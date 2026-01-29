LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.03

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 janvier 2026 à 11h09
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.03 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.03
Le patch 26.03 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 4 février 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.03 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.03, et le développeur a d'abord évoqué les gains de LP négatifs en Apex, en indiquant que ce problème est en train d'être résolu. De plus, l'éligibilité à l'égide de bravoure va être modifiée : une note de B suffira (au lieu de C). Au palier Challenger, les duos sont trop avantagés à l'heure actuelle, et des ajustements sont prévus pour rendre les parties plus équitables.

patch-26-03-preview
Côté champions, des équilibrages sont attendus pour la jungle : d'une manière générale de nombreux junglers AD reçoivent des buffs, tandis que les junglers AP se font nerf. Mel est aussi au centre des attentions, avec plusieurs ajustements pour toutes ses compétences, à l'exception de son R. 

D'autres changements sont également prévus et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 26.03 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Ahri : CD du Z
  • Bel'Veth : PV + dégâts du R
  • Briar : PV + armure
  • Draven : AD
  • Ezreal : AD
  • Hecarim : dégâts du A
  • Heimerdinger : dégâts du premier missile du Z, PV
  • Kayn : dégâts du A
  • Maokai : dégâts du A
  • Naafiri : passif contre les monstres
  • Nunu : dégâts du Z et du E
  • Trundle : armure
  • Tryndamere : AD
  • Vi : PV + AD
  • Xin Zhao : soins du passif, vitesse d'attaque du E
  • Yone : dégâts du A
  • Zaahen : A et E contre les monstres
Nerfs
  • Braum : PV, dégâts du A
  • Diana : dégâts du passif contre les monstres
  • Ekko : dégâts du passif + dégâts du passif contre les monstres
  • Nilah : AD, armure
  • Riven : AD du passif et du A
  • Ryze : dégâts du Z + mana, dégâts du Z
  • Varus : armure, AP du Z
  • Volibear : dégâts du A, CD du E + dégâts aux non-champions
  • Zed : dégâts du passif contre les monstres
Ajustements
  • Jayce : dégâts en mêlée du A, dégâts à distance du A, dégâts du A contre les monstres, scission du R
  • Mel : multitude de changements

Systèmes 

Buffs
  • Actualizer 
Nerf
  • Cash back
  • Phase Rush
  • T3 defensive boots
  • Triple Tonic
Ajustements
  • Plaques des tourelles 
  • Primes de champions
  • Dusk and Dawn
  • Endless Hunger
  • Protoplasm Harness
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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