LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.06

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 11 mars 2026 à 19h17
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.06 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.06
Le patch 26.06 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le jeudi 18 mars 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.06 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.06, et le développeur a d'abord souligné le fait que le jeu « semble être dans un état plutôt sain en termes d'équilibrage et de satisfaction générale. ». Néanmoins, quelques ajustements seront apportés, notamment du côté de Shen jungle, qui gagne un peu trop en popularité, surtout à bas elo. De la même manière Zaahen est de plus en plus maîtrisé, et apparaît comme étant trop fort. Au contraire, Skarner top et Olaf sont un peu trop en retrait, c'est pourquoi Riot Games prévoit de leur redonner un peu de puissance.

26-06-apercu
Au cours des prochains patchs, nous allons examiner certains champions qui ont semblé un peu délaissés ou moins performants, et nous serions ravis d'entendre vos suggestions (à la fois sur les champions et sur les systèmes).

Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.06 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Azir (ratio AP du A + dégâts du Z)
  • Xerath (ratio AP du A + dégâts du Z)
  • Lissandra (CD du A + armure)
  • Olaf (vitesse d'attaque de base + ralentissement du A + dégâts du E)
  • Skarner (coût du A + dégâts selon la santé max. de la cible du A)
  • Tryndamere (vitesse d'attaque)
Nerfs
  • Ahri (dégâts du A)
  • Pyke (armure)
  • Shen (dégâts du A face aux monstres)
  • Zaahen (dégâts du Z2 et bonus AD + dégâts du Z + dégâts du E face aux monstres) 
Ajustements
  • Karthus

Systèmes 

Buffs
  • Chempunk Chainsword
  • Sunfire Aegis
  • Support item penalty 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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