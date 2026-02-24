LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.05

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.05 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.05 de League of Legends

Champions

Garen

Lee Sin

Lillia

Mel

Nocturne

Volibear

Kha'Zix

Neeko

Varus

Orianna

Azir

Systèmes

Hubris

Locket

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et le développeur a souligné le fait que celle-ci ne sera pas aussi conséquente que la précédente, à l'approche du tournoi First Stand. Néanmoins, Orianna, Azir, Neeko et Varus avec un build léthalité sont actuellement un peu trop puissants dans le milieu professionnel, c'est pour cela qu'ils feront l'objet d'un nerf léger. D'un autre côté, Lillia et Mel peinent toujours à se démarquer, c'est pourquoi un buff est envisagé pour ces personnages : celui concernant Lillia n'est pas encore tout à fait décidé pour l'instant.Pour en savoir plus, retrouvez unci-dessous.