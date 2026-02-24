LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.05

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.05 de LoL dans cet article.
Le patch 26.05 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 4 mars 2026 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 26.05 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.05
, et le développeur a souligné le fait que celle-ci ne sera pas aussi conséquente que la précédente, à l'approche du tournoi First Stand. Néanmoins, Orianna, Azir, Neeko et Varus avec un build léthalité sont actuellement un peu trop puissants dans le milieu professionnel, c'est pour cela qu'ils feront l'objet d'un nerf léger. D'un autre côté, Lillia et Mel peinent toujours à se démarquer, c'est pourquoi un buff est envisagé pour ces personnages : celui concernant Lillia n'est pas encore tout à fait décidé pour l'instant.
Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.05 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Garen
- Lee Sin
- Lillia
- Mel
- Nocturne
- Volibear
- Kha'Zix
- Neeko
- Varus
- Orianna
- Azir
Systèmes
Buffs
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