LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.10

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.10 de LoL dans cet article.

Le patch 26.10 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 13 mai 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.10 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.10, et le développeur a d'abord confirmé l'arrivée des équipes de 3 avec 6 équipes pour le mode Arena. Riot Games est satisfait des nouveaux builds qui ont émergé en saison 2, par exemple le Xin Zhao AP, et n'apportera que peu d'équilibrages des champions. Néanmoins, cela n'est pas le cas pour certains objets, par exemple le Deathfire Touch, un peu trop puissant, à l'instar des Gluttonous Greaves. D'un autre côté, le MMR Apex ne sera pas réévaluer tout de suite : le développeur souhaite le laisser se stabiliser encore un patch, avant de juger s'il faut ou non le modifier en réactivant ou non le duo.

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