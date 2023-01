LoL : Les récompenses de niveau critiquées par les joueurs

Un système de récompenses obsolète ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis la saison 8 de, Riot Games a mis en place unpour les joueurs qui montent de niveau. À chaque fois qu'un invocateur gagne suffisamment d'XP pour level up, il remporte une capsule qui est notamment composée de fragments de champions. Cependant,qui ont récemment fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.Ce weekend,. En effet, celui-ci offre aux joueurs des capsules à chaque fois qu'ils montent d'un niveau. À l'intérieur de ces capsules, nous pouvons notamment retrouver des. Les fragments peuvent ensuite être améliorés en champions permanents grâce à des essences bleues et pour un prix inférieur à celui de la boutique du jeu, ou bien désenchantés, ce qui permet aux joueurs de récupérer des essences bleues.Si ce système est, il ne l'est pas du tout pour ceux qui ont déjà passé de nombreuses heures sur la Faille de l'Invocateur et qui ont déjà obtenu tous les personnages. « J'ai dépassé le niveau 500. J'ai tous les champions. Pourquoi est-ce que je reçois sans cesse des fragments d'Annie, de Kayle et de Singed ? À quoi sert l'essence bleue à ce stade ? À quoi servent ces "récompenses" ? », a écrit un utilisateur sur Reddit.Au-delà de ce problème,à chaque fois qu'ils gagnent un niveau, puisque ceux-ci n'ont aucune utilité pour eux.et ont donc demandé le retour du, qui a été mis en pause par les développeurs delors du patch 12.12 afin d'être amélioré. Il permettait d'acheter des chromas, des skins de balise ou encore des emotes contre des essences bleues.Riot Games n'a fait aucun commentaire quant à ses plaintes et. Nous espérons donc que le Bazar des Essences ne mettra pas trop de temps à revenir sur