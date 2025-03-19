LoL : MàJ 25.06, les détails de la mise à jour

LoL Classic : Que réserve ce mode de jeu ?
Pour mieux comprendre LoL Classic, nous vous proposons de découvrir les informations importantes relatives à ce mode de jeu dans cet article.
Patch notes 25.06 de LoL
Remboursements de PL Vanguard et nouvelle notification de bannissementTricher, c'est nul, et être victime de triche en jeu a largement été catégorisé par les scientifiques comme une « expérience 1 étoile ». Il est satisfaisant de voir les tricheurs être bannis, mais les joueurs innocents qui les affrontent conservent généralement une défaite dans leur historique et un goût amer dans la bouche. Donc, à partir du patch 25.06, nous allons proposer un remède pour ce problème, et si Vanguard détermine qu'un joueur a perdu une partie classée à cause d'une triche active, nous allons « rembourser » les PL perdus suite à cette triche, une fois le joueur suspendu.
PL REMBOURSÉS : un tricheur a été détecté dans une partie le [DATE]. Le compte de ce joueur a été banni (NOM DU COMPTE), et tous les PL perdus à cause de cette partie ont été remboursés (+ QUANTITÉ DE PL). Nouveau rang : [RANG MIS À JOUR]
Lorsqu'un remboursement aura lieu, vous recevrez une notification immédiatement (ou à votre prochaine connexion) pour vous dire quand la partie avait eu lieu, combien de PL vous avez récupérés, et identifier votre rang mis à jour en beaux caractères Beaufort gras. Nous ne retirerons pas les PL de ceux qui auront gagné par inadvertance avec un tricheur dans leur équipe, nous les rendrons simplement à ceux qui avaient perdu. Mais tout compte dont nous constaterons qu'il se met intentionnellement et régulièrement en file d'attente avec des tricheurs, ce qu'on appelle « hitchhiking » ou « bussing », sera banni en même temps que le tricheur.
TRICHEUR ATOMISÉ : vous avez récemment signalé [NOM DU COMPTE] pour avoir triché, et après examen, ce compte a été banni pour le reste de l'éternité. Merci de votre aide pour améliorer League of Legends.
Dans ce patch, nous allons également introduire notre 2e notification préférée : le retour sur signalement. L'équipe de Vanguard s'appuie sur les signalements en jeu pour diriger leur attention sur tout joueur qui mérite un examen rapproché, alors pour que cette boucle reste la plus précise possible, il est important que vous sachiez que vos hackusations étaient fondées. Et ça ne fait jamais de mal de connaître le moment exact où le compte d'un tricheur a été propulsé dans l'héliosphère.
Maîtrise du championCe patch voit l'arrivée des nouvelles emotes de maîtrise du champion ! Nous les avons modifiés en prenant compte de vos retours pour que les emotes de l'an passé correspondent davantage à leurs versions précédentes, tout en proposant un vent de fraîcheur.
Nous finalisons encore les couleurs, les textures et les sons des emotes en fonction des commentaires du PBE, donc attendez-vous à les voir débarquer au cours du prochain patch. Pour l'heure, n'hésitez pas à montrer à tous votre maîtrise durement gagnée avec style.
Votre BoutiqueVotre Boutique est de retour dans ce patch ! Elle sera disponible pendant deux patchs, alors pensez à la consulter avant qu'elle ne ferme ses portes le 16 avril.
