LoL : Les plantes sur la Faille, à quoi servent-elles ?

Les plantes sur League of Legends

Fruit revigorant

Fleur de vision

Pomme de pin explosive

Les plantes sont des éléments de laque nous trouvons à l'intérieur des espaces de la jungle dansIl en existe trois types différents, ayant tous leurs propres caractéristiques, ce qui permettent d'influer sur le déroulement de la partie. Notez que ces plantes sont situées à des endroits bien spécifiques de la carte et réapparaissent sur ces mêmes emplacements en fonction de leurs capacités. Il s'agit d'objets neutres, qui n'infligent pas de dégâts, et leur mode d'activation est toujours le même. Il suffit de lancer une attaque de base sur la plante pour déclencher son effet.Nous retrouvons d'abord leUne plante qui se situe uniquement le long de la rivière, des deux côtés de la carte. Une fois frappée, elle lâche de petites sphères vertes sur le sol, qui, lorsque vous marchez dessus, vous permet de récupérer un peu de vie et de mana. Attention, cependant, en dépit de cet effet bénéfique, les fruits de la plante vous ralentissent quand vous marchez dessus. Prudence donc s'il ne vous reste plus beaucoup de vie et qu'un ennemi est à vos trousses, les fruits pourraient bien se retourner contre vous.Vient ensuite laElle se trouve, elle, surtout aux entrées des différents secteurs de la jungle. Frappez la plante pour déployer un cône face à vous, lequel a la particularité de révéler les éléments camouflés aux alentours, aussi bien les champions que les balises pendant une durée de douze secondes. Vous pouvez l'orienter comme vous le souhaitez afin d'éclairer votre jungle ou celle de l'ennemi.La dernière plante est la, qui apparaît à plusieurs endroits au niveau des couloirs de jungle. Lorsque vous frappez la plante, elle explose et vous projette dans la direction opposée à votre attaque. L'explosion repousse tous les champions, qu'ils soient alliés comme ennemis. C'est la plante la plus décisive dans le sens où elle permet le plus de possibilités.Si vos alliés se positionnent bien, ils peuvent partir du même côté que vous afin de traverser un mur en équipe. Vous pouvez repousser un ennemi et vous échapper en même temps, mais, au contraire, si vous frappez la plante avant votre adversaire avec l'angle opportun, ce dernier sera renvoyé en arrière et perdra toute fuite potentielle.