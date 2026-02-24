LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.05

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 février 2026 à 09h45
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.05 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.05
Le patch 26.05 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 4 mars 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.05 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.05, et le développeur a souligné le fait que celle-ci ne sera pas aussi conséquente que la précédente, à l'approche du tournoi First Stand. Néanmoins, Orianna, Azir, Neeko et Varus avec un build léthalité sont actuellement un peu trop puissants dans le milieu professionnel, c'est pour cela qu'ils feront l'objet d'un nerf léger. D'un autre côté, Lillia et Mel peinent toujours à se démarquer, c'est pourquoi un buff est envisagé pour ces personnages : celui concernant Lillia n'est pas encore tout à fait décidé pour l'instant.

azir
Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.05 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Garen
  • Lee Sin
  • Lillia
  • Mel
  • Nocturne
  • Volibear
Nerfs
  • Kha'Zix
  • Neeko
  • Varus
  • Orianna
  • Azir

Systèmes 

Buffs
  • Hubris
  • Locket
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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