Champions
CaitlynZ - Piège-yordle
R - Tir chirurgical
- Dégâts du tir dans la tête contre les cibles piégées : 40/85/130/175/220 (+40% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 35 / 80 / 125 / 170 / 215 (+ 30% de vos dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts : 300/500/700 (+ 100% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 300/475/650 (+ 100% de vos dégâts d'attaque bonus)
CorkiStats de base
- Armure de base : 30 ⇒ 27
DariusCompétence passive - Plaie béante
- Modificateur de dégâts aux monstres : 300% ⇒ 200%
DravenCompétence passive - League of Draven
- Draven ne gagne plus 2 effets d'Adoration supplémentaires tous les 6 éliminations
EzrealStats de base
- Stat de croissance en armure : 4,7 ⇒ 4,2
FioraA - Fente
- Coût en mana : 20/25/30/35/40 ⇒ 20 à tous les rangs
GarenE - Jugement
- Dégâts des coups critiques : 175% ⇒ 150%
GwenStats de base
Passif - Mille coupures
- Stat de croissance en PV : 115 ⇒ 100
- PV de base : 620 ⇒ 650
A - Tchac, tchac !
- Dégâts : 1% (+0,6% tous les 100 pts de puissance) des PV de la cible ⇒ 1% (+0,55% tous les 100 pts de puissance) des PV de la cible
- Modificateur de dégâts aux monstres : 10 (+15% de votre puissance) ⇒ 5 (+15% de votre puissance)
Z - Brume sacrée
- Dégâts du dernier coup de ciseaux : 60/85/110/135/160 (+35% de votre puissance) ⇒ 70/95/120/145/170 (+35% de votre puissance)
- Dégâts max : 110/160/210/260/310 (+60% de votre puissance) ⇒ 120/170/220/270/320 (+60% de votre puissance)
E - Élan incisif
- Résistances supplémentaires : 22/24/26/28/30 (+7% de votre puissance) ⇒ 25 (+ 5% de votre puissance)
R - Piqûre
- Délai de récupération : 13 / 12.5 / 12 / 11.5 / 11 secondes ⇒ 12 / 11 / 10 / 9 / 8 secondes
- Réduction du délai de récupération : 25/35/45/55/65% ⇒ 50% à tous les rangs
- Dégâts à l'impact : 15 (+20% de votre puissance) ⇒ 12/14/16/18/20 (+ 20% de votre puissance)
- Dégâts par aiguille : 35/65/95 (+10% de votre puissance) ⇒ 30/60/90 (+8% de votre puissance)
- Ralentissement initial : 40/50/60% ⇒ 60% à tous les rangs
- Ralentissement réduit : 15/20/25% ⇒ 25% à tous les rangs
Jarvan IVA - Frappe du dragon
- Dégâts : 80/120/160/200/240 (+ 140% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 90/130/170/210/250 (+ 145% de vos dégâts d'attaque bonus)
JhinCompétence passive - Murmure
- Dégâts d'attaque bonus : 4 - 44% (selon le niveau) (+0,3% tous les 1% de chances de coup critique) (+0,25% tous les 1% de vitesse d'attaque bonus) ⇒ 4 - 44% (selon le niveau) (+0,35% tous les 1% de chances de coup critique) (+0,3% tous les 1% de vitesse d'attaque bonus)
JinxR - Super roquette de la mort !
