LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.03

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.03 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.03 de League of Legends

Champions

Ahri : CD du Z

Bel'Veth : PV + dégâts du R

Briar : PV + armure

Draven : AD

Ezreal : AD

Hecarim : dégâts du A

Heimerdinger : dégâts du premier missile du Z, PV

Kayn : dégâts du A

Maokai : dégâts du A

Naafiri : passif contre les monstres

Nunu : dégâts du Z et du E

Trundle : armure

Tryndamere : AD

Vi : PV + AD

Xin Zhao : soins du passif, vitesse d'attaque du E

Yone : dégâts du A

Zaahen : A et E contre les monstres

Braum : PV, dégâts du A

Diana : dégâts du passif contre les monstres

Ekko : dégâts du passif + dégâts du passif contre les monstres

Nilah : AD, armure

Riven : AD du passif et du A

Ryze : dégâts du Z + mana, dégâts du Z

Varus : armure, AP du Z

Volibear : dégâts du A, CD du E + dégâts aux non-champions

Zed : dégâts du passif contre les monstres

Jayce : dégâts en mêlée du A, dégâts à distance du A, dégâts du A contre les monstres, scission du R

Mel : multitude de changements

Systèmes

Actualizer

Cash back

Phase Rush

T3 defensive boots

Triple Tonic

Plaques des tourelles

Primes de champions

Dusk and Dawn

Endless Hunger

Protoplasm Harness

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et le développeur a d'abord évoqué les gains de LP négatifs en Apex, en indiquant que ce problème est en train d'être résolu. De plus, l'éligibilité à l'égide de bravoure va être modifiée : une note de B suffira (au lieu de C). Au palier Challenger, les duos sont trop avantagés à l'heure actuelle, et des ajustements sont prévus pour rendre les parties plus équitables.Côté champions, des équilibrages sont attendus pour la jungle : d'une manière générale de nombreux junglers AD reçoivent des buffs, tandis que les junglers AP se font nerf. Mel est aussi au centre des attentions, avec plusieurs ajustements pour toutes ses compétences, à l'exception de son R.D'autres changements sont également prévus et pour en savoir plus, découvrez unci-dessous.