LoL : L'ARAM du chaos ne s'arrêtera pas tout de suite

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 janvier 2026 à 13h03
Bonne nouvelle pour les amateurs d'ARAM du chaos, le mode alternatif de LoL : Mayhem restera disponible pendant encore au moins plusieurs semaines.
LoL : L'ARAM du chaos ne s'arrêtera pas tout de suite
En octobre 2025, les joueurs de LoL, en particulier les amateurs du mode ARAM, avaient eu la bonne surprise de découvrir un nouveau mode de jeu, l'ARAM du chaos ou Mayhem. Initialement, le développeur avait prévu de le retirer en début d'année 2026, mais a finalement revu sa position pour le plus grand bonheur de la communauté.

L'ARAM du chaos sera encore disponible pendant plusieurs semaines, et une mise à jour majeure est prévue pour février 2026

L'ARAM du chaos était supposée tirer sa révérence le 6 janvier 2026, mais vous avez sans doute remarqué que ce mode était toujours disponible, même après le déploiement du patch 26.1 de LoL. En effet, "Spideraxe", connu pour informer la communauté à l'avance des décisions majeures de Riot Games, a indiqué sur X le 7 janvier 2026 que le développeur allait prolonger la durée de vie de l'ARAM du chaos en raison des retours très positifs des joueurs. 


Il a également ajouté qu'une mise à jour majeure est prévue avec le patch 26.3, qui sortira le mercredi 4 février 2026.

aram-chaos

Sans surprise, les joueurs ont réagi de manière très positive à cette nouvelle sur le fil Reddit de LoL. Beaucoup affirment en effet que l'ARAM du chaos leur a redonné envie de jouer avec leurs amis, et que ce mode a tout à gagner à devenir permanent.

Per SpiderAxe: ARAM Mayhem will be extended because of overwhelmingly positive feedback. With major update in 26.3
byu/Yujin-Ha inleagueoflegends

Contrairement à l'ARAM classique, Mayhem permet à ceux qui n'ont pas eu la chance de récupérer un champion ordinairement "méta" en sélection de tout de même faire des merveilles grâce aux optimisations.

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Ce mode rafraîchissant incarne l'alternative que beaucoup attendaient, et Riot Games semble donc avoir tout intérêt de continuer à le mettre à jour. Le développeur pourrait prendre la parole à ce sujet au cours des prochaines semaines, et qui sait, peut-être qu'une autre bonne nouvelle sera bientôt annoncée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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