LoL : Le système de primes handicaperait l'équipe en retard

Le système de primes n'est pas parfait sur LoL, et un match récent de LEC en fournirait la preuve.
Les critiques à l'encontre du système de primes de LoL
ne sont pas une nouveauté, mais le problème persiste et provoque des situations parfois injustes pour les équipes déjà en difficulté. Riot Games ne semble pourtant pas enclin à apporter des changements.
Les joueurs mettent en lumière les défaillances du système de primes sur LoL et attendent du changement
Une publication partagée sur Reddit le 17 février a ravivé un sujet à controverse sur LoL
, celui des primes. En effet, un joueur ayant visionné un match des playoffs du LEC Winter Split a remarqué que le système des primes pouvait aggraver la situation d'une équipe en difficulté.
Bounty system is still broken and needs to be addressed
byu/Luliani inleagueoflegends
Sur la capture d'écran effectuée par le joueur, nous pouvons observer plusieurs choses quelque peu déroutantes. À 17 minutes de jeu, le top laner de Vitaly évoluant avec K'Santé présente une prime de 153 PO avec un score de 1-0-0. Pourtant, K'Santé n'est à ce moment pas le personnage le plus en avance, bien au contraire.
Dans l'équipe adverse, qui mène d'ailleurs 6-2 avec une avance de 3 900 PO, Vi enregistre par exemple un score de 3-0-1 avec 1 600 PO de plus que le jungler d'en face, mais aucune prime ne sera accordée à celui qui l'arrêtera. Azir et Braum, également dans une situation plus confortable que leurs concurrents, ne valent étrangement aucune prime.
Pour le joueur à l'origine de cette publication, Riot Games a créé ici un système encourageant l'effet boule de neige (snowball), et non pas un système de rattrapage
, le contraire de ce qui était initialement prévu. Ce constat a été soutenu par la communauté, parfois même par des joueurs professionnels.
Le développeur avait cependant apporté une refonte majeure aux primes au cours du patch 14.21, mais les choses sont encore imparfaites à ce jour, à moins qu'un bug d'affichage lié au mode spectateur
ait été de mise pendant ce match de LEC. Cette hypothèse est défendue par plusieurs joueurs, et la déclaration du développeur Riot "Phreak" va dans ce sens.
Pour lui, « il y a quelque chose d'étrange ici. À ce stade, la dépréciation des primes devrait affecter K'Santé, et même si deux des éliminations de Vi sont de faible valeur (0-1 et 0-2 sur Rell), elle aurait dû accumuler suffisamment d'or à ce stade pour valoir une prime
». Il a ensuite promis aux joueurs d'enquêter sur ce point, mais même si ce cas relève d'un problème d'affichage, il n'en demeure que le système des primes ne fait pas l'unanimité. Les témoignages faisant état de primes mal attribuées abondent, empêchant des joueurs investis de renverser une partie n'ayant pas démarré sous les meilleurs auspices. Quoi qu'il en soit, l'attention du développeur a été attirée, et il se pourrait alors que des ajustements soient apportés d'ici peu s'ils se révèlent vraiment nécessaires à ses yeux.
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