- Dégâts : 325/475/625 (+165% de vos dégâts d'attaque bonus) (+25/30/35% des PV manquants de la cible) ⇒ 300/450/600 (+155% de vos dégâts d'attaque bonus) (+25/30/35% des PV manquants de la cible)
Kai'SaStats de base
R - Instinct meurtrier
- Armure de base : 25 ⇒ 27
- Régénération de base des PV : 3,5 ⇒ 4
- Délai de récupération : 130/100/70 secondes ⇒ 120/90/60 secondes
KarmaA - Flamme intérieure
- Dégâts : 70/120/170/220/270 (+70% de votre puissance) ⇒ 60/110/160/210/260 (+70% de votre puissance)
Kha'ZixCompétence passive - Menace invisible
E - Bond
- Dégâts bonus : 14 - 116 (selon le niveau) (+40% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 17 - 136 (selon le niveau) (+50% de vos dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts : 65/100/135/170/205 (+ 20% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 65/100/135/170/205 (+ 40% de vos dégâts d'attaque bonus)
LilliaE - Graine tournoyante
- Délai de récupération : 14 secondes ⇒ 12 secondes
- Dégâts : 60/85/110/135/160 (+50% de votre puissance) ⇒ 60/85/110/135/160 (+60% de votre puissance)
LucianE - Poursuite inlassable
- Délai de récupération : 19/17,75/16,5/15,25/14 secondes ⇒ 16/15,5/15/14,5/14 secondes
Maître YiStats de base
A - Assaut éclair
- Stat de croissance en armure : 4,7 ⇒ 4,2
- Dégâts de coup critique bonus : 75% ⇒ 100%
NaafiriStats de base
Compétence passive - La meute s'agrandit
- Stat de croissance en PV : 120 ⇒ 105
- Stat de croissance en armure : 4,7 ⇒ 4,2
- Dégâts d'attaque de base : 55 ⇒ 57
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,1 ⇒ 2
A - Dagues des Darkin
- Membres de meute max : 2/3 (niveaux 1/9) ⇒ 2/3/4/5 (niveaux 1/9/12/15)
- Dégâts des membres de meute : 12 - 32 (selon le niveau) (+5% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 10 - 20 (selon le niveau) (+4 de vos dégâts d'attaque bonus)
- Stat de croissance en PV des membres de meute : 16 ⇒ 13
- Stat de croissance en armure/résistance magique des membres de meute : 2 ⇒ 1,8
- Réduction des dégâts de zone subis : 76 - 50% (niveaux 1-14) ⇒ 76 - 55% (niveaux 1-15)
- Réduction des dégâts des tourelles subis : 25% ⇒ 50%
- Durée de provocation des membres de meute : 3 secondes ⇒ 2 secondes
Z - Appel de la meute
- Dégâts aux sbires : 60% ⇒ 80%
R - Hallali
- Dans la meute : Naafiri et ses membres de meute deviennent impossibles à cibler pendant 1 sec au lancement
- Dégâts d'attaque bonus : 5/15/25 (+8-24% de vos dégâts d'attaque) ⇒ +20% de vos dégâts d'attaque (Remarque : l'effet est désormais attribué au lancement de la compétence.)
- Membres de meute supplémentaires : 2/3/4 ⇒ 2
- Durée du buff : 15 secondes ⇒ 5 secondes
- Vitesse de déplacement bonus : 70-100%, diminuant en 4 secondes, et réduite en cas de dégâts subis ⇒ 20-30% pendant 5 secondes (Remarque : l'effet est désormais attribué au lancement de la compétence.)
- Délai de récupération : 120/110/100 secondes ⇒ 20/19,5/19/18,5/18 secondes
- Coût en mana : 100 ⇒ 60
- SUPPRIMÉ : Appel de la meute ne confère plus de bouclier ni de vision à Naafiri et ne réinitialise plus les buffs de la compétence en cas d'élimination. Les membres de meute ne gagnent plus de PV bonus ni de délai de récupération.
- Apprendre un nouveau tour : si Naafiri réalise une élimination dans les 7 sec, elle révèle les ennemis proches et peut relancer sa compétence une fois. La deuxième activation de la compétence octroie un bouclier équivalent à 100/150/200 (+1,5% de vos dégâts d'attaque bonus) pendant 3 sec.
- Délai de récupération : 22/20/18/16/14 secondes ⇒ 110/95/80 secondes
- Coût en mana : 70/60/50/40/30 ⇒ 100
- Portée : 700/780/860/940 unités ⇒ 900 unités
- Dégâts : 30/70/110/150/190 (+80% de vos dégâts d'attaque bonus) (+10% par membre de meute) ⇒ 150/250/350 (+120% de vos dégâts d'attaque bonus) (+10% par membre de meute)
- Fuyez : cette compétence ne peut plus être bloquée.
- Gros chiens UNIQUEMENT : cette compétence ne peut plus être lancée sur des sbires.
