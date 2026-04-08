LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.08

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.08 de LoL dans cet article.
Le patch 26.08 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 15 avril 2026 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 26.08 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.08
, et le développeur prévoit surtout des ajustements liés aux champions, à savoir Viego, Hwei, Lillia, Lucian, Mel et Dr. Mundo. Ces deux derniers vont faire l'objet d'un nerf, tandis que les autres verront leur puissance augmenter. Hwei par exemple devrait gagner en efficacité, de façon à ce qu'il soit davantage joué sur la voie du milieu. Au contraire Dr. Mundo provoque toujours des frustrations notables, c'est pourquoi ses capacités dans la jungle vont être réduites.
Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.08 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Hwei (dégâts du passif + nouvel effet du passif + correction de bug du AE et du R)
- Lillia (dégâts face aux monstres du passif)
- Lucian (CD + coût en mana du E)
- Tahm Kench (dégâts du passif)
- Viego (dégâts physiques du A + dégâts du R via les points de vie manquants)
Ajustements
- Mel (dégâts initiaux du A + CD du Z + durée de la vitesse de déplacement liée au Z)
- Karma (AD de base + coût en mana du E)
- Dr. Mundo (A et Z face aux monstres)
- Yuumi (soins du R + correction d'un bug lié au R)
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