LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.06

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.06 de LoL dans cet article.
Le patch 26.06 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le jeudi 18 mars 2026 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 26.06 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.06
, et le développeur a d'abord souligné le fait que le jeu « semble être dans un état plutôt sain en termes d'équilibrage et de satisfaction générale.
». Néanmoins, quelques ajustements seront apportés, notamment du côté de Shen jungle, qui gagne un peu trop en popularité, surtout à bas elo. De la même manière Zaahen est de plus en plus maîtrisé, et apparaît comme étant trop fort. Au contraire, Skarner top et Olaf sont un peu trop en retrait, c'est pourquoi Riot Games prévoit de leur redonner un peu de puissance.
Au cours des prochains patchs, nous allons examiner certains champions qui ont semblé un peu délaissés ou moins performants, et nous serions ravis d'entendre vos suggestions (à la fois sur les champions et sur les systèmes).
Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.06 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Azir (ratio AP du A + dégâts du Z)
- Xerath (ratio AP du A + dégâts du Z)
- Lissandra (CD du A + armure)
- Olaf (vitesse d'attaque de base + ralentissement du A + dégâts du E)
- Skarner (coût du A + dégâts selon la santé max. de la cible du A)
- Tryndamere (vitesse d'attaque)
Ajustements
- Ahri (dégâts du A)
- Pyke (armure)
- Shen (dégâts du A face aux monstres)
- Zaahen (dégâts du Z2 et bonus AD + dégâts du Z + dégâts du E face aux monstres)
Systèmes
Buffs
- Chempunk Chainsword
- Sunfire Aegis
- Support item penalty
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