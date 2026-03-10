LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.06

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.06 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.06 de League of Legends

Champions

Azir (ratio AP du A + dégâts du Z)

Xerath (ratio AP du A + dégâts du Z)

Lissandra (CD du A + armure)

Olaf (vitesse d'attaque de base + ralentissement du A + dégâts du E)

Skarner (coût du A + dégâts selon la santé max. de la cible du A)

Tryndamere (vitesse d'attaque)

Ahri (dégâts du A)

Pyke (armure)

Shen (dégâts du A face aux monstres)

Zaahen (dégâts du Z2 et bonus AD + dégâts du Z + dégâts du E face aux monstres)

Karthus

Systèmes

Chempunk Chainsword

Sunfire Aegis

Support item penalty

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et le développeur a d'abord souligné le fait que le jeu « semble être dans un état plutôt sain en termes d'équilibrage et de satisfaction générale. ». Néanmoins, quelques ajustements seront apportés, notamment du côté de Shen jungle, qui gagne un peu trop en popularité, surtout à bas elo. De la même manière Zaahen est de plus en plus maîtrisé, et apparaît comme étant trop fort. Au contraire, Skarner top et Olaf sont un peu trop en retrait, c'est pourquoi Riot Games prévoit de leur redonner un peu de puissance.Au cours des prochains patchs, nous allons examiner certains champions qui ont semblé un peu délaissés ou moins performants, et nous serions ravis d'entendre vos suggestions (à la fois sur les champions et sur les systèmes).Pour en savoir plus, retrouvez unci-dessous.