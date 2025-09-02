LoL : Cette future fonctionnalité devrait faciliter l'apprentissage d'une mécanique de base du jeu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 septembre 2025 à 12h34
Riot Games a introduit une nouvelle option sur le PBE de LoL en septembre 2025, qui devrait grandement faciliter la vie de ceux qui rencontrent des difficultés face à la mécanique du last hit.
LoL : Cette future fonctionnalité devrait faciliter l'apprentissage d'une mécanique de base du jeu
Commencer League of Legends en 2025 n'est pas chose aisée. Pour atteindre un niveau acceptable, il est nécessaire de connaître la plupart des nombreux champions existants, mais surtout, de se familiariser avec les mécaniques de base du MOBA. Savoir quand porter le coup fatal à un sbire est indispensable pour accumuler de l'or, et une nouvelle fonctionnalité va permettre de vous entraîner à ne jamais le manquer.

Une option facilitant le last hit va être implantée sur LoL

Avec la sortie du PBE du patch 25.18, les joueurs de LoL ont fait une découverte qui devrait apporter une aide précieuse aux nouveaux joueurs, ou à ceux qui peinent à last hit correctement. En effet, savoir quand éliminer un sbire en infligeant le dernier coup (last hit) est essentiel sur ce jeu, puisqu'il s'agit du seul moyen d'obtenir de l'or grâce à ces créatures, et ce quelle que soit votre poste (à l'exception du support). Riot Games prévoit de faciliter les choses en partie normale et personnalisée en ajoutant une fonctionnalité amenant un indicateur visuel permettant de savoir quand last hit.

We now have last hit indicators.
byu/Substantial-Love755 inleagueoflegends

Concrètement, la barre de vie des sbires présentera deux teintes : du rouge clair pour la vie globale, et du rouge foncé pour marquer le moment où il est nécessaire d'infliger une auto-attaque pour être certain de porter le dernier coup.

last-hit-assist
Selon votre AD et votre niveau, la barre s'ajustera pour toujours vous apporter une information fiable. Cependant, les chances de coup critique sont ignorées par l'indicateur. Comme vous pouvez le constater avec l'image ci-dessous, ce Nasus niveau 18 voit les barres de vie en blanc, ce qui signifie qu'il peut tout bonnement one-shot les sbires.

last-hit-ajustement-ad
L'option d'assistance au last hit ne sera pas disponible en partie classée, de la même manière que celle montrant la portée des tourelles. La date de sortie de cet ajout n'a pas été communiquée officiellement, mais nous pouvons nous attendre à disposer très bientôt de cette fonctionnalité sur LoL. Les notes du patch 25.18, qui sera déployé le mercredi 10 septembre 2025, comprendront peut-être une section consacrée à cela, alors restez à l'affût.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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