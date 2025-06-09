LoL : La lutte contre la triche et l'antijeu va encore s'intensifier

Les tricheurs et les trolls auront encore plus de difficultés à s'imposer sur LoL, Riot Games va encore sévir avec l'acte II de la saison 2.
Riot Games ne cesse d'améliorer les systèmes de détection et de bannissement des comptes frauduleux et des comportements irrespectueux sur LoL
, et l'acte II de la saison 2 de 2025 marquera un nouveau tournant dans cette lutte.
Riot Games durcit encore la lutte contre la triche et l'antijeu sur LoL
Il y a un peu plus d'un an, en mai 2024, les joueurs de LoL
se voyaient obligés d'installer le logiciel anti-triche Vanguard pour pouvoir évoluer sur le MOBA. En même temps, Riot Games améliorait sans relâche les capacités de ses systèmes de repérage de la triche, d'antijeu et d'attitudes irrespectueuses, dans l'optique de combattre la toxicité sur le jeu.
Avec le début du second acte de la saison 2 de 2025, le développeur prévoit de nouveaux ajustements en la matière. Désormais, les joueurs qui récidivent en mode classé seront placés dans des files d'attente plus longues, et ne seront plus contraints de lancer une partie normale ou accélérée. En contrepartie, des sanctions plus sévères
seront mises en place étant donné que le taux de précision actuel du logiciel atteint les 99,95 %. Les joueurs de haut niveau, qui se doivent de montrer l'exemple, subiront cependant toujours des peines plus strictes que les moins expérimentés.
Une fonctionnalité pour arrêter une partie en cours en cas de triche pourrait voir le jour
Pour aller plus loin encore, Riot Games réfléchit à l'heure actuelle au lancement d'une fonctionnalité qui mettrait un terme aux parties durant lesquelles des comportements nuisant à leur bon déroulement, et ce, de manière automatique.
Autrement dit, si l'un de vos coéquipiers est par exemple en train de feed intentionnellement l'équipe adverse, alors la partie se terminerait et vous ne devriez, en toute logique, pas endurer de répercussions négatives.
Ce potentiel ajout devrait rassurer de nombreux joueurs de LoL
, car rares sont ceux qui peuvent se vanter n'avoir jamais essuyé une défaite à cause de tels comportements. Nous ne savons pas encore comment le développeur mettra concrètement cela en place, mais il est certain qu'une telle nouveauté constituerait un bond en avant historique dans la lutte contre la triche et l'antijeu.
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