LoL : Le mode ARAM du chaos débarque en octobre

Riot Games a annoncé la sortie du mode ARAM du chaos en octobre 2025 sur LoL. Préparez-vous à développer des styles de jeu atypiques grâce à des optimisations sur votre mode préféré.
Si vous aimez l'ARAM par-dessus tout sur LoL
, alors Riot Games vous réserve une surprise qui devrait vous ravir : la sortie de l'ARAM du Chaos
avec le patch 25.21, qui sera déployé le mercredi 22 octobre 2025. Ce mode promet des parties dynamiques et amusantes, et nous vous le présentons ci-dessous.
L'ARAM du Chaos arrive sur LoL en octobre 2025
L'ARAM séduit de nombreux joueurs de LoL
, et pour apporter un vent de fraîcheur à ce mode plébiscité, Riot Games vous propose de découvrir le mode « Mayhem »
, l'ARAM du Chaos,
en octobre 2025. Après l'ajout de deux nouvelles cartes plus tôt dans l'année, ainsi que la refonte du système de relance, le développeur entend à présent « secouer un peu plus tout ça avec des optimisations
», une idée empruntée à l'Arena.
Qu'est-ce que l'ARAM optimisée ?
Avec l'ARAM du chaos,
vous pourrez sélectionner entre quatre et cinq optimisations qui modifieront le gameplay de votre champion
. Concrètement, vous pourrez faire de Sona un tank si bon vous semble, ou semer la discorde avec un Mordekaiser très rapide, car Riot Games entend là vous laisser la possibilité de créer des combinaisons uniques et des styles de jeu totalement inédits.
Au début de chaque partie, vous commencerez par choisir une optimisation parmi les trois proposées. Les prochains choix d'optimisations arriveront aux niveaux 7, 11 et 15. Tout comme pour les objets, vous pouvez choisir votre optimisation quand vous mourez (ou, pour les petits malins, vous pouvez peut-être tomber sur une optimisation secrète qui permet de retourner à la base, d'acheter des objets et de choisir une optimisation avec un simple Rappel).
Les optimisations proposées seront pour certaines déjà connues, puisqu'il s'agira de vos préférées de l'Arena, mais une quarantaine d'autres seront nouvelles. Certaines seront exclusives à l'ARAM du chaos, par exemple :
- Prendre le transport (portail Hextech, portail floral, canon) de la base ennemie vous octroie une promotion qui apporte des bonus.
- Quadrupler (voire quintupler) la taille de votre boule de neige pour faire valser vos ennemis avec Boule de neige géante.
Même l'ARAM du chaos
paraît séduisante et devrait accaparer du temps à de nombreux joueurs, Riot Games laissera le choix possible entre ce nouveau mode et le mode traditionnel, en proposant deux files distinctes. Vous pourrez donc prendre part au chaos puis revenir à la normale comme bon vous semble, à compter du patch 25.21. Rendez-vous donc le mercredi 22 octobre pour faire parler votre créativité et votre talent dans l'ARAM du chaos.
commentaires (2)
si Lux tank ça marche, je dis bravo
Tout ça c'est bien sympa, mais nous on veut le retour des URF.