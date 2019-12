LoL : Les produits Louis Vuitton disponibles à des prix difficilement accessibles

League of Legends est, assurément, l'un des jeux les plus populaires du monde, plusieurs dizaines de millions de personnes se connectant au launcher tous les jours, mais seul un faible pourcentage de ces joueurs auront la capacité de s'offrir l'un des produits Louis Vuitton dédiés au MOBA de Riot Games...

En effet, comme vous l'avez certainement déjà aperçu durant la finale des Worlds dequi avait lieu à Paris,, la maison française de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe, et Riot Games se sont associés afin de créer un contenu inédit destiné à la scène esport. Pour la première fois, une marque de luxe a osé s'aventurer dans les compétitions de jeux vidéo, cette dernière confectionnant une malle, combinant le savoir-faire deet des éléments high-tech inspirés de l'univers, laquelle renfermait la majestueuse Summoner's Cup, le trophée décerné aux champions du monde.Bien évidemment, étant donné le domaine d'activité de la maison française, divers produits faisant référence à, allant du simple tee-shirt, à la veste en cuir en passant par le porte-clés, ont été imaginés et créés par. Cependant, les fans, qui espéraient peut-être s'offrir l'un de ces produits à Noël, ont vite déchanté au vu des prix pratiqués...Plus d' une quarantaine de produits sont nés de cette collaboration exclusive , dont un simple tee-shirt noir , accompagné d'un visuel de Qiyana, pour lequel il faudra penser à débourser la modique somme de 500 euros. Le porte-clés Qiyana , l'un des objets les plus abordables, est tout de même disponible à partir de 350 euros, la palme du produit le plus cher revenant à une veste de motard en cuir de couleur argentée , laquelle peut être achetée pour 4200 euros, l'équivalent d'un peu plus de 780 000 de Riot Points.