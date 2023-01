LoL : Découvrez les skins de la Saint-Valentin 2023

L'idylle de Vi et Caitlyn

Vi et Caitlyn vont toutes les deux recevoir un skin Saint-Valentin dont les animations sont liées. En effet, lorsque Vi amorce un retour à la fontaine, nous pouvons la voir déposer un petit mot doux dans le casier de sa dulcinée. A l'inverse, l'animation de back de la Shérif de Piltover la montre en train de trouver l'enveloppe laissée par son amoureuse.





Si c'est la première fois que Caitlyn reçoit un skin pour la fête des amoureux, ce n'est pas le cas de Vi qui possède déjà les skins Vi Séductrice (2014) et Vi Bourreau des coeurs. Nous aurions aimé qu'un autre champion soit mis à l'honneur, mais il faudra maintenant attendre l'année prochaine.



Amumu est lui aussi sur le devant de la scène mais, comme à son habitude, la petite momie semble assez solitaire. Il n'avait déjà pas d'amis et il semblerait qu'il n'aura pas non plus d'âme soeur. Seul un jour, seul toujours. Contrairement à Caitlyn et Vi, il aborde un style plus punk rock.





Comme chaque année, Riot Games a préparé despour son jeu League of Legends . Depuis maintenant deux ans, ce sont les collections Rose de cristal et Rose fanée qui ont été proposées aux joueurs, mettant à l'honneur des champions comme Zeri, Talon, Janna ou encore Swain. Cette année, les développeurs sont revenus sur un thème plus rose mais aussi plus rock en proposant des skins pour trois champions bien connus des joueurs.