z de Mel pourront bénéficier de Chaîne d'éclairs
- Obtenir une élimination avec le R de Cho'Gath via Roulette ultime ne réduit plus la portée de votre R à celle du R de Cho'Gath.
- Pouvoir maléfique phénoménal et les autres optimisations avec effets de sort à l'impact ne fonctionnent plus pour les attaques de base de Kayle.
- Griffes du rôdeur peut désormais être obtenu par des champions qui n'ont pas de ruée.
- Le prix de vente de Griffes du rôdeur et Éviscérateur est désormais correct.
- Poupées russes repousse correctement les ennemis quand vous ressuscitez.
- Griffes du rôdeur d'affiche plus d'icône de buff après une ruée.
- L'animation de l'ultime Guillotine s'affiche correctement d'une manche à l'autre.
- Les chances de coup critique des compétences qui bénéficient d'une chance de coup critique de base ne sont pas recalculées avec Gantelet précieux ni Vulnérabilité.
- Le A de Nilah inflige désormais un coup critique avec Gantelet précieux.
- Les dégâts des piliers de l'arène de l'Ordalie ne sont plus augmentés par Gantelet précieux.
- Les chances de coup critique de Vulnérabilité et Gantelet précieux ne sont plus cumulables et ne permettent plus d'infliger deux coups critiques. Dans les cas où les deux optimisations peuvent s'appliquer, les chances de coup critique sont déterminées par l'optimisation qui octroie le plus de dégâts critiques (Gantelet précieux).
- Siphon d'âme ne se déclenche plus plusieurs fois quand vous possédez à la fois Gantelet précieux et Vulnérabilité.
- Le R de Brand dans Roulette ultime a désormais un délai de récupération de 6 secondes pour qu'il puisse rebondir correctement quand le délai de récupération est annulé.
- Chauffeur n'interrompt plus le E d'Ornn si vous êtes en train de vous déplacer.
- Viktor gagne désormais bien 40 charges pendant la phase d'achat.
- Correction d'un bug qui déclenchait le délai de récupération du sort d'invocateur invité d'honneur de Kled en utilisant le Z.
- Le compteur d'Âme des océans ne prend plus en compte les soins prodigués en dehors des manches de combat.
- Sillon magique et Imprécateur se déclenchent désormais correctement sur les deux ennemis quand une compétence les touche tous les deux, contrairement à avant.
Le Bazar des essences est de retour !Le patch 25.07 transporte le Bazar des essences dans ses valises. Il sera actif jusqu'à la publication du patch 25.09.
Avec ce retour du BdE, nous offrons le titre « Adorateur du Bazar » pour 250 000 EB. Dépensez votre stock d'essences bleues dans quelques cosmétiques tant qu'il dure, car souvenez-vous qu'il ne reviendra pas avant la fin de l'année.
Prix en EB de Jhin et Vel'KozEn début d'année, nous avons réduit de 50% le coût en EB de tous les champions, ce qui a conduit à la mort de certains prix en particulier sur des champions adorés des joueurs comme des devs. Nous vous avons entendu demander leur retour, voici donc les nouvelles.
- Dans le patch 25.07, Jhin sera échangeable contre 1 234 essences bleues et Vel'Koz contre 1 618 essences bleues.
Le Sanctuaire et Zed fléau galactique quantique
- Avec le report du skin Mordekaiser Sahn-Uzal, nous allons rallonger la durée de la bannière de Zed fléau galactique quantique jusqu'à la prochaine bannière.
Qiyana de l'Académie du combat prestigeEn travaillant sur la nouvelle boutique, nous avons découvert un bug à cause duquel l'achat de Qiyana de l'Académie du combat prestige n'octroyait pas sa bordure d'icone. Nous n'avons pas réussi à corriger le problème à temps, donc pour l'instant, lorsque vous l'achèterez, vous ne recevrez pas la bordure d'icone.
La bordure d'icone sera donnée de manière rétroactive une fois que nous aurons corrigé le problème à une date ultérieure. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas la bordure, elle arrivera plus tard. Nous vous en dirons plus dès que nous aurons du nouveau concernant ce problème.
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un bug qui permettait à Singed d'exécuter Tryndamere avec son A pendant son ult sans tenir compte de son invincibilité.
- Correction d'un bug qui faisait que les attaques d'un champion de mêlée buffé par le passif maxé Meneur du Sac de l'explorateur ne ralentissaient pas sa cible.
- Correction d'un bug qui affichait parfois du texte réservé au débug pendant l'ultime de Gwen.
- Correction d'un bug qui n'affichait parfois pas correctement le retour visuel de l'activation de Mort subite.
- Correction d'un bug qui ne déclenchait pas le délai de récupération du R de Sylas après avoir utilisé le R de Zeri.
- Correction d'un bug qui empêchait Viego d'utiliser son passif s'il tuait un champion ennemi avec le Z de Mel quand il la possédait.
- Correction d'un bug qui ne faisait pas traverser le terrain au R de Naafiri si une cible se trouvait juste à côté.
- Correction d'un bug qui créait une icône de buff redondante sur le Z de Naafiri.
- Correction d'un bug qui empêchait la meute de Naafiri de bondir avec elle.
- Correction de la cApItAliSaTiOn bIzArRe dans la bulle d'aide d'Aurora (en anglais uniquement).
- Correction d'un bug qui n'indiquait pas correctement l'apparition du Héraut de la Faille.
- Correction d'un bug qui lançait le A de Mordekaiser dans la direction de la souris et non dans la direction vers laquelle il était tourné.
- Correction d'un bug qui générait des incohérences entre le E de Varus et la bulle d'aide.
- Correction d'un bug qui ne déclenchait pas correctement les buff/débuff de la quête de Némésis Pêcher dans la Mer de lavande.
- Correction d'un bug qui ne lançait plus l'animation du R de Jax quand celui-ci l'augmentait de niveau.
- Correction d'un retard dans les descriptions des compétences de Neeko par rapport à leur mise à jour en jeu.
- Correction d'un bug dans l'outil d'entraînement qui ne réinitialisait pas les Failles élémentaires quand on utilisait la fonctionnalité Réinitialiser la partie.
- Correction d'un bug dans l'outil d'entraînement qui ne faisait apparaître qu'un seul type de dragon élémentaire qu'importe le type demandé dans les paramètres.
- Correction d'un bug de l'outil d'entraînement qui faisait apparaître Atakhan dès qu'on faisait apparaître un dragon.
- Correction d'un bug de l'outil d'entraînement qui conservait les modifications apportées au terrain par Atakhan même après la réinitialisation de la partie.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Urgot plombier de l'extrême
- Malplouf
- Garen Pengu
- Braum maître kebabier
- Naafiri hot-dog
- Chatco
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Urgot plombier de l'extrême
- Malplouf
- Braum maître kebabier
- Naafiri hot-dog
- Chatco
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