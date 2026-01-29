LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.03

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.03 de LoL dans cet article.
Le patch 26.03 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 4 février 2026 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 26.03 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.03
, et le développeur a d'abord évoqué les gains de LP négatifs en Apex, en indiquant que ce problème est en train d'être résolu. De plus, l'éligibilité à l'égide de bravoure va être modifiée : une note de B suffira (au lieu de C). Au palier Challenger, les duos sont trop avantagés à l'heure actuelle, et des ajustements sont prévus pour rendre les parties plus équitables.
Côté champions, des équilibrages sont attendus pour la jungle : d'une manière générale de nombreux junglers AD reçoivent des buffs, tandis que les junglers AP se font nerf. Mel est aussi au centre des attentions, avec plusieurs ajustements pour toutes ses compétences, à l'exception de son R.
D'autres changements sont également prévus et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 26.03 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Ahri : CD du Z
- Bel'Veth : PV + dégâts du R
- Briar : PV + armure
- Draven : AD
- Ezreal : AD
- Hecarim : dégâts du A
- Heimerdinger : dégâts du premier missile du Z, PV
- Kayn : dégâts du A
- Maokai : dégâts du A
- Naafiri : passif contre les monstres
- Nunu : dégâts du Z et du E
- Trundle : armure
- Tryndamere : AD
- Vi : PV + AD
- Xin Zhao : soins du passif, vitesse d'attaque du E
- Yone : dégâts du A
- Zaahen : A et E contre les monstres
Ajustements
- Braum : PV, dégâts du A
- Diana : dégâts du passif contre les monstres
- Ekko : dégâts du passif + dégâts du passif contre les monstres
- Nilah : AD, armure
- Riven : AD du passif et du A
- Ryze : dégâts du Z + mana, dégâts du Z
- Varus : armure, AP du Z
- Volibear : dégâts du A, CD du E + dégâts aux non-champions
- Zed : dégâts du passif contre les monstres
- Jayce : dégâts en mêlée du A, dégâts à distance du A, dégâts du A contre les monstres, scission du R
- Mel : multitude de changements
Systèmes
Buffs
Nerf
Ajustements
- Cash back
- Phase Rush
- T3 defensive boots
- Triple Tonic
- Plaques des tourelles
- Primes de champions
- Dusk and Dawn
- Endless Hunger
- Protoplasm Harness
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