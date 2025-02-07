LoL : Le mode Arena revient en mars 2025 avec plusieurs nouveautés, les détails

Le mode Arena va revenir sur LoL avec de nouvelles mécaniques, retrouvez les détails des nouveautés dans cet article.
Le mode Arena sera de nouveau disponible sur LoL
à partir du patch 25.S1.5 qui sera déployé le 5 mars 2025. Suivant la thématique noxienne de la saison en cours, l'Arena devient pour cette fois la Grande Ordalie et vous invitera à devenir un impitoyable gladiateur. Riot Games a partagé un vaste aperçu de ce qui vous attend, que nous vous résumons ci-dessous.
Riot Games a présenté les nouveautés du mode Arena de la saison Bienvenue à Noxus
L'Arena
revient sur LoL
jusqu'au patch 15.9 prévu pour le 30 avril 2025, si bien que les joueurs auront environ deux mois pour en profiter comme il se doit, notamment grâce à l'ajout de quelques nouveautés.
Cartes
La carte de l'Étang à koï, à l'origine de grandes frustrations, a été repensée
de façon à ce que les joueurs puissent se déplacer à l'extérieur des étangs. Vous éviterez ainsi de vous retrouver coincé en situation de 1v2, même si il ne sera pas nécessairement aisé de vous échapper.
Riot Games a aussi prévu d'intégrer une nouvelle carte
pour la prochaine version de l'Arena
, et celle-ci sera prénommée l'Arène de l'Ordalie
. Elle comprendra des piliers pouvant être détruits après avoir subi assez de dégâts. Lorsque cela se produira, ils s'effondreront en administrant des dégâts aux joueurs à proximité. Des décombres tomberont, vous obligeant à vous adapter à une nouvelle disposition.
Invités d'honneur
Les invités surprise vont être remplacés par les invités d'honneur
, incarnés par un groupe de Noxiens ou d'arénaires célèbres. Ils feront leur apparition au cours des différentes manches de l'Arena, et tous les joueurs seront autorisés à voter pour l'invité qu'il préfère. Une nouvelle règle entrera alors en vigueur, et fera effet jusqu'à la fin de la partie. Le développeur a précisé que 20 champions différents
pourront se présenter à vous, pour un maximum de 2 par partie. Voici quelques exemples :
- Darius - Puissance de Noxus : Chaque équipe perd 50 PV, et récupère 5 PV quand une autre équipe est éliminée.
- Vladimir - Donneur universel : Tous les joueurs reçoivent la même optimisation.
- Mordekaiser - Seul face à la mort : Un joueur de chaque équipe commence la manche dans le Royaume des morts.
De plus, de nouvelles optimisations
seront disponibles, mais Riot Games a gardé le silence sur ce point pour le moment.
Progression
Au cours des premières versions de l'Arena, certains joueurs s'ennuyaient de ne pas pouvoir se fixer de réel objectif après avoir atteint le rang Gladiateur. De ce fait, un nouveau système de « renommée » sera mis en place, non sans rappeler celui de Swarm. Concrètement, vous gagnerez de la renommée en fonction de votre classement à chaque partie.
Il y aura également 3 missions à accomplir par champion qui vous permettront d'augmenter considérablement votre niveau de renommée. Voici un aperçu des nouveautés que vous pourrez déverrouiller :
- Niveau 1 : l'optimisation « Surcharge » (optimisation argent) sera ajoutée à la liste
- Niveau 2 : l'optimisation « Coup du chapeau » (optimisation or) sera ajoutée à la liste
- Niveau 3 : amélioration de l'intro des matchs
- Niveau 4 : l'optimisation « Lentement mais sûrement » (optimisation or) sera ajoutée à la liste
- Niveau 5 : 1 relance
- Niveau 6 : amélioration de l'intro des matchs
- Niveau 7 : l'optimisation « Et ma hache ! » (optimisation or) sera ajoutée à la liste
- Niveau 8 : l'optimisation « Transmutation : Chaos » (optimisation prismatique) sera ajoutée à la liste
- Niveau 9 : amélioration de l'intro des matchs
Vous pourrez de cette façon débloquer diverses récompenses, comme des bordures pour votre carte d'intro de match.
Favoris du public et Courage
Enfin, deux mécaniques supplémentaires feront leur entrée dans l'Arena de Bienvenue à Noxus
, Favoris du public et Courage :
- Favoris du public → sélectionne jusqu'à 5 champions au hasard qui sont mis en évidence lors de la sélection des champions. Si vous sélectionnez l'un d'entre eux, vous commencerez la partie avec une Enclume à stats gratuite.
- Courage → parmi les 5 champions proposés, vous acceptez d'en jouer un au hasard et recevez une Enclume à stats et 2 relances. Vous recevrez également de la renommée supplémentaire.
L'Arena
sera disponible d'ici quelques semaines avec le patch 25.S1.5 et l'acte II de la saison Bienvenue à Noxus de LoL
, mais la Grande Ordalie n'a pas encore livré tous ses secrets. Il faudra alors attendre un peu plus pour connaître l'identité de tous les invités d'honneur ainsi que la nature des optimisations, fort heureusement, l'ARURF est toujours accessible pour se divertir jusqu'au retour du mode Arena.
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