PoppyA - Commotion
- Dégâts max en fonction des PV contre les monstres : 50/80/110/140/170 ⇒ 75/105/135/165/195
- Dégâts max contre les monstres : 80/135/190/245/300 (+100% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 105/160/215/270/325 (+100% de vos dégâts d'attaque bonus)
SingedStats de base
A - Piste empoisonnée
- Vitesse d'attaque de base : 0,625 ⇒ 0,7 (Remarque : cela représente une augmentation de 12% de vitesse d'attaque au niveau 1.)
E - Projection
- Respect de la priorité : si un sbire meurt d'un autre sbire alors qu'il est affecté par Piste empoisonnée, les bénéfices reviennent à Singed.
- Dégâts : 50/60/70/80/90 (+6/6,5/7/7,5/8% des PV max de la cible) (+60% de votre puissance) ⇒ 50/60/70/80/90 (+6/6,5/7/7,5/8% des PV max de la cible) (+55% de votre puissance)
SmolderZ - ATCHOUM !
E - Flap, flap, flap !
- Dégâts de l'orbe : 30/50/70/90/110 (+60% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60/70/80/90/100 (+60% de vos dégâts d'attaque bonus)
- Dégâts de l'explosion : 30/50/70/90/110 (+ 60% de vos dégâts d'attaque bonus) (+80% de votre puissance) ⇒ 10/35/60/85/110 (+65% de vos dégâts d'attaque bonus) (+80% de votre puissance)
R - MAMAAAN !
- Dégâts par boule de feu : 5/10/15/20/25 (+25% de vos dégâts d'attaque) ⇒ 10/15/20/25/30 (+30% de vos dégâts d'attaque)
- Délai de récupération : 120 secondes ⇒ 120/110/100 secondes
Twisted FateStats de base
- Armure de base : 21 ⇒ 24
Xin ZhaoA - Frappe des trois serres
- Dégâts bonus : 16/29/42/55/68 (+40% de vos dégâts d'attaque bonus) ⇒ 20/35/50/65/80 (+40% de vos dégâts d'attaque bonus)
YorickE - Brume endeuillée
- Dégâts max en fonction des PV contre les monstres : 300 ⇒ 70/105/140/175/210
ObjetsRancune de Serylda
Armure de Warmog
- Pénétration d'armure : 30 ⇒ 35%
- Accélération de compétence : 20 ⇒ 15
- Coût en PO : 3300 ⇒ 3100
- Vitalité de Warmog : Vous gagnez des PV bonus équivalents à 10% des PV bonus octroyés par vos objets ⇒ Vous gagnez des PV bonus équivalents à 12% des PV bonus octroyés par vos objets
Systèmes
Mécanique anti-changement de voie
- Minute d'apparition de l'effet : 1:30 ⇒ 1:35
- Minute de fin de l'effet sur la voie du haut : 3:30 ⇒ 3:00
- Minute de fin de l'effet sur la voie du milieu : 3:30 ⇒ 2:15
- Pénalité en PO/XP des sbires : 50% ⇒ 25%
- Améliorations de l'alerte : si vous êtes sur le point de déclencher un changement de voie, le message d'alerte indique désormais plus clairement qu'il n'est pas encore déclenché, mais sur le point de l'être.
Primes
- Minute de détection d'avance en PO : 14 minutes ⇒ 6 minutes (Remarque : les primes d'objectif apparaîtront toujours à 14 minutes.)
- Ratio de suppression de la prime d'avance : 0/20/40/60/80/100% ⇒ 30/60/90/100%
Atakhan
- Les seuils de forme d'Atakhan ont été augmentés de ~10%.
