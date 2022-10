LoL : Comment changer de pseudo ?

Comment changer son pseudo sur LoL ?

Ouvrez la boutique de LoL.

Cliquez sur la section « Compte » en haut à droite de la boutique.

Rendez-vous en bas de la liste et trouvez le produit « Changer de nom d'invocateur ».

Tapez votre nouveau pseudo dans l'espace dédié puis cliquez sur « Vérifier ».

Si votre pseudo est disponible, vous n'avez plus qu'à valider pour en changer.

est devenu l'un des jeux les plus emblématiques du genre MOBA, pour ne pas dire LE plus emblématique, et continue d'attirer de nouveaux joueurs, malgré une sortie en 2009. Le fait qu'il soit très souvent mis à jour, tout en possédant une scène esportive très complète, est un atout majeur dans sa longévité. Après un moment sur ce free-to-play, ou tout simplement à la suite d'un retour après quelque temps d'absence, l'envie vous prend peut-être deen jeu. Ce guide a pour but de vous aider dans les étapes, qui ne sont pas forcément claires pour tous.Sachez que les étapes sont plutôt simples lorsque nous savons comment faire, et que l'opération ne vous demandera que quelques minutes tout au plus, puisque. Voici les étapes à suivre si vous souhaitezNéanmoins, avant de vous lancer dans cette démarche, il est important de noter, comme vous pouvez le constater, que cette option n'est pas gratuite, mais lors de votre premier changement de. Il faudra, en effet, disposer de 1 300 RP, ce qui représente 10,99 €, ou 13 9000 EB afin de compléter l'opération. Si nous passons outre la contrainte de prix, vous pouvezautant de fois que vous le désirez sur votre compte, sans aucune restriction.Évidemment, ce changement de nom vaut pour tous les jeux du client Riot Games, c'est-à-dire TFT et LoL, mais aussi Wild Rift, la déclinaison mobile du célèbre MOBA.