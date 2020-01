LoL : Le prochain skin de Volibear sera gratuit

Riot Games a annoncé que les joueurs de League of Legends pourront récupérer gratuitement le skin "Eldritch Horror" pour Volibear dès que son rework sera terminé et implanté. Nous vous expliquons comme le récupérer dans notre article.