Arena
ChampionsRyze
Swain
- Compétence passive Maîtrise des arcanes - Gain de mana pour 100 pts de puissance : 10% ⇒ 7,5%
Zoé
- Compétence passive Nuée de corbeaux - PV gagnés par effet cumulé : 15 ⇒ 12
- (R) Incarnation démoniaque - Dégâts du drain par application : 15-25 ⇒ 10-20
Soraka
- Statistiques - PV bonus au niveau 18 : 255 ⇒ 493
- (A) Astro-pong - Délai de récupération : 8,5-6,5 secondes ⇒ 6-4 secondes
Yuumi
- (A) Appel de l'étoile - Soins : 60-120 (+35% de votre puissance) ⇒ 120-240 (+45% de votre puissance)
- (A) Appel de l'étoile - Délai de récupération : 8-4 secondes ⇒ 6-4 secondes
Evelynn
- (A) Tête chat-sseuse - Ratio de puissance du A normal : 25% de votre puissance ⇒ 40% de votre puissance
- (A) Tête chat-sseuse - Dégâts chargés : 80-380 (+35% de votre puissance) ⇒ 100-400 (+60% de votre puissance)
- (A) Tête chat-sseuse - Délai de récupération : 6,5 secondes ⇒ 5 secondes
Cho'Gath
- (A) Piques de haine - Dégâts de base bonus : 30-70 ⇒ 20-60
Skarner
- (R) Festin - Dégâts de base contre les champions : 400-750 ⇒ 300-600
Kalista
- (A) Terre brisée/Soulèvement - Dégâts de base : 10-50 ⇒ 20-100
- (E) Impact d'Ixtal - Délai de récupération : 22-18 secondes ⇒ 18-14 secondes
- Stats de base - Limite de vitesse d'attaque : 10,0 ⇒ 6,0. Kalista gagne désormais 1% de dégâts d'attaque tous les 4% de vitesse d'attaque excédant sa limite de vitesse d'attaque
Invités d'honneurDarius
Kled
- À la sélection : réduit les PV de tout le monde de 50 ⇒ Réduit les PV de tout le monde à 50
- À la sélection : réinitialise le délai de récupération de Saut éclair de la manche lorsque cela se produit
- Lorsqu'une équipe est éliminée : confère désormais 500 PO en plus des 5 PV obtenus
Samira
- Délai de chute : 2,5 ⇒ 2
- Délai de récupération de base : 20 secondes ⇒ 15 secondes
Sion
- Confère désormais 750 PO si vous deviez obtenir un jus alors que vous possédez déjà chaque jus
Vladimir
- Le cercle de feu apparaît immédiatement et met plus de temps à se refermer
- Lorsque le cercle de feu se déplace, il évite désormais les bords de chaque arène
Elise
- Peut désormais octroyer Chauffeur.
- PV du Cocon : 20 ⇒ 12
- Les cocons sont 50% plus gros
OptimisationsOptimisations de type malédiction
Optimisations normales
- Puissance maudite max par manche par source de malédiction au-delà de la première : 10 ⇒ 20
- Ajustement : les sources de malédiction totales sont désormais comptabilisées par équipe et plus par joueur
- Supprimé : dégâts bruts de Puissance maudite obtenue durant la manche
- Transmutation - Chaos : confère désormais 2 optimisations aléatoires au lieu d'1 optimisation argent et 1 optimisation or
- Œuf prismatique : confère désormais 1 relance supplémentaire chaque fois qu'il éclot, en plus de l'objet prismatique
- Dégâts de Lucioles : 45-200 (+45% de votre puissance) ⇒ 35-160 (+25% de votre puissance)
- Fruit du labeur : portée supprimée
Enclumes à stats
- Fragment de puissance : les champions ne disposant pas de ratio de puissance ne pourront plus recevoir ce fragment
- Fragment de fortune : ajout d'un suivi du nombre total de PO gagnées
