LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.10

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mai 2026 à 11h48
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.10 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.10

Le patch 26.10 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 13 mai 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.10 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.10, et le développeur a d'abord confirmé l'arrivée des équipes de 3 avec 6 équipes pour le mode Arena. Riot Games est satisfait des nouveaux builds qui ont émergé en saison 2, par exemple le Xin Zhao AP, et n'apportera que peu d'équilibrages des champions. Néanmoins, cela n'est pas le cas pour certains objets, par exemple le Deathfire Touch, un peu trop puissant, à l'instar des Gluttonous Greaves. D'un autre côté, le MMR Apex ne sera pas réévaluer tout de suite : le développeur souhaite le laisser se stabiliser encore un patch, avant de juger s'il faut ou non le modifier en réactivant ou non le duo.

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Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.10 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Ambessa
  • Galio
  • Wukong
  • Zeri

Nerfs

  • Anivia
  • Ashe
  • Naafiri
  • Shyvana
  • Zed

Ajustements

  • Lee Sin
  • Quinn

Systèmes

Buffs

  • Fléau de liche
  • Stormraider's Surge

Nerfs

  • Deathfire Touch
  • Gluttonous Greaves
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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