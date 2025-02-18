LoL : Le système de primes handicaperait l'équipe en retard

Le développeur avait cependant apporté une refonte majeure aux primes au cours du patch 14.21, mais les choses sont encore imparfaites à ce jour, à moins qu'unait été de mise pendant ce match de LEC. Cette hypothèse est défendue par plusieurs joueurs, et la déclaration du développeur Riot "Phreak" va dans ce sens.Pour lui, « il y a quelque chose d'étrange ici. À ce stade, la dépréciation des primes devrait affecter K'Santé, et même si deux des éliminations de Vi sont de faible valeur (0-1 et 0-2 sur Rell), elle aurait dû accumuler suffisamment d'or à ce stade pour valoir une prime ». Il a ensuite promis aux joueurs d'enquêter sur ce point, mais même si ce cas relève d'un problème d'affichage, il n'en demeure que le système des primes ne fait pas l'unanimité. Les témoignages faisant état de primes mal attribuées abondent, empêchant des joueurs investis de renverser une partie n'ayant pas démarré sous les meilleurs auspices. Quoi qu'il en soit, l'attention du développeur a été attirée, et il se pourrait alors que des ajustements soient apportés d'ici peu s'ils se révèlent vraiment nécessaires à ses yeux.