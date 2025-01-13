LoL : Le nouveau système de gains d'essences bleues crée la controverse

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 janvier 2025 à 15h38
Tous les changements venus avec la saison 1 de 2025 de LoL ne sont pas appréciés, en particulier celui relatif aux essences bleues.
LoL : Le nouveau système de gains d'essences bleues crée la controverse
La sortie de la mise à jour S1.25.1 de LoL a déjà fait couler beaucoup d'encre en raison des grandes nouveautés qu'elle comporte relative au gameplay et à des mécaniques inédites, mais ces aspects ne sont pas les seuls à avoir fait l'objet d'une modification de taille. Les essences bleues, que vous accumuliez jusque là en franchissant les niveaux, peuvent à présent être acquises par le biais du Passe de combat. 

Les changements en lien avec les gains d'essences bleues révoltent les joueurs, la réponse de Riot Games ne convainc pas

Riot Games a apporté des changements importants concernant le système de récompenses et d'artisanat sur LoL en 2025, en remplaçant les coffres Hextech et leurs clés par le système de Passe de combat saisonnier. Le développeur a en même temps supprimé les gains d'essences bleues en passant les niveaux, ce qui a inéluctablement diminué les montants disponibles.

Rapidement, une publication est devenue virale sur Reddit, affirmant qu'il faudrait 882 heures de jeu pour débloquer un nouveau champion gratuitement. Jordan "BarackProbama" Checkman, responsable principal du design du jeu, a vite tenté d'éclaircir la situation.

It seems that after this patch, it will take 882 hours to get a new hero for free。
byu/cpztpkqc inleagueoflegends

Riot Games a ainsi contredit les calculs du joueurs, en expliquant que vous gagnerez 4 750 essences bleues avec le passe de combat, en plus de 4 fragments de champion. Le développeur a aussi précisé que même si un nouveau personnage coûte habituellement 7 800 EB la première semaine, son prix est rapidement réduit à 6 300 EB. De plus, vous devriez obtenir au total 24 capsules de champion par an et 28 500 essences bleues puisqu'il y aura 6 Passes au cours d'une année. Les nouveaux joueurs auront toujours la possibilité de s'offrir des champions sans dépenser de l'argent réel, si bien que les arguments avançant qu'ils seraient pénalisés se révèlent alors incorrects. 

Blue-Essence-in-the-LoL-battle-pass
Un autre développeur, "Rovient", a même souligné « que le taux des gains d'essences bleues par heure via le Passe de combat est supérieur à celui des montées en niveau et des capsules de champions », une déclaration qui n'a vraisemblablement pas convaincu les joueurs, tout comme celle de "BarackProbama", toutes deux ayant reçu des votes négatifs.

Pour la majeure partie de la communauté, même si le chiffre de 882 heures paraît peut-être excessif, il n'en demeure pas moins qu'il met en lumière un fait bien réel, la réduction du nombre d'essences bleues accessibles. Les efforts de Riot Games pour vous persuader du contraire semblent vains, et beaucoup espèrent à présent un retour en arrière de la part du développeur, bien qu'aucune annonce sur ce point n'ait encore été effectuée pour le moment.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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