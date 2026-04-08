LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.08

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 avril 2026 à 10h44
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.08 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.08
Le patch 26.08 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 15 avril 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.08 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.08, et le développeur prévoit surtout des ajustements liés aux champions, à savoir Viego, Hwei, Lillia, Lucian, Mel et Dr. Mundo. Ces deux derniers vont faire l'objet d'un nerf, tandis que les autres verront leur puissance augmenter. Hwei par exemple devrait gagner en efficacité, de façon à ce qu'il soit davantage joué sur la voie du milieu. Au contraire Dr. Mundo provoque toujours des frustrations notables, c'est pourquoi ses capacités dans la jungle vont être réduites.

apercu-26-08-lol
Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.08 de LoL ci-dessous.

Chargement du sondage...

0 votant

Champions

Buffs
  • Hwei (dégâts du passif + nouvel effet du passif + correction de bug du AE et du R)
  • Lillia (dégâts face aux monstres du passif)
  • Lucian (CD + coût en mana du E)
  • Tahm Kench (dégâts du passif)
  • Viego (dégâts physiques du A + dégâts du R via les points de vie manquants)
Nerfs
  • Mel (dégâts initiaux du A + CD du Z + durée de la vitesse de déplacement liée au Z)
  • Karma (AD de base + coût en mana du E)
  • Dr. Mundo (A et Z face aux monstres)
Ajustements
  • Yuumi (soins du R + correction d'un bug lié au R)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL : Rotation des Champions gratuits
League of Legends 14 juillet 2026

LoL : Rotation des Champions gratuits

Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
LoL Classic : Quelle est sa date de sortie ?
League of Legends 13 juillet 2026

LoL Classic : Quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de LoL Classic dans cet article.
LoL : Les mages en bot lane ne disparaîtront pas, Riot a pris position
League of Legends 09 juillet 2026

LoL : Les mages en bot lane ne disparaîtront pas, Riot a pris position

Riot Games a clarifié sa position quant à la méta incluant des carrys AP à la place des ADC classiques en juillet 2026.

commentaire (0)