LoL : La collection Académie du combat va s'enrichir de 4 nouveaux modèles

4 nouveaux skins de la collection Académie du combat vont être ajoutés sur LoL avec le patch 25.06.
Chaque mise à jour de LoL
amène de nouveaux cosmétiques, et le patch 25.06 ne dérogera pas à la règle puisque la collection Académie du combat (Battle Academia) va s'agrandir dès le 19 mars 2025.
4 nouveaux skins arrivent dans la collection Académie du combat sur LoL
Si vous êtes fan des skins suivant la thématique de l'Académie sur LoL
, vous attendrez sans doute avec impatience le déploiement du prochain patch du MOBA. En effet, la mise à jour 25.06 amènera 4 nouveaux modèles pour la collection Académie du combat. Xayah, Rakan, Kayn et Qiyana
revêtiront ainsi une apparence studieuse, aux teintes roses, rouges et violettes.
Comme d'habitude, Xayah et Rakan formeront une paire élégante et assortie sur tous les plans, et Qiyana aura l'honneur de recevoir un modèle Prestige
.
Comme certains fans de League l'ont souligné sur Reddit, ces nouveaux skins arrivent à point nommé, puisque Qiyana par exemple n'avait pas reçu de nouveau cosmétique depuis plus d'un an, tout comme Kayn et Rakan. Les réactions concernant ces skins sont toutefois mitigées, et la direction artistique de Riot fait encore une fois l'objet de reproches.
They need to go back to the previous way of Prestige skins being high-fashion alternatives.
byu/zekevich inleagueoflegends
Pour certains, le développeur aurait tout intérêt à faire marche arrière et proposer des apparences plus proches des premiers modèles de la collection, comme celui de Yuumi jouant le rôle de directrice de l'Académie. Les critiques à l'encontre des créations récentes de Riot ont tendance à s'intensifier, et malheureusement, il paraît de plus en plus difficile qu'un skin obtienne un accueil enthousiaste et unanime.
Quoi qu'il en soit, les nouveaux cosmétiques Académie du combat
arriveront bientôt sur les serveurs de LoL
, et peuvent déjà être testés sur le PBE. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour constater par vous-même le résultat, et peut-être vous laisser tenter par un style universitaire.
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