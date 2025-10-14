LoL : L'hymne des Worlds 2025 divise la communauté

Les Championnats du monde 2025 de LoL commencent en octobre 2025, mais le traditionnel hymne du tournoi ne reçoit pas les éloges habituels.
Les Championnats du monde 2025 de LoL
commencent le 14 octobre avec les play-ins, avant de se poursuivre dès le lendemain avec la phase à système suisse. Riot Games a donc dévoilé l'hymne de ces Worlds la veille, mais cette fois, le titre peine à convaincre la communauté.
L'hymne des Worlds 2025 de LoL est "Sacrifice", interprété par G.E.M.
Chaque année à l'automne, les joueurs de LoL
sont pour la plupart enthousiastes à l'idée de visionner les Worlds, et la parution de l'hymne du tournoi
marque le premier rendez-vous important de l'événement. En 2025, cet honneur a été accordé à l'interprète Gloria Tang "G.E.M.", une artiste populaire en Asie et originaire d'Hong-Kong, avec la chanson "Sacrifice".
Malheureusement, cet hymne est entaché par la controverse, en premier lieu à cause du retard de sa publication
. En effet, il a d'abord fallu retirer de la vidéo le joueur professionnel "Bwipo" en raison de propos sexistes tenus précédemment.
Bwipo apparaissait dans la version originale, mais compte tenu de ses récents propos, nous avons estimé qu'il ne serait pas approprié de le mettre en avant dans une œuvre qui représente LoL Esports, les joueurs professionnels et les fans.
Une réception mitigée
En plus de cela, la communauté de LoL
ne semble pas franchement apprécier ce titre, en témoignent les propos tenus sur le fil de discussion Reddit. Le commentaire le plus supporté à l'heure actuelle indique que « Riot Games propose là une publicité pour les futurs événements Hall of Fame plutôt qu'un véritable hymne
», étant donné que la vidéo présente successivement les joueurs les plus populaires de la scène esport du MOBA.
Sacrifice ft. G.E.M. (鄧紫棋) | League of Legends Worlds 2025 Anthem
byu/ahritina inleagueoflegends
La musique en elle-même ne convainc pas non plus la majorité, et les gens la décrivent comme « assez fade », voire « décevante et monotone », ce qui gâcherait le talent de G.E.M. Tout n'est cependant pas à jeter selon les joueurs, puisque certaines parties ont été saluées, par exemple celle consacrée à "Faker", ou encore l'hommage adressé à "Shushei" brandissant le trophée des Worlds après sa victoire en 2011 avec Fnatic.
L'hymne des Championnats du monde 2025 de LoL
ne rencontre ainsi pas le succès des précédents, mais cela ne devrait en rien nuire au spectacle, qui commence le 14 octobre et s'achèvera le 9 novembre.
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