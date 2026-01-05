LoL : La cause de la panne du 4 janvier est connue, et elle risque de vous faire sourire

Il n'était plus possible de lancer des parties de LoL ou de TFT dans la soirée du 4 janvier 2026, et la raison de cet incident a été identifiée.
Dans la soirée du 4 janvier 2026, les joueurs de LoL
et de TFT
ont eu la mauvaise surprise de constater qu'il n'était plus possible de se connecter au client, et donc de lancer des parties. La raison de la panne a été identifiée, et elle devrait vous amuser.
Une erreur d'étourderie provoque une panne majeure sur le client Riot Games
Vous avez peut-être était déçu de ne pas pouvoir vous connecter à LoL ou à TFT le 4 janvier dernier
, et avait imaginé le pire : Riot Games serait-il en train de subir une cyberattaque ? Au regard de l'ampleur de la panne
, les hypothèses les plus inquiétantes se sont construites dans les esprits des joueurs, mais la cause de cette interruption est en réalité liée à un facteur qui n'a rien de menaçant.
Même si le personnel d'astreinte a dû se sentir submergé par les messages liés à ce problème, il n'en demeure qu'il était relativement aisé de le régler. En effet, il s'avère que Riot Games a tout bonnement oublié que le certificat Secure Sockets Layer (SSL) du client était arrivé à expiration,
ce qui implique qu'un simple renouvellement du contrat réglerait le problème. Il paraît difficile à croire qu'une entreprise aussi prospère n'ait pas mis en place un système de rappel, mais après tout, cela prouve qu'un couac peut arriver à n'importe qui, même aux plus puissants.
Un scénario similaire s'était toutefois déjà produit il y a une décennie, et l'ingénieur Brent "Brentmeister" Randall avait indiqué à l'époque que le certificat aurait dû se renouveler automatiquement.
Nous sommes au courant et nous y jetons un œil dès maintenant ! Il semble que notre certificat ait expiré pour la nouvelle année alors qu'il aurait dû se renouveler automatiquement. Bonne année, Redditors !
Cette fois, certains ont su contourner la panne en modifiant l'horloge de leur PC, permettant ainsi un « retour dans le temps » rendant l'accès possible à LoL
et à TFT
. Bien sûr, cette solution n'était pas optimale, et depuis, le problème a été résolu. Le client de Riot Games fonctionne de nouveau correctement, donc n'hésitez pas à retenter votre chance, vous ne courrez plus aucun risque d'être déçu.
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