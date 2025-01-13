LoL : Le nouveau système de gains d'essences bleues crée la controverse

Le développeur a aussi précisé que même si un nouveau personnage coûte habituellement 7 800 EB la première semaine, son prix est rapidement réduit à 6 300 EB. De plus, vous devriez obtenir au total 24 capsules de champion par an et 28 500 essences bleues puisqu'il y aura 6 Passes au cours d'une année. Les nouveaux joueurs auront toujours la possibilité de s'offrir des champions sans dépenser de l'argent réel, si bien que les arguments avançant qu'ils seraient pénalisés se révèlent alors incorrects.Un autre développeur, "Rovient", a même souligné « que le taux des gains d'essences bleues par heure via le Passe de combat est supérieur à celui des montées en niveau et des capsules de champions », une déclaration qui n'a vraisemblablement pas convaincu les joueurs, tout comme celle de "BarackProbama", toutes deux ayant reçu des votes négatifs.Pour la majeure partie de la communauté, même si le chiffre de 882 heures paraît peut-être excessif, il n'en demeure pas moins qu'il met en lumière un fait bien réel,. Les efforts de Riot Games pour vous persuader du contraire semblent vains, et beaucoup espèrent à présent un retour en arrière de la part du développeur, bien qu'aucune annonce sur ce point n'ait encore été effectuée pour le moment.