Objets
- Armure de Warmog - Seuil de PV requis : 1500 ⇒ 1350
- Flamme-ombre - Multiplicateur de dégâts : 20% ⇒ 15%
- Sculpteur de rune - Énergie par compétence : 40 ⇒ 30
- Compagnon de Luden - Délai de récupération par tir : 8 secondes ⇒ 6 secondes ; Dégâts de base : 60 ⇒ 80
- Malfaisance - Réduction de résistance magique de la zone : 10 ⇒ 25 ; Dégâts de base : 60 ⇒ 150
- Onde orageuse - Dégâts de base de Rafale : 140 ⇒ 180 ; PO : 30 PO ⇒ 125 PO
- Volonté cosmique - Vitesse de déplacement de Danse des sorts : 20 ⇒ 60
- Perplexité - Bonus de Tueur de géants : 22% ⇒ 15%
- Bâton des flots - Puissance : 45 ⇒ 55 ; Puissance de Rapides : 45 ⇒ 55
- Épée de l'aube - Puissance : 30 ⇒ 45
- Encensoir ardent - Puissance : 30 ⇒ 40
- Échos d'Helia - Puissance : 30 ⇒ 40 ; Soins des fragments : 55 ⇒ 75 ; Dégâts des fragments : 60 ⇒ 80
- Régénérateur de pierre de lune - Puissance : 25 ⇒ 35
- Éclipse - Bouclier : 180/60 ⇒ 250/125
- Percepteur - PO : 100 PO ⇒ 125 PO
- Ciel éventré - Ratio de dégâts d'attaque de base : 100% ⇒ 150% ; Soins par PV manquants : 5% ⇒ 6%
- Convergence de Zeke - Tempête cryopyrique : 50 + (2,5% de vos PV bonus) ⇒ 75 + (4,0% de vos PV bonus)
- Pourfendeur divin - Dégâts de base : 160% ⇒ 180% ; Soins avant mitigation : 40% ⇒ 55%
- Coiffe de Rabadon - Puissance : 70 ⇒ 65
- Gel éternel - Dégâts : 200 (+75% de votre puissance) ⇒ 250 (+85% de votre puissance) ; Durée de l'immobilisation : 1 seconde ⇒ 1,5 seconde
- Flamme-ombre - Puissance : 100 ⇒ 90
- Orbe détonant - Mana : 400 ⇒ 600 ; Dégâts stockés : 25/30% ⇒ 20/25%
- Épée du divin - Chances de coup critique : 40% ⇒ 50%
- Coupe-jarrets - Dégâts du saignement à l'impact : 25-100 ⇒ 20+80 + 25% des dégâts du coup
Partie accélérée
- Le buff du baron gagne désormais en puissance à partir de 15:00 - 30:00 minutes.
- Le buff du dragon ancestral gagne désormais en puissance à partir de 15:00 - 30:00 minutes.
Mise à jour de la boutique fantastiqueDans ce patch, nous mettons en place une nouvelle itération de la boutique fantastique qui marquera le début du nouveau système de rotation. N'hésitez pas à consulter l'article contenant tous les détails pour en savoir plus.
Désormais, la boutique sélectionnera du contenu aléatoire parmi la liste des objets disponibles pour chaque catégorie, et chaque catégorie disposera de sa propre durée. Une fois la durée expirée, du nouveau contenu sera sélectionné aléatoirement. Voici à quoi cela ressemblera :
- Cette nouvelle version de la boutique sera disponible le jeudi 20 mars à 01h CET.
Cela permettra de cycler plus rapidement le contenu pour avoir plus de chances d'obtenir le skin que vous désirez. Attendez-vous également à voir davantage d'offres pour les chromas, icones, balises et emotes. Auparavant, seuls 8 accessoires étaient disponibles dans la boutique par patch, contre 56 avec ce nouveau système.
- Contenu à l'affiche - Sélectionné manuellement, pas de date d'expiration. (Nouveaux skins prestige de la boutique, coup de grâce du Nexus, ancien contenu de « l'événement » actuel, etc.)
