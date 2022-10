LoL : Les essences, à quoi servent-elles et comment les obtenir ?

Essences bleues

Comment obtenir plus d'essences bleues ?

Jouant des parties

Accomplissant des missions

Ouvrant des coffres ou des capsules de champion

Recyclant des fragments de champion ou des champions

Dépensant des essences fantastiques

Essences oranges

Comment obtenir plus d'essences oranges ?

Ouvrant des coffres hextech ou coffres d'apparat

Recyclant des fragments de skins ou des skins (aussi bien de champion que de balise)

Recyclant des séries d'Éternels

Accomplissant des missions dans certains événements

Dépensant des essences fantastiques

Essences fantastiques

Comment obtenir plus d'essences fantastiques ?

Accomplissant des missions d'événement

Ouvrant des capsules d'événement ou des coffres

Passant des niveaux d'invocateur

Passant des paliers de butin (faisable en ouvrant des coffres d'apparat, disponibles contre des Riot Points)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il s'agit du principal type d'essence que vous pourrez croiser dansdès votre arrivée. Leur première utilité est de vous permettre d'acquérir des « champions », les personnages de. Bien qu'il existe une rotation de champions gratuits toutes les semaines, il est indispensable d'en posséder de façon définitive sur votre compte. Notamment si vous voulez vous intéresser au mode « Classé », qui requiert d'être au minimum niveau 30 et de posséder au moins 20 champions. Vous n'allez certainement pas maîtriser tous les champions du jeu, mais tous les posséder, tout du moins une partie, est un avantage certain.Cela permet d'échanger un champion avec un coéquipier lors de la phase de sélection, lors des parties en Draft. Vous ne pouvez pas échanger des champions que vous ne possédez pas, il est donc impératif d'en détenir un maximum afin d'aider vos alliés lors de leur choix.Outre l'achat des champions,permettent également d'améliorer leur niveau de maîtrise. À chaque partie avec un champion, vous gagnez des points de maîtrise qui vous font gagner des niveaux du même nom. Une fois arrivé au niveau de maîtrise 5, il vous reste encore deux paliers à atteindre, mais la méthode n'est plus la même. Il vous faudra obtenir des jetons du personnage que vous voulez monter (deux pour le niveau 6, trois pour le niveau 7). Une fois vos jetons durement acquis, il faudra également débourser une quantité d'essences bleues pour obtenir le niveau de maîtrise tant convoité.Enfin, à de rares occasions, Riot ouvre la Boutique d'essences bleues, un espace où vous pouvez exceptionnellement acquérir des Chromas avec ladite monnaie. Les Chromas sont des changements de couleurs pour vos personnages, qu'il s'agisse du modèle de base ou bien de certains skins. Ils sont normalement uniquement achetables avec des Riot Points, la monnaie payante du jeu.Less'obtiennent en :Lesservent principalement à obtenir des éléments cosmétiques dans l'onglet d'artisanat de votre client. Elles permettent de récupérer des skins, des skins de balises, des icônes d'invocateur, des emotes, ou encore de débloquer des séries d'Éternels pour vos champions. À l'exception des Éternels et emotes, tous ces éléments sont à obtenir sous forme de fragments dans les coffres.Lespeuvent s'obtenir en :Lessont une autre monnaie qui sert principalement à acquérir des cosmétiques. Elles peuvent être dépensées dans la boutique fantastique. C'est une rotation qui change à chaque mise à jour et qui propose des skins édition prestige, des skins fantastiques dont un avec une bordure et une icône, un skin de balise, un chroma et une icône, une emote, des fragments de skins, ou encoreLespeuvent s'obtenir en :