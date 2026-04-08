LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.08

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.08 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.08 de League of Legends

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Champions

Hwei (dégâts du passif + nouvel effet du passif + correction de bug du AE et du R)

Lillia (dégâts face aux monstres du passif)

Lucian (CD + coût en mana du E)

Tahm Kench (dégâts du passif)

Viego (dégâts physiques du A + dégâts du R via les points de vie manquants)

Mel (dégâts initiaux du A + CD du Z + durée de la vitesse de déplacement liée au Z)

Karma (AD de base + coût en mana du E)

Dr. Mundo (A et Z face aux monstres)

Yuumi (soins du R + correction d'un bug lié au R)

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et le développeur prévoit surtout des ajustements liés aux champions, à savoir Viego, Hwei, Lillia, Lucian, Mel et Dr. Mundo. Ces deux derniers vont faire l'objet d'un nerf, tandis que les autres verront leur puissance augmenter. Hwei par exemple devrait gagner en efficacité, de façon à ce qu'il soit davantage joué sur la voie du milieu. Au contraire Dr. Mundo provoque toujours des frustrations notables, c'est pourquoi ses capacités dans la jungle vont être réduites.Pour en savoir plus, retrouvez unci-dessous.