- Toutes les deux semaines - 12 skins fantastiques aléatoires
- Chaque semaine - 8 chromas aléatoires
- Chaque jour - 4 icones/balises/emotes aléatoires
Le point négatif, c'est que nous ne sommes plus en mesure de prédire quels skins seront disponibles, car ils seront choisis aléatoirement, mais nous garderons un œil sur le catalogue pour nous assurer de la bonne rotation du contenu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette rotation pour nous aider à déterminer la bonne fréquence et le bon volume de changement !
Le Sanctuaire et Zed fléau galactique quantique
- Avec le report du skin Mordekaiser Sahn-Uzal, nous allons rallonger la durée de la bannière de Zed fléau galactique quantique jusqu'à la prochaine bannière.
Qiyana de l'Académie du combat prestigeEn travaillant sur la nouvelle boutique, nous avons découvert un bug à cause duquel l'achat de Qiyana de l'Académie du combat prestige n'octroyait pas sa bordure d'icone. Nous n'avons pas réussi à corriger le problème à temps, donc pour l'instant, lorsque vous l'achèterez, vous ne recevrez pas la bordure d'icone.
La bordure d'icone sera donnée de manière rétroactive une fois que nous aurons corrigé le problème à une date ultérieure. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas la bordure, elle arrivera plus tard. Nous vous en dirons plus dès que nous aurons du nouveau concernant ce problème.
Sons de la Rose noire
- Une toute nouvelle musique d'apparition a été ajoutée (ouvrez bien les oreilles si vous avez regardé Arcane)
- Une version améliorée du chœur féminin de la Rose noire s'ajoutera à chaque phase de la partie.
Corrections de bugs et améliorations
- Corrections de bugs
- Correction d'un problème à cause duquel se téléporter sur la voie du milieu/haut déclenchait les pénalités de changement de voie.
- Correction d'un problème à cause duquel le Z de K'Santé s'annulait lorsqu'il essayait de canaliser après avoir été rendu inerte.
- Correction d'un problème à cause duquel l'effigie de Fiddlesticks déclenchait la détection de changement de voie.
- Correction d'un problème à cause duquel Polyvalence n'augmentait pas correctement les stats pour la stat de critique des Flèches des Yun Tal.
- Correction d'un problème à cause duquel la décoration d'Honneur de niveau 5 ne s'affichait pas.
- Correction d'un problème à cause duquel les unités de la compétence passive de Lissandra déclenchaient la détection de changement de voie.
- Correction d'un problème à cause duquel le Rappel d'Honneur s'affichait aux mauvais niveaux.
- Correction d'un problème à cause duquel la détection de changement de voie était déclenchée par divers clones.
- Correction d'un problème à cause duquel les junglers déclenchaient le changement de voie en entrant dans la jungle ennemie s'ils l'avaient déjà activée sur les voies du haut ou du milieu.
- Correction d'un problème à cause duquel le Carapateur du néant n'octroyait pas la vision s'il changeait de forme en étant encore en vie.
- Correction d'un problème à cause duquel faire un clic droit sur le héraut pendant la téléportation annulait la téléportation.
- Correction d'un problème à cause duquel le R de Lillia pouvait être lancé sans effet si Poussière de rêve arrivait à expiration.
- Correction d'un problème à cause duquel le E de Mel faisait apparaître un texte de debug pour les debuffs.
- Correction d'un problème à cause duquel le deuxième coup de la compétence passive de Lucian déclenchait les plantes de manière incohérente.
- Correction d'un problème à cause duquel Twitch pouvait infliger des dégâts de cumul max sur des cibles cumulant peu d'effets en utilisant son E alors que les effets de la compétence passive arrivaient à expiration.
- Correction d'un problème à cause duquel le Z d'Urgot pouvait réinitialiser de manière incorrecte Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel les pièges n'étaient pas détectés par les tourelles du Nexus après leur réapparition.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts des compétences de Viego étaient réduits et son Châtiment n'infligeait que 300 points de dégâts après avoir pris le contrôle du spectre de Mel.
