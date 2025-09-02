LoL : Cette future fonctionnalité devrait faciliter l'apprentissage d'une mécanique de base du jeu

Riot Games a introduit une nouvelle option sur le PBE de LoL en septembre 2025, qui devrait grandement faciliter la vie de ceux qui rencontrent des difficultés face à la mécanique du last hit.
Commencer League of Legends
en 2025 n'est pas chose aisée. Pour atteindre un niveau acceptable, il est nécessaire de connaître la plupart des nombreux champions existants, mais surtout, de se familiariser avec les mécaniques de base du MOBA. Savoir quand porter le coup fatal à un sbire est indispensable pour accumuler de l'or, et une nouvelle fonctionnalité va permettre de vous entraîner à ne jamais le manquer.
Une option facilitant le last hit va être implantée sur LoL
Avec la sortie du PBE du patch 25.18, les joueurs de LoL
ont fait une découverte qui devrait apporter une aide précieuse aux nouveaux joueurs, ou à ceux qui peinent à last hit correctement.
En effet, savoir quand éliminer un sbire en infligeant le dernier coup (last hit)
est essentiel sur ce jeu, puisqu'il s'agit du seul moyen d'obtenir de l'or grâce à ces créatures, et ce quelle que soit votre poste (à l'exception du support). Riot Games prévoit de faciliter les choses en partie normale et personnalisée en ajoutant une fonctionnalité amenant un indicateur visuel permettant de savoir quand last hit.
We now have last hit indicators.
byu/Substantial-Love755 inleagueoflegends
Concrètement, la barre de vie des sbires présentera deux teintes : du rouge clair pour la vie globale, et du rouge foncé pour marquer le moment où il est nécessaire d'infliger une auto-attaque pour être certain de porter le dernier coup.
Selon votre AD et votre niveau, la barre s'ajustera pour toujours vous apporter une information fiable. Cependant, les chances de coup critique sont ignorées par l'indicateur. Comme vous pouvez le constater avec l'image ci-dessous, ce Nasus niveau 18 voit les barres de vie en blanc, ce qui signifie qu'il peut tout bonnement one-shot
les sbires.
L'option d'assistance au last hit
ne sera pas disponible en partie classée, de la même manière que celle montrant la portée des tourelles. La date de sortie de cet ajout n'a pas été communiquée officiellement, mais nous pouvons nous attendre à disposer très bientôt de cette fonctionnalité sur LoL
. Les notes du patch 25.18, qui sera déployé le mercredi 10 septembre 2025, comprendront peut-être une section consacrée à cela, alors restez à l'affût.
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