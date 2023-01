LoL : Les prix des Champions pourraient être revus à la baisse

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Chaque année, Riot Games propose à ses joueurs de nouveaux personnages pour son MOBA League of Legends . Ces derniers peuvent être achetés de deux façons différentes : via des Riot Points, la monnaie payante du jeu, ou bien grâce aux Essences Bleues, la monnaie gratuite. Celle-ci peut être obtenue en montant de niveau, en désenchantant des fragments de champion ou encore en ouvrant des capsules de champion.lors de la première semaine,. Si vous jouez à LoL depuis un petit moment, vous avez dû remarquer que tous, et pour cause,Différents paliers existent : 6 300 comme dit précédemment, puis 4 800, 3 150, 1 350 et enfin 450. Les personnages les plus anciens sont donc présents dans la boutique au prix de 450 Essences Bleues, comme c'est le cas de Kayle, Garen ou encore Annie.Sachez qu'il existe un programme de réduction du prix mis en place par Riot Games qui indique : « À chaque sortie d'un nouveau champion, le plus ancien champion coûtant 6 300 BE/975 RP passera à 4 800 EB/880 RP. De plus, toutes les 3 parutions de nouveau champion, un champion supplémentaire dont le prix est de 4 800 EB sera réduit au palier suivant, selon son ancienneté et sa difficulté. »Il faut donc comprendre que les prix évoluent en fonction des sorties de nouveaux personnages. Cependant,puisque les Champions qui coûtent le moins cher sont ceux présentés aux débutants lorsqu'ils créent un compte. Nous pourrions donc en conclure que les Champions les plus accessibles aux novices devraient tous avoir un prix faible pour que ceux-ci puissent les acquérir. Malheureusement ce n'est pas le cas, puisque des Champions comme Sona ou encore Yuumi ne sont pas disponibles au prix de 450 Essences Bleues, mais plutôt 1 350 pour la première et 6 300 pour la seconde, alors qu'elles sont relativement simples à jouer.C'est une problématique à laquelle The Truexy, l'un des game designer de Riot Games a répondu sur Reddit : « C'est quelque chose avec lequel nous sommes d'accord et je suis convaincu que notre modèle de tarification est obsolète. August (un lead champion designer) et moi travaillons sur la mise à jour des tarifs EB pour de nombreux champions afin de mieux répondre aux normes modernes et de résoudre certains de ces problèmes. Si Yuumi est censée être une championne facile d'accès, elle devrait probablement être disponible tôt. »Bien que The Truexy n'ait pas donné plus de détails,. Nous devrons probablement attendre encore un peu avant d'en savoir plus, mais les prix des personnages devraient être amenés à changer dans les prochains mois.