- Correction d'un problème à cause duquel les attaques de base de Mel pouvaient désactiver le Z de Nidalee.
- Correction d'un problème à cause duquel les performances diminuaient dans les parties personnalisées.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive d'Ambessa pouvait ignorer les esquives et les aveuglements.
- Correction d'un bug à cause duquel les évolutions de Viktor pouvaient être grisées.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets sonores de Doux foyer de Viktor de l'Ouest n'étaient pas joués correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel des textes de debug apparaissaient sur certaines quêtes de némésis.
- Correction d'un problème à cause duquel le combo EAZ de K'Santé pouvait entraîner l'annulation du Z.
- Correction d'un problème à cause duquel donner un ordre de mouvement-attaque en étant immobilisé/ralenti empêchait parfois le champion d'attaquer.
- Correction d'un problème à cause duquel donner un ordre de déplacement en étant immobilisé/ralenti entraînait parfois une attaque automatique involontaire.
- Correction d'un problème à cause duquel les noms anonymisés des joueurs n'apparaissaient pas directement dans le chat de sélection des champions en mode classé.
- Correction d'un problème de l'outil d'entraînement à cause duquel les exploits de force n'étaient pas réinitialisés après avoir utilisé la fonction de réinitialisation de la partie.
- Correction d'un problème de l'outil d'entraînement à cause duquel les bottes de palier 3 ne fonctionnaient pas correctement.
- Correction d'un problème de l'outil d'entraînement à cause duquel la fonction d'apparition des plantes de la jungle ne fonctionnait plus après avoir utilisé la fonction de réinitialisation de la partie.
- Correction d'un problème de l'outil d'entraînement à cause duquel les clones n'infligeaient pas de dégâts aux mannequins.
- Correction d'un problème de l'outil d'entraînement à cause duquel les dégâts subis par un mannequin ne reflétaient pas correctement les dégâts infligés.
Correction de bugs et améliorations d'Arena
- Correction d'un problème à cause duquel Shyvana ne cumulait pas d'effets de sa compétence passive.
- Correction d'un problème à cause duquel changer de point de vue en début de combat réinitialisait l'emplacement de votre caméra.
- Correction d'un problème à cause duquel Courage du colosse n'octroyait pas plusieurs boucliers si vous infligiez plusieurs effets de contrôle de foule à plusieurs champions simultanément.
- Correction d'un problème à cause duquel Là tu me vois se déclenchait sur des compétences qui n'étaient pas des compétences de déplacement.
- Correction d'un problème à cause duquel Surcharge ajoutait un coût en mana aux compétences qui ne coûtaient pas de mana.
- On revient tout de suite ne s'applique plus aux unités immunisées aux contrôles de foule.
- L'effet visuel d'Étoile finale d'Intervention divine s'affiche désormais correctement.
- L'icône de délai de récupération des Bottes fantomatiques a été déplacée dans la bulle d'aide.
- Don de sang - Correction d'un problème à cause duquel les dégâts/soins du mannequin étaient pris en compte.
- Rédemption - Correction d'un problème à cause duquel les dégâts/soins du mannequin étaient pris en compte.
- Couronne de la Reine brisée - Correction d'un problème à cause duquel la réduction des dégâts de la période de grâce était désactivée.
- Couronne de la Reine brisée - Correction du suivi
- Correction d'un problème lors de l'apparition d'invité d'honneur de Swain à cause duquel les clones pouvaient récupérer des corbeaux.
- Les corbeaux qui étaient en train d'apparaître à la fin du combat sont désormais automatiquement obtenus par l'équipe gagnante.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Kayn de l'Académie du combat
- Rakan de l'Académie du combat / Xayah de l'Académie du combat
- Qiyana de l'Académie du combat prestige
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Kayn de l'Académie du combat
- Rakan de l'Académie du combat
- Xayah de l'Académie du combat
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