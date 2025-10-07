LoL : L'un des skins les plus controversés de l'histoire va être amélioré

Riot Games a entendu les reproches des joueurs de LoL, et prévoit une mise à jour d'un skin Exalté de Jinx en novembre 2025.
Pour célébrer la conclusion de la série animée Arcane en novembre 2024, Riot Games avait sorti plusieurs cosmétiques pour LoL
, dont le très controversé skin Exaltéde Jinx, Jinx d'Arcane fracturée. Presque un an plus tard, le développeur a dévoilé une mise à jour de cette apparence.
Jinx d'Arcane fracturée va faire l'objet d'une mise à jour
S'il y a bien un sujet qui crée une distance entre les joueurs de LoL
et Riot Games, c'est le prix des cosmétiques de luxe, une discorde ayant démarré en juin 2024 avec le Hall of Fame consacré à "Faker", et qui s'est aggravée au fil du temps et des sorties. Le coût du skin Jinx d'Arcane fracturée, affiché à plus de 200 euros en raison du système du Sanctuaire
, avait suscité une grande colère au sein de la communauté, pourtant heureuse d'avoir enfin visionné la dernière saison d'Arcane.
Un an plus tard, dans l'optique de célébrer cet anniversaire, Riot Games organise un événement qui verra revenir tous les skins inspirés de la série animée. L'Exaltéde Jinx en fait partie, mais pour se faire pardonner, le développeur va l'améliorer.
Il est vrai que son design ne justifiait pas son prix élevé aux yeux des joueurs, en dépit même de l'ajout de quelques effets visuels, c'est pourquoi sa refonte devrait entamer des réconciliations.
Jinx aura désormais une animation d'apparition au lancement de la partie,
ainsi que des améliorations visuelles pour ses trois formes.
Les développeurs ont précisé que « Shimmer Jinx et Powder bénéficieront aussi de nouveaux rappels, accompagnés de Pyromâcheurs uniques adaptés à chacune de leurs personnalités.
»
Bien entendu, tous ceux qui possèdent déjà ce skin de Jinx recevront ces améliorations gratuitement. Enfin, notez que l'événement anniversaire comprendra également une piste de récompenses, avec de nouveaux icônes et emotes, et qu'il commencera avec le patch 25.23 de LoL, qui sera déployé le mercredi 19 novembre 2025.
commentaires (2)
ça reste cher...
Ok, c'est cool, mais ça m'aidera pas à avoir plus facilement le skin qui demande presque 80 € pour espérer l'avoir à 100%.