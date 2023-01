LoL : Le skin Irelia Mythificatrice engendre la colère de la communauté

Un skin « pay-to-lose »

Riot Games a pour habitude de sortir régulièrement depour les champions de son MOBA League of Legends , et les derniers en date sont ceux de. Ainsi, Galio, Garen, Sivir, Zyra et Irelia ont été les heureux élus à recevoir un skin de cet ensemble.Tout le monde le sait,est un jeu gratuit et qui n'est en rien « pay-to-win ». Les joueurs peuvent bien évidemment acheter des cosmétiques tels que des émotes, des skins ou encore des chromas, mais cela n'a aucun impact sur leur performance lors d'une partie. Pourtant,Les effets visuels des auto-attaques du champion ont été modifiés par les développeurs, ce qui aurait, selon les dires de certains joueurs, un impact négatif sur le gameplay de la combattante. En effet,, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous.Il s'avère qu'Irelia dispose de quatre schémas différents d'auto-attaques, pour le moment tous désynchronisés., puisque c'est à ce moment que la vitesse d'attaque du champion est la plus faible et donc que le décalage engendré est le plus frappant. Un joueur a d'ailleurs déclaré sur Reddit que « Ce problème doit être examiné, car les performances en début de partie sont cruciales pour l'impact d'Irelia sur le fait qu'une seule auto-attaque manquée / annulée en raison d'effets visuels non synchronisés est mortel et peut la rendre inutile pour le reste de la partie. »À l'heure actuelle,, mais nous espérons que le problème a bien été pris en compte et qu'il sera rapidement réglé pour le confort de tous.