LoL : Les clés Hextech, comment en obtenir ?

Obtenir des clés Hextech dans LoL

Lors des événements

Gagner des parties

Acheter des clés Hextech dans la boutique du jeu

Depuis le début de l'année 2016, les joueurs depeuventgrâce à leurs performances lors de leurs parties. À l'intérieur de ces coffres, il est possible de trouver des fragments de champion, des fragments de skin, des emotes, des icônes ou encore des fragments de skin de balise. Parfois, il est même possible d'obtenir un autre coffre Hextech. Néanmoins, il arrive bien souvent que les joueurs obtiennent de nombreux coffres, mais pas suffisamment deDes événements sont régulièrement organisés suret permettent aux joueurs de valider des missions spéciales pour obtenir des jetons. Grâce à ces jetons, ils peuvent ensuite acheter des récompenses dans une boutique dédiée à l'événement en cours. Celle-ci propose un grand choix de récompenses, dont des orbes de butin, un skin prestige, des chromas, des essences fantastiques... Cependant, ce qui nous intéresse ici ce sont les. Dans chaque boutique, vous pourrezUn passe d'événement payant vous permettra de récolter plus de jetons en jouant des parties, mais vous pourrez également en obtenir en plus petite quantité si vous décidez de ne pas l'acheter, et ces fragments de clé ne vous coûteront rien hormis un peu de temps dans la Faille de l'Invocateur.En dehors des événements, vous pourrez parfois. Plus votre niveau d'honneur sera élevé et plus vous remporterez de clés ou de fragments, alors pensez à soigner votre comportement et à être un mate exemplaire dans chacune de vos games.si vous remplissez les objectifs demandés. Néanmoins, elles sont assez rares et il ne faut donc pas trop compter sur cette méthode.Si vous n'avez pas la patience d'attendre de remporter des parties pour avoir suffisamment de jetons ou pour valider des missions, vous pouvez toujoursCeux-ci s'obtiennent avec de l'argent réel, il vous faudra donc mettre la main au porte-monnaie.et, pour seulement 70 RP de plus, vous pouvez obtenir un lot comprenant un coffre et une clé.