LoL : Date de fin de la saison 12 et récompenses

Riot Games a confirmé, qui arrivera le lundi 14 novembre 2022. Il ne vous reste donc plus qu'un mois, à l'heure où ces lignes sont écrites, pour tenter d'attendre le meilleur classement dans votre mode de prédilection.Chaque fin de saison classée est synonyme de nouvelles récompenses pour les joueurs qui se sont affrontés sur la Faille au cours de l'année. Certaines sont attribuées en fonction de votre rang, d'autres sont partagées par tous les joueurs ayant participé à des parties classées pendant la saison. La plus emblématique de ces distinctions est leannuel qui sera, cette année, représenté parIl est donné en récompense à toute personne ayant fini la saison dans le palier Or au minimum. Afin de récompenser les rangs plus élevés, chaque niveau dispose d'un chroma du skin qui lui est propre, allant dePour le reste, nous retrouvons les habituelles bordures et icônes de profil correspondant au rang, quel qu'il soit, ainsi que la. Ces récompenses valent aussi bien pour la file solo/duo que la file flex.Des récompenses sont également à prévoir en fonction des performances dans le mode de tournoi par équipes Clash. Chaque partie gagnée dans ce mode vous rapportera des points de victoire (PV), que vous pourrez échanger dans une boutique spécifique dans le jeu.Votre comportement exemplaire sur le jeu sera récompensé comme chaque année par uneNouveauté pour cette année, avec un skin exclusif au niveau d'honneur 5 qui fait son apparition, Malzahar des Trois Honneurs viendra donc récompenser les joueurs les plus appréciés cette saison par leurs coéquipiers.Vous avez jusqu'aupour gagner des rangs en classé, recevoir des mentions honorables ou remporter des clashs avec vos amis pour les dernières semaines de cette saison 2022.